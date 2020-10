Corona: Neue Beschränkungen ab Montag in Darmstadt-Dieburg

Die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg mit den Standorten in Groß-Umstadt und Jugenheim versorgen derzeit keine an Covid-19 erkrankte Patienten, wie Klinik-Sprecher Frank Horneff mitteilt. Die übrigen Patienten können noch besucht werden, so Horneff: "Anders als in der Stadt Darmstadt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitagnachmittag für den Landkreis nach Angaben des RKI noch bei 30. Daher werden wir von einem generellen Besuchsverbot an unseren Klinikstandorten in Groß-Umstadt und Jugenheim zunächst noch absehen. Vor dem Hintergrund der Zahlen in Darmstadt ist die Entscheidung der drei Häuser dort, erneut ein generelles Besuchsverbot auszusprechen, absolut nachvollziehbar. Wir werden die Zahlen für den Landkreis genau beobachten und schon bei einer Annäherung an den Richtwert von 35 ein Besuchsverbot auch für Groß-Umstadt und Jugenheim sehr genau prüfen, derzeit sehen wir aber noch davon ab, ein generelles Besuchsverbot auszusprechen.

Damit bleibt es zunächst bei der Regelung für Groß-Umstadt von täglich 14.30 bis 17 Uhr und für Jugenheim von 14 bis 17 Uhr für jeweils eine Stunde." Das bedeutet: Pro Patient darf ein Besucher für eine Stunde in die Kliniken. Allerdings gibt es auch Ausnahmen bei besonders gelagerten Fällen - etwa bei kritischen Patienten, bei denen ein Besuch eines Betreuers notwendig werden sollte. Und natürlich gelten die Regelungen nur unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, so Frank Horneff. (tb)