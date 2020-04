Corona: Neues Heidelberger "Walk-in"

In Mannheim sind zwei Corona-Patienten gestorben. Es handelt sich dabei um zwei über 80 Jahre alte MännerNach Angaben des Gesundheitsamts Mannheim litten beide Männer bereits seit mehreren Jahren an schwerwiegenden chronischen Erkrankungen. Einer der Männer verstarb am gestrigen Dienstag, der zweite Mann am heutigen Mittwoch in einem Mannheimer Krankenhaus. Oberbürgermeister Peter Kurz teilte mit: "Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Verstorbenen. Diese ersten beiden Todesfälle zeigen auch, wie wichtig die Reduzierung von sozialen Kontakten ist, um die vorerkrankten und die älteren Menschen zu schützen." Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim ist inzwischen auf 251 gestiegen. Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Nachmittag des 1. April 15 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 71 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei Ihnen aufgehoben.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat den ersten Todesfall im Stadtgebiet Heidelberg bestätigt. Es handelt sich um eine über 80 Jahre alte Frau, die in einer Heidelberger Klinik verstarb. "Es war leider nur eine Frage der Zeit, nun ist die erste Bürgerin aus Heidelberg an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. (red)