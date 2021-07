Corona-Newsblog: 985 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die Impfung bietet die beste Chance, die Corona-Pandemie zu besiegen. (Foto: rangizzz/stock.adobe.com)

REGION - Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie weiter? Gibt es neue Einschränkungen oder eher weitere Lockerungen in unserer Region? Gegen die auch hier in Rheinland-Pfalz und Hessen immer wieder aufkeimenden Gerüchte, Falschmeldungen und Halbwahrheiten setzen wir unsere Nachrichten und Fakten. In diesem NewsBlog halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Hier finden Sie jeden Tag alles, was es neu rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) und die Lungenkrankheit Covid-19 zu wissen gibt.

Eine Übersicht über alle Infos rund um die Regelungen in den Schulen in Corona-Zeiten finden Sie hier für Rheinland-Pfalz und Hessen

7. Juli, 7.30 Uhr: Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenz bei 8,1

In Hessen sind binnen eines Tages 110 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um einen auf insgesamt 7546 seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht (Stand 3.13 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, stieg leicht auf 8,1 von 7,7 am Vortag. Insgesamt wurden im Bundesland bislang 291.328 Corona-Fälle registriert, rund 282.600 Menschen gelten als genesen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Mittwoch 74 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 38 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

7. Juli, 7.10 Uhr: RKI registriert 985 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 985 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.11 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 808 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 4,9; Vorwoche: 5,2).

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 48 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 56 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.732.549 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.631.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.110.















7. Juli, 6 Uhr: Warum setzt die zweite Corona-Impfung vielen stärker zu?

Schüttelfrost, Fieber, Durchfall: Nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Stoff reagiert der Körper oft heftig. Was das für Arbeitnehmer bedeutet. Und was die Hausärztin rät.

Mehr dazu Schüttelfrost, Fieber, Durchfall: Nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Stoff reagiert der Körper oft heftig. Was das für Arbeitnehmer bedeutet. Und was die Hausärztin rät.Mehr dazu HIER

6. Juli, 18.15 Uhr: Keine Neuinfektionen in Worms

Weil den zweiten Tag in Folge in Worms keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, sinkt auch die Inzidenz wieder ein gutes Stück. Mehr zum Thema lesen Sie hier Weil den zweiten Tag in Folge in Worms keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, sinkt auch die Inzidenz wieder ein gutes Stück.

6. Juli, 15.45 Uhr: Kein weiterer Corona-Fall in Darmstadt-Dieburg

Für Darmstadt-Dieburg ist am Dienstag kein weiterer Corona-Fall gegenüber dem Vortag gemeldet worden. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden insgesamt 20 Neu-Infektionen registriert. Die Inzidenz bleibt daher auf niedrigem Niveau und beträgt 6,7.

An den Kreiskliniken ergibt sich ein unverändertes Bild, wie Klinik-Sprecher Frank Horneff mitteilt. Demnach war der Klinikstandort Groß-Umstadt auch am Dienstagnachmittag frei von Covid-Patienten. In Jugenheim wurden weiterhin neun Schwerstkranke intensivmedizinisch betreut.

In Darmstadt-Dieburg sind – Stand 5. Juli, 21 Uhr – 80.469 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, 65.423 Personen bereits zum zweiten Mal. Auch aus den Arztpraxen im Landkreis gibt es einen Zuwachs zu vermelden. Demzufolge sind dort in der Kalenderwoche 26 insgesamt 7841 Menschen geimpft worden. Seit Beginn der Impfungen in den Arztpraxen am 6. April wurden mittlerweile 90.273 Menschen geimpft.

6. Juli, 15 Uhr: Inzidenzkurve in Rheinland-Pfalz zeigt wieder leicht nach oben

Die Zahl nachgewiesener Corona-Fälle ist in Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden um 69 gestiegen. Aktuell sind 1163 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Dienstag in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 6,2 nach 5,3 am Vortag.

Nach einer langen Phase mit zurückgehenden Werten hatte die Inzidenz am vergangenen Mittwoch und Donnerstag mit 5,0 den niedrigsten Wert seit vielen Monaten erreicht. Seitdem steigt die Kurve wieder leicht an. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, lag unverändert bei 3894.

6. Juli, 14.50 Uhr: Kommentar - Kein Lockdown mehr für Geimpfte?

Lockdown, Maske, Hygieneregeln – welche Corona-Maßnahmen sind sinnvoll, welche richten vielleicht eher Schaden an? Die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen, sagt Christian Matz. Mehr zum Thema lesen Sie hier Lockdown, Maske, Hygieneregeln – welche Corona-Maßnahmen sind sinnvoll, welche richten vielleicht eher Schaden an? Die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen, sagt Christian Matz.

6. Juli, 13.40 Uhr: Biontech schützt wohl nicht so gut vor Delta wie gedacht

Warum der Biontech-Impfstoff im Kampf gegen die sich ausbreitende Delta-Mutation des Coronavirus die großen Hoffnungen vorerst enttäuscht. Mehr zum Thema lesen Si ehier Warum der Biontech-Impfstoff im Kampf gegen die sich ausbreitende Delta-Mutation des Coronavirus die großen Hoffnungen vorerst enttäuscht.















6. Juli, 7.45 Uhr: 23 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenz bei 7,7

In Hessen sind binnen eines Tages 23 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 3 auf insgesamt 7.545 seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht (Stand 3.14 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, lag bei 7,7 nach 7,8 am Vortag. Insgesamt wurden im Bundesland bislang 291.218 Corona-Fälle registriert, rund 282.500 gelten als genesen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Dienstag 74 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 42 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.















6. Juli, 6.24 Uhr: Bundesweite Inzidenz bei 4,9

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 440 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.37 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 404 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI nun mit bundesweit 4,9 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,4). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig. Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 31 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 57 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.731.564 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.630.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.062.

5. Juli, 19.45 Uhr: Deutlich mehr Infektionen mit Delta-Variante in Mainz

Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Corona-Mutante mehr als vervierfacht. Das Gesundheitsamt fordert ein Konzept für den Herbst. Mehr zum Thema lesen Siehier Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Corona-Mutante mehr als vervierfacht. Das Gesundheitsamt fordert ein Konzept für den Herbst.















5. Juli, 19 Uhr: Delta überholt Alpha in Rheinland-Pfalz und Hessen

Der Anteil der neuen Corona-Mutation liegt in der Region inzwischen bei über 50 Prozent. Trotz insgesamt niedriger Fallzahlen gibt es auch so etwas wie Hotspots. Mehr zum Thema lesen Siehier Der Anteil der neuen Corona-Mutation liegt in der Region inzwischen bei über 50 Prozent. Trotz insgesamt niedriger Fallzahlen gibt es auch so etwas wie Hotspots.

5. Juli, 17.25 Uhr: Stiko stürzt Hausärzte ins Impfchaos

Die Änderung der Impfempfehlung für Astrazeneca stellt die Praxen vor neue Herausforderungen. Denn die Patienten können nicht nur die Dosis für die Zweitimpfung wählen. Mehr zum Thema lesen Siehier Die Änderung der Impfempfehlung für Astrazeneca stellt die Praxen vor neue Herausforderungen. Denn die Patienten können nicht nur die Dosis für die Zweitimpfung wählen.

5. Juli, 17.10 Uhr: 31 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz - Inzidenz leicht gestiegen

Die Zahl nachgewiesener Corona-Fälle ist in Rheinland-Pfalz von Sonntag auf Montag um 31 gestiegen. Damit gab es seit Beginn der Pandemie im Bundesland 155.355 laborbestätigte Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg von 5,2 auf 5,3.

In Zusammenhang mit der Infektion sind in Rheinland-Pfalz bisher 3894 Menschen gestorben - einer mehr als am Sonntag. 1133 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert (Vortag: 1164). Im Bundesland hatte die Pandemie Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz ihren Anfang genommen.

5. Juli, 16.30 Uhr: Impf-Tempo in Mainz sinkt

Das Impf-Tempo ist in der vergangenen Woche in Mainz merklich gesunken. Wurden in den drei Wochen zuvor noch jeweils zwischen 15.175 und 18.449 Menschen im Impfzentrum und durch mobile Impfteams sowie in Arztpraxen gegen Covid-19 geimpft, so waren es in den zurückliegenden sieben Tagen nur noch 13.496. Im Impfzentrum und bei den mobilen Impfteams sank die Zahl der Impfungen auf 5437 binnen einer Woche. In den Mainzer Hausarztpraxen wurden 8059 Menschen vakziniert. In der Mainzer Rekordwoche Anfang Juni waren es allein in den Praxen über 10.000 gewesen. Insgesamt sind in Mainz nun 197.341 Impfdosen verabreicht worden, davon 75.684 als Zweitimpfungen.

Im Impfzentrum in Gonsenheim ist einer der bremsenden Faktoren weiterhin die Tatsache, dass zahlreiche Termine nicht wahrgenommen werden. Die Quote liege wie in den Vorwochen bei rund 15 Prozent, erklärt Stadtsprecher Marc-André Glöckner auf Anfrage dieser Zeitung. Derweil laufe der Austausch der Astrazeneca-Zweitimpfungen gegen solche mit einem mRNA-Impfstoff nach Plan. Die Impflinge könnten seit diesem Montag bei der zweiten Impfung das Vakzin selbst wählen, so Glöckner.

Das Landesuntersuchungsamt meldete währenddessen am Montag für Mainz im Vergleich zum Vortag drei bestätigte Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dadurch wie am Sonntag bei sieben. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden weder in Mainz noch im Landkreis gemeldet, wo die Inzidenz nach zwei Neuinfektionen von drei auf vier ansteigt.

5. Juli, 16.25 Uhr: Zwei Corona-Fälle in Wormser Kita

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen hat sich laut Gesundheitsamt Alzey-Worms in der Nibelungenstadt seit Freitag um zwei erhöht. Beide Fälle stehen im Zusammenhang mit der evangelischen Kita Oberlinhaus, wo am Freitag ein Corona-Fall bekannt wurde. 43 Kinder befinden sich seither noch bis zum 12. Juli in Quarantäne. Die Angestellten sind aufgrund ihres vollständigen Impfschutzes von der Quarantäne ausgenommen, die Einrichtung bleibt nach Angaben des Trägers weiterhin geöffnet. In den vergangenen 24 Stunden wurden keine neuen Fälle gemeldet.

Der Inzidenzwert in Worms liegt nach dem Wochenende weiterhin bei 9,6 und damit über dem Landesdurchschnitt von 5,3 und dem Bundesdurchschnitt von 5. Im Klinikum Worms werden derzeit zwei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden keine gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 4229 Menschen in Worms positiv auf das Coronavirus getestet worden, 94 Personen starben an oder mit Covid-19. 4122 Menschen gelten als genesen, 13 Personen sind aktuell an dem Virus erkrankt.

Mehr zum Thema lesen Siehier Derweil herrscht nach den neuen Siko-Empfehlungen Chaos und Ärger im Wormser Impfzentrum und bei den impfenden Ärzten.

5. Juli, 7.45 Uhr: 14 neue Corona-Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz sinkt leicht

In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Weitere Todesfälle gab es nicht. Damit blieb die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, bei 7542, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht (Stand 3.12 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, ging leicht von 8,0 am Vortag auf 7,8 zurück.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen am Sonntag nach Daten des Divi-Registers 81 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 43 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

5. Juli, 6.20 Uhr: RKI registriert 212 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,0

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 219 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26.

April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig. Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.731.124 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.629.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.031.

4. Juli, 16.28 Uhr: Inzidenz steigt: Welche Herbst-Maßnahmen kommen?

Mit Blick auf den Herbst sind die Deutschen sicher, dass sich die Inzidenzlage verschärfen wird. Während viele auf Impfungen warten, lassen andere ihre Impftermine verstreichen. Mit Blick auf den Herbst sind die Deutschen sicher, dass sich die Inzidenzlage verschärfen wird. Während viele auf Impfungen warten, lassen andere ihre Impftermine verstreichen. Hier lesen Sie mehr.

4. Juli, 11.52 Uhr: Zypern und Katalonien seit Sonntag Risikogebiete

Mit Zypern und der spanischen Region Katalonien stehen seit Sonntag zwei weitere Urlaubsziele auf der Liste der Corona-Risikogebiete. Außerdem gelten nun auch drei weitere Regionen in Spanien und Norwegen als Risikogebiete, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mitgeteilt hatte. Der Schritt hat aber kaum faktische Auswirkungen für Urlauber, da Flugreisende sich ohnehin bei Einreise testen lassen müssen und damit dann die Quarantänepflicht entfällt. Allerdings bedeutet die Einstufung als Risikogebiet, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät.

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste Risikostufe. In die beiden höheren Kategorien der Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete wurden keine zusätzlichen Länder oder Regionen eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen sind seit Sonntag in Europa nur eine Region in Kroatien sowie außerdem Katar und die Karibikinseln Guadeloupe und Aruba.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Katalonien betrug zuletzt rund 233, wie das spanische Gesundheitsministerium am Freitagabend bekanntgab. Zypern selbst veröffentlicht keine Wocheninzidenz. Die 14-Tage-Inzidenz lag dort laut einer Übersicht der EU-Gesundheitsbehörde ECDC vom Donnerstag bei knapp 180 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner - diese Daten beziehen sich auf die zwei Wochen bis 27. Juni.

4. Juli, 10.15 Uhr: 64 neue Corona-Neuinfektionen - 3 weitere Tote

In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 64 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Drei Bürger starben mit oder an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 7542, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Sonntag hervorgeht (Stand 3.13. Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, verharrte am Sonntag auf demselben Stand: Schon am Samstag hatte sie 8,0 betragen. Am Freitag hatte der Wert allerdings etwas niedriger gelegen: bei 7,0.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen am Sonntag nach Daten des Divi-Registers 82 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 9.19 Uhr). Von ihnen wurden 44 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

4. Juli, 7.35 Uhr: Können Corona-Geimpfte noch Superspreader sein?

Großveranstaltungen wie die EM stehen in der Kritik, weil sie der Delta-Variante einen Schub geben könnten. Großveranstaltungen wie die EM stehen in der Kritik, weil sie der Delta-Variante einen Schub geben könnten. Wie wahrscheinlich ist das bei der aktuellen Impfquote?

4. Juli, 7.30 Uhr: Neue RKI-Zahlen: Corona-Inzidenz erstmals seit Wochen gestiegen

Erstmals seit Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gestiegen. Sie lag bei 5,0 Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner und damit um 0,1 höher als tags zuvor (4,9; Vorwoche: 5,7), wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.23 Uhr wiedergeben. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Institut binnen eines Tages 559 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 538 Ansteckungen gelegen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig gesunken. Zuletzt war die Inzidenz am 1. und 2. Juni vorübergehend gestiegen. Durch die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante in Deutschland war bereits erwartet worden, dass der Rückgang bei den Neuinfektionen in dieser Form nicht anhalten wird.

Deutschlandweit wurden laut den neuen RKI-Angaben binnen 24 Stunden sieben Corona-Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 730.912 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.628.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.030.

3. Juli, 12.45 Uhr: Mainzer Inzidenz bleibt fünften Tag in Folge konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz den fünften Tag in Folge konstant. Am Samstag meldete das Landesuntersuchungsamt für Mainz im Vergleich zum Vortag zwei bestätigte Corona-Neuinfektionen sowie erneut eine Inzidenz von sechs. Dies ist seit Beginn des Absinkens der Inzidenz Ende April die längste konstante Phase. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden derweil für Mainz nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 209.

Im Landkreis Mainz-Bingen wurden nach zwei Tagen ohne gemeldete Neuinfektionen wieder neue Corona-Fälle nachgewiesen. Im Vergleich zum Vortag meldete das Landesuntersuchungsamt hier drei bestätigte Neuinfektionen sowie eine von eins auf zwei angestiegene Inzidenz. Neue Todesfälle wurden auch im Kreis nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

Inzidenzentwicklung Mainz







3. Juli, 10.42 Uhr: 123 weitere Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 123 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Mensch starb mit oder an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 7539, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht (Stand 3.13. Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhöhte sich auf 8,0. Am Freitag hatte der Wert 7,0 betragen.

Auf den den Intensivstationen im Land lagen nach Daten des Divi-Registers 80 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 9.19 Uhr). Von ihnen wurden 44 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

3. Juli, 7.20 Uhr: RKI meldet niedrigste Corona-Inzidenz seit fast einem Jahr

Erstmals seit rund elf Monaten ist die Corona-Inzidenz unter 5 gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Samstagmorgen mit 4,9 an (Vortag 5,0; Vorwoche 5,9). Zuletzt hatte der Wert am 30. Juli 2020 mit 4,8 unter der 5er-Schwelle gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten zudem binnen eines Tages 671 Corona-Neuinfektionen, wie aus Zahlen vom Morgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren 592 Ansteckungen registriert worden.

Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 16 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 68 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.730.353 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit rund 3.627.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 023.















2. Juli, 17.30 Uhr: Inzidenz in Mainz konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz weiterhin konstant. Am Freitag meldete das Landesuntersuchungsamt eine bestätigte Corona-Neuinfektion sowie zum wiederholten Male eine Inzidenz von sechs. Als infiziert gelten damit in Mainz aktuell 70 Menschen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 209.

Im Landkreis Mainz-Bingen wurde derweil am zweiten Tag hintereinander keine bestätigte Neuinfektion gemeldet, während 41 Menschen noch als aktuell infiziert gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner fällt im Kreis von zwei auf eins. Weitere Todesfälle wurden auch hier nicht registriert. Dies Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

2. Juli, 17 Uhr: Ende der Homeoffice-Pflicht: Alle zurück ins Büro?

Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen. Wie reagieren Unternehmen und was müssen Beschäftigte wissen? Ein Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen. Wie reagieren Unternehmen und was müssen Beschäftigte wissen? Ein Überblick

2. Juli, 16 Uhr: Vom Großhandel zum Hausarzt: Der Weg des Impfstoffs

Seit Anfang Juni dürfen Hausärzte gegen Corona impfen. Doch der Impfstoff ist knapp. Wie Hausarztpraxen an Vakzine gelangen und wer entscheidet, wie viel Kontingent sie bekommen.

Mehr zum Thema lesen Sie Seit Anfang Juni dürfen Hausärzte gegen Corona impfen. Doch der Impfstoff ist knapp. Wie Hausarztpraxen an Vakzine gelangen und wer entscheidet, wie viel Kontingent sie bekommen.Mehr zum Thema lesen Sie hier

2. Juli, 11 Uhr: Delta-Variante ist im Odenwald angekommen

Einzelne Patienten im Odenwaldkreis sind mit dieser Form des Coronavirus infiziert. Worauf sich die Infektionen zurückführen lassen. Mehr dazu lesen Sie Einzelne Patienten im Odenwaldkreis sind mit dieser Form des Coronavirus infiziert. Worauf sich die Infektionen zurückführen lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

2. Juli, 8.15 Uhr: 60 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen sind binnen 24 Stunden 60 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts am Freitag (Stand 7.18 Uhr) hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus starben, erhöhte sich um 17 auf insgesamt 7538. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, sinkt leicht auf 7,0. Am Donnerstag hatte der Wert 7,4 betragen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 7.19 Uhr) 84 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 46 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

2. Juli, 8 Uhr: RKI registriert 649 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 649 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.18 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren 774 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,1; Vorwoche: 6,2).















Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 69 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 62 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 729 682 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit rund 3.626.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.007.

2. Juli, 6.22 Uhr: Erstmals ausreichend Impfstoff in Arztpraxen

Deutschlands Arztpraxen dürften in der kommender Woche erstmals die Menge Corona-Impfstoff geliefert bekommen, die sie bestellt haben. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Denn die Praxen hätten mit bundesweit rund 2,3 Millionen bestellten Dosen weniger Impfstoff angefordert als bereitstehen. Die Praxen bräuchten aber weiterhin ausreichend Impfstoff.

Für nächste Woche bestellten die Arztpraxen bundesweit rund zwei

Millionen Impfdosen Biontech – obwohl sie 2,2 Millionen hätten bestellen können. Bei Astrazeneca wurden 325.000 Dosen geordert, 1,1 Millionen hätten bereitgestanden. "Business Insider" berichtete zuerst darüber.

Gassen sagte, seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus hätten die Vertragsärztinnen und -ärzte regelmäßig deutlich weniger Impfstoff erhalten als sie benötigt hätten. Nun machten sich die Ferien in immer mehr Bundesländern bemerkbar. Viele Patienten und Ärzte seien im Urlaub. Immer mehr Menschen seien auch geimpft. "Dennoch ist der Andrang in den meisten Arztpraxen ungebrochen groß." Viele Praxen seien noch dabei, die langen Wartelisten abzuarbeiten

2. Juli, 5.05 Uhr: Welche psychischen Folgen Corona für Jugendliche hat

Psychotherapeutin Sabine Maur sieht gravierende Auswirkungen der Pandemie auf die Seelen junger Menschen. Was mit ihnen passiert und was jetzt zu tun ist, erklärt sie im Psychotherapeutin Sabine Maur sieht gravierende Auswirkungen der Pandemie auf die Seelen junger Menschen. Was mit ihnen passiert und was jetzt zu tun ist, erklärt sie im Interview

2. Juli, 5 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Mainz

Ab sofort gibt es auch für die Stadt Mainz erneut Lockerungen. Was jetzt gilt lesen Sue Ab sofort gibt es auch für die Stadt Mainz erneut Lockerungen. Was jetzt gilt lesen Sue hier

2. Juli, 4.30 Uhr: Stiko rät zu Impfstoffmix: Kombination ist hochwirksam

Die Impfkommission empfiehlt einen Mix aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff. Wie das gegen die Delta-Variante helfen soll und was das für nur mit Astrazeneca Geimpfte bedeutet lesen Sie Die Impfkommission empfiehlt einen Mix aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff. Wie das gegen die Delta-Variante helfen soll und was das für nur mit Astrazeneca Geimpfte bedeutet lesen Sie hier

1. Juli, 15.42 Uhr: 42 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie bei 5,0. Dieser vom Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Donnerstag (Stand 14.10 Uhr) ermittelte Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen entspricht exakt dem Vortageswert. Am Dienstag hatte er noch bei 5,3 gelegen.

Die Zahl der nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie legte innerhalb eines Tages um 42 auf 155 257 zu. Aktuell sind 1296 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - nach 1337 am Tag zuvor. Zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 3892.

1. Juli, 15.40 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz stagniert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz weiter stabil. Am Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt im Vergleich zum Vortag drei bestätigte Corona-Neuinfektionen sowie zum dritten Mal hintereinander eine Inzidenz von 6. Als aktuell infiziert gelten in Mainz damit 76 Menschen.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 209. Auf den Intensivstationen der Mainzer Kliniken werden aktuell noch vier Covid-19-Patienten behandelt, von denen zwei beatmet werden müssen.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag im Vergleich zum Vortag keine weitere Neuinfektion. Die Inzidenz sinkt hier dadurch auf 2. Neue Todesfälle wurde auch im Kreis nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

1. Juli, 6.44 Uhr: 892 neue Corona-Infektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.14 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1008 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 5,2; Vorwoche: 6,6).

Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 63 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 93 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.729.033 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.625.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.938.