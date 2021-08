Corona-Newsblog: Astrazenca-Spenden an Entwicklungsländer

Ein Arzt hält einen Impfausweis und eine Spritze in den Händen. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie weiter? Gibt es neue Einschränkungen oder eher weitere Lockerungen in unserer Region? Gegen die auch hier in Rheinland-Pfalz und Hessen immer wieder aufkeimenden Gerüchte, Falschmeldungen und Halbwahrheiten setzen wir unsere Nachrichten und Fakten. In diesem NewsBlog halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Hier finden Sie jeden Tag alles, was es neu rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) und die Lungenkrankheit Covid-19 zu wissen gibt.

Die wichtigsten Links auf einen Blick

Eine Übersicht über alle Infos rund um die Regelungen in den Schulen in Corona-Zeiten finden Sie hier für Rheinland-Pfalz und Hessen

Verknüpfte Artikel

4. August, 16.30 Uhr: Immunologe: Daten zu Lambda-Variante noch nicht beunruhigend

Die Lambda-Variante des Coronavirus ist nach Einschätzung von Carsten Watzl nicht ansteckender als Delta. Eine japanische Studie war zuletzt zu einem anderen Ergebnis gekommen.Mehr dazu lesen Sie Die Lambda-Variante des Coronavirus ist nach Einschätzung von Carsten Watzl nicht ansteckender als Delta. Eine japanische Studie war zuletzt zu einem anderen Ergebnis gekommen.Mehr dazu lesen Sie HIER.

4. August, 14.05 Uhr: Bericht: Bund spendet Astrazeneca komplett an Entwicklungsländer

Deutschland spendet einem Bericht zufolge ab sofort alle noch ausstehenden Impfstofflieferungen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca direkt an die internationale Initiative Covax, die Entwicklungsländer mit Vakzinen versorgt. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut Vorabmeldung im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND, Donnerstag) an. In einem ersten Schritt werden demnach 1,3 Millionen Dosen des Vakzins ohne Umweg über Deutschland an Covax geliefert.

Weiterführende Links

"Es ist in unserem ureigenen nationalen Interesse, die Welt zu impfen. Denn diese Pandemie ist erst wirklich vorbei, wenn das Virus weltweit unter Kontrolle ist", sagte Spahn dem RND. Deutschland engagiere sich bereits finanziell stark bei Covax. "Nun werden wir erstmalig auch Impfdosen aus unseren Verträgen an Covax abgeben", fügte der CDU-Politiker hinzu.

Das Bundeskabinett hatte Anfang Juli beschlossen, mindestens 30 Millionen Impfdosen der Hersteller Astra-Zeneca und Johnson & Johnson an Drittstaaten abzugeben. 80 Prozent davon sollen der Initiative Covax zur Verfügung gestellt werden. 20 Prozent der Dosen sollen bilateral abgegeben werden.

4. August, 12.15 Uhr: Wiesbaden wird gegen die Impfmüdigkeit kreativ

"Wir befinden uns in einer Phase einer ausgeprägten Impfmüdigkeit", sagt der Leiter des Wiesbadener Impfzentrums. Um dem entgegen zu wirken, hat sich die Stadt etwas überlegt. Mehr dazu lesen Sie "Wir befinden uns in einer Phase einer ausgeprägten Impfmüdigkeit", sagt der Leiter des Wiesbadener Impfzentrums. Um dem entgegen zu wirken, hat sich die Stadt etwas überlegt. Mehr dazu lesen Sie HIER.

4. August, 11.50 Uhr: Mehr Druck auf Impfmuffel: Kommen weitere Einschränkungen?

Das Bundesgesundheitsministerium will Corona-Impfungen forcieren: Für Ungeimpfte könnten „erneut weitergehende Einschränkungen notwendig werden“. Mehr dazu lesen Sie Das Bundesgesundheitsministerium will Corona-Impfungen forcieren: Für Ungeimpfte könnten „erneut weitergehende Einschränkungen notwendig werden“. Mehr dazu lesen Sie HIER.

4. August, 11.45 Uhr: WHO: Weiter stillen, trotz Corona

Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Empfehlung zum Stillen begründet lesen Sie Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Empfehlung zum Stillen begründet lesen Sie HIER.

4. August, 11.45 Uhr: Gibt es in diesem Jahr noch Hoffnung für Mainzer Feste?

So wie vor Corona können die Feiern in Mainz dieses Jahr auf keinen Fall stattfinden. Einige hegen aber Hoffnungen. Vor allem für ein ganz besonderes Fest. Mehr dazu lesen Sie So wie vor Corona können die Feiern in Mainz dieses Jahr auf keinen Fall stattfinden. Einige hegen aber Hoffnungen. Vor allem für ein ganz besonderes Fest. Mehr dazu lesen Sie HIER.















4. August, 8 Uhr: Studie: Kinder mit Covid-19 im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund

Kinder mit Covid-19-Symptomen sind einer Studie zufolge im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder gesund. Das berichten britische Forscher nach einer Studie im Fachmagazin "The Lancet Child & Adolescent Health". Nach eigenen Angaben liefern die Autoren, die unter anderem am King's College in London forschen, damit eine erste breit angelegte Untersuchung, die Erkenntnisse zu symptomatisch an Covid-19 erkrankten Kindern ermöglicht.

Basis der Untersuchung waren die von Eltern oder anderen Erziehungsbeauftragten eingetragenen Symptome, die über eine App nach einem positiven Test gemeldet wurden. In die Auswertung flossen die Krankheitsverläufe von 1734 Kindern zwischen 5 und 17 Jahren ein, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und Krankheitssymptome zeigten. Im Schnitt hatten die erkrankten Kinder drei Symptome - zu den häufigsten zählten Müdigkeit, Kopfschmerzen und der Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn.

Selten kam es vor, dass Kinder auch noch vier Wochen nach ihrer Infektion oder länger Symptome zeigen - in der Untersuchung war das bei 4,4 Prozent der Fall. Nach acht Wochen verspürten noch weniger als 2 Prozent der Kinder Symptome. "Es ist beruhigend, dass die Zahl der Kinder, die lange unter Covid-19-Symptomen leiden, sehr niedrig ist", wird Hauptautorin Emma Duncan in einer "Lancet"-Mitteilung zitiert.

Ältere waren etwas länger krank - im Schnitt sieben Tage - als die Fünf- bis Elfjährigen, bei denen die Symptome im Mittel fünf Tage dauerten. Auch der Anteil jener Heranwachsenden, die noch nach mehr als vier Wochen Symptome spürten, lag mit 5,1 Prozent unter den älteren etwas höher als bei den jüngeren (3,1 Prozent).

Die Autoren räumen als Schwäche ihrer Studie ein, dass die Symptome nicht überprüft oder verglichen werden konnten. Somit spiele die subjektive Einschätzung der Eltern eine große Rolle.

Der Untersuchungszeitraum lief bis Ende Februar. Daher ist unklar, ob die Ergebnisse auf die Delta-Variante des Coronavirus übertragen werden können. Diese wurde zunächst in Indien entdeckt und verbreitete sich erst ab dem Frühjahr von Großbritannien aus über Europa.







4. August, 7.50 Uhr: 306 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 306 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die landesweite Wocheninzidenz stieg minimal von 19,2 auf 19,8, wie am Mittwoch aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Frankfurt pendelt weiter um die Marke von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Mittwoch 35,6).

Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 4 auf 7590. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser werden nach Daten des Divi-Registers der Intensivmediziner vom Mittwochmorgen 44 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 16 von ihnen müssen beatmet werden.

4. August, 6.18 Uhr: RKI registriert 3571 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 18,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit nunmehr rund vier Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 18,5 - am Vortag hatte der Wert 17,9 betragen, am Mittwoch der Vorwoche 15,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3571 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.20 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2768 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 25 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.777.446 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.659.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.704.

4. August, 5 Uhr: Weiter mit der Inzidenz oder einer „Corona-Ampel“?

Welcher Wert soll über die Corona-Maßnahmen bestimmen? Darüber wird seit Monaten gestritten. Was für und gegen die verschiedenen Modelle spricht. Mehr dazu Welcher Wert soll über die Corona-Maßnahmen bestimmen? Darüber wird seit Monaten gestritten. Was für und gegen die verschiedenen Modelle spricht. Mehr dazu HIER















3. August, 20.10 Uhr: Mehr Druck auf Impfmuffel: Kommen weitere Einschränkungen?

Das Bundesgesundheitsministerium will Corona-Impfungen forcieren: Für Ungeimpfte könnten „erneut weitergehende Einschränkungen notwendig werden“. Mehr dazu Das Bundesgesundheitsministerium will Corona-Impfungen forcieren: Für Ungeimpfte könnten „erneut weitergehende Einschränkungen notwendig werden“. Mehr dazu HIER

3. August, 18.20 Uhr: Corona trotz Imfpung: Das Risiko ist klein, aber nicht null

Geimpfte können sich das Coronavirus einfangen, ins Krankenhaus kommen sie extrem selten, so die Erfahrung am Klinikum Darmstadt. Sorgen macht dort bezüglich Corona etwas anderes. Mehr dazu Geimpfte können sich das Coronavirus einfangen, ins Krankenhaus kommen sie extrem selten, so die Erfahrung am Klinikum Darmstadt. Sorgen macht dort bezüglich Corona etwas anderes. Mehr dazu HIER.

3. August, 17.15 Uhr: Andrang am Impfbus in Worms

Mehr als 100 Personen kommen zur Aktion auf dem Penny-Parkplatz. Besonders ein Impfstoff ist beliebt. Mehr dazu Mehr als 100 Personen kommen zur Aktion auf dem Penny-Parkplatz. Besonders ein Impfstoff ist beliebt. Mehr dazu HIER

3. August, 17.09 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg sinkt auf 16,1

Die Inzidenz im Landkreis sinkt. 16,1 meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Am Vortag lag sie noch bei 18,1. Vier bestätigte Neuinfektionen kamen am Dienstag hinzu, insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11.318 Darmstadt-Dieburger mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 312. In den Kreiskliniken werden weiterhin drei Patienten in Jugenheim intensivmedizinisch betreut. Ein Patient liegt auf Normalstation in Groß-Umstadt. Stand 2. August (21 Uhr) sind 87.036 Menschen im Kreis geimpft. 75.903 Personen haben die Zweitimpfung erhalten. Die Angaben enthalten die Impfungen der mobilen Impfteams. Seit Beginn der Impfungen in den Arztpraxen (6. April) wurden dort 119.671 Menschen geimpft.

3. August, 16.35 Uhr: Corona-Ausbruch im Kreis Ahrweiler: Es war nicht die Flut

Die hohe Corona-Inzidenz nach der Flut im Kreis Ahrweiler hat offensichtlich nichts mit dem Hochwasser zu tun. Das Gesundheitsministerium in Mainz nennt einen anderen Grund. Mehr dazu Die hohe Corona-Inzidenz nach der Flut im Kreis Ahrweiler hat offensichtlich nichts mit dem Hochwasser zu tun. Das Gesundheitsministerium in Mainz nennt einen anderen Grund. Mehr dazu HIER

3. August, 16.08 Uhr: Inzidenz im Kreis Groß-Gerau sinkt auf 22,1

Zum Wochenstart hat das Gesundheitsamt nur wenige neue Corona-Fälle gemeldet. Nach drei Neuinfektionen am Montag kamen am Dienstag zwei weitere Fälle hinzu – einer in Büttelborn und einer in Groß-Gerau. Damit steigt die Zahl derjenigen, die bislang positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 14.540. Die Inzidenz liegt bei 22,1 und nähert sich damit dem hessenweiten Durchschnitt von 19,2 an. Die höchste Inzidenz weist derzeit Frankfurt (35,2) auf.

Als genesen gelten 14.111 Kreisbewohner. 302 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Seit Anfang Juli gab es lediglich zwei Todesfälle. Als aktuell infiziert gelten 127 Menschen im Kreis. Die meisten aktiven Fälle gibt es in den beiden größten Städten im Kreis, Rüsselsheim (34, entspricht 0,05 Prozent der Einwohner) und Mörfelden-Walldorf (18, entspricht 0,10 Prozent der Einwohner), sowie in Raunheim (17, entspricht 0,05 Prozent der Einwohner).

3. August, 15.20 Uhr: Inzidenzwert in Mainz steigt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag noch bei 20, am Dienstag schon bei 24. Alle Zahlen im Überblick. Mehr dazu Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag noch bei 20, am Dienstag schon bei 24. Alle Zahlen im Überblick. Mehr dazu hier

3. August, 12 Uhr: Zahl vollständig Geimpfter steigt nur langsam

Die Quote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen in Deutschland steigt nur langsam. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag lag sie zuletzt bei 52,6 Prozent der Bevölkerung, nach 52,3 Prozent am Vortag. Insgesamt wurden zuletzt 274 941 Dosen verabreicht, wie aus den Daten hervorgeht (Stand 9.25 Uhr). Höhepunkt war der 9. Juni mit mehr als 1,4 Millionen Dosen. Gerade bei den Erstimpfungen geht es derzeit nur langsam voran - daher hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bürger nochmals ermuntert, sich möglichst bald impfen zu lassen. Die höchsten Quoten der vollständig Geimpften in den 16 Bundesländern gibt es in Bremen (62,1 Prozent) und im Saarland (56,3 Prozent).

3. August, 11.40 Uhr: AHA-Regeln verhindern laut Studie Tausende Todesfälle

Die AHA-Regeln haben in Deutschland laut einer internationalen Studie offenbar Tausende Todesfälle durch andere Atemwegserkrankungen neben Covid-19 verhindert. Die sogenannte Übersterblichkeit liege bei 40.000, "das sind viel weniger als die 90.000 offiziell gemeldeten Toten durch Covid-19" seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, sagte der Wissenschaftler Dmitry Kobak von der Universität Tübingen am Dienstag. Wahrscheinlich seien die Sterbezahlen bei anderen Atemwegserkrankungen während der Wintermonate gesunken.

Bei 50 zusätzlichen Toten pro 100.000 Einwohnern weise Deutschland in der Pandemie zudem eine viel geringere Übersterblichkeit auf als die Nachbarländer Niederlande (110), Belgien (140), Frankreich (110), Schweiz (100), Österreich (110), Tschechien (320) und Polen (310), teilte das Forscherteam der Universität Tübingen und der Hebräischen Universität Jerusalem mit. In anderen Ländern wie etwa Australien und Neuseeland sei die Sterblichkeit während der Pandemie sogar unter das sonst übliche Level gesunken. Die Forscherinnen und Forscher vermuten hier ebenfalls, dass dies an den Abstands- und Hygieneregeln liegt.

3. August, 11.30 Uhr: Hoch äußert sich zu Impfangebot für Jugendliche

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sieht das Corona-Impfangebot für 12- bis 17-Jährige nicht im Widerspruch zur Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montagabend einstimmig beschlossen, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten - so wie es in Arztpraxen bereits möglich ist. Die Minister hätten sich damit nicht gegen die Empfehlung der Impfkommission gewandt, "sondern wir haben ein zusätzliches Angebot für die Eltern geschaffen", sagte der Minister dem Radiosender SWR.

In Deutschland empfiehlt die Stiko Impfungen von Kindern nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko für schwerere Corona-Verläufe etwa wegen Erkrankungen wie Diabetes. Die Datenlage reiche nicht, um mögliche Folgeschäden auszuschließen, begründet sie ihre Haltung.

Hoch sagte dem SWR, das Kindeswohl stehe im Vordergrund. Das sei die Handlungsmaxime der Stiko und habe auch für die Gesundheitsminister der Länder höchste Priorität. Der Minister ergänzte, die Stiko habe bisher auch schon Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ermöglicht. Die Gesundheitsministerkonferenz habe lediglich beschlossen, dieser Gruppe weitere Möglichkeiten anzubieten. "Sie können zusätzlich auch einen Termin in einem Impfzentrum machen oder einen der 200 Standorte der Impfbusse aufsuchen."

3. August, 10 Uhr: 1087 Menschen am ersten Tag in Impfbussen geimpft

Am ersten Tag der Corona-Schutzimpfungen in dafür umgebauten Bussen haben 1087 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Spritze bekommen. Darunter waren 639 Einmal-Impfungen von Johnson & Johnson, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Nöhl, am Dienstag in Mainz berichtete. Die anderen 448 hätten die erste Dosis Biontech/Pfizer bekommen. Ziel der Impfbus-Kampagne ist es, an gut frequentierten Standorten "aufsuchend Menschen zu erreichen", wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag auf einem Supermarkt-Parkplatz im Mainzer Stadtteil Hechtsheim gesagt hatte. "Wir haben noch viele Lücken bei den 18- bis 59-Jährigen, da geht noch mehr, diese Altersgruppe wollen wir verstärkt erreichen."

Die sechs Busse sind noch mindestens vier Wochen im Land unterwegs. Mehr als 200 Termine seien in dieser Zeit bereits geplant. Bisher haben mehr als sechs von zehn Menschen in Rheinland-Pfalz zumindest eine Erstimpfung erhalten. Vollständig geimpft ist jeder und jede Zweite. Bei den Menschen über 60 Jahren haben acht von zehn einen vollständigen Impfschutz.

3. August, 8.30 Uhr: RKI registriert 1766 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 17,9

Die Corona-Inzidenz ist in Deutschland erneut leicht angestiegen: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,9. Am Vortag betrug der Wert 17,8, am Dienstag der Vorwoche 14,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1766 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.15 Uhr wieder. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1545 Neuansteckungen gelegen, in den Tagen danach war er jedoch deutlich über 2000, am Donnerstag sogar über 3000 gestiegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Bundesweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 19 Todesfälle in Verbindung mit einer Sars-CoV-2-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 38 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.773.875 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.658.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder in Verbindung mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.679.















2. August, 15.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 18,0

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn auf 18,0 gestiegen. Dies ist der höchste Wert seit dem 11. Juni, am Sonntag waren es 17,6. Die Gesundheitsämter registrierten innerhalb von 24 Stunden 128 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte.

Aktuell sind 1801 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, unverändert seit Mittwoch vergangener Woche.

Am höchsten ist die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Ahrweiler mit 54,6 - Ursache ist nach Angaben der Behörden eine Häufung von Corona-Infektionen in einem Wohngebiet in Adenau. Danach folgen die Kreise Mayen-Koblenz (35,9), Bernkastel-Wittlich (31,1) und die Stadt Kaiserslautern (29,0). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südwestpfalz mit 2,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.

















2. August, 8.54 Uhr: 48 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 48 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Weitere Todesfälle kamen nicht hinzu, wie am Montagmorgen aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 18,7 - nach 18,6 am Sonntag. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit 294.967 Infektionen gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 7587 Menschen.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser werden nach Daten des Divi-Registers vom Montag 44 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, 16 von ihnen müssen beatmet werden (Stand 7.19 Uhr). Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

2. August, 6.36 Uhr: Impfung in Impfzentren ohne Termin

Ab dem 2. August können dann die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz das Impfzentrum ihrer Wahl besuchen. Das Wohnortprinzip gelte nicht mehr. Eine Registrierung oder Terminvereinbarung sei dabei nicht mehr nötig, da die Impfzentren über ausreichend Impfstoffe verfügten und das notwendige Personal für die Aktion bereitstellten.

Um die Impfkampagne zu beschleunigen, setzt das Land Rheinland-PFalz nun auch auf einen Impfbus, in dem sich alle Interessierten ohne Anmeldung mit den Impfstoffen von Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen können. Mitgebracht werden muss dazu nur der Personalausweis. Am Montag, 2. August, von 8 bis 18 Uhr hält der Bus in Mainz auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Johannes-Kepler-Straße 12 in Hechtsheim.

2. August, 6 Uhr: Inzidenz steigt weiter - 847 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie bei 17,8 - am Vortag hatte der Wert 17,5 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9 betragen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 847 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 958 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 772 109 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 656 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 660.

1. August, 22 Uhr: Bund plant mehr Impfangebote für Jugendliche

Das Impftempo in Deutschland erlahmt, zugleich steigen die Corona-Infektionen wieder. Die Gesundheitsminister wollen über mehr Möglichkeiten zu Impfungen für Jugendliche sprechen.

Mehr dazu lesen Sie Das Impftempo in Deutschland erlahmt, zugleich steigen die Corona-Infektionen wieder. Die Gesundheitsminister wollen über mehr Möglichkeiten zu Impfungen für Jugendliche sprechen.Mehr dazu lesen Sie hier















1. August, 15.47 Uhr: Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg sinkt auf 18,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg ist übers Wochenende gesunken. 18,1 meldete das Gesundheitsamt am Sonntag. Am Freitag lag der Wert noch bei 21,5. Seitdem kamen 13 bestätigte Corona-Neuinfektionen hinzu, sodass sich seit Beginn der Pandemie inzwischen 11 315 Darmstadt-Dieburger mit dem Virus angesteckt haben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bleibt bei 312. Unverändert seit Freitag ist die Lage in den Kreiskliniken: In Groß-Umstadt liegt ein Corona-Patient auf Normalstation, in Jugenheim werden drei Patienten intensivmedizinisch betreut. Insgesamt wurden Stand 31. Juli (21 Uhr) 86.767 Menschen im Landkreis gegen das Coronavirus geimpft. 75.688 Personen haben die Zweitimpfung erhalten. Diese Angaben beinhalten die mobilen Impfungen im Rahmen der Aktion „Ärmel hoch on tour“. Der Impfbus des Landkreises macht am Montag, 2. August, in Dieburg und in Epperthausen Station. Standorte und Uhrzeiten auf www.ladadi.de.

1. August, 12.50 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt ein winziges bisschen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 37 gestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt am Sonntag weiter mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht auf 17,6 nach 17,5 am Vortag. Aktuell sind 1751 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 11.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, die Zahl blieb unverändert.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz lagen nach Daten des Divi-Registers vom Sonntag 19 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 12.19 Uhr), sieben von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.















1. August, 10.55 Uhr: 151 weitere Corona-Infektionen - Inzidenz sinkt leicht

Binnen eines Tages sind in Hessen 151 neue Coronainfektionen registriert worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Sonntag sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf 18,6. Am Samstag hatte der Wert noch bei 18,9, gelegen. Seit Beginn der Pandemie sind hessenweit 294.919 Infektionen gemeldet worden. Die meisten von ihnen gelten inzwischen als genesen.

Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Divi-Registers vom Sonntag (Stand 10.19 Uhr) 40 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. 14 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

1. August, 9.10 Uhr: Seit heute gilt die Corona-Testpflicht bei der Einreise

Ob per Flugzeug, per Bahn oder im eigenen Auto, seit 1. August gilt die grundsätzliche Corona-Testpflicht für die Einreise nach Deutschland. Ob per Flugzeug, per Bahn oder im eigenen Auto, seit 1. August gilt die grundsätzliche Corona-Testpflicht für die Einreise nach Deutschland. Was Urlauber jetzt beachten müssen.















31. Juli, 15.33 Uhr: 57 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz - Inzidenz sinkt leicht

Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb eines Tages um 57 gestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt am Samstag weiter mitteilte, sank die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 17,5 nach 17,8 am Vortag. Aktuell sind 1.777 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 11.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3.906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, die Zahl blieb unverändert.

Am höchsten ist die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Ahrweiler mit 49,2 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Ursache ist eine Häufung von Corona-Infektionen in einem Wohngebiet in Adenau. Danach folgen die Kreise Bernkastel-Wittlich (35,6) und Mayen-Koblenz (26,8). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kusel mit 1,3.

31. Juli, 7.15 Uhr: RKI registriert 2.400 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 16,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit nun dreieinhalb Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 16,9 - am Vortag betrug der Wert 16,5, am Samstag der Vorwoche 13,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2400 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1919 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 28 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.769.165 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.653.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.658.

30. Juli, 17 Uhr: Zwei weitere Tote in Darmstadt-Dieburg

Es ist eine traurige Nachricht: Zwei weitere Menschen aus dem Landkreis sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit ist die Zahl der Toten auf 312 gestiegen. Leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Am Freitag vermeldete das Gesundheitsamt einen Wert von 21,5. Gegenüber Donnerstag sind zehn Infizierte dazu gekommen. In Kreisklinik Groß-Umstadt wird ein Corona-Patient behandelt, in Jugenheim liegen drei Menschen auf der Intensivstation. Bis Donnerstag, 21 Uhr, waren 86.404 Menschen geimpft, 75417 Personen haben die Zweitimpfung erhalten. Der Impfbus macht am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 21 Uhr in Weiterstadt am Möbelhaus Segmüller, Im Rödling 2, Station

30. Juli, 16.40 Uhr: Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz im Juli nicht stärker gestiegen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist in diesem Monat nicht stärker gestiegen als im Juni. Die Steigerung von bestätigten Fällen betrug seit Anfang des Monats nach Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur 1,4 Prozent. Im Juni waren es 1,6 Prozent, im Mai noch 8,8 und im April 20,3 Prozent.

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Freitag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts auf 17,8. Das ist der gleiche Wert wie am Mittwoch, nachdem die Inzidenz am Donnerstag auf 17,1 gesunken war. Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter am Freitag 132 neue Infektionen. Aktuell sind damit 1776 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben.

Am höchsten ist die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Ahrweiler mit 47,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Ursache ist eine Häufung von Corona-Infektionen in einem Wohngebiet in Adenau. Danach folgen die Kreise Südliche Weinstraße (36,2), Germersheim (30,2) und Mayen-Koblenz (28,0). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kusel mit 1,4.







30. Juli, 15.35 Uhr: Inzidenzwert für Mainz gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz wieder gestiegen. Am Freitag meldete das Landesuntersuchungsamt gegenüber dem Vortag acht bestätigte Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 20. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt in Mainz weiter bei 210 und im Kreis Mainz-Bingen bei 218. Für den Kreis wurden zudem sieben bestätigte Neuinfektionen sowie eine von 16 auf 18 gestiegene Inzidenz gemeldet.

30. Juli, 15.30 Uhr: Inzidenz in Worms steigt

Kurz vor dem Wochenende steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für Worms: Grund dafür sind zwei Neuinfektionen, die aus der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) vom Freitag hervorgehen. Mit den neuen Fällen springt der Wert für die Nibelungenstadt von 3,6 am Donnerstag auf 6,0 am Freitag. Insgesamt wurden für Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden 132 Neuinfektionen gezählt, die meisten – 24 Stück – im Kreis Mayen-Koblenz. Am Freitag meldet das LUA für Worms den fünftniedrigsten Wert im Land. Niedriger liegt die Inzidenz im Kreis Kusel (1,4), in Zweibrücken (2,9), im Kreis Südwestpfalz (3,2) und in Speyer (4,0). Die landesweite Inzidenz ist binnen 24 Stunden von 17,8 auf 17,1 gefallen.

Betrachtet man die Wormser Inzidenz in der Verteilung nach Altersklassen, fällt auf, dass sie bei den Unter-20-Jährigen binnen 24 Stunden von Null auf 6,2 gestiegen ist. Bei den 20- bis 59-Jährigen liegt der Wert bei 9,0. Bei den Über-60-Jährigen bleibt es in Worms bei der Null-Inzidenz. Am Freitag sind 19 Personen in Worms aktiv mit dem Coronavirus infiziert, zwei weniger als noch am Donnerstag. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es nicht gegeben.

30. Juli, 13.50 Uhr: 186 weitere Corona-Infektionen - Inzidenz sinkt leicht

In Hessen sind binnen 24 Stunden 186 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Zudem stieg die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 um 4 auf 7585, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag (Stand 11.35 Uhr) mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank ganz leicht auf 18,5, am Vortag hatte sie 18,7 betragen. Seit Beginn der Pandemie sind hessenweit 294.587 Infektionen gemeldet worden.

Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Divi-Registers vom Freitag (Stand 12.19 Uhr) 37 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. 13 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

30. Juli, 11.25 Uhr: Corona-Impfungen legen weiter zu Die Corona-Impfungen in Deutschland legen weiter zu. Vollständig mit der meist nötigen zweiten Spritze geschützt sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums von Freitag 42,8 Millionen Menschen oder 51,5 Prozent aller Einwohner. Die Marke von 50 Prozent haben inzwischen 11 der 16 Bundesländer geschafft - darunter lagen noch Sachsen-Anhalt, Bayern, Hamburg, Brandenburg und Sachsen. An der Spitze steht weiter Bremen mit 59,9 Prozent voll geimpften Bürgern.

Mindestens eine erste Spritze haben demnach bundesweit mittlerweile 51,1 Millionen Menschen oder 61,5 Prozent der Gesamtbevölkerung bekommen. Im Ländervergleich vorn liegt ebenfalls Bremen mit einem Anteil von 70,4 Prozent, Schlusslicht ist Sachsen mit 52 Prozent.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, die Bundesregierung halte Wort, es gebe das angekündigte Impfangebot für alle im Sommer. "Nehmen Sie es wahr, lassen Sie sich impfen. Sie schützen sich und andere", schrieb er bei Twitter.

30. Juli, 10.35 Uhr: Breitere Testpflicht für Reiserückkehrer schon ab Sonntag?

Schon ab Sonntag voraussichtlich müssen sich ungeimpfte Urlaubsrückkehrer vor der Einreise nach Deutschland auf Corona testen lassen. Der Beschluss soll nun verabschiedet werden.

Mehr dazu lesen Sie Schon ab Sonntag voraussichtlich müssen sich ungeimpfte Urlaubsrückkehrer vor der Einreise nach Deutschland auf Corona testen lassen. Der Beschluss soll nun verabschiedet werden.Mehr dazu lesen Sie hier

30. Juli, 10.30 Uhr: RKI registriert 2454 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 17,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt seit über drei Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 17,0 – am Vortag betrug der Wert 16,0, am Freitag der Vorwoche 13,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 2454 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Fallzahl-Tabelle des RKI vom Freitagmorgen (Stand 09.51 Uhr) hervor. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2089 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 30 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 34 Todesfälle gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.766.765 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.637.

30. Juli, 8 Uhr: Apotheken: Impfzertifikate schrittweise wieder erhältlich

Erste Apotheken in Deutschland stellen nach einer Unterbrechung wieder digitale Corona-Impfzertifikate aus. Schrittweise werde begonnen, den Service für Geimpfte wieder anzubieten, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Wer das Zertifikat haben möchte, solle sich jedoch vorab auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de informieren, welche Apotheke man zu dem Zweck aufsuchen kann.

Wie viele Apotheken bereits wieder Zertifikate ausstellen, war zunächst nicht bekannt. Man rechne damit, dass in den nächsten Tagen die Allermeisten wieder an das notwendige System angeschlossen seien, sagte ein Abda-Sprecher. Dies hänge von den jeweiligen IT-Dienstleistern ab.

Vor gut einer Woche hatte der Deutsche Apothekerverband (DAV) das Ausstellen der digitalen Zertifikate nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt. Grund waren Hinweise auf eine Sicherheitslücke. Dem "Handelsblatt" war es demnach gelungen, "mithilfe von professionell gefälschten Dokumenten" auf dem DAV-Server einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber zu erzeugen, mit dem dann zwei Impfzertifikate online ausgestellt worden seien.

"Alle erteilten Zugänge wurden überprüft und verifiziert; dabei wurde die Rechtmäßigkeit aller anderen Zugänge bestätigt", bekräftigte die Abda nun. Auch technische Schritte für mehr Sicherheit seien umgesetzt worden.

29. Juli, 20.10 Uhr: RKI: Zunehmend Corona-Fälle nach Reisen gemeldet

Corona-Ansteckungen, die wahrscheinlich auf Reisen passiert sind, spielen laut dem Robert Koch-Institut (RKI) eine zunehmende Rolle beim Infektionsgeschehen in Deutschland. Das schreibt das RKI in seinem wöchentlichen Lagebericht vom Donnerstagabend. In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli sind demnach 3662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Virus wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt waren. Als wahrscheinliche Infektionsländer in den vier betrachteten Wochen wurden Spanien, die Türkei und die Niederlande am häufigsten genannt, vor Kroatien und Griechenland.

Der überwiegende Anteil der Corona-Übertragungen finde allerdings weiterhin innerhalb Deutschlands statt, betont das RKI - die Rede ist von mindestens 81 Prozent. Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsland liegen bei weitem nicht bei jedem Fall vor. In Deutschland und dem europäischen Ausland sind dem Bericht zufolge als besorgniserregend eingestufte Virusvarianten vorherrschend. Hierzulande wird die deutlich ansteckendere Delta-Variante in einer Stichprobe mittlerweile in rund neun von zehn Fällen gefunden (91 Prozent).

29. Juli, 19 Uhr: Steigende Infektionszahlen im Kreis Bergstraße

Am Donnerstagabend vermeldete das Landratsamt in Heppenheim 13 neu nachgewiesene Infektionsfälle – zehn davon alleine in Wald-Michelbach, wo auch eine Gemeinschaftsunterkunft betroffen ist. Je eine Neuinfektion gibt es in Heppenheim, Lampertheim und Viernheim, in Viernheim ist auch eine Kindertagesstätte betroffen. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 11,5, wird angesichts der 13 neuen Fälle am Freitag allerdings steigen.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, befinden sich derzeit acht Personen mit einer nachgewiesenen Infektion sowie eine Person mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in stationärer Behandlung in einem Bergsträßer Krankenhaus. Insgesamt werden aktuell neun Bergsträßerinnen und Bergsträßer mit einer Corona-Infektion stationär behandelt.

Als „besten und sichersten Weg aus der Pandemie“, bezeichnet Landrat Christian Engelhardt (CDU) einen kontinuierlichen Impffortschritt. Auch deshalb ruft er auf seiner Facebook-Seite dazu auf, „vom flexiblen Angebot des Bergsträßer Impfzentrums Gebrauch zu machen.“ Dank der „großen Impfstoffkapazitäten“ wären Impftermine „einfach, schnell und unkompliziert“ möglich. Stand Donnerstag wurden bislang 87.439 Erstimpfungen im Bensheimer Impfzentrum durchgeführt, 76.036 Bergsträßer haben dort auch bereits die zweite Spritze erhalten.

Grundsätzlich sei es möglich, so Engelhardt weiter, zu den regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums in Bensheim, ohne Termin vorbeizuschauen und sich direkt impfen zu lassen.

Außerdem werden seit Donnerstag immer dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr Impfungen für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren angeboten. Zur Beratung stehen den Eltern erfahrene Kinderärztinnen und -ärzte zur Verfügung.

Darüber hinaus vermeldet der Landrat eine weitere Neuigkeit: Ab der kommenden Woche kommt das Team des Impfzentrums in die Kommunen des Kreises und bietet dort vor Ort mobile Impfungen an. Die genauen Termine sollen über die Social-Media-Kanäle des Kreises mitgeteilt werden.

29. Juli, 17.45 Uhr: 13 Neuinfektionen in Darmstadt-Dieburg

Die Inzidenz hat sich in Darmstadt-Dieburg seit einigen Tagen bei knapp über 20 eingependelt. Auch am Donnerstag vermeldete das Gesundheitsamt mit 22,2 einen Wert in diesem Bereich. Gegenüber dem Vortag waren 13 Neuinfektionen hinzugekommen, kein weiterer Todesfall ist zu beklagen. In den Kreiskliniken bleibt es bei drei schwerstkranken Covid-Patienten in Jugenheim sowie einem Patienten auf der Normalstation in Groß-Umstadt.

Insgesamt wurden in Darmstadt-Dieburg – Stand 28. Juli, 21 Uhr – 86.305 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 75.077 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.

29. Juli, 16 Uhr: Impfbus kommt nach Mainz

Um die Impfkampagne zu beschleunigen, setzt das Land nun auch auf einen Impfbus, in dem sich alle Interessierten ohne Anmeldung mit den Impfstoffen von Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen können. Mitgebracht werden muss dazu nur der Personalausweis. Am Montag, 2. August, von 8 bis 18 Uhr hält der Bus in Mainz auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Johannes-Kepler-Straße 12 in Hechtsheim.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz derweil leicht gesunken. Am Donnerstag meldete das Amt gegenüber dem Vortag zehn bestätigte Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 18. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt in Mainz weiter bei 210 und im Kreis Mainz-Bingen weiter bei 218. Für den Kreis wurden zudem fünf bestätigte Neuinfektionen sowie eine von 17 auf 16 gesunkene Inzidenz gemeldet.

29. Juli, 15.05 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Nach wochenlangem Anstieg ist die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz am Donnerstag leicht gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 17,1, nachdem es am Mittwoch noch 17,8 waren.

Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter 106 neue Infektionen. Aktuell sind damit 1708 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, unverändert im Vergleich zum Mittwoch.

Am höchsten ist die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Ahrweiler mit 48,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Ursache ist eine Häufung von Corona-Infektionen in einem Wohngebiet in Adenau. Danach folgen die Kreise Südliche Weinstraße (36,2), Neuwied (30,6) und Germersheim (30,2). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kusel mit 1,4.

29. Juli, 11.50 Uhr: Corona-Immunisierung: Impfquote legt weiter leicht zu

Die Corona-Impfquote steigt in Deutschland weiter leicht an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag sind inzwischen 50,9 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft (Stand 9.45 Uhr). Das entspricht 42,36 Millionen Menschen. Am Vortag war ein wichtiger Meilenstein erreicht worden: Erstmals war mehr als die Hälfte der Bevölkerung zwei Mal gegen die Viruskrankheit immunisiert. Mindestens eine Impfdosis haben dem RKI zufolge inzwischen 61,3 Prozent der Bevölkerung beziehungsweise 51,01 Millionen Menschen verabreicht bekommen. Im Schnitt werden fünf Menschen pro Sekunde geimpft.

Bei den Bundesländern liegt Bremen mit 59,2 Prozent Bevölkerungsanteil der vollständig Geimpften weiterhin an der Spitze, das Schlusslicht bildet Sachsen mit 46,5 Prozent. Die meisten Impfdosen wurden bislang mit 20,50 Millionen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen verabreicht.

29. Juli, 5.30 Uhr: RKI registriert 3520 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in gut drei Wochen auf mehr als das Dreifache gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen lag sie bei 16,0 – am Vortag betrug der Wert 15,0 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3142 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus den Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 11.40 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1890 Ansteckungen gelegen, wahrscheinlich fehlten damals jedoch 19 Neuinfektionen aus Brandenburg.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.764.311 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.650.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 607.















28. Juli, 19,30 Uhr: Zwölf Bergsträßer in stationärer Behandlung

Das Landratsamt hat am Mittwochabend sieben neue Corona-Infektionsfälle bekannt gegeben, davon drei in Bürstadt, zwei in Biblis sowie je einer in Abtsteinach und Bensheim. Ein Fall aus Bensheim wurde nachgemeldet. In einem Bürstädter Kindergarten sowie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach sind Infektionsfälle festgestellt worden. Die Inzidenz wird mit 12,9 angegeben. Zwölf Bergsträßer befinden sich wegen einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Hinzu kommen drei Verdachtsfälle in Kliniken.

Derweil teilte Landrat Christian Engelhardt (CDU) auf Facebook mit: „Heute Vormittag haben wir den Einsatzbefehl für den Rückbau des Impfzentrums erhalten. Mit dem 30.09.2021 wird der Betrieb der Impfzentren abgeschlossen.“ Zugleich dankte er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche das Impfzentrum entwickelt und aufgebaut, organisiert und betrieben haben.

Das Land Hessen gab bekannt, dass das Registrierungs- und Terminierungsverfahren für die Schutzimpfung in den 28 hessischen Impfzentren im Laufe des 1. August 2021 eingestellt. Bereits zugewiesene Termine sollen aber ihre Gültigkeit behalten. Ab dem 2. August können alle Hessen das Impfzentrum ihrer Wahl besuchen, um sich gegen das Corona-Virus zu schützen. Das Wohnortprinzip gilt dann nicht mehr. Eine Registrierung oder Terminvereinbarung sei nicht nötig, da die Impfzentren über ausreichend Impfstoffe verfügen und das notwendige Personal für die Aktion bereitstellen. Außer einem Ausweisdokument wie Personalausweis oder der Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – dem gelben Impfpass müssen interessierte Bürger nichts mitbringen. Die wichtigen Zweitimpfungen gibt es dann ebenfalls in dem gewählten Impfzentrum.

28. Juli, 17.57 Uhr: Kaiserslautern ist Schlusslicht beim Impfen

Bei der Impfquote zeigen sich große Unterschiede zwischen den Städten in Rheinland-Pfalz. Wo Mainz, Worms und Bad Kreuznach zu finden sind und warum die Statistik vom RKI abweicht, lesen Sie Bei der Impfquote zeigen sich große Unterschiede zwischen den Städten in Rheinland-Pfalz. Wo Mainz, Worms und Bad Kreuznach zu finden sind und warum die Statistik vom RKI abweicht, lesen Sie hier

28. Juli, 17.28 Uhr: Corona-Inzidenz in Worms bleibt niedrig

Während in der Bundespolitik angesichts der wieder steigenden Inzidenzzahlen erbitterte Diskussionen über deren Aussagekraft geführt werden, hat Worms weiterhin wenig zu befürchten. Hier bleiben die Zahlen erneut niedrig, von Dienstag auf Mittwoch wurde nur eine Neuinfektion verzeichnet. 22 Personen gelten in der Nibelungenstadt aktuell als mit dem Coronavirus infiziert, die Inzidenz liegt unverändert bei 4,8. Im landesweiten Vergleich steht Worms damit erneut sehr gut da. Nur die Stadt Zweibrücken sowie die Kreise Kusel und Südwestpfalz weisen noch niedrigere Zahlen auf.

Landesweit am höchsten sind die Inzidenzen in dem schwer von der Flutkatastrophe in der Eifel getroffenen Landkreis Ahrweiler. Allein hier gab es seit Dienstag 29 neue Fälle. In Worms sticht besonders eine Altersgruppe bei den Neuinfektionen hervor: die 20- bis 59-Jährigen. Bei ihnen liegt die Inzidenz bei 9, in den Gruppen der unter 20- und über 60-Jährigen gab es keine neuen Fälle. Stand Mittwoch sind in Rheinland-Pfalz 50,6 Prozent der Einwohner vollständig geimpft. Unter den über 60-Jährigen ist die Quote mit 79,8 Prozent am höchsten, unter den unter 20-Jährigen liegt sie hingegen nur bei 8,1 Prozent. Etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung genießt inzwischen vollständigen Impfschutz.

28. Juli, 17.25 Uhr: Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg sinkt

Acht bestätigte Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 21,2. Am Vortag lag der Wert noch bei 23,5. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11277 Darmstadt-Dieburger nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. In den Kreiskliniken werden drei Schwerkranke in Jugenheim intensivmedizinisch behandelt, in Groß-Umstadt liegt ein Covid-Patient auf der Normalstation. In den vergangenen sieben Tage haben sich im Landkreis Darmstadt-Dieburg 63 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 310. Insgesamt haben Stand 27. Juli (21 Uhr) 74.776 Personen die Zweitimpfung erhalten. Auch ohne Termin ist es weiterhin möglich, sich impfen zu lassen. Das mobile Impfteam des Landkreises ist am Donnerstag, 29. Juli, von 8 bis 14 Uhr in Weiterstadt beim Berufsbildungs- und Technologiezentrum in der Rudolf-Diesel-Straße 30.

28. Juli, 17.20 Uhr: Mainzer Inzidenz weiterhin bei 19

Die Sieben Tage-Inzidenz bleibt in Mainz unverändert. Am Mittwoch meldete das Landesuntersuchungsamt im Vergleich zum Vortag neun bestätigte Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 19. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt in Mainz weiter bei 210, im Landkreis Mainz-Bingen bei 218. Für den Kreis wurden zudem acht Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 17 gemeldet.

28. Juli, 15.50 Uhr: Corona-Inzidenz steigt auf 17,8 - höchster Wert im Kreis Ahrweiler

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 179 neue Corona-Infektionen registriert. Die Inzidenz stieg damit auf 17,8, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit dem 11. Juni. Am Dienstag waren es 16,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.

Aktuell sind damit 1663 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3906 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, zwei mehr als am Dienstag.

Am höchsten ist die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts inzwischen im Kreis Ahrweiler, der seit zwei Wochen unter den vielfältigen Folgen der Flutkatastrophe leidet. Dort wurde am Mittwoch ein Wert von 44,6 ermittelt. Danach folgen der Kreis Südliche Weinstraße (41,6), der Kreis Germersheim (30,2) und der Kreis Neuwied (27,9). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kusel mit 1,4.

28. Juli, 15.45 Uhr: Jeder Zweite vollständig gegen Corona geimpft

Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist sieben Monate nach dem Start der Corona-Impfkampagne in Deutschland vollständig gegen das Virus geimpft. Wie aus aktuellen Daten des Bundesgesundheitsministeriums vom Mittwoch hervorgeht, haben nach den Impfungen vom Vortag rund 41,8 Millionen Menschen den nach bisherigem Forschungs- und Entwicklungsstand bestmöglichen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten. Für diesen sind bei den meisten Vakzinen zwei Dosen im Abstand mehrerer Wochen nötig. Die Impfquote lag bei 50,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.

28. Juli, 15.40 Uhr: Ab August neue Regeln für Corona-Schutzimpfung in Hessen

In den 28 hessischen Impfzentren wird das Registrierungs- und Terminierungsverfahren für eine Corona-Schutzimpfung im Laufe des 1. August eingestellt. Bereits zugewiesene Termine werden aber ihre Gültigkeit behalten, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden sagte.

Ab dem 2. August können dann die Menschen in Hessen das Impfzentrum ihrer Wahl besuchen. Das Wohnortprinzip gelte nicht mehr. Eine Registrierung oder Terminvereinbarung sei dabei nicht mehr nötig, da die Impfzentren über ausreichend Impfstoffe verfügten und das notwendige Personal für die Aktion bereitstellten.

Außer einem Ausweisdokument wie dem Personalausweis oder der Krankenkassenkarte sowie dem gelben Impfpass müssten die Bürger dann nichts darüber hinaus mitbringen. Die Zweitimpfung gebe es dann ebenfalls in dem gewählten Impfzentrum, sagte Beuth. Die Quote bei den Erstimpfungen liege in Hessen derzeit bei über 60 Prozent. Bei den Zweitimpfungen betrage die Quote mittlerweile fast 50 Prozent.

Nach einem Kabinettsbeschluss werden die hessischen Impfzentren Ende September schließen. Zuletzt wurden in den Zentren vereinbarte Termine für eine Corona-Schutzimpfung vermehrt nicht wahrgenommen. Um das Impftempo wieder zu erhöhen, werden in den Zentren derzeit verstärkt Sonderimpfaktionen durchgeführt.

28. Juli, 15.30 Uhr: Start für generelle Corona-Testpflicht bei Einreisen vorerst offen

Die Bundesregierung lässt den Start der geplanten generellen Corona-Testpflicht für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland vorerst offen. Die stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer nannte am Mittwoch in Berlin keinen Termin und wies auf noch laufende interne Abstimmungen hin. Regelungen für Reiserückkehrer stünden auch auf der Themenliste der Corona-Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 10. August. Was schon vorher geklärt werden könne, werde selbstverständlich geklärt. Es gelte: "Je schneller, desto besser."

28. Juli, 13.45 Uhr: Pfizer rechnet mit noch höherem Umsatz durch Corona-Impfstoff

Die gemeinsam mit der deutschen Biontech vermarktete Corona-Impfung lässt die Kassen bei Pfizer in diesem Jahr noch lauter klingeln als gedacht. Der US-Pharmakonzern hob am Mittwoch zur Vorlage der Quartalsbilanz seine Umsatzprognosen für die Impfung an und schraubte daher auch seine Jahresziele ein weiteres Mal höher. Wie Pfizer mitteilte, rechnet das Management nun mit Erlösen durch den Impfstoff von rund 33,5 Milliarden Dollar (28,4 Mrd Euro). Zuletzt war der Konzern von rund 26 Milliarden Dollar ausgegangen.

Für den Jahresumsatz sagt Pfizer einen Anstieg auf 78 Milliarden bis 80 Milliarden Dollar voraus, nachdem zuvor noch 70,5 Milliarden bis 72,5 Milliarden im Plan standen. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll sich in einer Bandbreite von 3,95 bis 4,05 Dollar bewegen. Die alte Prognose hatte auf 3,55 bis 3,65 Dollar gelautet.

Im zweiten Quartal trieben die Impfaktionen, in denen das Mittel Comirnaty des Duos Pfizer/Biontech eine wichtige Rolle spielt, das Wachstum der Amerikaner kräftig an: Die Erlöse wurden mit knapp 19 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreswert nahezu verdoppelt. Unter dem Strich verdiente Pfizer knapp 5,6 Milliarden Dollar. Dies war ein Plus von rund 60 Prozent.

28. Juli, 8.15 Uhr: 226 neue Corona-Infektionen in Hessen - Inzidenz sinkt leicht

In Hessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz für das Coronavirus am Mittwoch erneut leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfizierten binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand 3.14 Uhr) bei 16,7. Am Vortag hatte der Wert 17,0 betragen. Binnen 24 Stunden wurden 226 neue Corona-Infektionen gemeldet, aber keine neuen Todesfälle. Bislang sind insgesamt 7579 Menschen in Hessen an oder mit dem Erreger gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind 294.058 Infektionen gemeldet worden.

Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Divi-Registers vom Dienstag 40 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr) behandelt. 14 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

28. August, 7.33 Uhr: Erweiterte Testpflichten für Urlauber schon ab August?

Auch Bahn- und Autoreisende werden sich wohl vor der Einreise testen lassen müssen. Die Regelung könnte deutlich früher kommen als geplant. Mehr dazu finden Sie Auch Bahn- und Autoreisende werden sich wohl vor der Einreise testen lassen müssen. Die Regelung könnte deutlich früher kommen als geplant. Mehr dazu finden Sie hier















28. Juli, 6 Uhr: RKI registriert 2768 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 15,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit drei Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag sie bei 15,0 - am Vortag betrug der Wert 14,5, beim jüngsten Tiefststand vom 6. Juli waren es 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2768 Corona-Neuinfektionen, wie aus den Zahlen weiter hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.28 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2203 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.761.169 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.649.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.586.

28. Juli, 5 Uhr: Corona-Inzidenz in Großbritannien sinkt – Ende der Welle?

Noch vor kurzem war die Furcht vor explodierenden Zahlen in Großbritannien groß, jetzt sind sie im Sinkflug. Was dahinter stecken könnte und wie es in anderen Hotspots aussieht. Mehr dazu finden Sie Noch vor kurzem war die Furcht vor explodierenden Zahlen in Großbritannien groß, jetzt sind sie im Sinkflug. Was dahinter stecken könnte und wie es in anderen Hotspots aussieht. Mehr dazu finden Sie hier

27.Juli, 17.45 Uhr: Schutz vor der vierten Corona-Welle

Die Impfzahlen steigen, die Zahl der Infizierten steigt auch. Braucht es neue Grenzwerte? Das sind die aktuellen Empfehlungen von Darmstädter Medizinern. Mehr dazu finden sie hier. Die Impfzahlen steigen, die Zahl der Infizierten steigt auch. Braucht es neue Grenzwerte? Das sind die aktuellen Empfehlungen von Darmstädter Medizinern. Mehr dazu finden sie

27. Juli, 15.30 Uhr: 145 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz - Inzidenz steigt auf 16,9

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 145 neue Corona-Infektionen registriert. Die Inzidenz stieg damit auf 16,9, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit dem 13. Juni. Am Montag waren es 16,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Aktuell sind damit 1518 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3904 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, diese Zahl ist seit Freitag unverändert.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Südliche Weinstraße mit 37,1. Danach folgen die Stadt Kaiserslautern (33,0), der Kreis Birkenfeld (28,4) und der Kreis Germersheim (27,1. Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Kusel mit 1,4.

27. Juli, 15.25 Uhr: Déjà-vu: Erneut erweiterte Testpflicht für Rückkehrer?

Der Bund prüft stärkere, generelle Kontrollen nach Auslandsreisen – als Corona-Schutz zum Ende der Sommerferien. Noch sind in Hessen und Rheinland-Pfalz aber viele Fragen offen. Mehr dazu Der Bund prüft stärkere, generelle Kontrollen nach Auslandsreisen – als Corona-Schutz zum Ende der Sommerferien. Noch sind in Hessen und Rheinland-Pfalz aber viele Fragen offen. Mehr dazu hier

27. Juli, 15.10 Uhr: Mainzer Inzidenz sinkt auf 19

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz erneut leicht gesunken. Am Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt im Vergleich zum Vortag fünf bestätigte Neuinfektionen sowie eine von 22 auf 19 gefallene Inzidenz. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 210.

Für den Kreis Mainz-Bingen meldete das Amt acht Neuinfektionen sowie eine von 13 auf 16 gestiegene Inzidenz. Neue Todesfälle wurden auch hier nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

27. Juli, 14.20 Uhr: Veranstaltungsbranche fordert: Konzerte nur für Geimpfte

Kommt man bald nur noch mit Impfpass ins Konzert? Das fordern nun die Konzertveranstalter - denn die Aussichten der Branche sind düster. Mehr dazu Kommt man bald nur noch mit Impfpass ins Konzert? Das fordern nun die Konzertveranstalter - denn die Aussichten der Branche sind düster. Mehr dazu hier

27. Juli, 11.36 Uhr: Steigende Inzidenzen: Droht eine neue Corona-Welle?

Die Pandemie nimmt wieder an Fahrt auf. Politiker warnen vor einer heftigen vierten Welle im Herbst - auch wegen des nachlassenden Impftempos. Sind die Prognosen realistisch? Mehr dazu Die Pandemie nimmt wieder an Fahrt auf. Politiker warnen vor einer heftigen vierten Welle im Herbst - auch wegen des nachlassenden Impftempos. Sind die Prognosen realistisch? Mehr dazu hier

27. Juli, 11.34 Uhr: Impfen ohne Termin in Mainz

Im Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim können sich Bürger ohne Termin mit Moderna impfen lassen. Welche Voraussetzungen gelten, lesen Sie Im Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim können sich Bürger ohne Termin mit Moderna impfen lassen. Welche Voraussetzungen gelten, lesen Sie hier

27. Juli, 9.40 Uhr: Neue Hochinzidenzgebiete in Europa: Das gilt ab jetzt

Das RKI hat wegen steigender Corona-Zahlen in Europa die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Ab sofort gelten zum Teil neue Regeln für Urlaubsrückkehrer. Welche das sind, lesen Sie Das RKI hat wegen steigender Corona-Zahlen in Europa die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Ab sofort gelten zum Teil neue Regeln für Urlaubsrückkehrer. Welche das sind, lesen Sie hier

27. Juli, 8.30 Uhr: Spanien und die Niederlande jetzt Corona-Hochinzidenzgebiete

Wer aus dem Spanien-Urlaub zurück nach Deutschland kommt und weder genesen noch geimpft ist, muss nun in Quarantäne. In Richtung USA geht für Europäer indes erstmal gar nichts.

Mehr dazu Wer aus dem Spanien-Urlaub zurück nach Deutschland kommt und weder genesen noch geimpft ist, muss nun in Quarantäne. In Richtung USA geht für Europäer indes erstmal gar nichts.Mehr dazu HIER

27. Juli, 7.55 Uhr: Inzidenz in Hessen leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Coronavirus ist in Hessen leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfizierten binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag bei 17,0 nach 17,7 am Vortag. Innerhalb eines Tages registrierten die Gesundheitsbehörden 65 neue Corona-Infektionen sowie drei weitere Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden (Stand 3.14 Uhr). Bislang starben insgesamt 7579 Menschen in Hessen an oder mit dem Erreger. Seit Beginn der Pandemie wurden 293.833 Infektionen gemeldet.

Hessens größte Stadt Frankfurt lag mit 33,0 nicht mehr über einer Inzidenz von 35. Seit Donnerstag gelten in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen der Wert unter 35 liegt, weitere Lockerungen.

Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Divi-Registers vom Dienstag 41 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr) behandelt. 14 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

27. Juli, 6.30 Uhr: Bundesweite Inzidenz steigt leicht an

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 14,5 - am Vortag betrug der Wert 14,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1545 Corona-Neuinfektionen, wie aus den Zahlen vom Dienstagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.37 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1183 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 38 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 34 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.758.401 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.647.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.565.

26. Juli, 15 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 16,7

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn auf 16,7 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mitte Juni. Am Sonntag waren es 16,3 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.

Die Gesundheitsämter im Land ermittelten am Montag 113 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 1421 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3904 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, diese Zahl ist seit Freitag unverändert geblieben.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Südliche Weinstraße mit 43,4. Danach folgen die Stadt Kaiserslautern (40,0), der Kreis Birkenfeld (35,8) und der Rhein-Hunsrück-Kreis (24,2). Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Kusel mit 1,4.

26. Juli, 9 Uhr: Inzidenzen: Erste Einschränkungen in Rheinland-Pfalz

In Kaiserslautern gelten wegen steigender Corona-Zahlen wieder Limits für Großveranstaltungen. Folgen hat diese Entwicklung auch im Bildungssektor – trotz der Schulferien. Mehr zum Thema lesen Sie hier. In Kaiserslautern gelten wegen steigender Corona-Zahlen wieder Limits für Großveranstaltungen. Folgen hat diese Entwicklung auch im Bildungssektor – trotz der Schulferien.

26. Juli, 7.30 Uhr: Inzidenz in Hessen unverändert - Zwei neue Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist am Montag unverändert geblieben. Die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag wie am Vortag bei 17,7, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) hervorgeht.

Es gab zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bisher starben 7576 Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 in Hessen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten beträgt den Angaben zufolge 293.768. Hessens größte Stadt Frankfurt lag mit 36,7 weiter über der Inzidenz von 35, ab der in Hessen seit Donnerstag weitere Lockerungen gelten.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 7.19 Uhr) 43 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 13 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.















26. Juli, 7.10 Uhr: RKI registriert 958 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit knapp drei Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie bei 14,3 - am Vortag betrug der Wert 13,8 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 958 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.50 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 546 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche war es ein Todesfall gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 756 856 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 646.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 527.

25. Juli, 15.15 Uhr: Draußen alles erlaubt? Das Delta-Ansteckungsrisiko im Freien

Festival, Fußball-EM oder religiöse Versammlungen: Auch nach Veranstaltungen an der frischen Luft sind Corona-Infektionen in hoher Zahl aufgetreten. Festival, Fußball-EM oder religiöse Versammlungen: Auch nach Veranstaltungen an der frischen Luft sind Corona-Infektionen in hoher Zahl aufgetreten. Wie Fachleute das einordnen.

25. Juli, 19.40 Uhr: Corona-Inzidenz in Mainz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen am Sonntag leicht nach oben gegangen. Nachdem der Wert in der Stadt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag noch bei 25 lag, sank er am Samstag auf 23,3, um am Sonntag auf 25,6 zu steigen.

Am Samstag wurden vier bestätigte Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag 9. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle steigt damit auf 10288.

Im Kreis Mainz-Bingen sank der Inzidenzwert von 11 am Freitag auf 10,4 am Samstag. Am Sonntag meldete das LUA einen Wert von 11,4. Am Samstag gab es eine bestätigte Neuinfektion, am Sonntag fünf neue Fälle. Die Gesamtzahl der Coronafälle liegt damit bei 7529. Todesfälle wurden sowohl in der Stadt als auch im Kreis nicht gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit weiter bei 210 und 218.





25. Juli, 12.40 Uhr: Corona-Inzidenz in Mainz und Kreis steigt leicht

In Mainz liegt die Inzidenz am Sonntag bei 25,6, im Kreis Mainz-Bingen bei 11,4. Alle aktuellen Zahlen im Überblick finden Sie In Mainz liegt die Inzidenz am Sonntag bei 25,6, im Kreis Mainz-Bingen bei 11,4. Alle aktuellen Zahlen im Überblick finden Sie hier

25. Juli, 11.30 Uhr: Inzidenz nahezu unverändert - 187 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist am Sonntag nahezu unverändert geblieben. Die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag bei 17,7 - nach 17,6 am Vortag, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) hervorgeht.

Es gab keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bisher starben 7574 Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 in Hessen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten beträgt 293 730.

Nur die Stadt Frankfurt lag mit 38,1 noch über der Inzidenz von 35, ab der in Hessen seit Donnerstag weitere Lockerungen gelten.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand Samstag 12.15 Uhr) 44 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 13 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

25. Juli, 8.30 Uhr: Kanzleramtsminister: Einschränkungen für Ungeimpfte möglich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt - groß ist die Sorge vor einer vierten Welle. Was steigende Infektionszahlen laut Helge Braun (CDU) für Nicht-Geimpfte bedeuten könnten. Mehr dazu lesen Sie Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt - groß ist die Sorge vor einer vierten Welle. Was steigende Infektionszahlen laut Helge Braun (CDU) für Nicht-Geimpfte bedeuten könnten. Mehr dazu lesen Sie hier

25. Juli, 7 Uhr: RKI registriert 1387 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zweieinhalb Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntagmorgen lag sie bei 13,8 - am Vortag betrug der Wert 13,6 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1387 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.35 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1292 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 4 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 3 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.755.898 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.644.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.524.















24. Juli, 20.32 Uhr: Proteste gegen Corona-Regeln in Frankreich

In Paris und anderen französischen Städten haben rund 161.000 Menschen gegen die Verschärfung der Corona-Regeln demonstriert. Das berichtete der französische Nachrichtensender Franceinfo am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Allein in Paris seien rund 11.000 Menschen auf die Straße gegangen.

Am Rande des Protestes kam es in der Hauptstadt im Bereich der Prachtstraße Champs-Élysées zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas und Wasserwerfer ein, wie Fernsehbilder zeigten.

Innenminister Gérald Darmanin verurteilte Gewalt gegen Sicherheitskräfte oder Medienvertreter. Es seien in Paris neun Menschen festgenommen worden. Vor einer Woche hatten nach Angaben von Darmanins Ministerium landesweit rund 114.000 Menschen protestiert.

24. Juli, 14.10 Uhr: Corona-Inzidenz in Mainz und Landkreis sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz und im Landkreis leicht gesunken. Während in Mainz der Wert am Freitag noch bei 25 lag, meldete das Landesuntersuchungsamt am Samstag einen Wert von 23,3 sowie vier bestätigte Neuinfektionen.

Im Kreis Mainz-Bingen sank der Inzidenzwert von 11 am Freitag auf 10,4 am Samstag. Hier gab es eine bestätigte Neuinfektion. Todesfälle wurden sowohl in der Stadt als auch im Kreis nicht gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit weiter bei 210 und 218.

24. Juli, 12.09 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz bleibt bei 15,4

Seit Beginn der Pandemie gab es 156.732 laborbestätigte Infektionen in Rheinland-Pfalz - das sind 47 mehr als am Vortag (156.685). 1346 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.334). 9.97 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9096). 3904 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz bleibt bei 15,4.

24. Juli, 9.47 Uhr: 150 neue Fälle in Hessen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist leicht gesunken. Wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) hervorgeht, lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Samstag bei 16,9. Am Vortag hatte er bei 17,6 gelegen. In den Städten Frankfurt und Darmstadt lag der Wert über 35.

Binnen 24 Stunden wurden landesweit 150 neue Corona-Infektionen registriert. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit den Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie starben hessenweit 7574 Menschen mit oder an dem Virus. Die Zahl der erfassten Infektionen beträgt insgesamt 293.543.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 8.19 Uhr) 49 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 15 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

24. Juli, 7.33 Uhr: Bundesweite Inzidenz bei 13,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zweieinhalb Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 13,6 – am Vortag betrug der Wert 13,2 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1919 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.35 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1608 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.754.511 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.644.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.520.

23. Juli, 22.24 Uhr: USA kaufen weitere 200 Millionen Impfdosen

Die USA kaufen weitere 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer. Damit treffe die Regierung Vorbereitungen für die Impfung jüngerer Kinder und möglicherweise nötige Auffrischungsimpfungen für Erwachsene, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag in Washington. "Wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten vor."

Gut die Hälfte der Dosen soll bis zum Jahresende geliefert werden, der Rest bis April 2022, wie das US-Pharmaunternehmen Pfizer erklärte. Damit seien von der US-Regierung bislang 500 Millionen Dosen bestellt worden. Washington hatte sich vergangenes Jahr Optionen für die Bestellung von bis zu 600 Millionen Dosen gesichert.

Zusätzlich hat die US-Regierung 500 Millionen Dosen bestellt, die an andere Länder abgegeben werden sollen. Sie hat bereits damit begonnen, Impfdosen der Hersteller Moderna, Johnson & Johnson, Astrazeneca und Pfizer/Biontech zu verschicken. Allein in dieser Woche seien 22 Millionen Dosen verschickt worden, sagte Psaki.

Die USA haben genügend Impfstoff für die eigene Bevölkerung von 330 Millionen Menschen. Bislang können dort alle Menschen ab 12 Jahren geimpft werden. Die Impfkampagne hat zuletzt jedoch an Schwung verloren.





















23. Juli, 14.45 Uhr: Inzidenz in Mainz stagniert

Bei neun Neuinfektionen stagniert der Inzidenzwert in Mainz bei 25. Im Kreis Mainz-Bingen ist er von 10 auf 11 auf niedrigem Niveau leicht gestiegen. Mehr dazu lesen Sie Bei neun Neuinfektionen stagniert der Inzidenzwert in Mainz bei 25. Im Kreis Mainz-Bingen ist er von 10 auf 11 auf niedrigem Niveau leicht gestiegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

23. Juli, 16 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 15,4 Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag leicht auf 15,4 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Am Donnerstag hatte die Zahl bei 15,3 gelegen. Die Gesundheitsämter im Bundesland ermittelten 86 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 1334 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3904 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben - sieben mehr als am Donnerstag.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts mit 50,0 in der Stadt Kaiserslautern. Danach folgen der Kreis Birkenfeld (45,7) und der Kreis Südliche Weinstraße (37,1). Am niedrigsten war der Wert in der Stadt Neustadt/Weinstraße mit 1,9.

23. Juli, 17.03 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg steigt weiter

Während in der Stadt Darmstadt seit Freitag Mitternacht die gerade erst beschlossenen Lockerungen schon wieder ins Wasser fallen, weil die Inzidenz über 35 liegt, steigt auch im Landkreis die Inzidenz weiter. Bei 22,8 landet der Siebentageswert am Freitag nach zwölf Neuinfektionen. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 9,4.

Weitere Entspannung gibt es dagegen bei den Kreiskliniken. In Jugenheim konnte ein weiterer Covid-Patient entlassen werden, so dass nun nur noch vier Menschen eine Klinikbehandlung brauchen. Groß-Umstadt bleibt Covid-frei.

Bis zum 22. Juli (21 Uhr) sind 85.213 Menschen in den Impfzentren des Kreises gegen das Coronavirus geimpft worden. 73.021 Menschen sind schon vollständig geimpft. Ebenfalls enthalten sind die Zahlen der mobilen Impfteams (Ärmel hoch on tour).

Der Impfbus macht am Samstag, 24. Juli von 8-15 Uhr Halt in Alsbach-Hähnlein bei Edeka Winkler (In der Pfarrtanne 14) und am Montag, 26. Juli von 14 bis 21 Uhr in Seeheim-Jugenheim bei Aldi (Friedrich-Ebert-Straße 55). Offene Sprechstunden in den Impfzentren des Landkreises in Pfungstadt und Reinheim gibt es am Sonntag, 24. Juli, von 15 bis 22 Uhr mit dem Vakzin von Johnson & Johnson.

23. Juli, 13.12 Uhr: Ferienfreizeit: 71 von 100 Teilnehmern corona-positiv

Beim Aufenthalt in Dänemark hat sich ein Großteil der Teilnehmer - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - mit dem Virus infiziert.

Mehr dazu lesen Sie Beim Aufenthalt in Dänemark hat sich ein Großteil der Teilnehmer - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - mit dem Virus infiziert.Mehr dazu lesen Sie hier

23. Juli, 8.30 Uhr: Inzidenz steigt in Hessen weiter - 192 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen steigt weiter. Wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) hervorgeht, lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Freitag bei 17,6. An den Vortagen lag er bei 16,9 beziehungsweise 15. In den Städten Frankfurt und Darmstadt lag der Wert über 40.

Binnen 24 Stunden wurden landesweit 192 neue Corona-Infektionen registriert. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit den Coronavirus gab es nicht. Seit Beginn der Pandemie starben hessenweit 7573 Menschen mit oder an dem Virus. Die Zahl der erfassten Infektionen beträgt insgesamt 293.393. Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 7.19 Uhr) 47 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 15 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

23. Juli, 6 Uhr: Inzidenz in Deutschland steigt seit zwei Wochen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 13,2 – am Vortag betrug der Wert 12,2 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 2089 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.25 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1456 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 34 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 18 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 752 592 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.643.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.492.

22. Juli, 20:40 Uhr: Inzidenzanstieg vor allem bei 15- bis 34-Jährigen

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher vor allem bei Menschen zwischen 15 und 34 Jahren zu beobachten. Während sich die Werte in den Gruppen ab 60 Jahren in den vergangenen Wochen nur minimal und auf sehr niedrigem Niveau (unter 5 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) veränderten, verzeichnet das RKI für Jüngere relativ starke Zuwächse. Das geht aus einem wöchentlichen Covid-19-Lagebericht hervor, den das RKI neuerdings donnerstags vorlegt.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von 32 in der vergangenen Woche verzeichnen demnach die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren. In dem Alter sind schwere Krankheitsverläufe von Covid-19 relativ selten. Die Impfquoten bei den Menschen unter 60 sind zudem auch deutlich geringer als bei den über 60-Jährigen. Das RKI schreibt, der Rückgang der Patientenzahlen in Krankenhäusern und auf Intensivstationen setze sich aktuell jedoch nicht weiter fort. Die Werte lägen zurzeit aber auf einem niedrigen Niveau.

22. Juli, 16.21 Uhr: Ein weiterer Todesfall in Mainz

Der Inzidenzwert für die Stadt Mainz ist erneut gestiegen, ein weiterer Todesfall wurde gemeldet. Mehr dazu Der Inzidenzwert für die Stadt Mainz ist erneut gestiegen, ein weiterer Todesfall wurde gemeldet. Mehr dazu hier

22. Juli, 15.50 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 15,3

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag auf 15,3 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit 14. Juni. Am Mittwoch waren es 13,9.

Die Gesundheitsämter im Land ermittelten 134 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 1284 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3897 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, der Wert blieb unverändert im Vergleich zum Vortag.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in der Stadt Kaiserslautern mit 57,0. Danach folgen der Kreis Birkenfeld (40,8), der Kreis Südliche Weinstraße (32,6) und der Kreis Kaiserslautern (27,4). Am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Neustadt an der Weinstraße mit 1,9.

22. Juli, 15.45 Uhr: RKI ruft zu Vorbereitungen für vierte Corona-Welle auf

Angesichts einer drohenden weiteren Corona-Welle im Winter empfiehlt das RKI, schon jetzt Gegenmaßnahmen zu treffen. So soll das Risiko für schwere Krankheitsverläufe reduziert werden. Mehr dazu lesen Sie Angesichts einer drohenden weiteren Corona-Welle im Winter empfiehlt das RKI, schon jetzt Gegenmaßnahmen zu treffen. So soll das Risiko für schwere Krankheitsverläufe reduziert werden. Mehr dazu lesen Sie hier

22. Juli, 7.30 Uhr: In Frankfurt und Darmstadt Inzidenz über 35

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt weiter. In Frankfurt betrug der Inzidenz-Wert am Donnerstag 37,6, in Darmstadt lag er bei 35,7, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.15 Uhr) hervorgeht. Damit liegen beide Städte über dem Grenzwert für weitere Lockerungen. Landesweit lag die Inzidenz bei 16,9. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch 15 betragen.

Zudem wurden in Hessen binnen 24 Stunden 248 neue Corona-Infektionen registriert worden. Es gab vier weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie starben hessenweit 7573 Menschen mit oder an dem Virus. Die Zahl der erfassten Infektionen beträgt insgesamt 293 201.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 45 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 14 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

22. Juli, 6 Uhr: Inzidenz steigt – 1890 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen lag sie bei 12,2 – am Vortag betrug der Wert 11,4 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1890 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.11 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1642 Ansteckungen gelegen. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 42 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 32 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.750.503 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.642.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.458.

22. Juli, 5 Uhr: Hochwasser-Katastrophe: Corona im Abwasser?

Wie groß das Risiko ist, dass durch die Überschwemmungen Viren aus der Kanalisation an die Oberfläche gespült wurden. Und ob davon eine Gefahr ausgeht. Mehr dazu lesen Sie Wie groß das Risiko ist, dass durch die Überschwemmungen Viren aus der Kanalisation an die Oberfläche gespült wurden. Und ob davon eine Gefahr ausgeht. Mehr dazu lesen Sie hier

21. Juli, 18.40 Uhr: Höchster Corona-Stand seit Juni

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht. Das Landesuntersuchungsamt registrierte am Mittwoch 13,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Dienstag waren es 12,1.

Die Gesundheitsämter im Land ermittelten 164 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 1206 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3897 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, zwei mehr als am Dienstag.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in der Stadt Kaiserslautern mit 52,0. Danach folgen der Kreis Birkenfeld (42,0), der Kreis Südliche Weinstraße (29,9) und die Stadt Speyer (25,7). Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Vulkaneifel mit 0,0 - also ohne gemeldete Infektion in den vergangenen sieben Tagen.





















21. Juli, 17.55 Uhr: Vor allem junge Darmstädter stecken sich an

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch weist darauf hin, dass sich die Jugend wieder vermehrt trifft und sich dabei „leider auch infiziert“. Jetzt drohen neue Einschränkungen. Mehr dazu Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch weist darauf hin, dass sich die Jugend wieder vermehrt trifft und sich dabei „leider auch infiziert“. Jetzt drohen neue Einschränkungen. Mehr dazu hier





















21. Juli, 16.44 Uhr: Warum steigt in Mainz die Inzidenz?

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz liegt mittlerweile wieder bei 22. Woher die Neuinfektionen kommen, wer die Infizierten sind und welche Rolle Delta spielt: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz liegt mittlerweile wieder bei 22. Woher die Neuinfektionen kommen, wer die Infizierten sind und welche Rolle Delta spielt: hier klicken

21. Juli, 8.03 Uhr: 228 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 228 neue Corona-Infektionen registriert worden. Zudem gab es drei weitere Todesfälle, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.12 Uhr) von Mittwoch hervorgeht. Seit Beginn der Pandemie starben hessenweit 7569 Menschen mit oder an dem Virus. Die Zahl der erfassten Infektionen beträgt insgesamt 292.951.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter nach oben. Am Mittwoch lag sie sie bei 15. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch 14,3 betragen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 48 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 22 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

21. Juli, 6.05 Uhr: Inzidenz steigt seit über zwei Wochen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 11,4 – am Vortag betrug der Wert 10,9 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 2203 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.36 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1548 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 19 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 28 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.748.613 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.642.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.416.

21. Juli, 6 Uhr: Acht weitere Corona-Fälle bei Olympia - Ein Athlet positiv

Kurz vor Eröffnung der Olympischen Spiele von Tokio haben die Organisatoren acht weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee in dem am Mittwoch veröffentlichten Tagesbericht mitteilte, ist auch ein Athlet darunter, der nicht im olympischen Dorf wohnt. Insgesamt stieg damit die Zahl der positiven Tests, die seit dem 1. Juli ermittelt wurden, auf 75. Nach Angaben der Organisatoren wurde ein Offizieller im Athletendorf positiv getestet, dieser hatte zwölf Kontaktpersonen. Am Dienstag hatte das tschechische Team mitgeteilt, dass nach Beachvolleyball-Spieler Ondrej Perusic auch Simon Nausch, Trainer der Beachvolleyballerinnen, positiv getestet worden sei. Zu den 75 registrierten Fällen kommen noch vier von den Präfekturen gemeldete positive Tests. Die regionalen Behörden sind jedoch nicht dazu verpflichtet, Bericht über Corona-Fälle in Bezug auf die Sommerspiele zu erstatten. Die Sommerspiele von Tokio werden am Freitag eröffnet.

20. Juli, 17.23 Uhr: Darmstadt-Dieburg: Inzidenz steigt auf 18,1

Nach acht Neuinfektionen steigt die Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg am Dienstag weiter an auf 18,1. Seit einer Woche nun geht der Sieben-Tage-Wert nach oben. Am vergangenen Dienstag lag die Inzidenz im Kreis noch bei 6,7.

Steigt die Inzidenz weiter an, wird bei der 35 eine Marke erreicht, ab der Einschränkungen gelten. Das Hessische Corona-Kabinett hatte am Montag Lockerungen verkündet wie das Wegfallen der Testpflicht in der Innengastronomie, die nur bis zu eine Wert von 35 gelten. In den Kreiskliniken schlagen sich die Neuinfektionen bislang allerdings nicht nieder. Groß-Umstadt ist weiterhin Covid-frei. In Jugenheim werden fünf Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Bis zum 19. Juli (21 Uhr) sind 83.894 Menschen in den Impfzentren gegen das Coronavirus geimpft worden. 72.270 Personen haben dort bereits die Zweitimpfung erhalten. Zudem sind gut 108.000 Impfungen in den Arztpraxen des Landkreises in die Statistik eingeflossen.

20. Juli, 8.43 Uhr: 63 neue Corona-Fälle in Hessen

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 63 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) am Dienstag hervor. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an dem Virus gestorben sind, erhöhte sich um einen Todesfall auf 7566. Die Zahl der in Hessen erfassten Infektionen beträgt insgesamt 292.723.





















Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Hessen ist auf 14,3 gestiegen. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch 13,6 betragen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 7.19 Uhr) 48 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 22 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

20. Juli, 6.45 Uhr: Infektionszahl innerhalb einer Woche fast verdoppelt

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1183 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 646 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 34 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 26 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.746.410 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.641.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.397.

20. Juli, 6.43 Uhr: Warnung vor zu schnellen Lockerungen

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat davor gewarnt, die Corona-Beschränkungen in Deutschland auf einen Schlag aufzuheben. "Momentan verdoppelt sich die Zahl der Infizierten im Wochenrhythmus. Jetzt die Einschränkungen unserer Kontakte einfach fallen zu lassen und "alles zu öffnen" wäre brandgefährlich", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Wer dies tue, riskiere den Einstieg in die vierte Welle. Es müsse stattdessen schrittweise und kontrolliert vorgegangen werden: "nicht gleich alles aufmachen, (...) sondern nach und nach mehr Kontakte zulassen", sagte Montgomery mit Blick auf England.

Trotz steigender Infektionszahlen hat England am Montag fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Sowohl die Pflicht zum Tragen von Masken als auch Abstandsregeln und zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen gelten künftig nicht mehr.

Es seien hoffnungsfrohe Botschaften, dass die Therapien sich verbessert hätten, Intensivstationen mehr Erfahrung hätten und Geimpfte weniger schwere Verläufe erleben würden, sagte Montgomery. "Aber vergessen wir nicht, wie trügerisch die Infektionszahlen im letzten Sommer daherkommen und welche destruktive Kraft das Virus danach entwickelte." Die vierte Welle werde kommen - "ob als leises Plätschern oder als wilde Brandung - das hängt von uns ab."

19. Juli, 18.21 Uhr: Die Corona-Zahlen für Worms steigen

Nachdem über das Wochenende keine Neuinfektionen für Worms gemeldet worden waren, sind es am Montag gleich vier. Das geht aus der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) hervor. Vier Neuinfektionen, das bedeutet auch, dass die Sieben-Tage-Inzidenz steigt – nämlich von 14,4 auf 16,8. Damit liegt der Wert in Worms am Montag erneut über dem des Landes, den das LUA mit 11,7 angibt. Seit dem 13. Juli liegt die Inzidenz in Worms durchgängig über der des Landes. In 16 von 36 Städten und Landkreisen sind die Inzidenzen bereits über die 10er-Marke geklettert. Der Kreis Vulkaneifel ist am Montag der einzige im Land, der eine Null-Inzidenz aufweist. Im Kreis Birkenfeld liegt die Inzidenz mit 58,1 am höchsten.

Am Montag meldet das LUA 19 aktive Corona-Fälle für Worms. Das sind drei mehr als am Vortag und sieben mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Worms hatte vor einer Woche bei 2,4 gelegen. Zudem geht aus der Statistik des LUA für den Montag hervor, dass es binnen 24 Stunden keine weiteren Todesfälle gegeben hat. Seit Beginn der Pandemie sind in Worms 94 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, gestorben. Das Gesundheitsamt Alzey-Worms gibt in seinem Lagebericht an, wie viele Menschen in Worms aufgrund einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden. Die gute Nachricht am Montag: Aktuell befinden sich keine Wormser, die sich mit dem Virus infiziert haben, in Krankenhäusern.

19. Juli, 15.42 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz auf höchstem Stand seit Mitte Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn auf 11,7 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit dem 16. Juni. Am Sonntag lag er bei 10,9.

Die Gesundheitsämter im Land ermittelten 85 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 957 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3895 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, unverändert seit Mittwoch vergangener Woche.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Birkenfeld mit 58,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Trier (38,6) und die Stadt Speyer (27,7). Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Vulkaneifel mit 0,0 - also ohne gemeldete Infektion in den vergangenen sieben Tagen.

19. Juli, 7.52 Uhr: Inzidenz in Hessen bei 13,6

Das RKI registrierte 38 Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 292.660 Corona-Fälle gezählt. 7565 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 47 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 22 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

19. Juli, 7.49 Uhr: Inzidenz steigt weiter leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 546 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 324 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 10,3 an (Vortag: 10).

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es 2 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.745.227 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.640.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg demnach auf 91.363.

18.Juli, 13.04 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen steigt weiter

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 146 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Sonntag (Stand 3.13 Uhr) hervorgeht, stieg die Zahl der mit oder an dem Virus gestorbenen Menschen um einen Todesfall auf 7564 seit Beginn der Pandemie.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - stieg weiter und lag am Sonntag bei 13,2. Am Samstag hatte der Wert bei 12,3 gelegen. Seit Beginn der Pandemie gab es in Hessen 292 622 Corona-Fälle.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 11.19 Uhr) 47 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 22 von ihnen wurden beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

18. Juli, 11.26 Uhr: 1292 Neuinfektionen: Inzidenz bei 10

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf einen zweistelligen Wert gesprungen. Das Robert Koch-Istitut (RKI) gab den Wert am Sonntagmorgen mit 10 an (Vortag: 9,4 vor einer Woche 6,2). Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI 1292 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.14 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 745 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 3 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 6 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 744 681 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 639 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 362.

17. Juli, 13 Uhr: Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz stagniert

In Rheinland Pfalz sind binnen 24 Stunden 36 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen lag am Samstag unverändert bei 10,6 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind 918 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3.895 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, die Zahl ist seit Mittwoch unverändert. Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Daten des Divi-Registers 16 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 14 von ihnen mussten beatmet werden.

17. Juli, 11.05 Uhr: Dreyer dringt auf neuen bundesweiten Corona-Warnwert

Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußerte sich zu einem Leben mit Corona. Sie fordert eine Knüpfung der warnwerte an die Verhältnisse in den Krankenhäusern. Die Regierungschefin lehnte Einschränkungen für Nicht-Geimpfte bis hin zu Reiseverboten ab Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußerte sich zu einem Leben mit Corona. Sie fordert eine Knüpfung der warnwerte an die Verhältnisse in den Krankenhäusern. Die Regierungschefin lehnte Einschränkungen für Nicht-Geimpfte bis hin zu Reiseverboten ab (mehr dazu hier)

17. Juli, 9.30 Uhr: Hessen-Inzidenz nun bei 12,3

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 190 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden und die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht, lag der Wert am Samstagmorgen bei 12,3. An den Vortagen hatte dieser Wert noch bei 11,3 beziehungsweise 10,5 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 292.476 Corona-Fälle gezählt. Seit Donnerstag kam den Angaben zufolge kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus hinzu - die Zahl der Toten lag weiter bei 7.563. Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers 47 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 20 von ihnen wurden beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

17. Juli, 7.15 Uhr: Inzidenz steigt bundesweit auf 9,4 - 1608 Neuinfektionen

Zum zehnten Tag infolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 9,4 - am Vortag betrug der Wert 8,6, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1608 Corona- Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 952 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 35 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 743 389 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.638.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.359.





16.Juli, 15.35 Uhr: Inzidenzwert in Mainz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in der Stadt Mainz den vierten Tag in Folge gestiegen. Nach einem Wert von 9 am Montag und 11 am Dienstag stiegt der Inzidenzwert am Freitag auf 16. Das Landesuntersuchungsamt meldete sieben Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt unverändert bei 209.







Auch im Kreis Mainz-Bingen stieg der Inzidenzwert – von 4 am Donnerstag auf 6 am Freitag. Hier gab es laut Landesuntersuchungsamt vier bestätigte Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 218.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 10.219 Menschen in Mainz und 7499 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

16. Juli, 14.45 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag auf 10,6 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit einem Monat. Am Donnerstag lag der Wert bei 10,1.

Die Gesundheitsämter im Land ermittelten 73 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 926 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3895 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, unverändert seit Mittwoch.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Birkenfeld mit 50,6 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Trier (40,3) und die Stadt Speyer (25,7). Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Vulkaneifel mit 0,0 - also ohne eine gemeldete Infektion in den vergangenen sieben Tagen.

16.Juli, 14.11 Uhr: Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt.

16. Juli, 13 Uhr: 45 Prozent der Bevölkerung in Deutschland voll geimpft

In Deutschland sind inzwischen 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand: 10.20 Uhr) wurden am Donnerstag 736.361 Impfdosen verabreicht. Damit haben nun rund 37,7 Millionen beide Impfungen erhalten, 49,5 Millionen (60 Prozent) sind mindestens einmal geimpft.

"Wir entscheiden jetzt darüber, wie der Herbst wird, wie der Winter wird durch die Impfkampagne. Jeder Einzelne entscheidet das", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn den Sendern RTL/ntv. Dabei machte der CDU-Politiker deutlich, dass Ungeimpfte im Herbst und Winter mit deutlicheren Beschränkungen rechnen müssen: "Jemand, der geimpft ist, den können wir nicht und müssen wir auch nicht mit den gleichen Beschränkungen belegen, wie jemand, der nicht geimpft ist. Insofern ist auch sehr klar, dass die Impfung ganz sicher auch für Herbst und Winter für jeden einen Unterschied macht."

Unter den Bundesländern liegt Bremen mit einem Anteil von 68,4 Prozent mindestens einmal geimpfter Menschen weiter an erster Stelle; bei den vollständig Geimpften behauptet das Saarland mit 49,6 Prozent seinen Spitzenplatz. Schlusslicht bei den Erstgeimpften bleibt Sachsen (50,6 Prozent); bei den vollständig Geimpften ist es Brandenburg (41,8 Prozent).

16. Juli, 9 Uhr: Corona-Inzidenz in Hessen steigt auf 11,3 - keine neuen Todesfälle

Die Corona-Inzidenz ist in Hessen innerhalb eines Tages erneut gestiegen. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervorgeht, lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag (Stand 03.13 Uhr) bei 11,3, am Vortag hatte der Wert noch 10,5 betragen.

Das RKI registrierte 151 Corona-Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland demnach 292.286 Corona-Fälle gezählt. Seit Donnerstag kam den Angaben zufolge kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus hinzu - dieser Wert blieb bei 7563 Menschen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 8.19 Uhr) 49 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 21 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

16. Juli, 07.07 Uhr: Inzidenz steigt auf 8,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 8,6 - am Vortag betrug der Wert 8,0 und davor 7,1. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli waren es noch 4,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1456 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.04 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.





















Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 18 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 49 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.741.781 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.638.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.337.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl ist ebenfalls drastisch gestiegen. Der sogenannte R-Wert lag nach RKI-Daten vom Donnerstag bis 1,33 (Vortag 1,18) und befand sich damit seit rund zehn Tagen über dem Wert von 1. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 133 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert anhaltend über 1, steigen die Fallzahlen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert lag zuvor rund zwei Monate lang deutlich unter 1.

15. Juli, 15.15 Uhr: Corona-Inzidenz auf höchstem Stand seit vier Wochen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz ist wieder zweistellig: Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag einen Wert von 10,1. Zuletzt war die Inzidenz am 18. Juni so hoch. Am Mittwoch waren es noch 9,3. Die Gesundheitsämter im Land ermittelten 79 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 885 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3895 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, unverändert seit Mittwoch.

Die höchste Inzidenz gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts im Kreis Birkenfeld mit 43,2 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Danach folgen die Stadt Trier (43,0) und der Rhein-Pfalz-Kreis (21,3). Am niedrigsten ist der Wert im Westerwaldkreis mit 0,0 - also ohne eine Infektion in den vergangenen sieben Tagen.

15. Juli, 15 Uhr: Deutschland gibt 260 Millionen Euro für globale Corona-Bekämpfung

Im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt Deutschland weitere 260 Millionen Euro zur Verfügung. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf an. Die Mittel für die WHO dienten der Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Corona-Tests, Behandlungsmethoden und Impfstoffen. Der Betrag sei Teil der insgesamt 2,2 Milliarden Euro aus Deutschland für das internationale Programm gegen die Pandemie "Access to Covid-19 Tools Accelerator" (ACT-A). In den kommenden Monaten werde es gelingen, hunderte Millionen Menschen in allen Teilen der Welt zu impfen, sagte Spahn.

15. Juli, 7.10 Uhr: 152 Corona-Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz bei 10,5

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 152 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden registriert. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach auf 10,5 (Stand 3.13 Uhr), am Vortag hatte sie bei 9,8 gelegen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 292.135 Corona-Fälle gezählt, 7563 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 54 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 26 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

15. Juli, 6 Uhr: 8,0 – Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen liegt sie bei 8,0; am Vortag betrug der Wert 7,1 und davor 6,5. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli waren es noch 4,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1642 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.25 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 970 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 32 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 31 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.740.325 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.637.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.319.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl lag nach RKI-Daten vom Mittwoch bei 1,18 und befand sich damit seit mehr als einer Woche über dem Wert von 1. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 118 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert anhaltend über 1, steigen die Fallzahlen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert lag zuvor rund zwei Monate lang deutlich unter 1.

14. Juli, 17.50 Uhr: Sieben neue Corona-Fälle in Darmstadt-Dieburg

Sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegenüber dem Vortag vermeldet das Gesundheitsamt für Darmstadt-Dieburg am Mittwoch. Die Inzidenz bleibt bei 6,7.

Insgesamt wurden – Stand 13. Juli, 21 Uhr – 82.199 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 70.487 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten. Die Kreisklinik in Groß-Umstadt bleibt Covid-frei, in Jugenheim werden sechs Schwerstkranke behandelt.

14. Juli, 16:47 Uhr: Inzidenzwert in Mainz weiter gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Mainz liegt nun bei 13. Die weiteren Zahlen im Überblick Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Mainz liegt nun bei 13. Die weiteren Zahlen im Überblick gibt es hier.

14. Juli, 16 Uhr: Über 49 Millionen Menschen mit mindestens einer Corona-Impfung

In Deutschland sind mittlerweile 43,7 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (Stand: 10.45 Uhr) wurden tags zuvor 736 031 Impfdosen verabreicht. Damit haben bundesweit rund 36,4 Millionen Personen den kompletten Impfschutz. Mehr als 49 Millionen Menschen sind mindestens einmal geimpft - das entspricht einer Quote von 58,9 Prozent.

In Bremen haben sogar schon mehr als 68 Prozent der Menschen zumindest eine Impfung erhalten. Damit liegt die Hansestadt unter allen 16 Bundesländern an der Spitze; Sachsen (50,1 Prozent) ist mit Abstand das Schlusslicht. Beim vollständigen Impfschutz hat das Saarland mit einer Quote von 47,9 Prozent knapp vor Nordrhein-Westfalen die Nase vorn; am Ende der Liste rangiert Brandenburg mit 40,0 Prozent.

14. Juli, 15.30 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz nähert sich wieder dem Wert 10



Die landesweite 7-Tages-Inzidenz steigt von 7,6 am Dienstag auf 9,3. Die Fallzahlen zu Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz zeigen seit dem Vortag einen Anstieg von 114 Infektionen. Sei dem Beginn der Pandemie gab es damit 155.867 laborbestätigte Infektionen im Land. Aktuell sind 837 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es 744. Insgesamt 9.040 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht, ein Anstieg von sieben im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Toten stieg um 1. Damit sind aktuell 3.895 Personen bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.





14. Juli, 7.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Hessen steigt - 156 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hessen am Mittwoch wieder gestiegen. Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.13 Uhr) lag der Wert der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen bei 9,8. An den beiden Vortagen lag dieser Wert bei 9,3 beziehungsweise 9,6. Binnen eines Tages wurden 156 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich bislang 291.984 Menschen in Hessen. Das RKI meldete vier neue Todesopfer. Im Bundesland starben bislang 7561 Menschen an oder mit dem Virus. Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Mittwoch 55 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 6.19 Uhr). Von ihnen wurden 25 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

14. Juli, 6 Uhr: Inzidenz steigt auf 7,1 - 1548 Neuinfektionen

Seit mehr als einer Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz jeden Tag an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen lag sie bei 7,1 - am Vortag betrug der Wert 6,5, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1548 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus den Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.50 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 985 Ansteckungen gelegen. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 28 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 48 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.738.683 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.636.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.287.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl lag nach RKI-Daten vom Dienstag bei 1,11 und befand sich damit seit mehr als einer Woche über dem Wert von 1. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 111 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert anhaltend über 1, steigen die Fallzahlen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert lag zuvor rund zwei Monate lang deutlich unter 1.

14. Juli, 5 Uhr: Welche Regeln gelten bei Reisen ins Ausland?

Zum zweiten Mal Sommerferien in Corona-Zeiten: Welche Bestimmungen bei Reisen in Risikogebiete gelten und wie Sie als Genesene oder Geimpfte den Urlaub planen können. Mehr dazu lesen Sie Zum zweiten Mal Sommerferien in Corona-Zeiten: Welche Bestimmungen bei Reisen in Risikogebiete gelten und wie Sie als Genesene oder Geimpfte den Urlaub planen können. Mehr dazu lesen Sie hier

13. Juli, 15.15 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 7,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag auf 7,6 gestiegen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit drei Wochen. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 7,0. Die Gesundheitsämter im Land registrierten am Dienstag 99 neue Corona-Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 744 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3894 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben - diese Zahl hat sich seit rund einer Woche nicht verändert.

13. Juli, 14.40 Uhr: Inzidenz für Mainz gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Mainz ist gestiegen. Sie lag am Dienstag bei 11, am Vortag hatte sie noch bei 9 gelegen. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, gab es in Mainz insgesamt zehn bestätigte Neuinfektionen. Todesfälle wurden keine weiteren gemeldet, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt bei 209. Im Kreis Mainz-Bingen lag der Inzidenzwert am Dienstag bei 3. Es wurden drei Neuinfektionen gemeldet, Todesfälle gab es keine neuen. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 218.

13. Juli, 13.30 Uhr: Regierung schließt kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte nicht aus

Die Bundesregierung schließt nicht aus, dass die bisher kostenlosen Corona-Tests in Deutschland für Ungeimpfte langfristig kostenpflichtig werden. Noch sei man in einer Phase des Überzeugens, in einer späteren Phase könne man darüber sicherlich nachdenken, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin. "Für Deutschland sehe ich das jetzt noch nicht, aber ich will auch nicht ausschließen, dass man mal in diese Situation hineinkommt."

Merkel ergänzte, es gebe im Moment noch Gruppen, die nicht geimpft werden könnten, etwa Kinder oder Menschen, die vielleicht andere Gründe hätten, warum sie sich nicht impfen lassen könnten. Im Augenblick werbe man für Impfungen. Bei Maßnahmen, "die so eine indirekte Impfpflicht sind", müsse man gut überlegen. In den nächsten Wochen gehe es um das Werben, "und dann diskutieren wir weiter". Die bisher kostenlosen Bürgertests ermöglichen wie der Impfnachweis in Deutschland zum Beispiel den Zugang zu Veranstaltungen.

13. Juli, 11 Uhr: In Deutschland 43 Prozent der Bevölkerung voll geimpft

In Deutschland sind inzwischen 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag (Stand: 10.05 Uhr) wurden am Montag 448 345 Impfdosen verabreicht. Damit haben nun rund 35,8 Millionen beide Impfungen erhalten, 48,8 Millionen (58,7 Prozent) sind mindestens einmal geimpft.

Unter den Bundesländern liegt Bremen mit einem Anteil von 67,8 Prozent mindestens einmal geimpfter Menschen weiter an erster Stelle; bei den vollständig Geimpften behauptet das Saarland mit 47,2 Prozent seinen Spitzenplatz. Nur Sachsen hat die 50-Prozent-Marke bei den Erstgeimpften bislang nicht erreicht (49,9). Brandenburg ist bei den vollständig Geimpften mit 39,2 Prozent unverändert das Schlusslicht.

13. Juli, 9 Uhr: Corona-Inzidenz in Hessen sinkt leicht

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen am Dienstag leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen lag nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag bei 9,3 (Stand: 3.13 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 9,6 gelegen.

Binnen eines Tages wurden am Montag 35 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich bislang 291 828 Menschen in Hessen. Das RKI meldete zwei neue Todesopfer. Im Bundesland starben bislang 7557 Menschen an oder mit dem Virus.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Dienstag 58 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 6.19 Uhr). Von ihnen wurden 23 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

13. Juli, 6 Uhr: Erneuter Anstieg: Inzidenz bei 6,5 - 646 Neuinfektionen

Seit einer Woche steigt die 7-Tage-Inzidenz jeden Tag an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Dienstagmorgen lag sie bei 6,5. Genau eine Woche zuvor betrug der Wert von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 646 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.06 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte das RKI 440 Ansteckungen gemeldet.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 26 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 31 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.737.135 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.635.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.259.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl lag nach RKI-Daten am Montag bei 1,15 und befand sich damit seit rund einer Woche über dem Wert von 1. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 115 weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert anhaltend über 1, steigen die Fallzahlen. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert lag zuvor rund zwei Monate lang deutlich unter 1.

12. Juli, 17.10 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg bleibt stabil

Unverändert bei 6,4 bleibt die Inzidenz für den Landkreis Darmstadt-Dieburg am Montag. Dabei sind keine neuen Infektionen in die Statistik eingegangen. 19 Fälle waren es innerhalb der vergangenen sieben Tage.

An den Kreiskliniken sinken die Patientenzahlen weiter. Während die Normal- sowie die Intensivstation weiterhin frei von Covid-Patienten sind, konnte zum Montag in Jugenheim ein Patient entlassen werden. Damit sinkt die Zahl der dort behandelten schwerkranken Covid-Patienten auf sieben. Während der dritten Welle sind am Zentrum für Akute und Postakute Intensivmedizin bis Mitte Mai konstant 15 Corona-Patienten behandelt worden.

Über die beiden Impfzentren des Landkreises sind bis zum Sonntagabend 81.475 Menschen gegen das Coronavirus erstgeimpft worden. 69.863 Personen sind dort inzwischen vollständig geimpft. Dazu kommt auch eine große Anzahl an Impfungen bei den Haus- und Fachärzten (90.300 bis zum 4. Juli) sowie bei den Betriebsärzten.

12. Juli, 15 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 7,0

Der langsame Anstieg der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich zum Wochenbeginn fortgesetzt. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag einen Wert von 7,0 Neuinfektionen auf 100.00 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Das ist der höchste Wert seit dem 23. Juni. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 6,9.

Die Gesundheitsämter im Land registrierten am Montag 35 neue Corona-Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 675 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 3894 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben - diese Zahl hat sich seit einer Woche nicht verändert.















12. Juli, 06.28 Uhr: Erneuter Anstieg - Inzidenz bei 6,4

Zum sechsten Mal in Folge ist die 7-Tage-Inzidenz angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Montagmorgen lag sie bei 6,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 324 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 212 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zwei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche war es ein Toter gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.736.489 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.635.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.233.















11. Juli, 17.58 Uhr: Die Inzidenz in Darmstadt-Dieburg fällt wieder

Nachdem die Inzidenz im Landkreis in der vergangenen Woche bis knapp unter die 10 geklettert war, landet sie am Sonntag wieder bei 6,4. Vier Neuinfektionen sind für diesen Tag gemeldet worden. Am Samstag lag die Inzidenz kurzzeitig sogar bei null Neuinfektionen. Mehr dazu Nachdem die Inzidenz im Landkreis in der vergangenen Woche bis knapp unter die 10 geklettert war, landet sie am Sonntag wieder bei 6,4. Vier Neuinfektionen sind für diesen Tag gemeldet worden. Am Samstag lag die Inzidenz kurzzeitig sogar bei null Neuinfektionen. Mehr dazu hier

11, Juli, 16.40 Uhr: Hunderte feiern unter Autobahnbrücke in Ginsheim-Gustavsburg

Buntes Licht, eine professionelle Anlage und laute, elektronische Musik: Bei einem organisierten Rave haben in der Nacht zum Samstag – von der Polizei geschätzt – zwischen 350 und 400 Personen unter der Weisenauer Brücke kräftig gefeiert. Dies zeigt ein kurzer Videoschnipsel in den sozialen Medien, der von überwiegenden Mehrzahl der Kommentatoren wohlwollend kommentiert wird. Mehr dazu Buntes Licht, eine professionelle Anlage und laute, elektronische Musik: Bei einem organisierten Rave haben in der Nacht zum Samstag – von der Polizei geschätzt – zwischen 350 und 400 Personen unter der Weisenauer Brücke kräftig gefeiert. Dies zeigt ein kurzer Videoschnipsel in den sozialen Medien, der von überwiegenden Mehrzahl der Kommentatoren wohlwollend kommentiert wird. Mehr dazu hier

11. Juli, 15.34 Uhr: Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau sinkt weiter

Leicht gesunken sind die Corona-Zahlen am Wochenende im Kreis Groß-Gerau. Gegenüber 9,4 am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag und Sonntag jeweils bei 8,3. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut vier Neuinfektionen im Kreis. Am Samstag hatte das Kreisgesundheitsamt zuletzt detaillierte Zahlen veröffentlicht. Gegenüber Freitag waren drei neue Corona-Fälle hinzugekommen. Mehr dazu Leicht gesunken sind die Corona-Zahlen am Wochenende im Kreis Groß-Gerau. Gegenüber 9,4 am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag und Sonntag jeweils bei 8,3. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut vier Neuinfektionen im Kreis. Am Samstag hatte das Kreisgesundheitsamt zuletzt detaillierte Zahlen veröffentlicht. Gegenüber Freitag waren drei neue Corona-Fälle hinzugekommen. Mehr dazu hier

11. Juli, 15.00 Uhr: Öffnungsdruck trotz steigender Inzidenz: Kritik an Kennziffer

Gebannt schaut Deutschland auf die Inzidenz. Für viele war sie lange die maßgebliche Größe in der Corona-Pandemie: Bleibt der Sommer entspannt und ist sogar ein Ende aller Maßnahmen in Sicht - oder sind wieder Einschränkungen nötig? Nach langem und steilem Sinkflug steigt die Inzidenz nun wieder etwas, in anderen europäischen Ländern sogar deutlich. Gleichzeitig branden zusammen mit Öffnungsforderungen erneut Zweifel auf, wie aussagekräftig die Kennziffer noch ist. Mehr dazu Gebannt schaut Deutschland auf die Inzidenz. Für viele war sie lange die maßgebliche Größe in der Corona-Pandemie: Bleibt der Sommer entspannt und ist sogar ein Ende aller Maßnahmen in Sicht - oder sind wieder Einschränkungen nötig? Nach langem und steilem Sinkflug steigt die Inzidenz nun wieder etwas, in anderen europäischen Ländern sogar deutlich. Gleichzeitig branden zusammen mit Öffnungsforderungen erneut Zweifel auf, wie aussagekräftig die Kennziffer noch ist. Mehr dazu hier

11. Juli, 13.40 Uhr: Inzidenz im Kreis sinkt, in Mainz stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mainz ist am Sonntag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts weiterhin bei 9. Am Samstag lag die Inzidenz zwischenzeitlich bei 10, fiel aber am Sonntag wieder leicht. Im Landkreis Mainz-Bingen bleibt die Inzidenz bei fünf. Im Kreis Mainz-Bingen sinkt der Wert übers Wochenende. Lag die Inzidenz am Freitag noch bei 5, meldet das Landesuntersuchungsamt am Sonntag noch einen Wert von 3. Weder in der Stadt noch im Kreis wurden neue Todesfälle gemeldet. Im Kreis Mainz-Bingen sind derzeit 22 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert gemeldet, in der Stadt sind es 45.

11. Juli, 12.28 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern am Sonntag bei 6,9 nach 6,6 und 6,5 an den Vortagen. Binnen 24 Stunden stiegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus um 18 auf nunmehr 155.601 seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, lag am Sonntag unverändert bei 3894.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Sonntag 14 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 11.19 Uhr). Von ihnen wurden zehn beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

11. Juli, 10.20 Uhr: Inzidenz in Hessen steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hessen weiter gestiegen. Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts vom Sonntag lag die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen bei 9,2. Am Samstag lag der Wert bei 8,9. Binnen eines Tages wurden 91 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich somit bislang insgesamt 291.761 Menschen in Hessen. Neue Todesopfer meldete das RKI am Sonntag nicht. Im Bundesland starben bislang 7555 Menschen an oder mit dem Virus.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Sonntag 56 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 9.19 Uhr). Von ihnen wurden 23 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

10. Juli, 12.29 Uhr: Leichter Inzidenzanstieg auch in RLP

Seit Beginn der Pandemie gab es 155.601 laborbestätigte Infektionen im Land - das sind 32 mehr als am Vortag (155.569). 1096 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1108). 9027 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9027). 3894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 6,6 (Vortag 6,5).

10. Juli, 10.07 Uhr: 129 Neu-Infektionen in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 129 neue Corona-Infektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Die Inzidenz - die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen - stieg auf 8,9 nach 8,5 am Vortag. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts von Samstag hervor (Stand 3.13 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden hessenweit 291 670 Corona-Fälle registriert, 7555 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Samstag 59 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 8.19 Uhr). Von ihnen wurden 26 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

10. Juli, 7.31 Uhr: Inzidenz steigt den vierten Tag in Folge

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge angestiegen. Sie lag bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 952 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.17 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 671 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 35 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.735.420 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.634.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.225.

9. Juli, 7.45 Uhr: 101 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenz bei 8,5

In Hessen sind binnen eines Tages 101 neue Corona-Infektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Die Inzidenz - die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen - stieg leicht auf 8,5 nach 8,3 am Vortag. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor. Seit Beginn der Pandemie wurden hessenweit 291.541 Corona-Fälle registriert, 7552 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Freitag 64 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Von ihnen wurden 32 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

9. Juli, 6.30 Uhr: RKI registriert 949 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am dritten Tag infolge angestiegen. Sie lag bei 5,5 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Vor einem Tag lag sie bei 5,2, vor zwei Tagen bei 5,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 949 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 649 Ansteckungen gelegen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der dritten Welle gab es am 26. April 2021 mit 169,3. Danach war sie von wenigen Ausreißern abgesehen zunächst recht stetig gesunken. Anfang Juli schwankte sie jedoch um den Wert 5 herum. So lag sie am Freitag der Vorwoche bei 5,0.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 69 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 734 468 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.633.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.190.

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl stieg zuletzt deutlich an und lag nach jüngsten Daten des RKI über der Schwelle von 1. So gab das RKI den sogenannten 7-Tage-R-Wert am Donnerstag mit 1,09 an (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Der R-Wert lag über viele Wochen deutlich unter 1. Experten zufolge könnte der Anstieg an der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante und an Lockerungen der Corona-Beschränkungen liegen.















8. Juli, 20.30 Uhr: Rheinland-Pfälzer können sich Impfzentren künftig aussuchen

Das Land möchte den Zugang zu Impfungen vereinfachen. Unter anderem soll die Bindung an den eigenen Wohnort entfallen.

Mehr dazu: Hier Das Land möchte den Zugang zu Impfungen vereinfachen. Unter anderem soll die Bindung an den eigenen Wohnort entfallen.

8. Juli, 14 Uhr: Nun auch digitale Corona-Impfnachweise für Genesene in Apotheken

Digitale Corona-Impfnachweise sollen von diesem Freitag an in Apotheken auch für Genesene zu bekommen sein, die ergänzend eine Impfung bekommen haben. Dafür ist nun die notwendige technische Lösung umgesetzt worden, wie der Deutsche Apothekerverband am Donnerstag in Berlin mitteilte. Über das System der Apotheken seien schon mehr als 20 Millionen Impfzertifikate ausgestellt worden, sagte der Vorsitzende Thomas Dittrich. Für Bürger, die eine Infektion durchgemacht und daher anschließend nur eine einzige Impfung erhalten haben, sei es technisch noch nicht möglich gewesen. "Jetzt geht es."

Um den digitalen Nachweis zum Vorzeigen auf dem Handy zu bekommen, müssten Genesene drei Dokumente in der Apotheke vorlegen: einen Ausweis mit Foto, den Nachweis eines positiven PCR-Tests und den Nachweis über die einmalige Impfung, etwa im gelben Impfbuch. "Es gibt immerhin mehr als 3,7 Millionen Genesene im Land, von denen viele zwischenzeitlich geimpft sind", sagte Dittrich. "Ihnen kann das Impfzertifikat helfen, den Sommer und die Urlaubszeit unbeschwerter zu genießen". Für Bürger sei das Angebot gratis, Apotheken erhielten als Vergütung gut 5,04 Euro plus durchlaufender Mehrwertsteuer.

8. Juli, 10.15 Uhr: Statistik für 2020: Covid-19 bei 30 136 Menschen als Todesursache

Bei 36 291 Todesbescheinigungen war im vergangenen Jahr Covid-19 als Erkrankung vermerkt. Das geht aus den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik hervor. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, war Covid-19 bei 30 136 Menschen und damit in 83 Prozent der Fälle auch die Todesursache. In 6155 Fällen (17 Prozent) starben die Personen mit einer Coronavirus-Infektion als Begleiterkrankung, jedoch an einer anderen Grunderkrankung.

Die vorläufigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden ab dem Berichtszeitraum Januar 2020 erstmals monatlich veröffentlicht und umfassen laut Statistischem Bundesamt bis zur vorliegenden Auswertung knapp 92 Prozent aller Sterbefälle. Die Zahl der Suizide lag den Angaben zufolge im Jahr 2020 nach der vorläufigen Auswertung bei 8565 und damit bislang leicht unter dem Wert von 2019 mit 9041.

8. Juli, 10 Uhr: RKI: Knapp 4000 Corona-Erkrankungen trotz Impfung - hohe Wirksamkeit

Bislang sind knapp 4.000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt - bei rund 975 000 registrierten Corona-Erkrankungen insgesamt im selben Zeitraum. Das geht aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochabend hervor. Die Effektivität der Impfung bewertet das RKI auch aufgrund dieser Werte als hoch, ohne nach Impfstoffen zu differenzieren.

Bislang seien 3.806 sogenannte Impfdurchbrüche - also symptomatische Corona-Infektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung - registriert worden, schreibt das RKI. Zum Stichtag 4. Juli hatten in Deutschland rund 25 Millionen Menschen einen vollständigen Impfschutz, wie aus RKI-Daten hervorgeht.

Der größte Teil der in den vergangenen Monaten übermittelten Covid-19-Fälle sei nicht geimpft gewesen, schreibt das Institut in dem Lagebericht. Die vom RKI geschätzte Impfeffektivität über alle Impfstoffe hinweg liegt bei Erwachsen bei knapp über 90 Prozent. Das bestätige die hohe Wirksamkeit aus den klinischen Studien. Das RKI betont jedoch, dass die registrierten Werte mit Vorsicht interpretiert werden sollten und "vor allem der Einordnung der Impfdurchbrüche und einer ersten Abschätzung der Impfeffektivität" dienten.

8. Juli, 8.10 Uhr: Corona-Inzidenz in Hessen bei 8,3

Binnen eines Tages sind in Hessen 112 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 3 auf insgesamt 7549 seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht (Stand 7.10 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, stieg leicht auf 8,3 von 8,1 am Vortag. Insgesamt wurden hessenweit bislang 291.440 Corona-Fälle registriert, rund 282.800 Menschen gelten als genesen. Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Donnerstag 68 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 34 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

8. Juli, 8 Uhr: Mehr Corona-Neuinfektionen und höhere Ansteckungsrate

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) mit 970 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden etwas mehr Fälle gemeldet als in der Vorwoche. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.40 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 892 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,2 an (Vortag: 5,1; Vorwoche: 5,1).

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl liegt über der Schwelle von 1. So gab das RKI den sogenannten 7-Tage-R-Wert am Donnerstag mit 1,09 an (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Der R-Wert lag über viele Wochen deutlich unter 1, stieg aber zuletzt relativ kontinuierlich an. Experten zufolge könnte das an der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante und an Lockerungen der Corona-Beschränkungen liegen. Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 31 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 63 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.733.519 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.632.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.141.

7. Juli, 19.47 Uhr: Delta-Variante dominiert erstmals in Deutschland

Die Delta-Variante ist in Deutschland zur vorherrschenden Mutante in der Corona-Pandemie geworden. So sehen die aktuellen Zahlen des RKI dazu aus. Mehr dazu Die Delta-Variante ist in Deutschland zur vorherrschenden Mutante in der Corona-Pandemie geworden. So sehen die aktuellen Zahlen des RKI dazu aus. Mehr dazu HIER

7. Juli, 16.35 Uhr: Mainzer Inzidenz bei 7

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner pendelt in Mainz weiter um den Wert sieben. Nachdem sie gestern vorübergehend auf acht gestiegen war, gab sie das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch wieder mit sieben an. Zudem registrierte das Amt im Vergleich zum Vortag drei bestätigte Corona-Neuinfektionen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden in Mainz nicht registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt nun seit einer Woche unverändert bei 209. Auf den Intensivstationen der Mainzer Kliniken werden aktuell noch drei Covid-19-Patienten behandelt, die allesamt beatmet werden müssen.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch zwei bestätigte Neuinfektionen sowie eine von vier auf fünf leicht angestiegene Inzidenz. Auch hier wurden keine weiteren Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 218.







7. Juli, 16.30 Uhr: Inzidenzkurve in Rheinland-Pfalz steigt weiter leicht

Die Zahl nachgewiesener Corona-Fälle ist in Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden um 54 gestiegen. Aktuell sind 1173 Menschen im Bundesland mit dem Coronavirus infiziert, wie am Mittwoch das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr).

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 6,3 nach 6,2 am Vortag. Nach einer Phase mit sinkenden Werten hatte die Inzidenz vergangene Woche mit 5,0 den niedrigsten Wert seit vielen Monaten in Rheinland-Pfalz erreicht. Seitdem steigt die Kurve wieder leicht. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, lag am Mittwoch unverändert bei 3894.

7. Juli, 15.48 Uhr: Sechs Neuinfektionen im Kreis Groß-Gerau

Die Corona-Lage im Kreis Groß-Gerau entspannt sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel am Mittwoch auf 9,8. Allerdings kamen gegenüber dem Vortag sechs Neuinfektionen hinzu. Aktuell waren kreisweit 66 Menschen von einer Infektion betroffen. Weiterhin bewegte sich die Corona-Lage im Kreis Groß-Gerau über der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 5,1. In Hessen betrug diese am Mittwoch 8,1. Landesweit stechen die Städte Frankfurt und Offenbach mit Werten von 20,7 hervor.

Die meisten Corona-Fälle wurden am Mittwoch in Rüsselsheim (20), Mörfelden-Walldorf (14) und Raunheim (13) gemeldet. Fünf Betroffene gab es in Nauheim, vier in Büttelborn, drei in Riedstadt und zwei in Kelsterbach. Nur jeweils einen Corona-Fall verzeichneten die Kommunen Biebesheim, Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau und Trebur. Eine Null wies die Corona-Statistik des Gesundheitsamts für Gernsheim und Stockstadt aus. Die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert bei 301. Insgesamt gab es bislang 14.347 Infizierte, 13.980 Betroffene gelten als genesen.

Die Kreisverwaltung weist nochmals darauf hin, dass im Groß-Gerauer Impfzentrum keine digitalen Impfnachweise ausgestellt werden. Geimpften Personen würden diese vom Land Hessen per Post zugeschickt. Alternativ bestehe die Möglichkeit, sich einen digitalen Impfnachweis in einer Apotheke ausstellen zu lassen.

7. Juli, 15.36 Uhr: Sieben Corona-Neuinfektionen im Kreis Darmstadt-Dieburg

Sieben Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Damit haben sich 11.136 Kreisbewohner seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert. 38 Darmstadt-Dieburger sind akut infiziert, 10_788 gelten als wieder gesund. Die Inzidenz steigt auf 7,7, am Vortag lag sie noch bei 6,7. Wie Kreiskliniksprecher Frank Horneff mitteilt, gibt es seit 17 Tagen erstmals wieder einen Covid-Patienten am Klinikstandort Groß-Umstadt, der auf der Normalstation behandelt wird. Am Klinikstandort Jugenheim werden acht Patienten intensivmedizinisch betreut. Insgesamt wurden im Kreis (Stand 6. Juli, 21 Uhr) 80.680 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 66.195 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten. In den Zweitimpfungen sind die Impfungen mit Johnson & Johnson enthalten. Dieser Impfstoff muss nur einmal verimpft werden, um den vollständigen Impfschutz zu erhalten.















7. Juli, 14.23 Uhr: Dreyer: Corona-Impfungen werden bald einfacher

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin erwartet einen Wendepunkt bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Die Impfungen seien bald unkomplizierter zu haben. Mehr dazu Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin erwartet einen Wendepunkt bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Die Impfungen seien bald unkomplizierter zu haben. Mehr dazu HIER

7. Juli, 13.50 Uhr: Fast 700.000 Corona-Impfungen am Dienstag

Die Quote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen in Deutschland wird voraussichtlich am Donnerstag die Marke von 40 Prozent überspringen. Am Mittwoch lag die Quote nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand 13.20 Uhr) bei 39,9 Prozent. Den Angaben zufolge wurden am Dienstag fast 700 000 Impfungen verabreicht. Mehr als 47,5 Millionen Menschen (57,1 Prozent) haben mindestens eine Impfung bekommen, rund 33,2 Millionen Menschen sind vollständig geimpft. Insgesamt gab es bislang 78,7 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland. "Auch wenn das Tempo noch hoch ist: Wir brauchen einen nationalen Impf-Ruck, um es im Juli und August weiter zu halten", schrieb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Twitter zu den neuen Impfzahlen.

Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 65,9 Prozent weiterhin den höchsten Anteil Erstgeimpfter. Nur Sachsen hat die 50-Prozent-Marke bislang nicht erreicht (48,8). Das Saarland zählt mit 45 Prozent den höchsten Anteil an vollständig geimpften Einwohnern. Brandenburg ist hier mit 36,3 Prozent am Ende der Rangliste.

Die Impfkampagne gegen den Erreger Sars-CoV-2 hat in Deutschland Ende vergangenen Jahres begonnen. Zunächst waren Menschen über 80, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal an der Reihe. Unter anderem werden auch chronisch Kranke mit erhöhtem Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf bevorzugt geimpft. Mittlerweile können sich Menschen unabhängig von der bisher gültigen Prioritätenliste um einen Termin bemühen.

7. Juli, 7.30 Uhr: Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenz bei 8,1

In Hessen sind binnen eines Tages 110 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um einen auf insgesamt 7546 seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht (Stand 3.13 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, stieg leicht auf 8,1 von 7,7 am Vortag. Insgesamt wurden im Bundesland bislang 291.328 Corona-Fälle registriert, rund 282.600 Menschen gelten als genesen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Mittwoch 74 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 38 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

7. Juli, 7.10 Uhr: RKI registriert 985 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 985 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.11 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 808 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 4,9; Vorwoche: 5,2).

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 48 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 56 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.732.549 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.631.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.110.















7. Juli, 6 Uhr: Warum setzt die zweite Corona-Impfung vielen stärker zu?

Schüttelfrost, Fieber, Durchfall: Nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Stoff reagiert der Körper oft heftig. Was das für Arbeitnehmer bedeutet. Und was die Hausärztin rät.

Mehr dazu Schüttelfrost, Fieber, Durchfall: Nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Stoff reagiert der Körper oft heftig. Was das für Arbeitnehmer bedeutet. Und was die Hausärztin rät.Mehr dazu HIER

6. Juli, 18.15 Uhr: Keine Neuinfektionen in Worms

Weil den zweiten Tag in Folge in Worms keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, sinkt auch die Inzidenz wieder ein gutes Stück. Mehr zum Thema lesen Sie hier Weil den zweiten Tag in Folge in Worms keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, sinkt auch die Inzidenz wieder ein gutes Stück.

6. Juli, 15.45 Uhr: Kein weiterer Corona-Fall in Darmstadt-Dieburg

Für Darmstadt-Dieburg ist am Dienstag kein weiterer Corona-Fall gegenüber dem Vortag gemeldet worden. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden insgesamt 20 Neu-Infektionen registriert. Die Inzidenz bleibt daher auf niedrigem Niveau und beträgt 6,7.

An den Kreiskliniken ergibt sich ein unverändertes Bild, wie Klinik-Sprecher Frank Horneff mitteilt. Demnach war der Klinikstandort Groß-Umstadt auch am Dienstagnachmittag frei von Covid-Patienten. In Jugenheim wurden weiterhin neun Schwerstkranke intensivmedizinisch betreut.

In Darmstadt-Dieburg sind – Stand 5. Juli, 21 Uhr – 80.469 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, 65.423 Personen bereits zum zweiten Mal. Auch aus den Arztpraxen im Landkreis gibt es einen Zuwachs zu vermelden. Demzufolge sind dort in der Kalenderwoche 26 insgesamt 7841 Menschen geimpft worden. Seit Beginn der Impfungen in den Arztpraxen am 6. April wurden mittlerweile 90.273 Menschen geimpft.

6. Juli, 15 Uhr: Inzidenzkurve in Rheinland-Pfalz zeigt wieder leicht nach oben

Die Zahl nachgewiesener Corona-Fälle ist in Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden um 69 gestiegen. Aktuell sind 1163 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Dienstag in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 6,2 nach 5,3 am Vortag.

Nach einer langen Phase mit zurückgehenden Werten hatte die Inzidenz am vergangenen Mittwoch und Donnerstag mit 5,0 den niedrigsten Wert seit vielen Monaten erreicht. Seitdem steigt die Kurve wieder leicht an. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, lag unverändert bei 3894.

6. Juli, 14.50 Uhr: Kommentar - Kein Lockdown mehr für Geimpfte?

Lockdown, Maske, Hygieneregeln – welche Corona-Maßnahmen sind sinnvoll, welche richten vielleicht eher Schaden an? Die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen, sagt Christian Matz. Mehr zum Thema lesen Sie hier Lockdown, Maske, Hygieneregeln – welche Corona-Maßnahmen sind sinnvoll, welche richten vielleicht eher Schaden an? Die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen, sagt Christian Matz.

6. Juli, 13.40 Uhr: Biontech schützt wohl nicht so gut vor Delta wie gedacht

Warum der Biontech-Impfstoff im Kampf gegen die sich ausbreitende Delta-Mutation des Coronavirus die großen Hoffnungen vorerst enttäuscht. Mehr zum Thema lesen Si ehier Warum der Biontech-Impfstoff im Kampf gegen die sich ausbreitende Delta-Mutation des Coronavirus die großen Hoffnungen vorerst enttäuscht.















6. Juli, 7.45 Uhr: 23 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenz bei 7,7

In Hessen sind binnen eines Tages 23 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 3 auf insgesamt 7.545 seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht (Stand 3.14 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, lag bei 7,7 nach 7,8 am Vortag. Insgesamt wurden im Bundesland bislang 291.218 Corona-Fälle registriert, rund 282.500 gelten als genesen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Dienstag 74 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 42 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.















6. Juli, 6.24 Uhr: Bundesweite Inzidenz bei 4,9

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 440 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.37 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 404 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI nun mit bundesweit 4,9 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,4). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig. Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 31 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 57 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.731.564 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.630.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.062.

5. Juli, 19.45 Uhr: Deutlich mehr Infektionen mit Delta-Variante in Mainz

Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Corona-Mutante mehr als vervierfacht. Das Gesundheitsamt fordert ein Konzept für den Herbst. Mehr zum Thema lesen Siehier Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Corona-Mutante mehr als vervierfacht. Das Gesundheitsamt fordert ein Konzept für den Herbst.















5. Juli, 19 Uhr: Delta überholt Alpha in Rheinland-Pfalz und Hessen

Der Anteil der neuen Corona-Mutation liegt in der Region inzwischen bei über 50 Prozent. Trotz insgesamt niedriger Fallzahlen gibt es auch so etwas wie Hotspots. Mehr zum Thema lesen Siehier Der Anteil der neuen Corona-Mutation liegt in der Region inzwischen bei über 50 Prozent. Trotz insgesamt niedriger Fallzahlen gibt es auch so etwas wie Hotspots.

5. Juli, 17.25 Uhr: Stiko stürzt Hausärzte ins Impfchaos

Die Änderung der Impfempfehlung für Astrazeneca stellt die Praxen vor neue Herausforderungen. Denn die Patienten können nicht nur die Dosis für die Zweitimpfung wählen. Mehr zum Thema lesen Siehier Die Änderung der Impfempfehlung für Astrazeneca stellt die Praxen vor neue Herausforderungen. Denn die Patienten können nicht nur die Dosis für die Zweitimpfung wählen.

5. Juli, 17.10 Uhr: 31 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz - Inzidenz leicht gestiegen

Die Zahl nachgewiesener Corona-Fälle ist in Rheinland-Pfalz von Sonntag auf Montag um 31 gestiegen. Damit gab es seit Beginn der Pandemie im Bundesland 155.355 laborbestätigte Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg von 5,2 auf 5,3.

In Zusammenhang mit der Infektion sind in Rheinland-Pfalz bisher 3894 Menschen gestorben - einer mehr als am Sonntag. 1133 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert (Vortag: 1164). Im Bundesland hatte die Pandemie Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz ihren Anfang genommen.

5. Juli, 16.30 Uhr: Impf-Tempo in Mainz sinkt

Das Impf-Tempo ist in der vergangenen Woche in Mainz merklich gesunken. Wurden in den drei Wochen zuvor noch jeweils zwischen 15.175 und 18.449 Menschen im Impfzentrum und durch mobile Impfteams sowie in Arztpraxen gegen Covid-19 geimpft, so waren es in den zurückliegenden sieben Tagen nur noch 13.496. Im Impfzentrum und bei den mobilen Impfteams sank die Zahl der Impfungen auf 5437 binnen einer Woche. In den Mainzer Hausarztpraxen wurden 8059 Menschen vakziniert. In der Mainzer Rekordwoche Anfang Juni waren es allein in den Praxen über 10.000 gewesen. Insgesamt sind in Mainz nun 197.341 Impfdosen verabreicht worden, davon 75.684 als Zweitimpfungen.

Im Impfzentrum in Gonsenheim ist einer der bremsenden Faktoren weiterhin die Tatsache, dass zahlreiche Termine nicht wahrgenommen werden. Die Quote liege wie in den Vorwochen bei rund 15 Prozent, erklärt Stadtsprecher Marc-André Glöckner auf Anfrage dieser Zeitung. Derweil laufe der Austausch der Astrazeneca-Zweitimpfungen gegen solche mit einem mRNA-Impfstoff nach Plan. Die Impflinge könnten seit diesem Montag bei der zweiten Impfung das Vakzin selbst wählen, so Glöckner.

Das Landesuntersuchungsamt meldete währenddessen am Montag für Mainz im Vergleich zum Vortag drei bestätigte Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt dadurch wie am Sonntag bei sieben. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden weder in Mainz noch im Landkreis gemeldet, wo die Inzidenz nach zwei Neuinfektionen von drei auf vier ansteigt.

5. Juli, 16.25 Uhr: Zwei Corona-Fälle in Wormser Kita

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen hat sich laut Gesundheitsamt Alzey-Worms in der Nibelungenstadt seit Freitag um zwei erhöht. Beide Fälle stehen im Zusammenhang mit der evangelischen Kita Oberlinhaus, wo am Freitag ein Corona-Fall bekannt wurde. 43 Kinder befinden sich seither noch bis zum 12. Juli in Quarantäne. Die Angestellten sind aufgrund ihres vollständigen Impfschutzes von der Quarantäne ausgenommen, die Einrichtung bleibt nach Angaben des Trägers weiterhin geöffnet. In den vergangenen 24 Stunden wurden keine neuen Fälle gemeldet.

Der Inzidenzwert in Worms liegt nach dem Wochenende weiterhin bei 9,6 und damit über dem Landesdurchschnitt von 5,3 und dem Bundesdurchschnitt von 5. Im Klinikum Worms werden derzeit zwei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden keine gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 4229 Menschen in Worms positiv auf das Coronavirus getestet worden, 94 Personen starben an oder mit Covid-19. 4122 Menschen gelten als genesen, 13 Personen sind aktuell an dem Virus erkrankt.

Mehr zum Thema lesen Siehier Derweil herrscht nach den neuen Siko-Empfehlungen Chaos und Ärger im Wormser Impfzentrum und bei den impfenden Ärzten.

5. Juli, 7.45 Uhr: 14 neue Corona-Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz sinkt leicht

In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Weitere Todesfälle gab es nicht. Damit blieb die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, bei 7542, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht (Stand 3.12 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, ging leicht von 8,0 am Vortag auf 7,8 zurück.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen am Sonntag nach Daten des Divi-Registers 81 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 7.19 Uhr). Von ihnen wurden 43 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

5. Juli, 6.20 Uhr: RKI registriert 212 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,0

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 219 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26.

April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig. Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.731.124 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.629.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.031.

4. Juli, 16.28 Uhr: Inzidenz steigt: Welche Herbst-Maßnahmen kommen?

Mit Blick auf den Herbst sind die Deutschen sicher, dass sich die Inzidenzlage verschärfen wird. Während viele auf Impfungen warten, lassen andere ihre Impftermine verstreichen. Mit Blick auf den Herbst sind die Deutschen sicher, dass sich die Inzidenzlage verschärfen wird. Während viele auf Impfungen warten, lassen andere ihre Impftermine verstreichen. Hier lesen Sie mehr.

4. Juli, 11.52 Uhr: Zypern und Katalonien seit Sonntag Risikogebiete

Mit Zypern und der spanischen Region Katalonien stehen seit Sonntag zwei weitere Urlaubsziele auf der Liste der Corona-Risikogebiete. Außerdem gelten nun auch drei weitere Regionen in Spanien und Norwegen als Risikogebiete, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mitgeteilt hatte. Der Schritt hat aber kaum faktische Auswirkungen für Urlauber, da Flugreisende sich ohnehin bei Einreise testen lassen müssen und damit dann die Quarantänepflicht entfällt. Allerdings bedeutet die Einstufung als Risikogebiet, dass das Auswärtige Amt von Reisen dorthin abrät.

Als Risikogebiete werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste Risikostufe. In die beiden höheren Kategorien der Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete wurden keine zusätzlichen Länder oder Regionen eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen sind seit Sonntag in Europa nur eine Region in Kroatien sowie außerdem Katar und die Karibikinseln Guadeloupe und Aruba.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Katalonien betrug zuletzt rund 233, wie das spanische Gesundheitsministerium am Freitagabend bekanntgab. Zypern selbst veröffentlicht keine Wocheninzidenz. Die 14-Tage-Inzidenz lag dort laut einer Übersicht der EU-Gesundheitsbehörde ECDC vom Donnerstag bei knapp 180 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner - diese Daten beziehen sich auf die zwei Wochen bis 27. Juni.

4. Juli, 10.15 Uhr: 64 neue Corona-Neuinfektionen - 3 weitere Tote

In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 64 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Drei Bürger starben mit oder an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 7542, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Sonntag hervorgeht (Stand 3.13. Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, verharrte am Sonntag auf demselben Stand: Schon am Samstag hatte sie 8,0 betragen. Am Freitag hatte der Wert allerdings etwas niedriger gelegen: bei 7,0.

Auf den Intensivstationen in Hessen lagen am Sonntag nach Daten des Divi-Registers 82 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 9.19 Uhr). Von ihnen wurden 44 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

4. Juli, 7.35 Uhr: Können Corona-Geimpfte noch Superspreader sein?

Großveranstaltungen wie die EM stehen in der Kritik, weil sie der Delta-Variante einen Schub geben könnten. Großveranstaltungen wie die EM stehen in der Kritik, weil sie der Delta-Variante einen Schub geben könnten. Wie wahrscheinlich ist das bei der aktuellen Impfquote?

4. Juli, 7.30 Uhr: Neue RKI-Zahlen: Corona-Inzidenz erstmals seit Wochen gestiegen

Erstmals seit Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gestiegen. Sie lag bei 5,0 Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner und damit um 0,1 höher als tags zuvor (4,9; Vorwoche: 5,7), wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.23 Uhr wiedergeben. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Institut binnen eines Tages 559 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 538 Ansteckungen gelegen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig gesunken. Zuletzt war die Inzidenz am 1. und 2. Juni vorübergehend gestiegen. Durch die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante in Deutschland war bereits erwartet worden, dass der Rückgang bei den Neuinfektionen in dieser Form nicht anhalten wird.

Deutschlandweit wurden laut den neuen RKI-Angaben binnen 24 Stunden sieben Corona-Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 730.912 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.628.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.030.

3. Juli, 12.45 Uhr: Mainzer Inzidenz bleibt fünften Tag in Folge konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz den fünften Tag in Folge konstant. Am Samstag meldete das Landesuntersuchungsamt für Mainz im Vergleich zum Vortag zwei bestätigte Corona-Neuinfektionen sowie erneut eine Inzidenz von sechs. Dies ist seit Beginn des Absinkens der Inzidenz Ende April die längste konstante Phase. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden derweil für Mainz nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 209.

Im Landkreis Mainz-Bingen wurden nach zwei Tagen ohne gemeldete Neuinfektionen wieder neue Corona-Fälle nachgewiesen. Im Vergleich zum Vortag meldete das Landesuntersuchungsamt hier drei bestätigte Neuinfektionen sowie eine von eins auf zwei angestiegene Inzidenz. Neue Todesfälle wurden auch im Kreis nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

Inzidenzentwicklung Mainz







3. Juli, 10.42 Uhr: 123 weitere Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb von 24 Stunden 123 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Mensch starb mit oder an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 7539, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht (Stand 3.13. Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhöhte sich auf 8,0. Am Freitag hatte der Wert 7,0 betragen.

Auf den den Intensivstationen im Land lagen nach Daten des Divi-Registers 80 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 9.19 Uhr). Von ihnen wurden 44 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

3. Juli, 7.20 Uhr: RKI meldet niedrigste Corona-Inzidenz seit fast einem Jahr

Erstmals seit rund elf Monaten ist die Corona-Inzidenz unter 5 gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Samstagmorgen mit 4,9 an (Vortag 5,0; Vorwoche 5,9). Zuletzt hatte der Wert am 30. Juli 2020 mit 4,8 unter der 5er-Schwelle gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten zudem binnen eines Tages 671 Corona-Neuinfektionen, wie aus Zahlen vom Morgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren 592 Ansteckungen registriert worden.

Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 16 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 68 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.730.353 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit rund 3.627.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 023.















2. Juli, 17.30 Uhr: Inzidenz in Mainz konstant

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz weiterhin konstant. Am Freitag meldete das Landesuntersuchungsamt eine bestätigte Corona-Neuinfektion sowie zum wiederholten Male eine Inzidenz von sechs. Als infiziert gelten damit in Mainz aktuell 70 Menschen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 209.

Im Landkreis Mainz-Bingen wurde derweil am zweiten Tag hintereinander keine bestätigte Neuinfektion gemeldet, während 41 Menschen noch als aktuell infiziert gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner fällt im Kreis von zwei auf eins. Weitere Todesfälle wurden auch hier nicht registriert. Dies Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

2. Juli, 17 Uhr: Ende der Homeoffice-Pflicht: Alle zurück ins Büro?

Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen. Wie reagieren Unternehmen und was müssen Beschäftigte wissen? Ein Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen. Wie reagieren Unternehmen und was müssen Beschäftigte wissen? Ein Überblick

2. Juli, 16 Uhr: Vom Großhandel zum Hausarzt: Der Weg des Impfstoffs

Seit Anfang Juni dürfen Hausärzte gegen Corona impfen. Doch der Impfstoff ist knapp. Wie Hausarztpraxen an Vakzine gelangen und wer entscheidet, wie viel Kontingent sie bekommen.

Mehr zum Thema lesen Sie Seit Anfang Juni dürfen Hausärzte gegen Corona impfen. Doch der Impfstoff ist knapp. Wie Hausarztpraxen an Vakzine gelangen und wer entscheidet, wie viel Kontingent sie bekommen.Mehr zum Thema lesen Sie hier

2. Juli, 11 Uhr: Delta-Variante ist im Odenwald angekommen

Einzelne Patienten im Odenwaldkreis sind mit dieser Form des Coronavirus infiziert. Worauf sich die Infektionen zurückführen lassen. Mehr dazu lesen Sie Einzelne Patienten im Odenwaldkreis sind mit dieser Form des Coronavirus infiziert. Worauf sich die Infektionen zurückführen lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

2. Juli, 8.15 Uhr: 60 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen sind binnen 24 Stunden 60 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts am Freitag (Stand 7.18 Uhr) hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus starben, erhöhte sich um 17 auf insgesamt 7538. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, sinkt leicht auf 7,0. Am Donnerstag hatte der Wert 7,4 betragen.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 7.19 Uhr) 84 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 46 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

2. Juli, 8 Uhr: RKI registriert 649 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 649 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.18 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren 774 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,1; Vorwoche: 6,2).















Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 69 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 62 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 729 682 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit rund 3.626.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.007.

2. Juli, 6.22 Uhr: Erstmals ausreichend Impfstoff in Arztpraxen

Deutschlands Arztpraxen dürften in der kommender Woche erstmals die Menge Corona-Impfstoff geliefert bekommen, die sie bestellt haben. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Denn die Praxen hätten mit bundesweit rund 2,3 Millionen bestellten Dosen weniger Impfstoff angefordert als bereitstehen. Die Praxen bräuchten aber weiterhin ausreichend Impfstoff.

Für nächste Woche bestellten die Arztpraxen bundesweit rund zwei

Millionen Impfdosen Biontech – obwohl sie 2,2 Millionen hätten bestellen können. Bei Astrazeneca wurden 325.000 Dosen geordert, 1,1 Millionen hätten bereitgestanden. "Business Insider" berichtete zuerst darüber.

Gassen sagte, seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus hätten die Vertragsärztinnen und -ärzte regelmäßig deutlich weniger Impfstoff erhalten als sie benötigt hätten. Nun machten sich die Ferien in immer mehr Bundesländern bemerkbar. Viele Patienten und Ärzte seien im Urlaub. Immer mehr Menschen seien auch geimpft. "Dennoch ist der Andrang in den meisten Arztpraxen ungebrochen groß." Viele Praxen seien noch dabei, die langen Wartelisten abzuarbeiten

2. Juli, 5.05 Uhr: Welche psychischen Folgen Corona für Jugendliche hat

Psychotherapeutin Sabine Maur sieht gravierende Auswirkungen der Pandemie auf die Seelen junger Menschen. Was mit ihnen passiert und was jetzt zu tun ist, erklärt sie im Psychotherapeutin Sabine Maur sieht gravierende Auswirkungen der Pandemie auf die Seelen junger Menschen. Was mit ihnen passiert und was jetzt zu tun ist, erklärt sie im Interview

2. Juli, 5 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Mainz

Ab sofort gibt es auch für die Stadt Mainz erneut Lockerungen. Was jetzt gilt lesen Sue Ab sofort gibt es auch für die Stadt Mainz erneut Lockerungen. Was jetzt gilt lesen Sue hier

2. Juli, 4.30 Uhr: Stiko rät zu Impfstoffmix: Kombination ist hochwirksam

Die Impfkommission empfiehlt einen Mix aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff. Wie das gegen die Delta-Variante helfen soll und was das für nur mit Astrazeneca Geimpfte bedeutet lesen Sie Die Impfkommission empfiehlt einen Mix aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff. Wie das gegen die Delta-Variante helfen soll und was das für nur mit Astrazeneca Geimpfte bedeutet lesen Sie hier

1. Juli, 15.42 Uhr: 42 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie bei 5,0. Dieser vom Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Donnerstag (Stand 14.10 Uhr) ermittelte Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen entspricht exakt dem Vortageswert. Am Dienstag hatte er noch bei 5,3 gelegen.

Die Zahl der nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie legte innerhalb eines Tages um 42 auf 155 257 zu. Aktuell sind 1296 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - nach 1337 am Tag zuvor. Zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 3892.

1. Juli, 15.40 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz stagniert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz weiter stabil. Am Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt im Vergleich zum Vortag drei bestätigte Corona-Neuinfektionen sowie zum dritten Mal hintereinander eine Inzidenz von 6. Als aktuell infiziert gelten in Mainz damit 76 Menschen.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 209. Auf den Intensivstationen der Mainzer Kliniken werden aktuell noch vier Covid-19-Patienten behandelt, von denen zwei beatmet werden müssen.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag im Vergleich zum Vortag keine weitere Neuinfektion. Die Inzidenz sinkt hier dadurch auf 2. Neue Todesfälle wurde auch im Kreis nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 218.

1. Juli, 6.44 Uhr: 892 neue Corona-Infektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.14 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1008 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,1 an (Vortag: 5,2; Vorwoche: 6,6).

Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 63 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 93 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.729.033 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.625.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.938.