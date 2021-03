Corona-Newsblog: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter

Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an. (Symbolfoto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie weiter? Gibt es neue Einschränkungen oder eher weitere Lockerungen in unserer Region? Gegen die auch hier in Rheinland-Pfalz und Hessen immer wieder aufkeimenden Gerüchte, Falschmeldungen und Halbwahrheiten setzen wir unsere Nachrichten und Fakten. In diesem NewsBlog halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Hier finden Sie jeden Tag alles, was es neu rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) und die Lungenkrankheit Covid-19 zu wissen gibt.

Gesundheitsamt Alzey-Worms steht Rede und Antwort [plus-Inhalt]

Eine Übersicht über alle Infos zum neuen Schuljahr unter Corona-Bedingungen finden Sie bei uns für Rheinland-Pfalz und Hessen

Im Folgenden finden Sie unseren stets aktuellen News-Blog mit den jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie.

12. März, 6.20 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen und Inzidenz steigen erneut

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.834 Corona-Neuinfektionen gemeldet - also 2254 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Freitagmorgen mit 72,4 deutlich höher als am Vortag (69,1). Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 252 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.580 Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle verzeichnet. Bereits am Donnerstag hatte es einen deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche und der Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag gegeben.

Vor vier Wochen, am 12. Februar, hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 62,2 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings und stieg dann wieder an, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 545 781 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 345 600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 73.062.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,04 (Vortag 0,96). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

11. März, 16.50 Uhr: Steigende Inzidenz und 39 Neuinfektionen im Landkreis

39 Corona-Neuinfektionen hat der Landkreis am Donnerstag gemeldet. Damit steigt die Inzidenz auf 54. Insgesamt 8034 Menschen in Darmstadt-Dieburg haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt. 7431 gelten als wieder gesund. Es gibt einen weiteren Todesfall, somit sind 261 Kreisbewohner seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

An der Friedensschule in Groß-Zimmern ist am Donnerstag ein Fall gemeldet worden. Insgesamt wurden (Stand 10. März, 21 Uhr) 14326 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 4901 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten. In den Kreiskliniken Groß-Umstadt werden nach Angaben des Sprechers Frank Horneff sieben Patienten auf der Normal- und zwei auf der Intensivstation versorgt. In Jugenheim werden weiterhin zehn Schwerstkranke intensivmedizinisch behandelt.

11. März, 16 Uhr: Corona-Schnelltestzentrum in Ingelheim startet am Montag

Einmal pro Woche können sich Bürger kostenfrei testen lassen – allerdings nur mit Termin. In der Pfalz-Apotheke ist die Nachfrage in den ersten Tagen extrem hoch. Mehr dazu Einmal pro Woche können sich Bürger kostenfrei testen lassen – allerdings nur mit Termin. In der Pfalz-Apotheke ist die Nachfrage in den ersten Tagen extrem hoch. Mehr dazu HIER

11. März, 15.55 Uhr: Durch Handwerker-Besuch zum Corona-Hotspot

Und plötzlich schnellt die Inzidenz auf 200: Ein mit der britischen Virus-Variante infizierter Handwerker hat den Inzidenzwert in Eppertshausen durch die Decke gehen lassen. Mehr dazu Und plötzlich schnellt die Inzidenz auf 200: Ein mit der britischen Virus-Variante infizierter Handwerker hat den Inzidenzwert in Eppertshausen durch die Decke gehen lassen. Mehr dazu HIER

7. März, 12.20 Uhr: Im Interview: Die Frau hinter Biontechs Corona-Impfstoff

Katalin Karikó gab trotz Rückschläge nie auf, legte mit ihrer Forschung den Grundstein für den Biontech-Impfstoff gegen Corona. Mit uns spricht sie über ihr aufregendes Leben. Mehr dazu Katalin Karikó gab trotz Rückschläge nie auf, legte mit ihrer Forschung den Grundstein für den Biontech-Impfstoff gegen Corona. Mit uns spricht sie über ihr aufregendes Leben. Mehr dazu HIER

11. März, 8.05 Uhr: Mehr als 1000 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 1083 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 16 auf insgesamt 5999, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstag hervorgeht (Stand 3.10 Uhr). Die landesweite Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag bei 72,8 - nach 69,2 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie sind in Hessen 195.365 Corona-Infektionen nachgewiesen worden.

Unter den Regionen wies die Stadt Offenbach den Angaben zufolge mit 131,3 die höchste Inzidenz auf. Über einem Wert von 100 lagen auch der Lahn-Dill-Kreis mit 112,5 und der Landkreis Fulda (109,3).

Auf den Intensivstationen des Landes wurden nach Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 265 Covid-19-Patienten behandelt, 135 davon wurden beatmet. 1679 von 1970 verfügbaren Intensivbetten in Hessen waren belegt (Stand Donnerstag 7.19 Uhr).

11. März, 6.10 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen und Inzidenz steigen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14.356 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit 2444 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg mit 69,1 im Vergleich zum Vortag (65,4) an. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.50 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 321 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11 912 Neuinfektionen und 359 neue Todesfälle registriert.

Mit dem Wert von 69,1 am Donnerstagmorgen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auch wieder über den Wert von vor genau vier Wochen: Am 11. Februar hatte die Inzidenz noch bei 64,2 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.532.947 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.337.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 72 810.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,96 (Vortag 0,97). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 96 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

10. März, 16.03 Uhr: Mainzer Sieben-Tage-Inzidenz nur noch knapp unter 50

Nach viereinhalb Wochen unter der 50er Marke nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mainz wieder deutlich dem Grenzwert an. Durch 27 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag ist der Wert am Mittwoch nach den Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamts von 40 auf nun 48 angestiegen und liegt damit genau im Landesdurchschnitt. Neue Todesfälle wurden derweil nicht gemeldet, deren Gesamtzahl liegt weiterhin bei 168. Für den Kreis Mainz-Bingen dagegen meldete das Amt vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Zudem wurden im Kreis 21 bestätigte Corona-Neuinfektionen registriert, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 38 ansteigt.

10. März, 8.25 Uhr: Inzidenz in Hessen steigt weiter leicht an

Die für Öffnungen wichtige Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Hessen weiter an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch berichtete, liegt sie aktuell bei 69,2 (Stand 3.12 Uhr). Am Dienstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen bei 68,7 gelegen.

Laut RKI kamen bis Mittwochnacht 857 neue Fälle in Hessen dazu. 21 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle stieg damit insgesamt auf 5983. Die Zahl der aktuell aktiven Fälle in Hessen liegt laut RKI bei 9400.

Auf den Intensivstationen des Landes wurden nach Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 258 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind 14 Prozent aller Intensivpatienten in Hessen. 135 davon wurden beatmet (Stand Dienstag 12.15 Uhr).

10. März, 6.45 Uhr:Rund 167.500 Corona-Impfungen wegen beruflicher Tätigkeit in Hessen

Eine Corona-Erstimpfung aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit haben in Hessen mittlerweile 167.434 Menschen bekommen. Dazu zählen nach Angaben des Innenministeriums Ärzte und medizinisches Personal sowie Lehrer, Erzieher und Polizisten.

Hessen biete für diese Berufsgruppen in den kommenden Wochen neben der normalen Registrierungsmöglichkeit auch Sammelimpftermine an. Es werde daher davon ausgegangen, dass dem betroffenen Personal von Grund-, Sonder- und Förderschulen und Kindertagesstätten sowie Polizeibediensteten sehr zeitnah ein Impfangebot gemacht werden könne.

Die Zahl der Impfungen mit dem Corona-Präparat von Astrazeneca belaufe sich derzeit auf rund 65.500 in Hessen, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Nach Vorgabe der aktuellen Corona-Impfverordnung sollen Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren möglichst mit Astrazeneca geimpft werden.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat das Mittel von Astrazeneca mittlerweile aber auch für Menschen über 65 Jahren empfohlen. Hessen halte sich bei diesen Impfungen an die Corona-Impfverordnung des Bundes, erklärte das Innenministerium. Es werde davon ausgegangen, dass die Stiko-Empfehlung zeitnah aufgenommen wird.















10. März, 6 Uhr: 9146 Corona-Neuinfektionen und 300 Todesfälle registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9146 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 300 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9019 Neuinfektionen und 418 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 4.50 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit niedriger als am Vortag (67,5). Vor vier Wochen, am 10. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 68 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.518.591 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.328.700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 72.489.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,97 (Vortag 1,03). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 97 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

10. März, 4.30 Uhr: Biontech und der Covid-Arm: Neue Nebenwirkungen

Erbrechen, Durchfall und mehr - inzwischen sind neue Reaktionen auf den Biontech-Impfstoff bekannt. Experten erklären die Hintergründe und wie sie die Beschwerden einordnen. Mehr dazu Erbrechen, Durchfall und mehr - inzwischen sind neue Reaktionen auf den Biontech-Impfstoff bekannt. Experten erklären die Hintergründe und wie sie die Beschwerden einordnen. Mehr dazu hier

9. März, 16.46 Uhr: Steigende Inzidenz in Mainz

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt in Mainz weiter leicht an. Am Dienstagnachmittag meldete das Landesuntersuchungsamt für die Landeshauptstadt einen Wert von 40. Damit hat sich der Wert innerhalb von zwei Wochen ungefähr verdoppelt. Am 25. Februar hatte er noch bei 21 gelegen.

Im Vergleich zum Montag meldete das Landesuntersuchungsamt für Mainz 23 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 168.

Im Kreis Mainz-Bingen wurden derweil 17 bestätigte Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt dadurch auf 36.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen wurden auch hier nicht gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 183.

9. März, 16.44 Uhr: 319 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben binnen 24 Stunden 319 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5540 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 9 auf 3177. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Dienstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 45,8 und damit unter dem Wert vor einer Woche (47,9).

9. März, 7.40 Uhr: 448 weitere Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 448 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 18 auf insgesamt 5962, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Die landesweite Inzidenz - also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage - lag bei 68,7, am Vortag hatte sie 68 betragen. Seit Beginn der Pandemie sind in Hessen 193.424 Corona-Infektionen nachgewiesen worden.

In den Regionen wies der Lahn-Dill-Kreis mit 117,6 die höchste Inzidenz auf. Über einem Wert von 100 lagen auch die Stadt Offenbach (112,1) sowie der Landkreis Fulda (106,7). Die niedrigste Inzidenz hatte nach den RKI-Zahlen der Vogelsbergkreis mit 28,4.















9. März, 6 Uhr: 4252 Corona-Neuinfektionen und 255 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4252 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 255 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3943 Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Vor vier Wochen, am 9. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 72,8 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.509.445 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.319.600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 72.189.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,03 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

8. März, 16 Uhr: 181 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 181 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5569 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 6 auf 3168. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Montag in ganz Rheinland-Pfalz bei 46,2 - und damit unter dem Wert vor einer Woche (49,1).

Die höchste Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 121,7. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (83,8) und der Kreis Neuwied (83,7). Von den 36 Kreisen und Städten sind 24 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Kusel mit 14,2. In der Landeshauptstadt Mainz liegt sie bei 37,5.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 104.420 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

8. März, 13.55 Uhr: RKI: Drei Prozent der Bevölkerung nun vollständig geimpft

In Deutschland sind inzwischen mindestens drei Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Rund 2,5 Millionen Menschen haben bereits die zweite Dosis Impfstoff erhalten, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Datenstand 8.3., 8.00 Uhr). Insgesamt 6,2 Prozent (ca. 5,2 Millionen) haben demnach mindestens eine Dosis erhalten.

Begonnen hatten die bundesweiten Impfungen - nach ersten Impfungen in Sachsen-Anhalt - offiziell am 27. Dezember. Im Fokus standen zunächst ältere Menschen in Heimen. Aktuell werde bei gut 203.000 Impfungen pro Tag im Schnitt alle 0,4 Sekunden eine Impfung durchgeführt, hieß es am Montag auf dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums. Die bisher meisten Impfungen wurden demnach mit 235 912 Dosen am 3. März 2021 durchgeführt.

Bei den Erstimpfungen führt den RKI-Daten zufolge derzeit Bremen die Liste im Ländervergleich mit einer Quote von 7,1 Prozent an, Brandenburg ist mit 5,1 Prozent momentan das Schlusslicht. Bei den Zweitimpfungen liegen Berlin und Rheinland-Pfalz (3,5 Prozent) vorn, die kleinste Quote hat derzeit Niedersachsen (2,5 Prozent).

Nach Angaben des RKI wurde der in klinischen Prüfungen jeweils ermittelte und bekannt gegebene Impfschutz gegen eine Covid-19-Erkrankung rund ein bis zwei Wochen nach der zweiten Impfung erreicht: Nach 7 Tagen beim Produkt von Biontech/Pfizer, nach 14 Tagen bei dem von Moderna und nach 15 Tagen bei dem von Astrazeneca. Bei den meisten Geimpften handelt es sich laut RKI-Statistik um alte Menschen, Personal in Krankenhäusern und Altenheimen sowie Pflegeheimbewohner.

8. März, 11.30 Uhr: Menschen ab 70 können ab Mittwoch Impftermine vereinbaren

In Rheinland-Pfalz können sich Menschen ab 70 Jahren von diesem Mittwoch an für die Corona-Impfung registrieren. Mehr dazu In Rheinland-Pfalz können sich Menschen ab 70 Jahren von diesem Mittwoch an für die Corona-Impfung registrieren. Mehr dazu HIER

8. März, 10 Uhr: Behörden kündigen Kontrollen im Einzelhandel an

Am Montag hat in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz der Handel wieder geöffnet. Die Polizei kündigte Kontrollen der Corona-Auflagen an. Mehr dazu Am Montag hat in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz der Handel wieder geöffnet. Die Polizei kündigte Kontrollen der Corona-Auflagen an. Mehr dazu HIER















8. März, 8.30 Uhr: 305 Corona-Neuinfektionen in Hessen registriert

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 305 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag hervor (Stand 3.11 Uhr). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) lag bei 68. Am Sonntag hatte sie 66,1 betragen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 9 auf 5944. Insgesamt wurden laut RKI seit Beginn der Pandemie 192 976 Fälle in Hessen nachgewiesen. In den Regionen wies dem RKI zufolge die Stadt Offenbach mit 111,3 den höchsten Inzidenzwert auf, gefolgt vom Landkreis Fulda mit 108,9.

Hessenweit wurden 261 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen behandelt (Stand: Montag, 7.19 Uhr), davon mussten 143 beatmet werden. 1657 der 1962 verfügbaren Intensivbetten im Land waren belegt.

8. März, 7 Uhr: 5011 Neuinfektionen und 34 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 5011 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Montag hervor. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 34 neue Todesfälle verzeichnet - und damit ein neuer Tiefstand im Jahr 2021.

Der Wert ist aber mit Vorsicht zu genießen: Er bezieht sich explizit nicht darauf, wie viele Menschen binnen eines Tages gestorben sind. Es geht um die Zahl der Meldungen an das RKI. Darin können auch Todesfälle enthalten sein, die schon einige Zeit zurückliegen. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen zudem meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 4.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 4732 Neuinfektionen und 60 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag davor lag die Zahl der neuen Todesfällen bei 62, am Montag den 11.1. lag der Wert bei 343. Niedriger als an diesem Montag war die Zahl der neuen Todesfälle zuletzt am 1. November 2020 gewesen: An dem Sonntag wurden 29 neue Fälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 68,0 - und damit höher als am Vortag (66,1). Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Vor vier Wochen, am 8. Februar, hatte die Inzidenz bei 76 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.505.193 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 310 900 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.934.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,06 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

7. März, 19 Uhr: Wo es die kostenlosen Corona-Schnelltests in Mainz gibt

Mit den Lockerungen steigt die Sorge vor der nächsten Infektionswelle. Tests, die es ab Montag auch in Mainz geben wird, sollen gegen den nächsten Anstieg der Fallzahlen helfen.

Mehr dazu Mit den Lockerungen steigt die Sorge vor der nächsten Infektionswelle. Tests, die es ab Montag auch in Mainz geben wird, sollen gegen den nächsten Anstieg der Fallzahlen helfen.Mehr dazu HIER

7. März, 18.10 Uhr: Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg

Einen neuen Todesfall und 43 bestätigte Corona-Neuinfektionen meldete der Landkreis Darmstadt-Dieburg am Wochenende. An der Stephan-Gruber-Schule in Eppertshausen und der Wilhelm-Leuschner-Schule in Pfungstadt ist je ein postiver Corona-Fall gemeldet worden. Die Inzidenz sinkt auf 51. Seit Beginn der Pandemie haben sich 7950 Kreisbewohner mit dem Virus infiziert, 258 sind gestorben. In den Kreiskliniken wurden am Sonntag 13 Patienten versorgt, davon zwei intensiv. In Jugenheim werden zehn Schwerstkranke auf der Intensivstation behandelt. Insgesamt wurden (Stand 6. März, 21 Uhr) 11.411 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 4.179 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.

7. März, 18 Uhr: Kostenlose Corona-Schnelltests - 300 Teststellen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz können sich die Bürgerinnen und Bürger von Montag an kostenlos mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Mehr als 300 der gemeldeten 450 Teststellen seien startklar, heißt es beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Darunter seien unter anderem 88 Apotheken und Arztpraxen und ein Großteil der kommunalen Teststellen. Die Tests sollen mithilfe von geschultem Personal vor Ort gemacht werden. Bis Freitagabend wurden nach Angaben des Landesamtes etwa 900 Tester geschult, bis Dienstagabend sollen es 3700 sein. Jeder Bürger soll sich mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen können.

7. März, 17.50 Uhr: Inzidenzwert in Mainz leicht steigend

Einen Tag vor dem Beginn der Lockerungen ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mainz weiter angestiegen. Am Sonntag meldete das Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 37 für Mainz, nachdem sie am Freitag noch bei 32 gelegen hatte. Nach den Zahlen des Amtes kamen im Vergleich zum Freitag 18 bestätigte Corona-Neuinfektionen hinzu. Neue Todesfälle wurden dagegen nicht berichtet. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 168 und die Belegungszahlen auf den Intensivstationen der Mainzer Kliniken sind laut DIVI-Intensivregister weiter gesunken. Aktuell werden dort noch drei Covid-19-Patienten behandelt.

Im Landkreis Mainz-Bingen wurden derweil am Sonntag 14 Neuinfektionen gegenüber dem Freitag gemeldet. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hier auf 39. Neue Todesfälle wurden auch hier nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt somit weiterhin bei 183.

7. März, 12.50 Uhr: 223 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Sonntag 223 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5679 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 11.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um eine Person auf 3162.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in Rheinland-Pfalz bei 46 und damit über dem Wert des Vortags (43,7). Seit Beginn der Pandemie haben sich den Angaben zufolge insgesamt 104 239 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Inzidenz gab es weiter im Kreis Germersheim mit 130,2.

7. März, 12.20 Uhr: Dalai Lama ist gegen Corona geimpft

Der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, erhielt am Samstag in einem Krankenhaus der nordindischen Stadt Dharamsala die erste Dosis einer Covid-19-Impfung, Der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, erhielt am Samstag in einem Krankenhaus der nordindischen Stadt Dharamsala die erste Dosis einer Covid-19-Impfung, wie sein Büro auf seinem offiziellen Twitterkonto mitteilte.

7. März, 11.55 Uhr: Imfptermine für nächste Prioritätsgruppe in Rheinland-Pfalz

Die Terminregistrierungen für Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen sowie für Kontaktpersonen von Schwangeren und bestimmten Pflegebedürftigen für eine Corona-Schutzimpfung Die Terminregistrierungen für Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen sowie für Kontaktpersonen von Schwangeren und bestimmten Pflegebedürftigen für eine Corona-Schutzimpfung sind in Rheinland-Pfalz erfolgreich gestartet.

7. März, 11.15 Uhr: 487 Corona-Neuinfektionen in Hessen registriert

In Hessen sind binnen 24 Stunden 487 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervor. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Sieben-Tages-Inzidenz) liegt damit am Sonntag damit bei 66,1. Am Samstag hatte sie 67,5 betragen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 5 auf 5935.

Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 589. Insgesamt wurden laut RKI seit Beginn der Pandemie 192.671 Fälle in Hessen nachgewiesen. In den Regionen wies dem RKI zufolge die Stadt Offenbach mit 111,3 den höchsten Inzidenzwert auf, gefolgt vom Lahn-Dill-Kreis mit 102,2.

Hessenweit wurden 258 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen behandelt (Stand: Sonntag, 8.19 Uhr), davon mussten 143 beatmet werden. 1681 der 1970 verfügbaren Intensivbetten im Land waren belegt.

7. März, 09.45 Uhr: Keine Impfungen außer der Reihe mehr in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wird die in der Corona-Impfverordnung des Bundes vorgeschriebene Reihenfolge der priorisierten Gruppen nach Aussage der Behörden mittlerweile strikt eingehalten. Die Impfzentren würden zurzeit so viele Termine vergeben, wie Dosen vorrätig seien, teilte das Mainzer Gesundheitsministerium auf Nachfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Daher gebe es in der Regel keine Impfreste. Falls doch einzelne Dosen übrigblieben, würden vorangemeldete Personen kurzfristig telefonisch zu einem Besuch eingeladen.

Bei Stichproben in den 32 kommunalen Zentren seien keine Verstöße festgestellt worden.

Anfang des Jahres war es in Rheinland-Pfalz an mehreren Orten zu Verstößen gegen die vorgeschriebene Reihenfolge gekommen. So wurden im Donnersbergkreis übriggebliebene Impfdosen Anfang Januar bereits an den Landrat, seine Beigeordneten und weitere Kommunalpolitiker verimpft. In Trier trat der Ordnungsdezernent zurück, weil er sich außer der Reihe eine ungenutzte Impfdosis spritzen ließ. Nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Impfkoordinators Alexander Wilhelm stellt sich die Problematik nicht verimpfter Dosen beim Astrazeneca-Vakzin nicht mehr so wie bei den anderen Impfstoffen, weil eine Lagerung im Kühlschrank über Nacht möglich sei.

6. März, 14.20 Uhr: 154 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Samstag 154 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5785 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 11.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um eine Person auf 3161.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 43,7 und damit unter dem Wert des Vortags (47,5). Seit Beginn der Pandemie haben sich den Angaben zufolge insgesamt 104.016 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Inzidenz gab es weiter im Kreis Germersheim mit 118,6. Danach folgte der Kreis Altenkirchen (100,9).

6. März, 10.30 Uhr: Chronisch Kranke können sich für Corona-Impfung anmelden

In Rheinland-Pfalz können sich seit Samstag Menschen mit bestimmten chronischen Krankheiten oder Behinderungen sowie Schwangere für einen Termin zur Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Auch Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren können sich über das Impf-Portal des Landes anmelden. Die eigentlichen Termine werden dann zu einem späteren Zeitpunkt zugeteilt.

Zu den anerkannten Erkrankungen dieser Gruppe zählen beispielsweise Demenz, eine spezielle Form von Diabetes, Leberzirrhose oder andere Lebererkrankungen. Auch Menschen mit Trisomie 21 oder Patienten nach einer Organtransplantation können das Angebot nutzen. Die Krankheit oder die Beeinträchtigung muss beim Impftermin nachgewiesen werden.

Bis zu zwei Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen dürfen sich außerdem für einen Impftermin anmelden. Voraussetzung dafür ist, dass der Pflegebedürftige nicht in einer Einrichtung lebt, über 70 ist oder eine der bestimmten Erkrankungen oder Behinderungen hat. Dazu müssen die Kontaktpersonen ein ausgefülltes Formular vorlegen, das vom Land im Impfportal bereitgestellt wird und vom Pflegebedürftigen ausgefüllt werden muss. Ein ähnliches Vorgehen ist bei Kontaktpersonen von Schwangeren vorgesehen.

Weil erst nach und nach genügend Impfstoff bereitsteht, wurden die Impfberechtigten in verschiedene Gruppen unterteilt. Zur Gruppe mit der höchsten Priorität zählten Menschen über 80 und Menschen mit bestimmten Berufen, etwa Altenpfleger oder Intensivschwestern.

Ende Februar war die Terminvergabe unter anderem für Kita-Beschäftigte, Grundschullehrer, Hebammen und Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitsdienst freigeschaltet worden. Bei den derzeit in Deutschland zugelassenen Impfstoffen sind zwei Impfungen im Abstand von einigen Wochen nötig, damit sich der volle Impfschutz entwickeln kann.

6. März, 10 Uhr: 733 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 733 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 14 auf 5930, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, lag landesweit bei 67,5 und damit etwas niedriger als am Vortag (68,9). Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 192 184 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert.

In den Regionen wies dem RKI zufolge weiter der Lahn-Dill-Kreis mit 105 den höchsten Inzidenzwert auf, gefolgt von der Stadt Offenbach mit 104,4. Hessenweit wurden 254 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen behandelt (Stand: Samstag, 8.19 Uhr), davon mussten 136 beatmet werden. 1693 der 1970 verfügbaren Intensivbetten im Land waren belegt.

6. März, 8 Uhr: RKI registriert 9557 Corona-Neuinfektionen und 300 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9557 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 300 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Samstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9762 Neuinfektionen und 369 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.11 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 65,6 - und damit im Vergleich zum Vortag (65,4) und zum Samstag letzter Woche (63,8) etwas höher.

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte. Vor vier Wochen, am 6. Februar, hatte die Inzidenz bei 77 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.492.079 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.299.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.804.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,04 (Vortag 0,99). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

6. März, 4.30 Uhr: FFP2-Masken im Test: Halten sie, was sie versprechen?

Stiftung Warentest hat zehn Modelle von FFP2-Masken unter die Lupe genommen, Filterwirkung, Passform und Atemkomfort wurden gecheckt. Auf was gilt es bei den Masken zu achten? Mehr dazu Stiftung Warentest hat zehn Modelle von FFP2-Masken unter die Lupe genommen, Filterwirkung, Passform und Atemkomfort wurden gecheckt. Auf was gilt es bei den Masken zu achten? Mehr dazu hier

5. März 20Uhr: Sinkende Inzidenz und klärendes Gespräch an der Bergstraße

Ein Lampertheimer Pflegedienstleiter sieht sich und seinen Berufsstand zu Unrecht vom Landrat kritisiert. Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen derweil weiter zurück. Mehr dazu Ein Lampertheimer Pflegedienstleiter sieht sich und seinen Berufsstand zu Unrecht vom Landrat kritisiert. Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen derweil weiter zurück. Mehr dazu hier

5. März, 19.39 Uhr: Weitere Corona-Fälle in Wormser Pflegeheim

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Worms bleibt auch am Freitag mit 47,9 unverändert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass für das Seniorenpflegeheim der Unternehmensgruppe Domicil in der Brauereistraße weitere Corona-Fälle gemeldet wurden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes haben sich vier weitere Bewohner und ein Mitarbeiter des Heims mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Behörde mitteilt, gibt es damit jetzt sechs Fälle aus dem Umfeld der Einrichtung.

Innerhalb von 24 Stunden wurden dem Gesundheitsamt insgesamt zwölf bestätigte Neuinfektionen für Worms gemeldet. In sechs dieser Fälle hatten die Betroffenen Kontakt zu einer positiv getesteten Person, in den sechs übrigen Fällen kann die Infektionskette nicht nachvollzogen werden. Zum Stand Freitagnachmittag, 14 Uhr, werden sechs Wormser, bei denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde, in einem Krankenhaus behandelt (Vortag: sieben).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt am Freitag bei 41,6. Im Vergleich zum Vortag (40,9) bedeutet das einen geringfügigen Anstieg. Gleichwohl steht der Landkreis damit zahlenmäßig nach wie vor besser da als Rheinland-Pfalz. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilt, hat das Land einen Inzidenzwert von 47,5. Für den Kreis wurden dem Gesundheitsamt binnen 24 Stunden 13 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Mehrheit dieser Neuinfektionen betrifft die Verbandsgemeinde Wonnegau mit acht Fällen. In der VG Eich gibt es drei Fälle, in der Stadt Alzey und in der VG Wörrstadt jeweils einen Fall. Zum Stand Freitag, 14 Uhr, werden laut dem Gesundheitsamt sieben Personen aus dem Landkreis, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, in einem Krankenhaus behandelt (Vortag: acht).

5. März, 17 Uhr: Kreis Groß-Gerau weitet Maskenpflicht im Freien aus

Auf stark frequentierten Plätzen im Kreis muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das Alter der Corona-Patienten in der Kreisklinik sinkt. Verschleppte Krankheiten nehmen zu. Mehr dazu Auf stark frequentierten Plätzen im Kreis muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das Alter der Corona-Patienten in der Kreisklinik sinkt. Verschleppte Krankheiten nehmen zu. Mehr dazu hier

5. März, 16.56 Uhr: Darmstadt-Dieburg: Erneut drei Corona-Tote

Wie schon am Vortag muss der Landkreis Darmstadt-Dieburg am Freitag erneut drei neue Corona-Todesfälle vermelden. Auch mit 35 Neuinfektionen ist der Wert ähnlich hoch wie am Donnerstag, zudem sind erneut zwei Schulen betroffen. Sowohl an der Hans-Quick-Schule in Bickenbach als auch an der Gundernhäuser Schule ist jeweils ein positiver Corona-Test über das Gesundheitsamt gemeldet worden.

Insgesamt steigt die Inzidenz damit um einen Punkt auf 61 an. Infiziert haben sich seit Pandemiebeginn 9.915 Menschen; gestorben sind 257.

Bei der Momentaufnahme am Freitagmittag liegen in den Kreiskliniken weniger Corona-Patienten als am Vortag: In Groß-Umstadt werden neun Menschen versorgt, davon einer intensiv. Im Zentrum für Akute und Postakute Intensivmedizin (ZAPI) in Jugenheim werden zehn Schwerstkranke behandelt.

5. März, 16.08 Uhr: Infektionen mit Corona-Mutante an Mainzer Kita

An einer Mainzer Kita ist es zum ersten Mal zu Infektionsfällen mit der britischen Variante des Coronavirus gekommen. Auch die erste Grundschule ist betroffen. Mehr dazu An einer Mainzer Kita ist es zum ersten Mal zu Infektionsfällen mit der britischen Variante des Coronavirus gekommen. Auch die erste Grundschule ist betroffen. Mehr dazu hier

5. März, 15.50 Uhr: Darmstadt tüftelt an einer Schnelltest-Strategie

Der städtische Krisenstab scheint sich bei der Umsetzung einer Corona-Schnelltest-Strategie noch nicht einig. Die Inzidenz in Darmstadt steigt derweil auf 43,8. Mehr dazu Der städtische Krisenstab scheint sich bei der Umsetzung einer Corona-Schnelltest-Strategie noch nicht einig. Die Inzidenz in Darmstadt steigt derweil auf 43,8. Mehr dazu hier

5. März, 15.40 Uhr: Ansteckungsrisiko im ÖPNV: Darmstädter nimmt an Studie teil

Wie groß ist die Gefahr, sich in Bus und Bahn mit Corona anzustecken? Das versucht die Berliner Charité in einer Studie herauszufinden - auch in Darmstadt. Mehr dazu Wie groß ist die Gefahr, sich in Bus und Bahn mit Corona anzustecken? Das versucht die Berliner Charité in einer Studie herauszufinden - auch in Darmstadt. Mehr dazu hier

5. März, 15.30 Uhr: 350 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 350 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5959 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 9 auf 3160.

In der ersten Märzwoche nahm die Zahl der Infektionen damit um 2,0 Prozent zu, nach 2,3 Prozent in der Vorwoche. Bei den Zahlen der Verstorbenen betrug die Steigerung seit dem Freitag der vergangenen Woche 2,3 Prozent nach 3,4 Prozent eine Woche zuvor. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 47,5 - und damit unter dem Wert vor einer Woche (53,4).

Die höchste Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 130,2. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (121,1) und der Kreis Ahrweiler (76,9). Von den 36 Kreisen und Städten sind 25 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 13,3. In der Landeshauptstadt Mainz liegt sie bei 31,6.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 103.862 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

5. März, 8 Uhr: 776 Corona-Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz leicht gestiegen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 776 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 22 auf 5916, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht (Stand 3.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, lag landesweit bei 68,9 und damit etwas höher als am Vortag (68,0). Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 191.451 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert. In den Regionen wies dem RKI zufolge weiter der Lahn-Dill-Kreis mit 119,6 den höchsten Inzidenzwert auf, es folgt die Stadt Offenbach mit 107,5.

Hessenweit wurden 257 Menschen an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen behandelt (Stand: Freitag, 13.19 Uhr), davon mussten 138 beatmet werden. 1700 der 1967 verfügbaren Intensivbetten im Land waren belegt. Insgesamt 333.542 Menschen in Hessen sind mittlerweile gegen das Coronavirus geimpft, bis einschließlich Donnerstag erhielten davon 157.868 Menschen ihre Zweitimpfung. Die Quote der Erstimpfungen lag in Hessen bei 5,3 Prozent.

5. März, 6.20 Uhr: RKI registriert 10.580 Corona-Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9997 Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7). Vor vier Wochen, am 5. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 79,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.482.522 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 05.03., 5.20 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.292.100 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.504. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,99 (Vortag 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.















5. März, 5 Uhr: Mainzer Ärzte kritisieren späte Einbindung in Impfkampagne

Haus- und Fachärzten sollten schon längst eine größere Rolle bei den Corona-Impfungen spielen, finden zwei Mainzer Ärzte. Auch von Seiten der Apotheken wird Kritik laut. Mehr dazu Haus- und Fachärzten sollten schon längst eine größere Rolle bei den Corona-Impfungen spielen, finden zwei Mainzer Ärzte. Auch von Seiten der Apotheken wird Kritik laut. Mehr dazu hier

5. März, 4.30 Uhr: Corona-Impfung: Warum die siebte Dosis nicht verwendet wird

In NRW wird mehr Impfstoff aus einer Ampulle herausgeholt. Ginge das auch in Hessen und Rheinland-Pfalz? Hausärzte lehnen den Vorschlag ab. Aber warum? Mehr dazu In NRW wird mehr Impfstoff aus einer Ampulle herausgeholt. Ginge das auch in Hessen und Rheinland-Pfalz? Hausärzte lehnen den Vorschlag ab. Aber warum? Mehr dazu hier

4. März, 16.05 Uhr: Drei weitere Todesfälle im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Drei Todesfälle und 33 bestätigte Corona-Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Donnerstag. Jeweils ein Fall wurde an der Stephan-Gruber-Schule in Eppertshausen und an der Schule im Grünen in Groß-Umstadt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wie in den vergangenen Tagen erneut leicht gesunken und liegt nun bei 60. Insgesamt haben sich in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis 180 Darmstadt-Dieburger nachweislich mit dem Corona-Virus angesteckt. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 7832 Fälle bestätigt. Als gesund gelten inzwischen 7230 Landkreisbewohner, sodass aktuell 388 Menschen im Kreis aktiv an dem Virus erkrankt sind. An und mit dem Corona-Virus verstorben sind insgesamt 254 Landkreisbewohner. In den Kreiskliniken werden derzeit 21 Patienten behandelt, davon 9 auf der Normalstation in Groß-Umstadt. In der Jugenheimer Kreisklinik liegen 12 Schwerstkranke im Zentrum für Akute und Postakute Intensivmedizin.















4. März, 15.40 Uhr: Spahn mahnt zur „Umsicht beim Öffnen“

Der Bundesgesundheitsminister verteidigt die neuen Lockerungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie und sagt mehr Tests zu. Doch es hagelt von vielen Seiten Kritik. Den ganzen Artikel lesen Sie Der Bundesgesundheitsminister verteidigt die neuen Lockerungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie und sagt mehr Tests zu. Doch es hagelt von vielen Seiten Kritik. Den ganzen Artikel lesen Sie hier

















Auch in Hessen darf der Einzelhandel wieder öffnen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

4. März, 15.30 Uhr: Rund 400 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 392 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5920 Menschen im Land nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 18 auf 3151.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 47,4 und damit unter dem Wert vor einer Woche (52,4). Die höchste Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 137,2. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (111,0) und der Kreis Ahrweiler (76,1). Von den 36 Kreisen und Städten sind 25 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 12,4.

4. März, 15.19 Uhr: Inzidenz in Mainz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt in Mainz weiterhin sehr leicht an. Am Donnerstag meldete das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt im Vergleich zum Vortag zwölf bestätigte Corona-Neuinfektionen in der Landeshauptstadt, wodurch die Inzidenz nun bei 32 liegt. Vor genau einer Woche hatte sie mit 21 ihren tiefsten Wert seit September erreicht, bevor der erneute leichte Anstieg einsetzte. Weitere Todesfälle wurden am Donnerstag nicht gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt damit weiter bei 168.

Im Landkreis Mainz-Bingen sinken die Zahlen derweil leicht. Im Vergleich zum Vortag meldete das Landesuntersuchungsamt hier am Donnerstag 15 bestätigte Neuinfektionen, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 41 leicht absinkt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt weiter bei 183.

4. März, 13.20 Uhr: Rheinland-Pfalz in kleinen Schritten aus dem Lockdown

Das Frühjahr wird zur Gratwanderung. Die an die Inzidenz gekoppelten Öffnungen bergen viele Unwägbarkeiten. Eine Bestandsaufnahme für Rheinland-Pfalz. Den ganzen Artikel lesen Sie Das Frühjahr wird zur Gratwanderung. Die an die Inzidenz gekoppelten Öffnungen bergen viele Unwägbarkeiten. Eine Bestandsaufnahme für Rheinland-Pfalz. Den ganzen Artikel lesen Sie hier

4. März, 8.10 Uhr: Mehr als 900 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 932 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 17 auf 5894, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr). Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, lag landesweit bei 68 und damit etwas höher als am Vortag (65,5). In den Regionen wies der Lahn-Dill-Kreis mit 114,9 den höchsten Inzidenzwert auf, der Kreis Kassel mit 33,8 den niedrigsten. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 190 675 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert.



4. März, 6.50 Uhr: Verlängerter Lockdown - mit vielen Öffnungsmöglichkeiten



4. März, 6.30 Uhr: RKI registriert 11.912 Corona-Neuinfektionen und 359 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.912 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 359 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11.869 Neuinfektionen und 385 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 64,7 - und damit etwas höher als am Vortag (64,0). Vor vier Wochen, am 4. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 80,7 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.471.942 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 04.03., 5.20 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.283.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.240.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwoch bei 0,93 (Vortag 0,94). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

3. März, 19.50 Uhr: Weiterer Corona-Todesfall im Kreis Alzey-Worms

Der Kreis meldet Sterbefälle aus Vormonaten nach. Unter den Verstorbenen sind sechs Seniorenheim-Bewohner. Ein Toter war erst 37 Jahre alt. Den ganzen Artikel lesen Sie Der Kreis meldet Sterbefälle aus Vormonaten nach. Unter den Verstorbenen sind sechs Seniorenheim-Bewohner. Ein Toter war erst 37 Jahre alt. Den ganzen Artikel lesen Sie hier

3. März, 17.34 Uhr: Neun weitere Corona-Todesfälle im Kreis Groß-Gerau gemeldet

Nach einer Corona-Infektion ist eine Person aus einem Altenheim gestorben. Gleichzeitig gibt es im Landkreis und der Stadt Worms weitere Infektionen in zwei Heimen. Den ganzen Artikel lesen Sie Nach einer Corona-Infektion ist eine Person aus einem Altenheim gestorben. Gleichzeitig gibt es im Landkreis und der Stadt Worms weitere Infektionen in zwei Heimen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier















3. März, 16.58 Uhr: Corona-Impfungen bei Opel in Rüsselsheim

Warum Opel-Chef Michael Lohscheller „möglichst bald“ die Corona-Impfungen angehen will – und Autohäuser seiner Meinung nach jetzt aufmachen müssen, lesen Sie Warum Opel-Chef Michael Lohscheller „möglichst bald“ die Corona-Impfungen angehen will – und Autohäuser seiner Meinung nach jetzt aufmachen müssen, lesen Sie hier

3. März, 16 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz weiter bei 31

In der Stadt Mainz gibt es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Inzidenz bleibt aber weiter niedrig. Im Kreis hingegen steigt sie leicht. Mehr dazu In der Stadt Mainz gibt es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Inzidenz bleibt aber weiter niedrig. Im Kreis hingegen steigt sie leicht. Mehr dazu hier

3. März, 15.50 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Darmstadt auf 39,4

Die Corona-Inzidenz in Darmstadt ist weiter relativ niedrig. Der Krisenstab bewertet diese Zahl jedoch mit Vorsicht. Erleichterung gibt es beim Kita-Personal. Mehr dazu Die Corona-Inzidenz in Darmstadt ist weiter relativ niedrig. Der Krisenstab bewertet diese Zahl jedoch mit Vorsicht. Erleichterung gibt es beim Kita-Personal. Mehr dazu hier

3. März, 15.30 Uhr: 431 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 431 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind den Zahlen nach 5804 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 9 auf 3133.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 48,5 und damit leicht unter dem Wert vor einer Woche (51,8).

Die höchste Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 144,2. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (114,1) und der Kreis Neuwied (79,9). Von den 36 Kreisen und Städten sind 25 unter einer Inzidenz von 50 und 11 unter dem Wert von 35. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 9,8.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) für die Ausbreitung der Pandemie wurde vom Robert-Koch-Institut für Rheinland-Pfalz mit 0,84 angegeben - verglichen mit bundesweit 0,94. Ein Wert von 1 besagt, dass jeder infizierte Mensch im Durchschnitt eine weitere Person ansteckt.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 103.120 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

3. März, 7.45 Uhr: Hessenweit 831 Corona-Neuinfektionen registriert

In Hessen sind innerhalb eines Tages 831 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag landesweit bei 65,5, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht (Stand 03.10 Uhr). Am Dienstag lag der Wert bei 64,7. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 189.743 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 34 auf 5877.

Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies der Lahn-Dill-Kreis mit 117,6 den höchsten Inzidenzwert auf. Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Landkreis Kassel mit 33,8.

3. März, 6.20 Uhr: Mehr als vor einer Woche: 9019 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9019 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit gute 1000 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 418 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8007 Neuinfektionen und 422 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.35 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 64,0 - und damit etwas niedriger als am Vortag (65,4). Vor vier Wochen, am 3. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 82,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.460.030 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 03.03., 5.35 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.274.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 70.881.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,94 (Vortag 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

3. März, 5 Uhr: Ein Jahr auf der Jagd nach dem Coronavirus

Seit Anfang 2020 erlebt das Mainzer Gesundheitsamt eine turbulente Jagd auf das Virus zwischen technischen Neuerungen, Infektionen aus Ischgl und Virus-Mutanten aus aller Welt. Mehr dazu Seit Anfang 2020 erlebt das Mainzer Gesundheitsamt eine turbulente Jagd auf das Virus zwischen technischen Neuerungen, Infektionen aus Ischgl und Virus-Mutanten aus aller Welt. Mehr dazu hier

3. März, 5 Uhr: Darmstadt debattiert über den „grünen Impfpass“

Was würden Lockerungen für Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind, der Wirtschaft bringen? Das sagen Darmstädter Einzelhändler, Gastronomen und Reiseveranstalter dazu. Mehr dazu Was würden Lockerungen für Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind, der Wirtschaft bringen? Das sagen Darmstädter Einzelhändler, Gastronomen und Reiseveranstalter dazu. Mehr dazu hier

3. März, 4.30 Uhr: Die Forscherin, der wir den Biontech-Impfstoff verdanken

Katalin Karikó wird ausgelacht, degradiert, verstoßen. Doch sie legt den Grundstein für das Biontech-Vakzin. Und wird als heiße Kandidatin für einen Nobelpreis gehandelt. Mehr dazu Katalin Karikó wird ausgelacht, degradiert, verstoßen. Doch sie legt den Grundstein für das Biontech-Vakzin. Und wird als heiße Kandidatin für einen Nobelpreis gehandelt. Mehr dazu hier















2. März, 20 Uhr: 1000 Corona-Fälle in Lampertheim in genau einem Jahr

Die Spargelstadt ist bei den Corona-Infektionszahlen die am zweitstärksten betroffene Kommune im Kreis Bergstraße. Kritik gibt es am Pandemiemanagement der Stadt.

Mehr dazu Die Spargelstadt ist bei den Corona-Infektionszahlen die am zweitstärksten betroffene Kommune im Kreis Bergstraße. Kritik gibt es am Pandemiemanagement der Stadt.Mehr dazu hier

2. März, 17:55 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Darmstadt-Dieburg sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Darmstadt-Dieburg sinkt zwar leicht, liegt aber immer noch bei fast 68. Am Mittwoch werden Entscheidungen für das weitere Vorgehen getroffen. Mehr dazu Die Sieben-Tage-Inzidenz in Darmstadt-Dieburg sinkt zwar leicht, liegt aber immer noch bei fast 68. Am Mittwoch werden Entscheidungen für das weitere Vorgehen getroffen. Mehr dazu hier

2. März, 14.45 Uhr: Bald auch Impfungen für chronisch Kranke und pflegende Angehörige

Rheinland-Pfalz öffnet die Corona-Schutzimpfungen für weitere Bevölkerungsgruppen: Chronisch kranke Menschen sowie Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen könnten sich von kommenden Samstag (6. März) an online über das Impfportal der Landesregierung für Termine registrieren. Dazu gehörten pflegende Angehörige, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz an. Mehr dazu Rheinland-Pfalz öffnet die Corona-Schutzimpfungen für weitere Bevölkerungsgruppen: Chronisch kranke Menschen sowie Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen könnten sich von kommenden Samstag (6. März) an online über das Impfportal der Landesregierung für Termine registrieren. Dazu gehörten pflegende Angehörige, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz an. Mehr dazu hier

2. März, 14.05 Uhr: Lockdown bis zu den Osterferien

Der Corona-Lockdown in Deutschland soll offenbar bis zu den Osterferien verlängert werden. Einige Lockerungen soll es jedoch zeitnah geben. Mehr dazu Der Corona-Lockdown in Deutschland soll offenbar bis zu den Osterferien verlängert werden. Einige Lockerungen soll es jedoch zeitnah geben. Mehr dazu hier

2. März, 14.00 Uhr: Dehoga in Rheinland-Pfalz fordert: Außengastronomie sofort öffnen

Bei einer Kundgebung in Mainz gehen Hoteliers und Wirte in die Offensive. Der Hotel- und Gaststättenverband rückt konkrete Corona-Lockerungen in den Blick. Mehr dazu Bei einer Kundgebung in Mainz gehen Hoteliers und Wirte in die Offensive. Der Hotel- und Gaststättenverband rückt konkrete Corona-Lockerungen in den Blick. Mehr dazu hier

2. März, 13.50 Uhr: Reisen trotz Appell: Dem Lockdown entfliehen

Gegen die Empfehlung der Bundesregierung, zu Hause zu bleiben, sind einige ins Ausland gereist. Was sind die Gründe? Und wie viele haben bereits ihren nächsten Urlaub gebucht? Mehr dazu Gegen die Empfehlung der Bundesregierung, zu Hause zu bleiben, sind einige ins Ausland gereist. Was sind die Gründe? Und wie viele haben bereits ihren nächsten Urlaub gebucht? Mehr dazu hier

2. März, 8.30 Uhr: Neue Corona-App "Luca" soll Kontaktverfolgung vereinfachen

Hip Hopper als Pandemiebekämpfer: Smudo von den Fantastischen Vier sieht die von ihm mitentwickelte App "Luca" als einen Schlüssel, um das gesellschaftliche Leben hochzufahren. Die App soll das Nachvollziehen von Kontakten bei einer Corona-Infektion deutlich vereinfachen.

2. März, 7.37 Uhr: 291 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 291 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag landesweit bei 64,7 wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag (Stand 3.21 Uhr) hervorgeht. Am Montag hatte sie bei 65,5 gelegen, am Dienstag vor einer Woche bei 60,5.

Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Pandemie 188.912 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Dienstag um 18 auf 5843. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wiesen der Lahn-Dill-Kreis mit 111,7 und der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 97,1 die höchsten Inzidenzwerte auf. Die niedrigsten Inzidenzen verzeichneten der Landkreis Kassel und die Stadt Kassel mit Werten von 32,1 beziehungsweise 36,1. Insgesamt lagen am Dienstag acht Landkreise in Hessen unter einer Inzidenz von 50.

2. März, 6.39 Uhr: 3943 Corona-Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3943 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 358 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3883 Neuinfektionen und 415 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.25 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas niedriger als am Vortag (65,8). Vor vier Wochen, am 2. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 90 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.451.011 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 02.03., 5.25 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.264.600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 70.463.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,01 (Vortag 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

1. März, 17.15 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg stabil auf höherem Niveau

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg bleibt ziemlich konstant auf höherem Niveau. Am Montag meldete die Kreisverwaltung einen Wert von 73. Und dass, obwohl nur ein einziger neuer Fall hinzu kam. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 74. Todesfälle gab es keine neuen, es bleibt bei 249 seit Beginn der Pandemie. Akut infiziert sind derzeit 437 Menschen. Wie viele davon einen mutierten Virus tragen, ist nicht bekannt. Das Impfen kommt weiterhin nur langsam voran: Am Sonntag waren 8705 Menschen im Kreis bereits geimpft, 3326 davon zum zweiten Mal.

Die Kreiskliniken haben am Montag folgende Belegung gemeldet: Auf der Normalstation in Groß-Umstadt werden derzeit fünf Patienten versorgt, intensivmedizinisch wird dort einer betreut. Am zweiten Standort in Jugenheim sind es weiterhin 14 schwerstkranke Patienten, die auf der Intensivstation liegen.

1. März, 16.50 Uhr: Impf-Tempo in Mainz lässt nach

In Mainz sind Ende Februar deutlich weniger Menschen gegen Corona geimpft worden als Anfang des Monats. Die aktuellen Impf- und Infektionszahlen im Überblick finde Sie In Mainz sind Ende Februar deutlich weniger Menschen gegen Corona geimpft worden als Anfang des Monats. Die aktuellen Impf- und Infektionszahlen im Überblick finde Sie hier

1. März, 16.05 Uhr: 174 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 174 auf 102.427 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Montag weiter mitteilte (Stand 14.10 Uhr), ging landesweit die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, leicht auf 49,1 zurück nach 49,7 am Tag zuvor. Die höchsten Werte wurden aus den Landkreisen Altenkirchen (114,1) und Germersheim (117,8) gemeldet. Am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Kaiserslautern (12,2) und im Landkreis Kusel (16,2). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 16 auf 3095. Aktuell sind 5624 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Von den nachgewiesenen Infektionen wurden am Montag 394 als "besorgniserregende Variante" eingestuft, bei weiteren 1160 Ansteckungen gab es einen entsprechenden Verdacht. Der Ausdruck bezieht sich auf Fälle wie die in Großbritannien und in Südafrika zuerst entdeckten Coronavirus-Varianten, die als ansteckender gelten. Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Montag (Stand 12.15 Uhr) 103 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon wurden 54 beatmet. Von den 1206 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 905 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

1. März, 15.55 Uhr: Astrazeneca-Impfstau droht weiter zu wachsen

3,2 Millionen Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs stehen zur Verfügung - aber nur knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland ist bislang damit geimpft worden. Warum? Mehr dazu 3,2 Millionen Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs stehen zur Verfügung - aber nur knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland ist bislang damit geimpft worden. Warum? Mehr dazu hier

1. März, 15.25 Uhr: Impfkampagne in Rheinland-Pfalz auf weitere Gruppen ausgeweitet

Die Gruppe der Corona-Impfberechtigten in Rheinland-Pfalz ist seit Montag größer geworden. Auch Kita-Beschäftigte, Tageseltern, Grundschul- und Förderschullehrer können sich jetzt die schützende Spritze verabreichen lassen. Das Angebot gilt auch für Hebammen, Personal aus therapeutischen Praxen, Mitarbeiter körpernaher medizinischer Dienstleistungen wie etwa Podologen, Beschäftigte in Reha- und geriatrischen Klinken sowie das Personal von Hausnotrufen und im öffentlichen Gesundheitsdienst.

Die Anmeldungen dazu waren am Samstag freigeschaltet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministerium war die Nachfrage sehr groß. So hatten sich laut Mitteilung vom Sonntag innerhalb eines Tages 42.370 Personen online und telefonisch registriert. Davon arbeiteten 32.390 Menschen in Kitas, Grund- oder Förderschulen. Die Erstimpfung für diese Gruppen laufen noch bis zum 14. März.

Wie geplant hat am Montag auch das Pilotprojekt zur Impfung von insgesamt rund 20.000 über 80 Jahre alten, bettlägerigen und nicht mobilen Menschen begonnen, die zu Hause von ihren jeweiligen Hausärzten besucht werden sollen. Den Anfang machen dabei vier ländliche Hausarzt-Pilotpraxen - in Bitburg, Mayen (beide Eifel), Wendelsheim (Rheinhessen) und Münchweiler (Pfalz). In dieser Woche sollen dabei insgesamt 48 Menschen zu Hause geimpft werden. "In der Pilotphase geht es vor allem darum, die Abläufe von der Registrierung über die Impfung bis hin zur Dokumentation zu erproben", erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Sie sei zuversichtlich, dass voraussichtlich Mitte März landesweit mit den Impfungen in diesem Bereich begonnen werden könne.















1. März, 15.15 Uhr: Kinder stecken laut Studie nur selten Erzieher mit Corona an

Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat eine Studie zur Corona-Übertragung in Kitas und Schulen vorgelegt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Mehr dazu Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat eine Studie zur Corona-Übertragung in Kitas und Schulen vorgelegt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Mehr dazu hier

1. März, 15.10 Uhr: Drogeriemarkt-Kette dm will Schnelltests verkaufen

Die ersten Corona-Schnelltests für zu Hause sind offiziell zugelassen worden. Aber noch sind sie nicht flächendeckend verfügbar. Das will eine Drogeriemarkt-Kette jetzt ändern. Mehr dazu Die ersten Corona-Schnelltests für zu Hause sind offiziell zugelassen worden. Aber noch sind sie nicht flächendeckend verfügbar. Das will eine Drogeriemarkt-Kette jetzt ändern. Mehr dazu hier

1. März, 14 Uhr: Rund 900 Verstöße beim landesweiten Corona-Kontrolltag in Rheinland-Pfalz

Am Kontrolltag in Rheinland-Pfalz stellten die Beamten vor allem Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Auch das Alkoholverbot wurde von einigen missachtet.

Mehr dazu Am Kontrolltag in Rheinland-Pfalz stellten die Beamten vor allem Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Auch das Alkoholverbot wurde von einigen missachtet.Mehr dazu hier

1. März, 13.50 Uhr: Friseure dürfen in Hessen wieder arbeiten - "Sind glücklich"

Seit Montag dürfen Hessens Friseure wieder ihre Salons öffnen. Das heißt für viele endlich wieder einen gepflegten Haarschnitt - zumindest für die, die einen Termin bekommen haben. Mehr dazu Seit Montag dürfen Hessens Friseure wieder ihre Salons öffnen. Das heißt für viele endlich wieder einen gepflegten Haarschnitt - zumindest für die, die einen Termin bekommen haben. Mehr dazu hier

1. März, 9 Uhr: 243 neue Corona-Infektionen in Hessen registriert

In Hessen sind innerhalb eines Tages 243 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die Zahl der damit in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um eins auf insgesamt 5825, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag hervorgeht (Stand 03.10 Uhr). Die Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag landesweit bei 65,5, am Vortag hatte sie 63,4 betragen. In den Regionen wies die Stadt Kassel mit 29,2 den niedrigsten Wert auf, der Lahn-Dill-Kreis mit 98,3 den höchsten. Insgesamt wurden laut RKI seit Beginn der Pandemie 188 623 Corona-Fälle in Hessen nachgewiesen.

1. März, 6 Uhr: 4732 Corona-Neuinfektionen und 60 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4732 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 60 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Montag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 4369 Neuinfektionen und 62 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 65,8 - und damit höher als am Vortag (63,8). Vor vier Wochen, am 1. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 91 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.447.068 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 01.03., 05.30 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.255.500 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 70 105.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,08 (Vortag 1,11). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

28. Februar, 18 Uhr: Keine weiteren Corona-Toten im Kreis Darmstadt-Dieburg

Eine positive Nachricht vermeldet die Kreis-Pressestelle am Sonntag:_Demnach gab es am Wochenende keinen weiteren Corona-Toten. Die Zahl der neu am Coronavirus Infizierten stieg innerhalb von zwei Tagen um 74 auf nunmehr 7798 Personen. Am Sonntag wurde zudem ein Corona-Fall an der Geißbergschule in Groß-Zimmern gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Kreis 74.

Eine geringere Belegung der Stationen in Groß-Umstadt als noch vor einigen Wochen ist am Sonntag von Klinik-Sprecher Frank Horneff gemeldet worden. Demzufolge wurden in der Kreisklinik Groß-Umstadt fünf Personen auf der Normal- und eine auf der Intensivstation versorgt. Für die Klinik in Jugenheim ergibt sich folgendes Bild: Unverändert liegen dort 14 Schwererkrankte auf der Intensivstation.

Laut Kreis-Pressestelle sind bis Samstagabend, 27. Februar, 8412 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden, 3283 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.

28. Februar, 15 Uhr: Inzidenz in Mainz aktuell bei 28

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Sonntagmittag für Mainz im Vergleich zum Freitag 18 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner relativ deutlich an von 22 am Freitag auf nun 28. Seit Anfang Januar war die Inzidenz in Mainz ausgehend von einem Wert von 157 kontinuierlich gefallen. Ein Anstieg wie jener über das Wochenende war seitdem nicht verzeichnet worden.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen meldete das Landesuntersuchungsamt derweil weder in Mainz (Gesamtzahl: 167) noch im Landkreis Mainz-Bingen (Gesamtzahl: 183). Allerdings setzte sich im Kreis die ansteigende Tendenz bei den Neuinfektionen weiter fort: So wurden am Sonntag 22 bestätigte Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hier nun mittlerweile wieder bei 41 liegt.

28. Februar, 12.45 Uhr: 265 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 265 auf 102.253 gestiegen. Das hat das Gesundheitsministerium am Sonntag mitgeteilt (Stand 11.10 Uhr). Demnach stieg die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, auf 49,7 - nach 48,3 am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 3 auf 3095. Aktuell sind 5787 Menschen im Land mit Sars-CoV-2 infiziert.

Auf den Intensivstationen wurden am Sonntag (Stand 10.19 Uhr) 103 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon wurden 56 beatmet. Von den 1073 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten waren 782 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

Die Registrierungen für Berufsgruppen der Prioritätsgruppe 2 für eine Corona-Schutzimpfung sind dem Gesundheitsministerium zufolge erfolgreich gestartet. Seit dem Wochenende können sich beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher für eine Impfung registrieren. Damit können sich neben der Priogruppe 1 auch Teile der Priogruppe 2 registrieren und impfen lassen.

Seit der Öffnung des Registrierungsportals für die genannten Berufsgruppen hätten sich innerhalb eines Tages 42.370 Menschen online und telefonisch registriert, teilte das Ministerium in Mainz am Sonntag mit. Davon arbeiteten 32.390 Menschen in Kitas, Grund- oder Förderschulen. Für diese Registrierungen konnten bereits 32.441 Impftermine vergeben werden. Die Impfungen finden vom 1. bis 14. März statt.

28. Februar, 12.12 Uhr: 589 Corona-Neuinfektionen in Hessen registriert

In Hessen sind binnen 24 Stunden 589 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervor (Stand 03.10 Uhr). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) lag bei 63,4. Am Samstag hatte sie 63,9 betragen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 9 auf 5824. Insgesamt wurden laut RKI seit Beginn der Pandemie 188.380 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der derzeit aktiven Fälle liegt bei etwa 9600.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden in Hessen 258 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Sonntag, 09.19 Uhr). 133 davon wurden beatmet. 1631 der insgesamt 1939 verfügbaren Intensivbetten im Bundesland waren belegt.

28. Februar, 11.30 Uhr: Hessen kündigt Corona-Kontrollen in 1000 Betrieben an

Bis Mitte März wollen die hessischen Regierungspräsidien in 1000 Betrieben die Einhaltung der Corona-Arbeitsschutzverordnung kontrollieren. Welche Konsequenzen sind möglich? Mehr dazu Bis Mitte März wollen die hessischen Regierungspräsidien in 1000 Betrieben die Einhaltung der Corona-Arbeitsschutzverordnung kontrollieren. Welche Konsequenzen sind möglich? Mehr dazu hier

28. Februar, 11 Uhr: Seit Corona in Rheinland-Pfalz weniger Kinder im Krankenhaus

Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete Rheinland-Pfalz bundesweit den größten Rückgang an durchgeführten Operationen bei Kindern. Das hat unterschiedliche Gründe. Mehr dazu Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete Rheinland-Pfalz bundesweit den größten Rückgang an durchgeführten Operationen bei Kindern. Das hat unterschiedliche Gründe. Mehr dazu hier

28. Februar, 10.10 Uhr: Großer Wunsch nach Öffnung von Handel und Gastronomie

Im März wollen viele Menschen wieder shoppen und essen gehen. Die Landkreise wollen regionale Lockdown-Lockerungen. Der Druck auf die Bund-Länder-Runde am Mittwoch ist groß. Mehr dazu Im März wollen viele Menschen wieder shoppen und essen gehen. Die Landkreise wollen regionale Lockdown-Lockerungen. Der Druck auf die Bund-Länder-Runde am Mittwoch ist groß. Mehr dazu hier

28. Februar, 6 Uhr: Corona in Südhessen: Das Jahr im Überblick

Am 29. Februar 2020 wurde der erste Coronafall in Südhessen registriert, im Kreis Groß-Gerau. Wo man bislang am besten durch die Pandemie kam - und wo das Virus besonders wütete, lesen Sie Am 29. Februar 2020 wurde der erste Coronafall in Südhessen registriert, im Kreis Groß-Gerau. Wo man bislang am besten durch die Pandemie kam - und wo das Virus besonders wütete, lesen Sie hier

28. Februar, 5.55 Uhr: RKI registriert 7890 Corona-Neuinfektionen und 157 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7890 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 157 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Sonntag hervor. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.17 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7676 Neuinfektionen und 145 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 63,8 - und damit so hoch wie am Vortag (63,8).

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Vor vier Wochen, am 31. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 90,2 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.442.336 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.248.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 70.045.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,2 (Vortag 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

27. Februar, 14.15 Uhr: Mehrere Corona-Infektionen an Wiesbadener Grundschule

Die Ludwig-Beck-Schule wird wegen mehrerer Covid-19-Fälle geschlossen. Es soll sich um die britische Variante des Virus handeln. Mehr dazu Die Ludwig-Beck-Schule wird wegen mehrerer Covid-19-Fälle geschlossen. Es soll sich um die britische Variante des Virus handeln. Mehr dazu hier

27. Februar, 14.15 Uhr: 171 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 171 auf 101 988 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte (Stand 11.10 Uhr), sank die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, auf 48,3 nach 52,4 am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 3 auf 3092. Aktuell sind 5901 Menschen im Land mit Sars-CoV-2 infiziert.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Samstag (Stand 12.19 Uhr) 104 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon wurden 57 beatmet. Von den 1083 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 821 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

27. Februar, 13.40 Uhr: Dreyer sieht Bußgeld für Impfdrängler als starkes Signal

Malu Dreyer (SPD) hat sich in Sachen Impfdrängler für hohe Bußgelder von bis zu 25.000 Euro ausgesprochen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin verweist auf klare Regeln. Mehr dazu Malu Dreyer (SPD) hat sich in Sachen Impfdrängler für hohe Bußgelder von bis zu 25.000 Euro ausgesprochen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin verweist auf klare Regeln. Mehr dazu hier

27.Februar, 10 Uhr: 780 Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind binnen 24 Stunden 780 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervor (Stand 03.10 Uhr). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) lag bei 63,9. Am Freitag hatte sie 61,2 betragen. Insgesamt wurden laut RKI seit Beginn der Pandemie 187.791 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich innerhalb eines Tages um 14 auf 5815.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden in Hessen 268 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Samstag, 08.19 Uhr). 143 davon wurden beatmet. 1685 der insgesamt 1942 verfügbaren Intensivbetten im Bundesland waren belegt.

Bislang haben nach RKI-Angaben 262.941 Hessen ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten (Stand 26. Februar). In 126.985 Fällen wurde auch schon die zweite Impfdosis verabreicht.

27. Februar, 7 Uhr: RKI registriert 9762 Corona-Neuinfektionen, Inzidenzwert steigt leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9762 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 369 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Samstag hervor. Vor genau einer Wochen hatte das RKI binnen eines Tages 9164 Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 63,8 - und damit etwas höher als am Vortag (62,6).















Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Vor vier Wochen, am 30. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 90,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

26. Februar, 20.05 Uhr: 389 Neuinfektionen in Mainz - Erneut leichte Zunahme des Inzidenzwertes

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 389 auf 101 817 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag weiter mitteilte (Stand 14.10 Uhr), stieg landesweit die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, weiter leicht an auf nunmehr 53,4 nach 52,4 am Tag zuvor. Die höchsten Werte wurden aus den Landkreisen Altenkirchen (127,3) und Germersheim (110,8) gemeldet. Am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Kaiserslautern (15,9) und im Donnersbergkreis (17,1).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 19 auf 3089. Aktuell sind 6083 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Von den nachgewiesenen Infektionen wurden am Freitag 428 als "besorgniserregende Variante" eingestuft, bei weiteren 917 Ansteckungen gab es einen entsprechenden Verdacht. Der Ausdruck bezieht sich auf Fälle wie die in Großbritannien und in Südafrika zuerst entdeckten Coronavirus-Varianten, die als ansteckender gelten.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Freitag (Stand 12.15 Uhr) 100 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon wurden 63 beatmet. Von den 1218 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 919 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

26. Februar, 20.00 Uhr: Insgesamt 30 Neuinfektionen in Worms und Kreis Alzey-Worms

Die Inzidenzen steigen sowohl in der Stadt Worms als auch im Kreis Alzey-Worms. Von den bestätigten Neuinfektionen sind auch zwei Pflegeheime und eine Kindertagesstätte betroffen. Mehr dazu Die Inzidenzen steigen sowohl in der Stadt Worms als auch im Kreis Alzey-Worms. Von den bestätigten Neuinfektionen sind auch zwei Pflegeheime und eine Kindertagesstätte betroffen. Mehr dazu hier

26. Februar, 19.30 Uhr: 40 Neuinfektionen im Kreis Bergstraße

Das Landratsamt vermeldet am Freitag 14 neue Fälle der britischen Corona-Variante im Kreis Bergstraße sowie zwei neue Fälle der südafrikanischen Mutante. Die Inzidenz steigt weiter auf 87,42. Mehr dazu Das Landratsamt vermeldet am Freitag 14 neue Fälle der britischen Corona-Variante im Kreis Bergstraße sowie zwei neue Fälle der südafrikanischen Mutante. Die Inzidenz steigt weiter auf 87,42. Mehr dazu hier

26.Februar, 18.04 Uhr: Impfen in Wixhausen keine Dauerlösung

Weil nun Ärzte und medizinisches Personal geimpft wird, dient das Bürgerhaus im Darmstädter Stadtteil als Standort – aber nur an zwei Wochenenden, so die Stadt. Mehr dazu Weil nun Ärzte und medizinisches Personal geimpft wird, dient das Bürgerhaus im Darmstädter Stadtteil als Standort – aber nur an zwei Wochenenden, so die Stadt. Mehr dazu hier

26.Februar, 17.29 Uhr: Ab nächste Woche Corona-Schnelltests im Odenwaldkreis

Die mobile Station fährt im Wechsel alle Kommunen an, Bürger müssen sich nicht anmelden. DRK, Landratsamt und Kreditinstitute für kostenloses Angebot. Mehr dazu Die mobile Station fährt im Wechsel alle Kommunen an, Bürger müssen sich nicht anmelden. DRK, Landratsamt und Kreditinstitute für kostenloses Angebot. Mehr dazu hier

26. Februar, 17.10 Uhr: Inzidenzwert im Kreis Darmstadt-Dieburg liegt knapp unter 70

Der Inzidenzwert im Kreis Darmstadt-Dieburg liegt nach wie vor weit über der 50er-Grenze. Vorsichtig positive Nachrichten gibt es hingegen aus den Kreiskliniken. Mehr dazu Der Inzidenzwert im Kreis Darmstadt-Dieburg liegt nach wie vor weit über der 50er-Grenze. Vorsichtig positive Nachrichten gibt es hingegen aus den Kreiskliniken. Mehr dazu hier

26. Februar, 17.00 Uhr: Müssen niedergelassene Hausärzte in Seniorenheime mit Infizierten?

Michaela Rothenbachs 98-jährige Mutter lebt in einem Wiesbadener Seniorenheim und hatte Corona. Doch beim Versuch ihrer Mutter zu helfen, stieß Rothenbach auf mehrere Hürden. Mehr dazu Michaela Rothenbachs 98-jährige Mutter lebt in einem Wiesbadener Seniorenheim und hatte Corona. Doch beim Versuch ihrer Mutter zu helfen, stieß Rothenbach auf mehrere Hürden. Mehr dazu hier

26. Februar, 16.40 Uhr: Hessen: Mehr als die Hälfte der Corona-Toten aus Altenheimen

Rund 2600 Todesfälle in hessischen Altenheimen sind auf eine Corona-Infektion zurückzuführen. Sozialminister Kai Klose (Grüne) legte noch weitere Zahlen vor. Mehr dazu Rund 2600 Todesfälle in hessischen Altenheimen sind auf eine Corona-Infektion zurückzuführen. Sozialminister Kai Klose (Grüne) legte noch weitere Zahlen vor. Mehr dazu hier

26. Februar, 16.20 Uhr: Biontech-Impfung reduziert laut Studie asymptomatische Corona-Infektionen

Eine einzelne Dosis des Impfstoffs von Biontech/Pfizer kann einer britischen Untersuchung zufolge bereits nach zwölf Tagen die Zahl der asymptomatischen Coronavirus-Infektionen auf ein Viertel reduzieren. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Impfung nicht nur symptomatische Krankheitsverläufe verhindert, sondern auch dabei helfen kann, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Bei der noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlichten Untersuchung, an der unter anderem Wissenschaftler der Universität Cambridge beteiligt waren, wurden mehrere Tausend symptomfreie Mitarbeiter im britischen Gesundheitssystem zwischen dem 18. und 31. Januar auf das Virus getestet. Bei der Untersuchung ging es speziell um die Schutzwirkung bei nur einer Dosis. Eigentlich sind bei dem Biontech/Pfizer-Impfstoff zwei Dosen im Abstand von einigen Wochen vorgesehen.

Im Untersuchungszeitraum erhielten 0,80 Prozent der nicht-geimpften Personen ein positives Testergebnis (26 von 3252). Unter Geimpften, deren erste Dosis mindestens 12 Tage zurücklag, waren es 0,20 Prozent (4 von 1989).

"Das sind großartige Neuigkeiten, der Pfizer-Impfstoff gewährt nicht nur Schutz gegen eine Erkrankung von Sars-CoV-2, sondern hilft auch dabei, Infektionen zu verhindern und reduziert das Potenzial, dass das Virus an andere weitergegeben werden kann", sagte Mike Weekes, Spezialist vom Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust (CUH), einer Mitteilung zufolge.















26. Februar, 16 Uhr: Inzidenz in Mainz steigt minimal

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Freitag für Mainz gegenüber dem Vortag 13 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt dadurch minimal an von 21 auf 22. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden für Mainz am Freitag nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 167.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt derweil zwölf bestätigte Corona-Neuinfektionen. Dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hier auf 36 und damit wieder über den wichtigen Grenzwert von 35. Vor knapp zwei Wochen hatte die Inzidenz noch bei 24 gelegen. Neue Todesfälle wurden für den Kreis nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 183.

26. Februar, 10 Uhr: 723 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen sind binnen 24 Stunden 723 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag bei 61,2 und ging damit leicht zurück, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Am Donnerstag hatte sie bei 61,6 gelegen. Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Pandemie 187 011 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 26 auf 5801.

26. Februar, 6 Uhr: RKI registriert 9997 Corona-Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9997 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 394 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Freitag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9113 Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 3.10 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 62,6 - und damit höher als am Vortag (61,7). Vor vier Wochen, am 29. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 94,4 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 424 684 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 26.02., 3.10 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.235.700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 69 519.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,05 (Vortag 0,98). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 105 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















25. Februar, 19.40 Uhr: Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg steigt leicht auf 70

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 44 neue Corona-Fälle im Landkreis Darmstadt-Dieburg gemeldet, eine weitere Person ist an Covid-19 gestorben. Mehr dazu Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 44 neue Corona-Fälle im Landkreis Darmstadt-Dieburg gemeldet, eine weitere Person ist an Covid-19 gestorben. Mehr dazu hier

25. Februar, 16 Uhr: Mainz: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt seit Tagen zum ersten Mal wieder deutlich ab

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Donnerstagnachmittag für Mainz im Vergleich zum Vortag acht bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner seit Tagen zum ersten Mal wieder deutlich ab und beträgt nun 21. Niedriger war sie zuletzt Ende September vor dem langen Anstieg, der bis zu einem Maximalwert von 259 führte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen korrigierte das Landesuntersuchungsamt derweil auf 167. Das ist ein Fall weniger, als am Mittwoch gemeldet worden war.

Im Landkreis Mainz-Bingen wurde dagegen ein weiterer Todesfall gemeldet, wodurch die Gesamtzahl hier auf 183 ansteigt. Zudem gab es im Kreis gegenüber dem Mittwoch 15 bestätigte Neuinfektionen, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner minimal absinkt auf 34.

25. Februar, 16 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt leicht

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 427 auf 101 428 gestiegen. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag weiter mitteilte, stieg landesweit die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, leicht auf 52,4 nach 51,8 am Tag zuvor (Stand 14.10 Uhr). Die höchsten Werte gibt es weiter in den Landkreisen Germersheim (113,2) und Birkenfeld (111,2). Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Kusel (18,9) und der Stadt Kaiserslautern (19,7).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 8 auf 3070. Aktuell sind 6.093 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Von den nachgewiesenen Infektionen wurden am Donnerstag 433 als "besorgniserregende Variante" eingestuft, bei weiteren 594 Ansteckungen gab es einen entsprechenden Verdacht. Der Ausdruck bezieht sich auf Fälle wie die in Großbritannien und in Südafrika zuerst entdeckten Coronavirus-Varianten, die als ansteckender gelten.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Donnerstag (Stand 12.15 Uhr) 103 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon wurden 61 beatmet. Von den 1218 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 912 und damit rund drei Viertel belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

25. Februar, 14.30 Uhr: Biontech will Corona-Mutationen mit dritter Dosis bekämpfen

Einige Mutationen des Virus breiten sich schnell aus. Wie der Mainzer Impfstoffhersteller gefährlichen Virusvarianten zu Leibe rücken will. Und das innerhalb von wenigen Wochen. Mehr dazu lesen Sie Einige Mutationen des Virus breiten sich schnell aus. Wie der Mainzer Impfstoffhersteller gefährlichen Virusvarianten zu Leibe rücken will. Und das innerhalb von wenigen Wochen. Mehr dazu lesen Sie hier















25. Februar, 13.15 Uhr: Stabile Inzidenz: „Wiesbaden hat ein Plateau erreicht“

Das Gesundheitsamt verzeichnet weniger Covid-19-Ausbrüche, berichtet die stellvertretende Amtsleiterin. Die Kontaktnachverfolgung sei derzeit „up-to-date“. Mehr dazu lesen Sie Das Gesundheitsamt verzeichnet weniger Covid-19-Ausbrüche, berichtet die stellvertretende Amtsleiterin. Die Kontaktnachverfolgung sei derzeit „up-to-date“. Mehr dazu lesen Sie hier

25. Februar, 13.10 Uhr: Hessen will Sammel-Impftermine für Lehrer und Erzieher

Grundschullehrer und Erzieher sind aufgrund ihrer Tätigkeit einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Hessen möchte ihnen nun Sammel-Impftermine anbieten. Mehr dazu lesen Sie Grundschullehrer und Erzieher sind aufgrund ihrer Tätigkeit einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Hessen möchte ihnen nun Sammel-Impftermine anbieten. Mehr dazu lesen Sie hier

25. Februar, 12.55 Uhr: Biontech-Chef: Der Lockdown ist enorm wichtig

Warum für Ugur Sahin der Lockdown so entscheidend ist – und was er zu den Chancen sagt, die Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika zu bekämpfen. Mehr dazu lesen Sie Warum für Ugur Sahin der Lockdown so entscheidend ist – und was er zu den Chancen sagt, die Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika zu bekämpfen. Mehr dazu lesen Sie hier

25. Februar, 8 Uhr: Hessenweit 854 neue Corona-Infektionen gemeldet

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 854 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag bei 61,6 wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Am Mittwoch hatte sie bei 60,3 gelegen.

Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Pandemie 186.288 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 24 auf 5775. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wiesen der Landkreis Groß-Gerau mit 97,2 der Lahn-Dill-Kreis mit 87,2 und der Main-Kinzig-Kreis mit 83,5 die höchsten Inzidenzwerte auf.

25. Februar, 7.30 Uhr: Hessens Impfzentren: 50.000 Corona-Impfungen pro Tag möglich

Wie viele Impfungen am Tag verfügbar sein können, hängt allerdings mit der vorhandenen Impfstoffmenge und der Vergabe der Termine zusammen. Mehr dazu lesen Sie Wie viele Impfungen am Tag verfügbar sein können, hängt allerdings mit der vorhandenen Impfstoffmenge und der Vergabe der Termine zusammen. Mehr dazu lesen Sie hier















25. Februar, 6 Uhr: Mehr Corona-Neuinfektionen als vor einer Woche - Inzidenz steigt

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.869 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit 1662 mehr als genau vor einer Woche, am 18. Februar. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstagmorgen mit bundesweit 61,7 höher als am Vortag (59,3).

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 385 weitere Todesfälle verzeichnet. Das ist weniger als vor genau einer Woche: Damals hatte das RKI binnen eines Tages 10.207 Neuinfektionen und 534 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von Donnerstag, 03.10 Uhr, wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte vor vier Wochen, am 28. Januar, noch bei 98 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2414.687 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 25.02., 3.10 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.226.500 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 69.125.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,98 (Vortag ebenfalls 0,98). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Die RKI-Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 18.00 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.















24. Februar, 19.15 Uhr: Odenwaldkreis wird vom Corona-Sorgenkind zum Musterschüler

Der Odenwaldkreis hat zu Beginn der zweiten Welle zu den am stärksten betroffenen Regionen in ganz Deutschland gehört. Woran das liegt, lesen Sie Der Odenwaldkreis hat zu Beginn der zweiten Welle zu den am stärksten betroffenen Regionen in ganz Deutschland gehört. Woran das liegt, lesen Sie hier

24. Februar, 19 Uhr: Inzidenzwerte für Worms und den Landkreis steigen leicht an

Neben der gestiegenen Inzidenz hat der Corona-Lagebericht des Gesundheitsamtes aber auch gute Nachrichten: Erneut wurden keine Todesfälle nach einer Corona-Infektion gemeldet. Mehr dazu Neben der gestiegenen Inzidenz hat der Corona-Lagebericht des Gesundheitsamtes aber auch gute Nachrichten: Erneut wurden keine Todesfälle nach einer Corona-Infektion gemeldet. Mehr dazu hier

24. Februar, 18.30: Deutlicher Anstieg der Corona-Todeszahlen in Mainz

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch für Mainz einen deutlichen Anstieg der Todeszahlen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet. Gegenüber dem Dienstag stieg die Zahl um 17 Fälle auf nun 168. Dabei handelt es sich allerdings um Nachmeldungen aus Altenheimen aus den vergangenen 14 Tagen, wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage erläuterte. Darüber hinaus meldete das LUA 17 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 26. Im Kreis Mainz-Bingen wurden vier weitere Todesfälle sowie neun Neuinfektionen und eine Inzidenz von 35 vermeldet.

In den beiden Mainzer Kliniken sind derweil aktuell noch 26 Covid-19-Patienten in Behandlung, nachdem es vor einer Woche noch 38, vor zwei Wochen noch 55 waren. Das Katholische Klinikum Mainz (KKM) verzeichnet 17 Corona-Erkrankte (-3), davon drei auf der Intensivstation, von denen einer beatmet werden muss. An der Unimedizin hat sich die Zahl Covid-19-Patienten innerhalb einer Woche auf neun halbiert. Von ihnen werden fünf intensivmedizinisch behandelt, vier davon beatmet.

24. Februar, 18.25 Uhr: Weniger Corona-Infektionen in Heimen in Rheinland-Pfalz

Seit Mitte Januar sind die Fallzahlen um über 70 Prozent zurückgegangen, in Krankenhäusern sieht es ähnlich aus. Doch der Fall Andernach zeigt, wie groß die Gefahr immer noch ist. Mehr dazu Seit Mitte Januar sind die Fallzahlen um über 70 Prozent zurückgegangen, in Krankenhäusern sieht es ähnlich aus. Doch der Fall Andernach zeigt, wie groß die Gefahr immer noch ist. Mehr dazu hier

24. Februar, 17.55 Uhr:Mehr ambulante Geburten in Rüsselsheim wegen Corona?

Im Jahr 2020 sind im GPR-Klinikum in Rüsselsheim 1262 Kinder zur Welt gekommen. Doch welche Rolle spielt die Pandemie, wenn es um die Entscheidung geht, wo man entbinden will? Das lesen Sie a href="/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/mehr-ambulante-geburten-in-russelsheim-wegen-corona_23160463">hier.

24. Februar, 17.50 Uhr: Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg sinkt auf 67

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist wieder gesunken. Am Mittwoch lag sie bei 67, am Vortag noch bei 74. Das Gesundheitsamt meldete zudem am Mittwoch 34 neue Corona-Fälle für den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Ein weiterer Todesfall kam hinzu. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7648 Menschen aus dem Landkreis nachweislich mit dem Corona-Virus angesteckt. 248 Menschen sind an oder mit Corona verstorben, als gesund gelten inzwischen 7003 Menschen.

Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 199 Darmstadt-Dieburger nachweislich positiv auf das Corona-Virus getestet. In den Kreiskliniken werden derzeit 20 Patienten behandelt. In Groß-Umstadt liegen sechs Erkrankte auf der Normalstation. In Jugenheim werden weiterhin 14 schwerstkranke Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt, wie Klinik-Sprecher Frank Horneff am Mittwoch mitteilte. Bis zum Dienstag um 21 Uhr wurden 6856 Landkreisbewohner gegen das Coronavirus geimpft. 2992 Personen haben die Zweitimpfung erhalten.

24. Februar, 17.30 Uhr: Kreis Groß-Gerau bleibt hessischer Corona-Spitzenreiter

Als einziger Kreis in ganz Hessen liegt im Kreis Groß-Gerau die Corona-Inzidenz derzeit über 100. Nach 50 Neuinfektionen, die im Laufe des Dienstags hinzugekommen sind, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch eine Inzidenz von 104,8. Der im Hessenvergleich zweitplatzierte Main-Kinzig-Kreis weist mit 87,5 eine deutlich geringere Inzidenz auf. Sieben Kreise in Hessen liegen sogar unter der Marke von 50.

Im Kreis Groß-Gerau verschärft sich aktuell insbesondere die Lage in Mörfelden-Walldorf. Nach 18 Neuinfektionen, die am Dienstag gemeldet wurden, kamen auch am Mittwoch 18 Corona-Fälle hinzu. Damit gelten aktuell 117 Einwohner der Stadt als infiziert. Allein in den vergangenen sieben Tagen kamen fast 70 Neuinfektionen hinzu, was einer Inzidenz Stand Mittwoch von 195 entspricht. Nur in Büttelborn liegt die auf die Kommunen gerechnete Inzidenz derzeit höher, nämlich bei 216. Vier weitere Corona-Fälle sind hier seit dem Vortag hinzugekommen. Letzte Woche wurde dort ein Ausbruch in einem Gemüsebetrieb bekannt. In Stockstadt hat sich nach einem größeren Ausbruch in einer Senioreneinrichtung die Lage wieder stabilisiert. In den vergangenen sieben Tagen sind hier neun Neuinfektionen hinzugekommen, war einer Inzidenz von 148 entspricht.

24. Februar, 16 Uhr: Mehr Flexibilität bei Reihenfolge für Covid-19-Impfung nötig

Prioritätsgruppen für die Corona-Impfungen könnten sich in den kommenden Wochen und Monaten nochmal ändern – hier will die Bundesregierung flexibel bleiben.

Mehr dazu Prioritätsgruppen für die Corona-Impfungen könnten sich in den kommenden Wochen und Monaten nochmal ändern – hier will die Bundesregierung flexibel bleiben.Mehr dazu hier

24. Februar, 14.20 Uhr: Zahl der Corona-Fälle im Rheingau-Taunus-Kreis leicht gestiegen

84 Menschen haben sich im Rheingau-Taunus-Kreis in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz – also die Zahl der Neufälle pro 100.000 Einwohner - ist damit auf 44,8 gestiegen. In der Vorwoche hatte sie bei 41 gelegen. Die niedrigste Inzidenz wurde am 18. Februar errechnet; sie lag bei 28,8.Insgesamt sind damit derzeit 150 Personen im Kreis infiziert und befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie hat sich die Zahl der Erkrankten damit auf 4900 erhöht. In Zusammenhang mit dem Virus wurden 148 Todesfälle registriert.

Die meisten neuen Fälle wurden mit 16 aus Rüdesheim gemeldet, in Taunusstein waren es 14 und in Bad Schwalbach zehn. In Aarbergen gab es in der vergangenen Woche keinen einzigen neuen Fall.

24. Februar, 12.59 Uhr: Malu Dreyer ist für Lockerung der Kontaktbeschränkungen

Corona-Vakzine sind knapp. Impfteams und -zentren versuchen, Verschwendung zu vermeiden. Was passiert in Worms mit übriggebliebenen Impfstoffen? Mehr dazu finden Sie Corona-Vakzine sind knapp. Impfteams und -zentren versuchen, Verschwendung zu vermeiden. Was passiert in Worms mit übriggebliebenen Impfstoffen? Mehr dazu finden Sie hier

24. Februar, 12.35 Uhr: Malu Dreyer ist für Lockerung der Kontaktbeschränkungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht sich für eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise aus. "Aus meiner Sicht wäre es sehr sinnvoll, wenn man wieder auf diese etwas weitere Kontaktbeschränkung geht, die allerdings immer noch sehr streng ist: zwei Haushalte, fünf Personen, die Kinder nicht mitgezählt", sagte Dreyer am Mittwoch in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv.

24. Februar, 9.51 Uhr: Erste Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests

Bisher ist für Corona-Schnelltests eine fachliche Schulung vorgesehen. Jetzt können auch Produkte auf den Markt kommen, die man selbst zu Hause als Laie anwenden kann. Mehr dazu finden Sie Bisher ist für Corona-Schnelltests eine fachliche Schulung vorgesehen. Jetzt können auch Produkte auf den Markt kommen, die man selbst zu Hause als Laie anwenden kann. Mehr dazu finden Sie hier



24. Februar, 8.30 Uhr: 681 Neuinfektionen in Hessen registriert

In Hessen sind innerhalb eines Tages 681 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, lag am Mittwoch bei 60,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Am Vortag hatte sie bei 60,5 gelegen.

Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Pandemie 185.434 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 37 auf 5751. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wiesen der Landkreis Groß-Gerau mit 104,8, der Main-Kinzig-Kreis mit 87,5 und der Lahn-Dill-Kreis mit 80,9 die höchsten Inzidenzwerte auf.

24. Februar, 6.24 Uhr: DRK Worms arbeitet an Strategie für Schnelltests für alle

Die Stadt, das DRK und das Wormser Klinikum arbeiten zurzeit an einem Konzept, um kostenlose Schnelltests für alle anbieten zu können. Doch noch sind sehr viele Fragen offen. Mehr dazu finden Sie Die Stadt, das DRK und das Wormser Klinikum arbeiten zurzeit an einem Konzept, um kostenlose Schnelltests für alle anbieten zu können. Doch noch sind sehr viele Fragen offen. Mehr dazu finden Sie hier

24. Februar, 6.10 Uhr: 8007 Corona-Neuinfektionen und 422 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8007 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 422 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7556 Neuinfektionen und 560 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.10 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 59,3 - und damit niedriger als am Vortag (60,5). Vor vier Wochen, am 27. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 101,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.402.818 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 24.02., 03.10 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.217.700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 68.740.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,98 (Vortag 1,05). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

24. Februar, 4.30 Uhr: Amor auf Abstand: Dating in Corona-Zeiten

Kneipen und Clubs sind zu, Nähe ist praktisch untersagt - wie erleben Alleinstehende so die Pandemie? Drei Singles erzählen von ihren Erfahrungen bei der Partnersuche. Mehr dazu finden Sie Kneipen und Clubs sind zu, Nähe ist praktisch untersagt - wie erleben Alleinstehende so die Pandemie? Drei Singles erzählen von ihren Erfahrungen bei der Partnersuche. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 18.24: Nur fünf Neuinfektionen im Kreis Alzey-Worms

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms meldet in vielen Kommunen keine bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Dies trifft auf die Verbandsgemeinden Alzey-Land, Monsheim, Wöllstein, Wonnegau und die Stadt Worms zu. Die Zahl der bestätigten neuen Fälle liegt damit bei lediglich fünf. Weitere Todesfälle in Verbindung mit Corona meldet die Behörde am Dienstag nicht. Die Zahl der aktiven Fälle verringert sich, verglichen mit dem Vortag, von 171 auf 157.

Die Inzidenz liegt nun im Landkreis bei 40,9. Am Tag zuvor wurde sie mit 44,7 angegeben. Auch in Worms sinkt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage von 75,4 auf nun 62,2. Zum Vergleich: In Mainz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 24,7, im Nachbarkreis Mainz-Bingen bei 30,3. Für ganz Rheinland-Pfalz wird ein durchschnittlicher Wert von 52,0 angegeben. Die Zahl 50 gilt als kritischer Wert, ab dem eine Kontaktnachverfolgung schwierig wird.

14 Personen aus dem Landkreis und acht Personen aus der Stadt Worms befinden sich aktuell zur Behandlung im Zuge einer Corona-Infektion in Krankenhäusern. Unverändert bleiben auch die Zahlen der mit oder an dem Virus verstorbenen Personen. Seit Pandemiebeginn sind in Worms 80 und im Landkreis 104 Menschen verstorben.

23. Februar, 17.35 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten bei Geburten in der Kreisklinik

Geburten sind aktuell für Eltern noch mehr Ausnahmezustand als sonst. In Groß-Umstadt hat sich die Kreisklinik für infizierte Schwangere nun besondere Vorkehrungen überlegt. Mehr dazu finden Sie Geburten sind aktuell für Eltern noch mehr Ausnahmezustand als sonst. In Groß-Umstadt hat sich die Kreisklinik für infizierte Schwangere nun besondere Vorkehrungen überlegt. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 16.40 Uhr: Weiterer Todesfall in Mainz

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat für Mainz am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt dadurch auf 151. Zudem meldete das Amt im Vergleich zum Vortag sieben bestätigte Corona-Neuinfektionen in der Landeshauptstadt, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sehr leicht absinkt auf nun 25. Im Landkreis Mainz-Bingen steigt die Inzidenz dagegen leicht an. Hier meldete das Landesuntersuchungsamt 21 Neuinfektionen im Vergleich zum Montag, wodurch der wichtige Messwert von 27 auf 30 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ansteigt. Neue Todesfälle an oder mit Covid-19 wurden derweil für den Landkreis nicht gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 178.

23. Februar, 16.05 Uhr: Corona-Mutante breitet sich weiter aus

Die britische Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. In Stichproben wurde bei fast jedem dritten positiven Test die Mutante nachgewiesen. Mehr dazu finden Sie Die britische Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. In Stichproben wurde bei fast jedem dritten positiven Test die Mutante nachgewiesen. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 15.55 Uhr: Impftermine für Prioritätsgruppe 2 in Hessen

Ab sofort können sich in Hessen Menschen ab 70 Jahren und Risikogruppen für eine Corona-Impfung anmelden. Das Anmeldeverfahren wird auch deutlich verändert. Mehr dazu finden Sie Ab sofort können sich in Hessen Menschen ab 70 Jahren und Risikogruppen für eine Corona-Impfung anmelden. Das Anmeldeverfahren wird auch deutlich verändert. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 15.40 Uhr: Erzieher und Co besonders oft wegen Corona krankgeschrieben

Laut der Barmer-Krankenkasse waren in Hessen Menschen in Sozialberufen zuletzt besonders oft wegen Corona krankgeschrieben. Geht es um die Dauer, liegt aber eine andere Gruppe vorne. Mehr dazu finden Sie Laut der Barmer-Krankenkasse waren in Hessen Menschen in Sozialberufen zuletzt besonders oft wegen Corona krankgeschrieben. Geht es um die Dauer, liegt aber eine andere Gruppe vorne. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 14.45 Uhr: Weitere Lockerungen in Rheinland-Pfalz zum 1. März

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat leichte Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. So dürfen ab dem 1. März unter anderem auch Fahrschulen und Gärtnereien öffnen. Mehr dazu finden Sie Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat leichte Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. So dürfen ab dem 1. März unter anderem auch Fahrschulen und Gärtnereien öffnen. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 14.42 Uhr: Impfung für Erzieher und Grundschullehrer vorgezogen

Ab Samstag können sich Erzieherinnen und Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz gegen Corona impfen lassen. Und auch für andere Berufsgruppen rückt die Impfung näher. Mehr dazu finden Sie Ab Samstag können sich Erzieherinnen und Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz gegen Corona impfen lassen. Und auch für andere Berufsgruppen rückt die Impfung näher. Mehr dazu finden Sie hier

23. Februar, 7.30 Uhr: 306 Neuinfektionen in Hessen registriert

In Hessen sind innerhalb eines Tages 306 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, stieg am Dienstag auf 60,5, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag (Stand 3.11 Uhr) hervorgeht. Am Vortag hatte sie noch bei 59,7 gelegen. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 184.753 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 42 auf 5714.

Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies die Stadt Kassel mit 24,2 am Dienstag den niedrigsten Inzidenzwert auf, den höchsten Wert verzeichnete der Landkreis Groß-Gerau mit 97,6. Insgesamt lagen laut RKI am Dienstag in Hessen fünf Landkreise und eine kreisfreie Stadt unter einem Inzidenzwert von 50.

23. Feruar, 3 Uhr: RKI registriert 3883 Corona-Neuinfektionen und 415 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3883 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 415 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3856 Neuinfektionen und 528 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.11 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 60,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (61,0). Vor vier Wochen, am 26. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 107,6 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.394.811 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 23.02., 03.11 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.207.700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 68.318.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,05 (Vortag 1,10). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 105 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

22. Februar, 17 Uhr: Hirschpark-Klinik schließt wegen Corona

Zu viele infizierte Patienten und Mitarbeiter haben in der Hirschpark-Klinik in Alsbach-Hähnlein dazu geführt, dass die Klinik vorerst schließen muss. Wie es dazu gekommen ist, lesen Sie Zu viele infizierte Patienten und Mitarbeiter haben in der Hirschpark-Klinik in Alsbach-Hähnlein dazu geführt, dass die Klinik vorerst schließen muss. Wie es dazu gekommen ist, lesen Sie hier

22. Februar, 16.30 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz sinkt auf 26

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Montag für Mainz drei bestätigte Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Sonntag gemeldet. Dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner minimal ab auf nun 26. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden weder für Mainz noch für den Landkreis Mainz-Bingen gemeldet. Im Kreis gab es laut dem Landesuntersuchungsamt sieben bestätigte Corona-Neuinfektionen, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiterhin bei 27 liegt.

22. Februar, 16.28 Uhr: Astrazeneca-Impfstoff: Ablehnungen in Mainz

Das Impf-Tempo in Mainz sinkt. Ein Grund dafür sind auch Absagen von Impf-Terminen, weil der Astrazeneca-Impfstoff abgelehnt wird. Mehr dazu finden Sie Das Impf-Tempo in Mainz sinkt. Ein Grund dafür sind auch Absagen von Impf-Terminen, weil der Astrazeneca-Impfstoff abgelehnt wird. Mehr dazu finden Sie hier

22. Februar, 16.17 Uhr: Insgesamt mehr als 3000 Tote in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Menschen in Rheinland-Pfalz, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf über 3000 gestiegen. Insgesamt wurden seit dem Ausbruch der Pandemie vor rund einem Jahr 3018 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Das waren 27 mehr als am Sonntag. Binnen 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz 234 neue Corona-Infektionen. Aktuell sind 6065 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, lag am Montag in ganz Rheinland-Pfalz bei 52,7 - nach 51,1 am Vortag.

Die wichtige Kennziffer hatte am Samstag noch unter der wichtigen Marke 50 gelegen, konkret bei 48,2. Landesweit die höchsten Inzidenzwerte gab es in den Landkreisen Germersheim (124,8) und Birkenfeld (105,2). Am niedrigsten war der Wert in der Stadt Zweibrücken (14,6).

22. Februar, 15.40 Uhr: Hoffnungen auf mehr Biontech-Impfungen zerschlagen sich

Nicht nur beim Biontech-Impfstoff gibt es Vorstöße, aus einer Ampulle eine Dosis mehr zu ziehen als angegeben. Warum Praktiker in den Impfzentren das sogar für gefährlich halten. Mehr dazu finden Sie Nicht nur beim Biontech-Impfstoff gibt es Vorstöße, aus einer Ampulle eine Dosis mehr zu ziehen als angegeben. Warum Praktiker in den Impfzentren das sogar für gefährlich halten. Mehr dazu finden Sie hier

22. Februar, 15.20 Uhr: Über 8000 Einwohner des Landkreises Alzey-Worms sind geimpft

Wie das Koordinatorenteam des Impfzentrums in Alzey mitteilt, haben seit dem letzten Impfbericht am Montag vergangener Woche weitere 697 Einwohner des Landkreises Alzey-Worms ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. 751 weitere Personen wurden in der vergangenen Woche bereits zum zweiten Mal geimpft. Insgesamt sind damit jetzt (Stand Sonntag, 21. Februar) 8125 Menschen aus dem Landkreis geimpft, 3422 davon auch schon zum zweiten Mal.

Alle in der zurückliegenden Woche injizierten Erstimpfungen erfolgten bei Personen, die der am höchsten priorisierten Personengruppe angehören, direkt im Impfzentrum Alzey. Hier wurden auch 607 Zweitimpfungen verabreicht. Auch 144 Personen in Pflege- und Altenheimen haben in der zurückliegenden Kalenderwoche ihre Zweitimpfung erhalten. Die Einrichtungen wurden durch mobile Impfteams vor Ort aufgesucht.

22. Februar, 15 Uhr: Corona-Ausbruch in Rüsselsheimer Kita Kastanienallee

Vier infizierte Erzieherinnen, drei infizierte Kinder, eine infizierte Haushaltskraft und eine Virus-Mutation: Nach einem Corona-Ausbruch bleibt die Kita vorerst geschlossen. Mehr dazu finden Sie Vier infizierte Erzieherinnen, drei infizierte Kinder, eine infizierte Haushaltskraft und eine Virus-Mutation: Nach einem Corona-Ausbruch bleibt die Kita vorerst geschlossen. Mehr dazu finden Sie hier

22. Februar, 14.35 Uhr: Rheinland-Pfalz: „Einschränkungen für Geimpfte aufheben“

Justizminister Herbert Mertin meldet sich in der Debatte um die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen erneut zu Wort. Mehr dazu finden Sie Justizminister Herbert Mertin meldet sich in der Debatte um die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen erneut zu Wort. Mehr dazu finden Sie hier

22. Februar, 12.45 Uhr: Niedergelassene Ärzte und Praxisteams werden früher geimpft

Der Druck auf die Hessische Landesregierung ist schon seit Wochen groß – und nahm nach dem Tod eines Odenwälder Kinderarztes noch zu. Jetzt kommt der Astrazeneca-Impfstoff zum Zug. Mehr dazu finden Sie Der Druck auf die Hessische Landesregierung ist schon seit Wochen groß – und nahm nach dem Tod eines Odenwälder Kinderarztes noch zu. Jetzt kommt der Astrazeneca-Impfstoff zum Zug. Mehr dazu finden Sie hier

22. Februar, 12.35 Uhr: Viele Corona-Verstöße am Wochenende in Rheinland-Pfalz

Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen und Aufenthaltsverbote auch in Rheinhessen registriert. Mehr dazu finden Sie Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen und Aufenthaltsverbote auch in Rheinhessen registriert. Mehr dazu finden Sie hier

22. Februar, 9.00 Uhr: 196 weitere Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 196 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl am Montag auf 184.447, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 0.00 Uhr) hervorgeht. Außerdem erhöhte sich die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, um 8 Fälle auf insgesamt 5672. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, sank nur geringfügig. Am Montag betrug der Wert 59,7, am Sonntag hatte er bei 60 gelegen.















22. Februar, 6.40 Uhr: Bundesweit 4369 Corona-Neuinfektionen und 62 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4369 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 62 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Montag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 4426 Neuinfektionen und 116 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 61,0 - und damit höher als am Vortag (60,2). Vor vier Wochen, am 25. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 111,2 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 390 928 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 22.02., 03.10 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.198.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67 903.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagnachmittag bei 1,10 (Vortag 1,07). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 110 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

21. Februar, 19.11 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg steigt auf 79

Die Corona-Zahlen aus Darmstadt-Dieburg lassen nichts Gutes vermuten. Das Virus und seine aggressiveren Mutanten haben sich übers Wochenende schnell verbreitet. Mehr dazu finden Sie Die Corona-Zahlen aus Darmstadt-Dieburg lassen nichts Gutes vermuten. Das Virus und seine aggressiveren Mutanten haben sich übers Wochenende schnell verbreitet. Mehr dazu finden Sie hier

21. Februar, 18.20 Uhr: Dramatischer Appell des Unternehmerverbands

Der Landesverband der rheinland-pfälzischen Unternehmer fordert die rasche Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie. Die Zeit dränge, es müsse schnell gehandelt werden. Mehr dazu finden Sie Der Landesverband der rheinland-pfälzischen Unternehmer fordert die rasche Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie. Die Zeit dränge, es müsse schnell gehandelt werden. Mehr dazu finden Sie hier

21. Februar, 18.10 Uhr: Inzidenz in Worms und im Landkreis Alzey-Worms steigt an

Vor allem in der Stadt Worms geht die Coronavirus-Inzidenz seit Tagen in eine Richtung: nach oben. Immerhin gibt es auch gute Nachrichten. Mehr dazu finden Sie Vor allem in der Stadt Worms geht die Coronavirus-Inzidenz seit Tagen in eine Richtung: nach oben. Immerhin gibt es auch gute Nachrichten. Mehr dazu finden Sie hier

21. Februar, 17.30 Uhr: Konzerte nur für Corona-Geimpfte?

Lokale Kulturbetreiber aus Südhessen äußern sich zum Vorschlag des Ticketplattformbetreibers und Veranstalters Eventim und dazu, wie es 2021 weitergeht.

Mehr dazu finden Sie Lokale Kulturbetreiber aus Südhessen äußern sich zum Vorschlag des Ticketplattformbetreibers und Veranstalters Eventim und dazu, wie es 2021 weitergeht.Mehr dazu finden Sie hier

21. Februar, 14.30 Uhr: 336 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz am Sonntag 336 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind 6258 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie die Landesregierung mitteilte (Stand: 11.12 Uhr). Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, stieg um 4 und liegt nun bei 2991. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, lag am Sonntag in ganz Rheinland-Pfalz bei 51,1. Die wichtige Kennziffer lag am Samstag noch unter der wichtigen Marke 50, konkret bei 48,2. Von den bisher 100.108 nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie wurden am Sonntag 719 als "Variant of Concern" (etwa: besorgniserregende Sars-CoV-2-Variante) eingestuft. Das meint etwa Fälle der in Großbritannien und in Südafrika zuerst entdeckten Coronavirus-Varianten, die ansteckender sind.

21. Februar, 13.30 Uhr: Corona-Inzidenzwerte für Mainz und den Landkreis sinken

Die Werte sind im Vergleich zum Freitag leicht gesunken. In Mainz gibt es zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Alle Zahlen im Überblick. Mehr dazu finden Sie Die Werte sind im Vergleich zum Freitag leicht gesunken. In Mainz gibt es zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Alle Zahlen im Überblick. Mehr dazu finden Sie hier

21. Februar, 10.20 Uhr: Inzidenz steigt weiter - 555 Neuinfektionen in Hessen

Binnen eines Tages sind in Hessen 555 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 22 auf nun 5664, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, stieg erneut leicht an. Sie lag am Sonntag bei 60 - nach 57,3 am Samstag. Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden in Hessen 292 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Sonntag, 9.19 Uhr). 155 davon wurden beatmet. Landesweit waren 1689 von 1933 Intensivbetten belegt, auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

21. Februar, 9.35 Uhr: Frühere Impfungen für Lehrkräfte und Erzieher in Sicht

In zehn Bundesländern sollen am Montag Schulen und Kitas öffnen, obwohl die Corona-Zahlen vielerorts wieder steigen. Ist ein rasches Impfangebot für die Beschäftigten die Lösung? Mehr dazu finden Sie In zehn Bundesländern sollen am Montag Schulen und Kitas öffnen, obwohl die Corona-Zahlen vielerorts wieder steigen. Ist ein rasches Impfangebot für die Beschäftigten die Lösung? Mehr dazu finden Sie hier

21. Februar, 7 Uhr: RKI registriert 7676 Corona-Neuinfektionen und 145 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7676 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 145 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb 24 Stunden registriert, wie aus Zahlen des RKI vom Sonntag hervorgeht. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards vom Sonntag um 03.10 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Sonntag vor einer Woche hatte das RKI innerhalb eines Tages 6114 Neuinfektionen und 218 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden. Er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 60,2 - und damit höher als am Vortag (57,8). Der bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Seit Beginn der Pandemie zählte das RKI 2.386.559 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 21.02., 03.10 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67.841. Das RKI gab den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert am Samstagnachmittag mit 1,07 an (Vortag 1,01). Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 107 weitere Menschen anstecken. Das könnte darauf hindeuten, dass sich die ansteckenderen Virusvarianten trotz des Lockdowns rascher ausbreiten.















20. Februar, 14 Uhr: 227 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz - Inzidenz stagniert

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Samstag 227 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind 6364 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie die Landesregierung mitteilte (Stand: 11.14 Uhr). Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, stieg nicht weiter. Sie lag wie bereits am Freitag bei 2987.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 48,2. Die wichtige Kennziffer blieb damit seit Freitag fast unverändert. Die höchste Inzidenz hatte der Kreis Birkenfeld mit 121,1. Am niedrigsten war der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 17,5.

Von den bisher 99.772 nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie wurden am Samstag 680 als "Variant of Concern" (etwa: besorgniserregende Sars-CoV-2-Variante) nach einer Genomsequenzierung eingestuft. Am Freitag hatte diese Zahl bei 661 gelegen. Die meisten Fälle mit Varianten gab es im Rhein-Lahn-Kreis (62).

20. Februar, 12 Uhr: 585 Neuinfektionen in Hessen - Inzidenz steigt leicht

In Hessen sind innerhalb eines Tages 585 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 9 auf 5624, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, stieg erneut leicht an. Sie lag am Samstag bei 57,3 - nach 56,6 am Freitag.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden in Hessen 299 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Freitag, 12.15 Uhr). 153 davon wurden beatmet. Damit waren zuletzt nur noch 16 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

20. Februar, 7 Uhr: 9164 Corona-Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle gemeldet

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 9164 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 490 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht.

Am Samstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8354 neue Fälle und 551 neue Todesfälle registriert. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 57,8 - und damit etwas höher als am Vortag (56,8). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Seit Beginn der Pandemie zählte das RKI 2 378 883 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67 696.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,01 (Vortag 0,94). Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

19. Februar, 19.30 Uhr: 34 Corona-Fälle im Vincenzstift in Rüdesheim-Aulhausen

Im Vincenzstift gibt es aktuell 34 Corona-Fälle. Infiziert haben sich 20 Bewohner und 14 Mitarbeiter, die meisten wahrscheinlich mit der britischen Mutation des Virus, wie das Kreisgesundheitsamt am Freitag mitteilte. Betroffen sind das Haus Maria und die Wohngruppe Antonius auf dem Gelände in Aulhausen. Sie stehen unter Quarantäne.

Vor zwei Wochen gab es die ersten Verdachtsfälle im Vincenzstift. Zehn Bewohner und drei Mitarbeiter hatten sich, wie eine erste genetische Untersuchung der Proben ergeben hatte, wahrscheinlich mit der britischen Mutation infiziert. Bei einer Person sei inzwischen die sogenannte Vollgenomsequenzierung im Labor erfolgt und die britische Mutation des Coronavirus definitiv nachgewiesen, berichtet das Gesundheitsamt. Beim Großteil der weiteren positiven Fälle bestehe aufgrund der Laborbefunde ebenfalls der Verdacht auf die britische Mutation. Hier erfolge nun ebenfalls die Vollgenomsequenzierung, um festzustellen, ob tatsächlich die britische Mutation vorhanden ist. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei sehr hoch.

Nach den ersten Verdachtsfällen wurden in drei Runden Mitarbeiter und Bewohner getestet. Insgesamt seien rund 1750 Tests gemacht worden, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen, so das Gesundheitsamt. Wie die Infektion in das St. Vincenzstift getragen worden sei, werde derzeit noch untersucht. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir ausschließen, dass es Übertragungen zwischen Bewohnern und Personal des Hauses Maria sowie denen der Gruppe Antonius gab. Zudem habe es keine Übertragung in andere Teile der Einrichtung gegeben“, betont Gesundheitsdezernentin Monika Merkert (SPD). Das zeige, dass das vorhandene Hygienekonzept der Einrichtung sehr gut funktioniere.

19. Februar, 19.08 Uhr: Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg steigt auf 68

Die Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg steigt am Freitag auf 68. Damit liegt der Landkreis über dem Mittelwert für Hessen, wo am gleichen Tag eine Inzidenz von 57 erreicht wird. In den Zahlen, die der Krisenstab am Freitag veröffentlichte, sind 36 Neuinfektionen für Darmstadt-Dieburg sowie ein weiterer Todesfall enthalten. Damit sind 246 Menschen im Landkreis seit Pandemiebeginn an oder mit Covid-19 gestorben.

Auch in den Kreiskliniken ist am Freitag ein Anstieg der Patientenzahlen zu vermelden: In Groß-Umstadt werden vier Covid-Kranke auf der Normalstation behandelt (+2). In Jugenheim brauchen 14 Schwerstkranke (+1) eine intensivmedizinische Betreuung. „Das zeigt, dass die Lage in den Kreiskliniken nach einer sich zunächst abzeichnenden leichten Rückläufigkeit bei den Patientenzahlen zum Wochenende hin aktuell weiter angespannt bleibt,“ so Kliniksprecher Frank Horneff.

Geimpft worden sind im Landkreis bislang 5571 Menschen (Stand 18. Februar, 21 Uhr). 2885 Menschen haben die Zweitimpfung erhalten.

19. Februar, 16.00 Uhr: Elf neue Fälle der britischen Corona-Mutation in Wiesbaden

Inzwischen wurden bei weiteren Wiesbadenern Varianten des Coronavirus nachgewiesen. Was das für das Infektionsgeschehen in der gesamten Stadt bedeutet, lesen Sie Inzwischen wurden bei weiteren Wiesbadenern Varianten des Coronavirus nachgewiesen. Was das für das Infektionsgeschehen in der gesamten Stadt bedeutet, lesen Sie hier.

19. Februar, 15 Uhr: Rund 350 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 348 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind 6643 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. So wenige waren es zuletzt am 28. Oktober. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, stieg um 27 auf 2987. Mit einer Steigerung um vier Prozent binnen sieben Tagen war die Zunahme bei den Todesfällen die sechste Woche in Folge rückläufig.

Die Zahl von Infektionen mit mutierten Corona-Varianten hat sich in dieser Woche nahezu verdoppelt - von 350 am vergangenen Montag auf 661 am Freitag. Die meisten dieser Varianten wurden bisher im Rhein-Lahn-Kreis (60) sowie im Kreis Trier-Saarburg und im Kreis Mainz-Bingen (jeweils 55) nachgewiesen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 48,4 und damit etwas unter dem Wert vor einer Woche (50,5).

Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Cochem-Zell mit 109,2. Danach folgt der Kreis Germersheim mit 108,5. "Derzeit befindet sich der Landkreis Germersheim epidemiologisch in einem kritischen Zustand", erklärte am Freitag Landrat Fritz Brechtel (CDU). Die Corona-Neuinfektionen seien in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. Von den 36 Kreisen und Städten sind 22 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 11,7.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 99.545 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

19. Februar, 14.09 Uhr: Südafrikanische Mutante an der Bergstraße

Mittlerweile 88 Menschen aus dem Kreis Bergstraße haben sich mit der britischen Corona-Mutante infiziert. Das RKI beobachtet die Entwicklung genau. Mehr dazu Mittlerweile 88 Menschen aus dem Kreis Bergstraße haben sich mit der britischen Corona-Mutante infiziert. Das RKI beobachtet die Entwicklung genau. Mehr dazu hier

19. Februar, 10 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Odenwaldkreis

Im Odenwaldkreis ist bisher in sieben Fällen die britische Virus-Variante nachgewiesen worden. Insgesamt sinkt die 7-Tage-Inzidenz aber weiter auf 41,4. Mehr dazu finden Sie Im Odenwaldkreis ist bisher in sieben Fällen die britische Virus-Variante nachgewiesen worden. Insgesamt sinkt die 7-Tage-Inzidenz aber weiter auf 41,4. Mehr dazu finden Sie hier

19. Februar, 8.25 Uhr: 727 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 727 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 183.111 Fälle nachgewiesen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 35 auf 5633. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, stieg am Freitag leicht auf 56,6. Am Vortag hatte sie 55,1 betragen, am Freitag vor einer Woche 62,7.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zufolge waren am Vortag in Hessen 305 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden (Stand Donnerstag 14.19 Uhr). 165 davon wurden beatmet. Landesweit waren 1700 von 1924 Intensivbetten belegt, auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

19. Februar, 6.21 Uhr: Biontech/Pfizer starten Corona-Impfstudie für Schwangere

Wie sicher ist der Corona-Impfstoff für Schwangere und ihre Kinder? Bislang wurde das nicht untersucht - doch das wollen das Mainzer Unternehmen Biontech und Pfizer ändern. Mehr dazu finden Sie Wie sicher ist der Corona-Impfstoff für Schwangere und ihre Kinder? Bislang wurde das nicht untersucht - doch das wollen das Mainzer Unternehmen Biontech und Pfizer ändern. Mehr dazu finden Sie hier

19. Februar, 6.10 Uhr: 9113 Corona-Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9113 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 508 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 56,8 - und damit geringfügig niedriger als am Vortag (57,1). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.















Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.369.719 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 19.02., 0.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 67.206. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,94 (Vortag 0,85). Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

19. Februar, 4.30 Uhr: Risiko Gesundheitsberuf: Medizinisches Personal ist in Sorge

Medizinisches Personal kämpft an vorderster Front in der Corona-Pandemie. Viele hadern aber mit der Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin. Und bemängeln zudem die Impfreihenfolge. Mehr dazu finden Sie Medizinisches Personal kämpft an vorderster Front in der Corona-Pandemie. Viele hadern aber mit der Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin. Und bemängeln zudem die Impfreihenfolge. Mehr dazu finden Sie hier

18. Februar, 16.24 Uhr: 60.000 zusätzliche Dosen Impfstoff für Hessen

Hessen erhält mehr Impfstoff. Ab Samstag können deshalb alle berechtigten Personen, die 80 Jahre oder älter sind, ihre Termine für Impfungen, vorverlegen. Das sind die Rahmenbedingungen: Ab dem 20. Februar können alle, die bereits einen Termin für die Erstimpfung vereinbart haben (dieser muss nach dem 22. März 2021 liegen) über die Telefon-Hotline oder das Onlineportal ihren Termin vorverlegen. Mehr dazu finden Sie hier

18. Februar, 16.13 Uhr: Rund 450 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 443 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind 6892 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 17 auf 2960.

Die Zahl von Infektionen mit mutierten Corona-Infektionen ist in dieser Woche stark gestiegen - seit Montag um 64,6 Prozent auf 576 am Donnerstag. Die meisten dieser Varianten wurden bisher im Rhein-Lahn-Kreis (57), im Kreis Trier-Saarburg (54) und im Kreis Mainz-Bingen (52) nachgewiesen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 47,4 und damit unter dem Wert vor einer Woche (52,5).

Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Germersheim mit 106,2. Danach folgen der Kreis Birkenfeld (101,3) und der Kreis Bitburg-Prüm (91,9). Von den 36 Kreisen und Städten sind 23 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 8,8.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 99.197 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

18. Februar, 9.49 Uhr: 10.207 Corona-Neuinfektionen und 534 neue Todesfälle gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10 207 Corona-Neuinfektionen gemeldet - kaum weniger als vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 534 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht. Die Daten geben den Stand der RKI-Fallzahlen-Tabelle von 07.27 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10 237 Neuinfektionen und 666 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 57,1 - und damit geringfügig höher als am Vortag (57,0). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben.

Droht der seit Wochen beobachtete Rückgang der Infektionszahlen zum Erliegen zu kommen? Eine Einschätzung wird erst in einigen Tagen möglich sein. Experten geben zu bedenken, dass wegen der Witterungsverhältnisse manche Menschen zuletzt später als sonst üblich einen Arzt oder eine Teststelle aufgesucht haben könnten und neue Infektionen darum verzögert erfasst wurden. Noch nicht absehbar ist die Entwicklung im Zuge der Ausbreitung der ansteckenderen Variante B.1.1.7.

Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 293 908 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 18.02., 07.27 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 66 698.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,85 (Vortag 0,84), auch hier gibt es derzeit Stagnation statt weiteren Rückgang. Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

18. Februar, 9.48 Uhr: 862 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 862 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 182.385 Fälle nachgewiesen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag (Stand 4.29 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 45 auf 5598.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, stieg am Donnerstag leicht auf 55,1. Am Vortag hatte sie noch bei 54,7 gelegen, am Donnerstag vor einer Woche bei 65,8. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies die Stadt Kassel mit 28,2 am Donnerstag den niedrigsten Inzidenzwert auf, den höchsten Wert verzeichnete der Main-Kinzig-Kreis mit 80,8.

17. Februar, 16:50 Uhr: Astrazeneca-Impfstoff jetzt auch in Hessen verfügbar

Der schwedisch-britische Impfstoff konnte mittlerweile auch nach Hessen geliefert werden. Für wen er in Frage kommt und wie viele Dosen vorläufig zur Verfügung stehen. Mehr dazu finden Sie Der schwedisch-britische Impfstoff konnte mittlerweile auch nach Hessen geliefert werden. Für wen er in Frage kommt und wie viele Dosen vorläufig zur Verfügung stehen. Mehr dazu finden Sie hier

17. Februar, 16:30 Uhr: Sieben Prozent der Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz mit Varianten

Mutierte Coronaviren breiten sich auch an Rhein und Mosel aus. Ihr Anteil an der Zahl der aktuell infizierten Menschen stieg seit Beginn der Woche in Rheinland-Pfalz von fünf auf sieben Prozent - soweit Ergebnisse der DNA-Untersuchungen dazu vorliegen. Am Mittwoch registrierten die Gesundheitsämter 479 Infektionen mit einer Virus-Variante, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) inzwischen von einem deutlich höheren Anteil der mutierten Coronaviren aus. Bundesweit soll allein der Anteil der zuerst in Großbritannien entdeckten Virusvariante B.1.1.7 auf mehr als 22 Prozent gestiegen sein. Es wird geschätzt, dass diese mindestens 35 Prozent ansteckender ist als die ursprüngliche Form von Sars-CoV-2.

Dabei fallen große regionale Unterschiede auf: Während in den Städten Kaiserslautern oder Pirmasens zurzeit keine Varianten bei den aktuellen Infektionen nachgewiesen wurden, trifft dies im Kreis Bitburg-Prüm auf jede vierte (25,3 Prozent) und im Kreis Trier-Saarburg auf jede fünfte Infektion (20,3 Prozent) zu.

Die Gesundheitsämter meldeten bis Mittwoch (14.10 Uhr) 381 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 17 auf 2943. Aktuell sind demnach 6832 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 45,9 und damit unter dem Wert der Vorwoche (55,2). Die aktuell höchste Inzidenz im Land gibt es im Kreis Birkenfeld mit 100,1. Danach folgen der Kreis Cochem-Zell (96,1) und der Kreis Germersheim (93,8). Von den 36 Städten und Landkreisen sind 23 unter dem Schwellenwert von 50. Die niedrigste Inzidenz wurde für die Stadt Zweibrücken mit 8,8 ermittelt.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich im Bundesland nachweislich 98.754 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

17. Februar, 15.29 Uhr: Wieder Erstimpfungen in Rheinland-Pfalz

Mehr als 7000 Menschen sollten am Mittwoch ihre erste Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Bald sollen fast zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer zumindest einmal geimpft sein. Mehr dazu Mehr als 7000 Menschen sollten am Mittwoch ihre erste Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Bald sollen fast zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer zumindest einmal geimpft sein. Mehr dazu hier

17. Februar, 14.01: Von der Leyen will Impfstoffe gegen Mutanten

Die EU-Kommissionspräsidentin kündigt eine schnelle Reaktion auf Mutationen an. Der deutsche Gesundheitsminister stellt derweil kostenlose Schnelltests ab März in Aussicht. Mehr dazu Die EU-Kommissionspräsidentin kündigt eine schnelle Reaktion auf Mutationen an. Der deutsche Gesundheitsminister stellt derweil kostenlose Schnelltests ab März in Aussicht. Mehr dazu HIER

17. Februar, 13.29 Uhr: EU will mehr Impfdosen von Moderna

Corona-Impfstoff ist überall in der Europäischen Union knapp. Nun legt die EU-Kommission einen weiteren Vertrag über eine große Nachbestellung bei Moderna vor. Mehr dazu Corona-Impfstoff ist überall in der Europäischen Union knapp. Nun legt die EU-Kommission einen weiteren Vertrag über eine große Nachbestellung bei Moderna vor. Mehr dazu hier

17. Februar, 12.30 Uhr: Friseure planen Öffnung: Schichtbetrieb und Preiserhöhung

Die Mainzer Friseure freuen sich, dass sie am 1. März wieder öffnen dürfen. Doch die neuen Corona-Vorgaben stellen sie vor logistische Probleme. Mehr dazu Die Mainzer Friseure freuen sich, dass sie am 1. März wieder öffnen dürfen. Doch die neuen Corona-Vorgaben stellen sie vor logistische Probleme. Mehr dazu hier

17. Februar, 11.55 Uhr: Spahn: Britische Mutation breitet sich aus

Die ansteckendere Coronavirus-Variante verbreitet sich in Deutschland schnell. Der Anteil verdoppele sich jede Woche - bald könne sie dominierend sein, befürchtet der Minister. Mehr dazu Die ansteckendere Coronavirus-Variante verbreitet sich in Deutschland schnell. Der Anteil verdoppele sich jede Woche - bald könne sie dominierend sein, befürchtet der Minister. Mehr dazu HIER

17. Februar, 10.30 Uhr: Was taugt ein „Corona-Wecker“?

CO2-Messgeräte können in Büro und Schule daran erinnern, dass gelüftet werden sollte. Einige der Assistenten bewertet Stiftung Warentest mit „gut“ – keineswegs die teuersten.

Mehr dazu lesen Sie CO2-Messgeräte können in Büro und Schule daran erinnern, dass gelüftet werden sollte. Einige der Assistenten bewertet Stiftung Warentest mit „gut“ – keineswegs die teuersten.Mehr dazu lesen Sie hier

17. Februar, 7.50 Uhr: 596 neue Corona-Fälle in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 596 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 181.523 Fälle nachgewiesen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand 4.36 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 48 auf 5553.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, betrug am Mittwoch 54,7 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder leicht gesunken. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies die Stadt Kassel mit 21,8 den niedrigsten Wert auf, den höchsten der Lahn-Dill-Kreis mit 87,6. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch lag die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages noch bei 658, die Zahl der zusätzlich gemeldeten Todesfälle bei 67.















17. Februar, 7.15 Uhr: 7556 Corona-Neuinfektionen und 560 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7556 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 560 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 06.45 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8072 Neuinfektionen und 813 neue Todesfälle verzeichnet. In diesen Zahlen waren etwa 600 Nachmeldungen von Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen enthalten, die am Vortag gefehlt hatten. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 57,0. Vor vier Wochen, am 17. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 136 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.350.399 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 17.02., 04.36 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 66.164. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,84 (Vortag 0,86). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 84 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

16. Februar, 20.12 Uhr: Bergstraße sucht helfende Hände für Corona-Schnelltests

Das Gesundheitsamt teilt zwei weitere Fälle der britischen Corona-Mutation im Kreis mit. Und leitet einen Aufruf der Bundesregierung zur Hilfe bei Corona-Schnelltests weiter. Mehr dazu Das Gesundheitsamt teilt zwei weitere Fälle der britischen Corona-Mutation im Kreis mit. Und leitet einen Aufruf der Bundesregierung zur Hilfe bei Corona-Schnelltests weiter. Mehr dazu hier















16. Februar, 18.44 Uhr: Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg wieder über 50

Der Inzidenzwert in Darmstadt-Dieburg ist nur kurz unter 50 und steigt am Dienstag auf 56. Drei weitere Menschen im Kreis starben an einer Covid-19-Infektion. Mehr dazu Der Inzidenzwert in Darmstadt-Dieburg ist nur kurz unter 50 und steigt am Dienstag auf 56. Drei weitere Menschen im Kreis starben an einer Covid-19-Infektion. Mehr dazu hier

16. Februar, 17.25 Uhr: RKI sammelt Erkenntnisse im Kreis Bergstraße

Das Infektionsgeschehen in der Lampertheimer Kita Guldenweg könnte die Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts besonders interessieren. Hier waren 14 Kinder und 11 Erzieher erkrankt.

Mehr dazu Das Infektionsgeschehen in der Lampertheimer Kita Guldenweg könnte die Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts besonders interessieren. Hier waren 14 Kinder und 11 Erzieher erkrankt.Mehr dazu hier

16. Februar, 17.20 Uhr: Am Dienstag nur vier Neuinfektionen im Kreis Groß-Gerau

Die Fallzahlen sinken, dennoch sind erneut drei Tote im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 zu beklagen. Hessenweit gehört Groß-Gerau weiter zu den am stärksten betroffenen Landkreisen.

Mehr zum Thema lesen Sie Die Fallzahlen sinken, dennoch sind erneut drei Tote im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 zu beklagen. Hessenweit gehört Groß-Gerau weiter zu den am stärksten betroffenen Landkreisen.Mehr zum Thema lesen Sie hier

16. Februar, 17.15 Uhr: So geht es weiter mit dem Impfen in Rheinland-Pfalz

Mit den Corona-Impfungen geht es im Bundesland voran. Bald können Personen aus der zweiten Prioritätsgruppe einen Impftermin ausmachen. Mit den Corona-Impfungen geht es im Bundesland voran. Bald können Personen aus der zweiten Prioritätsgruppe einen Impftermin ausmachen. Ein Überblick

16. Februar, 16.17 Uhr: 24 Kita-Kinder aus Flörsheim-Dalsheim in Quarantäne

Die evagelische Kita in Flörsheim-Dalsheim ist wegen eines Corona-Falls bis März geschlossen. Das Gesundheitsamt schickt am Dienstag alle Mitarbeiter und Kinder in Quarantäne. Mehr dazu Die evagelische Kita in Flörsheim-Dalsheim ist wegen eines Corona-Falls bis März geschlossen. Das Gesundheitsamt schickt am Dienstag alle Mitarbeiter und Kinder in Quarantäne. Mehr dazu hier

16. Februar, 16.15 Uhr: 224 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Innerhalb eines Tages sind in Hessen 224 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 180.927 Fälle nachgewiesen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag (Stand 14.27 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 45 auf 5505.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, betrug am Dienstag 55,7 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder leicht gesunken. Zehn Landkreise und kreisfreie Städte lagen am Montag unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Den niedrigsten Wert wies die Stadt Kassel mit 24,2 auf, den höchsten der Lahn-Dill-Kreis mit 103,4.

Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wurden in Hessen 320 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Dienstag 15.19 Uhr). 176 davon wurden beatmet. Landesweit waren 1687 von 1942 Intensivbetten belegt, auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

Dem RKI zufolge wurden hessenweit einschließlich Sonntag (Stand Dienstag 8 Uhr) 285.909 Impfdosen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. 196 696 Menschen erhielten demnach bislang die erste Impfung, 4088 mehr als noch einen Tag zuvor. Die Impfquote lag bei 3,1 Prozent. 89 213 Menschen haben bislang auch die zweite Impfdosis erhalten. Hier lag die Quote bei 1,4 Prozent.

16. Februar, 16 Uhr: Inzidenz in Mainz sinkt weiter

Das leichte Absinken des Corona-Inzidenzwerts in Mainz geht weiter. Am Dienstag meldete das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt 27 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner binnen sieben Tagen in der Landeshauptstadt, nach einem Wert von 29 am Vortag. Zudem meldete das Amt gegenüber dem Montag neun bestätigte Neuinfektionen in der Stadt sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, wodurch die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 146 ansteigt.

Für den Kreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt zwölf Neuinfektionen gegenüber dem Montag, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner hier stabil bleibt bei 24. Zudem verstarb im Landkreis eine weitere Person an oder mit einer Corona-Infektion, wodurch die Gesamtzahl auf 172 ansteigt.

16. Februar, 15.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 45

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag auf 45,3 gesunken. Dies ist nach Daten des Landesgesundheitsamts der niedrigste Wert seit dem 21. Oktober vergangenen Jahres. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen lag vor einer Woche noch bei 57,6, vor zwei Wochen waren es 73,8.

Die Gesundheitsämter registrierten am Dienstag 262 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 21 auf 2926 (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind 6791 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 28. Oktober 2020. Bei den aktuell infizierten Menschen ergab eine DNA-Analyse in 408 Fällen den Nachweis eines mutierten Virus. Der Anteil solcher Varianten liegt damit bei 6,0 Prozent.

Die meisten Neuinfektionen pro Einwohner gibt es nach jüngsten Daten im Landkreis Birkenfeld mit 103,8. Danach folgen der Kreis Cochem-Zell (94,5) und der Kreis Bitburg-Prüm (84,8) - in Bitburg-Prüm liegt der Anteil der Sars-CoV-2-Varianten an der Gesamtzahl der aktuell Infizierten bei 25,5 Prozent. Von den 36 Kreisen und kreisfreien Städten liegen 20 unter der Inzidenz-Schwelle von 50, am niedrigsten ist der Wert in Zweibrücken mit 8,8. Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 98.373 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

16. Februar, 12 Uhr: Corona und die Psyche: „Die Belastung macht mürbe“

Was machen die Pandemie und die Einschränkungen im Lockdown mit uns? „Viele sind deutlich gestresster und gereizter“, erklärt Psychotherapeutin Sabine Maur aus Mainz im Interview.

Mehr dazu lesen Sie Was machen die Pandemie und die Einschränkungen im Lockdown mit uns? „Viele sind deutlich gestresster und gereizter“, erklärt Psychotherapeutin Sabine Maur aus Mainz im Interview.Mehr dazu lesen Sie hier

16. Februar, 11 Uhr: Kostenlose Schnelltests für alle ab 1. März?

Offenbar plant das Bundesgesundheitsministerium, dass sich die Bürger bald kostenlos auf Corona testen lassen können. Das meldet das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Mehr zum Thema Offenbar plant das Bundesgesundheitsministerium, dass sich die Bürger bald kostenlos auf Corona testen lassen können. Das meldet das RedaktionsNetzwerk Deutschland.Mehr zum Thema hier















16. Februar, 8.40 Uhr: 3856 Corona-Neuinfektionen und 528 neue Todesfälle gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3856 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 528 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI von 00.00 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3379 Neuinfektionen und 481 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 59 und damit ähnlich hoch wie am Montagmorgen. Vor vier Wochen, am 17. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 136 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.342.843 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 16.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 65.604.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,86 (Vortag 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 86 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















16. Februar, 5 Uhr: Volle Kinder- und Jugendpsychiatrie wegen Corona

Der Alzeyer Professor Michael Huss über den Einfluss der Pandemie auf Kinder, wie Schulschließungen zu Erkrankungen beitragen und was das alles über die Gesellschaft sagt. Mehr dazu Der Alzeyer Professor Michael Huss über den Einfluss der Pandemie auf Kinder, wie Schulschließungen zu Erkrankungen beitragen und was das alles über die Gesellschaft sagt. Mehr dazu hier

16. Februar, 4.30 Uhr: Massenimpfungen zeigen: Biontech-Impfstoff hoch wirksam

Nach den klinischen Tests blieben viele skeptisch: Wird der Biontech-Impfstoff auch in der Realität der Massenimpfungen bestehen? Studien aus Israel liefern erstaunliche Daten. Mehr dazu Nach den klinischen Tests blieben viele skeptisch: Wird der Biontech-Impfstoff auch in der Realität der Massenimpfungen bestehen? Studien aus Israel liefern erstaunliche Daten. Mehr dazu hier

15. Februar, 17.34 Uhr: Mehrere Mcfit-Outdoorstudios behördlich geschlossen

Rasant verbreitete sich die Nachricht von zehn Outdoor-Gym-Öffnungen der größten Fitnessstudiokette. Fünf von zehn sind behördlich wieder geschlossen. Auch in Mainz und Wiesbaden. Rasant verbreitete sich die Nachricht von zehn Outdoor-Gym-Öffnungen der größten Fitnessstudiokette. Fünf von zehn sind behördlich wieder geschlossen. Auch in Mainz und Wiesbaden. Hier der vollständige Bericht.

15. Februar, 17 Uhr: Weniger als 7000 Rheinland-Pfälzer aktuell infiziert

Erstmals seit dreieinhalb Monaten sind in Rheinland-Pfalz wieder weniger als 7000 Menschen gleichzeitig mit dem Coronavirus infiziert. Das Landesuntersuchungsamt nannte am Montag eine Zahl von 6987 Sars-CoV-2-Fällen. Weniger waren es zuletzt am 28. Oktober. Am höchsten war diese Zahl am 24. Dezember mit 20 460 gleichzeitig infizierten Rheinland-Pfälzern.

Bei den aktuell infizierten Menschen ergab eine DNA-Analyse in 350 Fällen den Nachweis eines mutierten Virus. Der Anteil solcher Varianten liegt damit bei 5,0 Prozent. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz registrierten zum Wochenbeginn 259 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 28 auf 2905. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag bei 48,7 und damit unter dem Wert vom vergangenen Montag (63,0).

Die meisten Fälle gibt es aktuell im Kreis Bad Kreuznach (324) mit einem Anteil der Varianten von 10,8 Prozent. Danach folgt der Kreis Neuwied mit einem Varianten-Anteil von 4,4 Prozent.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 98 111 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

15. Februar, 16.50 Uhr: Impftermine für die zweite Prioritätsgruppe in Rheinland-Pfalz im März

Die Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz nehmen an Fahrt auf. Wann es bei Erzieherinnen und Grundschullehrern los geht, kommt auf den Bund an.

Mehr dazu Die Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz nehmen an Fahrt auf. Wann es bei Erzieherinnen und Grundschullehrern los geht, kommt auf den Bund an.Mehr dazu hier

15. Februar, 16.05 Uhr: Über 6600 Menschen aus Landkreis Alzey-Worms geimpft

Wie das Koordinatoren-Team des Impfzentrums in Alzey mitteilt, haben seit dem letzten Impfbericht vor einer Woche weitere sieben Menschen im Landkreis Alzey-Worms ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Keine davon wurde in Pflege- und Altenheimen verabreicht, deren Bewohner im Kreis Alzey-Worms sind wie berichtet bereits alle erstgeimpft. 229 Personen in Pflege- und Altenheimen haben in der zurückliegenden Kalenderwoche darum ihre Zweitimpfung erhalten, 1029 weitere Zweitimpfungen wurden direkt im Impfzentrum verabreicht. Damit sind jetzt 6677 im Landkreis geimpft, 2671 davon auch schon zum zweiten Mal.

15. Februar, 16 Uhr: Bereits 13.000 Impfdosen an Mainzer verabreicht

Wie steht es aktuell um die Corona-Impfungen in Mainz? Die Stadt gibt ein Update.

Mehr dazu lesen Sie Wie steht es aktuell um die Corona-Impfungen in Mainz? Die Stadt gibt ein Update.Mehr dazu lesen Sie hier

15. Februar, 10 Uhr: 259 Corona-Neuinfektionen in Hessen - zwölf weitere Todesfälle

In Hessen sind binnen einem Tag 259 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Seit Beginn der Pandemie wurden damit insgesamt 180 703 Fälle nachgewiesen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag (Stand 0.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um zwölf auf 5460.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, betrug am Montag 56,1 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen. Zwölf Landkreise und Kommunen lagen am Montag unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Den niedrigsten Wert wies die Stadt Kassel mit 23,7 auf, den höchsten der Lahn-Dill-Kreis mit 111,3.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist montags meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird.

Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wurden in Hessen 336 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Montag 7.19 Uhr). 169 davon wurden beatmet. Landesweit waren 1636 von 1931 Intensivbetten belegt, auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

15. Februar, 6 Uhr: 4426 Corona-Neuinfektionen und 116 neue Todesfälle gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 116 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 4535 Neuinfektionen und 158 neue Todesfälle verzeichnet. Montags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 58,9. Vor vier Wochen, am 17. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 136 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 338 987 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 15.02., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 128 800 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 65.076.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 0,88 (Vortag 0,90). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

14. Februar, 13 Uhr: 233 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz - 394 in Hessen

In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 233 neue Corona-Infektionen und weitere zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Nach den Zahlen des Sozialministeriums in Mainz vom Sonntag wurden damit seit Beginn der Pandemie insgesamt

97 852 Corona-Fälle nachgewiesen sowie 2877 Todesfälle registriert. Aktuell sind demnach 7288 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand 11.10 Uhr). Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag landesweit bei 47,6.

Der Wert liegt damit unter der vielbeachteten 50er-Marke. In den Regionen wiesen 22 Kommunen und Kreise eine Inzidenz von unter 50 auf. Den niedrigsten Wert hatte die Stadt Zweibrücken mit 8,8, den höchsten der Kreis Cochem-Zell mit 109,1, so das Ministerium.

Das Unterschreiten der 50er-Marke gilt als wichtiger symbolischer Schritt bei der Beurteilung des weiteren Infektionsgeschehens.

In Hessen sind binnen eines Tages 394 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 14 auf 5448, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervorgeht (Stand 00.00). Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen demnach insgesamt 180 444 Corona-Infektionen nachgewiesen. Die sogenannte Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, näherte sich weiter dem Wert von 50 an und betrug am Sonntag landesweit 55,0.

In den Regionen lagen elf Kreise und Kommunen unter einer Inzidenz von 50. Den niedrigsten Wert wies die Stadt Kassel mit 21,8 auf, den höchsten der Lahn-Dill-Kreis mit 99,1. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

14. Februar, 8 Uhr: 6114 Neuinfektionen und 218 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6114 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 218 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Sonntag hervorgeht. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Am Sonntag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8616 Neuinfektionen und 231 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 57,4. Vor vier Wochen, am 17. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 136 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

13. Februar, 15 Uhr: 584 neue Coronafälle in Hessen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist binnen 24 Stunden um 584 Fälle gestiegen. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 0.00 Uhr) hervor. Damit wächst die Zahl der Ansteckungen seit Beginn der Pandemie auf

180 050. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 36 und beträgt nun 5434.

Gleichzeitig sank die sogenannte Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, weiter. Am Samstag betrug dieser Wert in Hessen 60,3, am Freitag hatte er hessenweit 62,7 betragen.

13. Februar, 12 Uhr: 123 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Samstag 123 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 4 auf 2.875 (Stand 11.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 7.685 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 1. November vergangenen Jahres.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 51 und damit unter dem Wert der Vorwoche (60,1). Das ist der niedrigste Wert seit dem 22. Oktober.

13. Februar, 7 Uhr: Inzidenzwert sinkt im Bundesschnitt auf 60,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8.354 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 551 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Samstag hervorgeht.

Am Samstag vergangener Woche waren das RKI binnen eines Tages 10.485 Neuinfektionen und 689 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3.500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 60,1. Vor vier Wochen, am 16. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 139 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

12.Februar, 20:39 Uhr: Inzidenz in Worms und im Kreis Alzey-Worms gesunken

Erstmals seit Monaten ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Alzey-Worms unter 50 gesunken – hatte er am Donnerstag noch bei 60,1 gelegen, stand er am Freitag bei 47, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Ein ähnlicher Wert wurde für den Landkreis letztmals am 26. Oktober 2020 ausgewiesen – vor 109 Tagen. Damals stand die Sieben-Tage-Inzidenz bei 45,5. Mehr dazu lesen Sie Erstmals seit Monaten ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Alzey-Worms unter 50 gesunken – hatte er am Donnerstag noch bei 60,1 gelegen, stand er am Freitag bei 47, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Ein ähnlicher Wert wurde für den Landkreis letztmals am 26. Oktober 2020 ausgewiesen – vor 109 Tagen. Damals stand die Sieben-Tage-Inzidenz bei 45,5. Mehr dazu lesen Sie hier

12.Februar, 20:36 Uhr: Südafrikanische Corona-Mutante erreicht Kreis Bergstraße

Bei einer Person aus Heppenheim ist am Freitag im Kreis Bergstraße der erste Fall mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus festgestellt worden.Zudem meldete das Gesundheitsamt elf weitere bestätigte Fälle der britischen Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Mehr dazu lesen Sie Bei einer Person aus Heppenheim ist am Freitag im Kreis Bergstraße der erste Fall mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus festgestellt worden.Zudem meldete das Gesundheitsamt elf weitere bestätigte Fälle der britischen Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 17.35 Uhr: Corona in Gemeinschaftsunterkunft in Worms

Die Stadtverwaltung spricht von sechs positiv getesteten Bewohnern. Für diesen Samstag ist ein Massentest bei den Leiharbeitern angesetzt. Mehr dazu lesen Sie Die Stadtverwaltung spricht von sechs positiv getesteten Bewohnern. Für diesen Samstag ist ein Massentest bei den Leiharbeitern angesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 16.30 Uhr: Darmstadt-Dieburg: Inzidenz fällt auf 56

Zwar rückt die 50er-Inzidenz-Marke im Landkreis nun in den kommenden Tagen in greifbare Nähe, Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird es aber so schnell nicht geben. Mehr dazu lesen Sie Zwar rückt die 50er-Inzidenz-Marke im Landkreis nun in den kommenden Tagen in greifbare Nähe, Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird es aber so schnell nicht geben. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 16.12 Uhr: Corona-Mutation: Acht Infizierte in Behinderteneinrichtung

Betroffen sind die Bewohner der Darmstädter Behinderteneinrichtung Aumühle. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass sich alle untereinander angesteckt haben. Mehr dazu lesen Sie Betroffen sind die Bewohner der Darmstädter Behinderteneinrichtung Aumühle. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass sich alle untereinander angesteckt haben. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 15.40 Uhr: Corona-Regeln für Geburten am Klinikum und Alice-Hospital

Felix Reidelbach wird bald Vater. Doch er fürchtet, er könnte die Geburt verpassen – wegen der Corona-Regeln. Mehr dazu lesen Sie Felix Reidelbach wird bald Vater. Doch er fürchtet, er könnte die Geburt verpassen – wegen der Corona-Regeln. Mehr dazu lesen Sie hier















12. Februar, 15.35 Uhr: Mainzer OB Ebling schimpft auf Profifußball

Haben Profisportler ein Recht auf eine frühe Impfung? Ebling findet allein den Gedanken daran beschämend und sagt: "Da sollen diese Multimillionäre einfach mal die Klappe halten." Mehr dazu lesen Sie Haben Profisportler ein Recht auf eine frühe Impfung? Ebling findet allein den Gedanken daran beschämend und sagt: "Da sollen diese Multimillionäre einfach mal die Klappe halten." Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 15.15 Uhr: Ungeschützt: Kein Corona-Impfstoff im Alzeyer Krankenhaus

Ärzte und Pfleger im DRK-Krankenhaus in Alzey warten auf den Schutz vor dem Coronavirus. Wann es so weit sein wird, ist nicht absehbar. Und das Problem trifft ganz Rheinland-Pfalz. Mehr dazu lesen Sie Ärzte und Pfleger im DRK-Krankenhaus in Alzey warten auf den Schutz vor dem Coronavirus. Wann es so weit sein wird, ist nicht absehbar. Und das Problem trifft ganz Rheinland-Pfalz. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 15.05 Uhr: Inzidenzwert in Mainz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz weiter gesunken. Am Freitag meldete das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt einen Wert von 36. Damit halbiert sich der Corona-Inzidenzwert weiterhin ungefähr alle zwei Wochen und die nächste wichtige Grenze von 35 scheint in greifbarer Nähe.

Am Freitag kamen in Mainz nach den Zahlen des Landesuntersuchungsamts gegenüber dem Vortag 13 Neuinfektionen hinzu. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gab es in der Landeshauptstadt derweil nicht, während im Landkreis Mainz-Bingen ein weiterer Mensch an oder mit dem Virus gestorben ist. Hier wurden zudem acht Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis sogar auf 29 und damit unter die 35er-Marke absank.

12. Februar, 15 Uhr: Impf-Reihenfolge: Drei von vier Hessen unter 60 Jahren

4,6 Millionen Hessen sind unter 60 Jahren und damit in der letzten Stufe für die Impfung gegen das Coronavirus an der Reihe. Wovon die Reihenfolge neben dem Alter noch abhängt. Mehr dazu lesen Sie 4,6 Millionen Hessen sind unter 60 Jahren und damit in der letzten Stufe für die Impfung gegen das Coronavirus an der Reihe. Wovon die Reihenfolge neben dem Alter noch abhängt. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 14 Uhr: Ende der Ausgangssperre in Worms

Weil die Inzidenzzahl jetzt deutlich gesunken ist, kann ab Montag wieder nachts die Wohnung verlassen werden. Was sich noch ändert. Mehr dazu lesen Sie Weil die Inzidenzzahl jetzt deutlich gesunken ist, kann ab Montag wieder nachts die Wohnung verlassen werden. Was sich noch ändert. Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 11.35 Uhr: Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz bald zu Hause möglich

Bettlägerige Patienten über 80 Jahren werden bald zu Hause vom Hausarzt gegen Corona geimpft. Zunächst gibt es vier Pilotpraxen, eine davon in Rheinhessen. Mehr dazu lesen Sie Bettlägerige Patienten über 80 Jahren werden bald zu Hause vom Hausarzt gegen Corona geimpft. Zunächst gibt es vier Pilotpraxen, eine davon in Rheinhessen. Mehr dazu lesen Sie hier















12. Februar, 10.40 Uhr: Experte: Corona führt zu mehr Sterbefällen

Die Corona-Krise hat weltweit alle Staaten getroffen. Aber wie schneidet Deutschland ab, wenn Sterbefälle und Wirtschaftsleistung verglichen werden? Mehr dazu lesen Sie Die Corona-Krise hat weltweit alle Staaten getroffen. Aber wie schneidet Deutschland ab, wenn Sterbefälle und Wirtschaftsleistung verglichen werden? Mehr dazu lesen Sie hier

12. Februar, 9 Uhr: Inzidenz in Hessen bei 62,7 - in Kassel unter 35

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen fällt weiter. Wie das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) berichtete, lag sie am Freitag für das gesamte Bundesland bei 62,7. Am Donnerstag lag der Wert bei 65,8. In Kassel fiel der Wert laut RKI sogar unter den neuen Richtwert von 35: auf 31,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Stand 0.00 Uhr). Die Angaben der Kommunen selbst können von den Zahlen des RKI abweichen.

Binnen eines Tages wurden in Hessen 687 bestätigte Neuinfektionen registriert und 36 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Hessen lag damit bei 5398. Seit Beginn der Pandemie sind in Hessen 179 467 Infektionen registriert worden.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Donnerstag in Hessen 357 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. 188 der Intensivpatienten wurden beatmet. Hessenweit waren 1694 von 1943 Intensivbetten belegt - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

12. Februar, 6 Uhr: 9860 Corona-Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9860 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI 12.908 Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 62,2. Vor vier Wochen, am 13. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 155 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.320.093 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 12.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.101.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 64.191.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,85 (Vortag 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















11. Februar, 18.40 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg steigt auf 59

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt nicht weiter. Das Gesundheitsamt hat den Wert am Donnerstag mit 59 angegeben. Das ist ein Stück entfernt von der Zahl 35, die jetzt als Grenzwert gilt, unter dem es Lockerungen geben kann. Im Landkreis sind am Donnerstag 47 positive Corona-Fälle dazu gekommen, womit die Zahl der Infizierten auf 7298 Menschen gestiegen ist. Die Behörde meldete zwei weitere Tote. Die Zahl der Darmstadt-Dieburger, die in Verbindung mit dem Virus gestorben sind, hat sich damit auf 233 erhöht.

Als geheilt gelten 6650 Personen. 415 Landkreisbewohner sind derzeit infiziert. 24 Menschen liegen in den beiden Kreiskliniken. In Groß-Umstadt werden 6 auf der Normalstation und 6 auf der Intensivstation betreut. Die Intensivstation in Jugenheim ist mit 16 Patienten belegt. Diese Zahl bleibt seit Langem nahezu konstant. Kliniksprecher Frank Horneff erklärt das unter anderem mit der langen Verweildauer der schwersterkrankten Covid-Patienten dort. Sie liegen dort im Durchschnitt zwischen 39 und 94 Tagen auf der Station.“

11. Februar, 18.15 Uhr: Keine neuen Corona-Fälle in Alzey

Die Gesamtzahl der bisher am Coronavirus Infizierten im Stadtgebiet Alzey bleibt am Donnerstag unverändert bei 424. Seit Mittwoch wurden keine neuen Corona-Fälle bekannt, wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilt. Derweil sinkt die Anzahl der aktiven Fälle weiter und beläuft sich nunmehr auf 21 Personen. 395 Personen gelten als genesen. Acht Menschen aus der Stadt Alzey verstarben an oder mit dem Coronavirus. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Behörde gelten nunmehr 5000 der 5643 bisher nachweislich Infizierten als genesen. Im gesamten Landkreis und der Stadt Worms beläuft sich die Anzahl der aktiven Fälle aktuell auf 463.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der errechneten Neuinfektionen bei 100.000 Einwohnern binnen einer Woche angibt, liegt am Donnerstag im Landkreis bei 60,1 und bei 58,7 in der Stadt Worms. 19 Personen aus dem Landkreis und zehn Personen aus der Stadt Worms befinden sich derzeit mit einer Corona-Infektion zur Behandlung in Krankenhäusern. Insgesamt sind im Landkreis bisher 103 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, verstorben.

11. Februar, 18.05 Uhr: Die Virus-Mutationen sind in Darmstadt angekommen

Bei Bewohnern einer Darmstädter Behinderteneinrichtung ist die britische Variante B117 nachgewiesen worden. Die 7-Tage Inzidenz sinkt weiter. Mehr dazu lesen Sie Bei Bewohnern einer Darmstädter Behinderteneinrichtung ist die britische Variante B117 nachgewiesen worden. Die 7-Tage Inzidenz sinkt weiter. Mehr dazu lesen Sie hier

11. Februar, 18.03 Uhr: Gernsheimer Corona-Spaziergänger: „Kritiker, keine Leugner“

Das Gesundheitsamt des Kreis Groß-Gerau prüft Anzeigen gegen eine Gruppe, die zuletzt ohne Abstand in Gernsheim unterwegs war. Jetzt äußert sich ein Teilnehmer zu den Vorwürfen. Mehr dazu lesen Sie Das Gesundheitsamt des Kreis Groß-Gerau prüft Anzeigen gegen eine Gruppe, die zuletzt ohne Abstand in Gernsheim unterwegs war. Jetzt äußert sich ein Teilnehmer zu den Vorwürfen. Mehr dazu lesen Sie hier

11. Februar, 15.50 Uhr: 17 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz, Inzidenz leicht gestiegen

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Donnerstag für Mainz 17 bestätigte Corona-Neuinfektionen gegenüber dem Vortag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit leicht an auf 42. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen wurden für die Landeshauptstadt nicht gemeldet, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie bleibt bei 145.

Im Kreis Mainz-Bingen wurden derweil nach den Zahlen des Landesuntersuchungsamts zwei weitere Todesfälle gemeldet, womit hier nun insgesamt 169 Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind. Gleichzeitig meldete das Amt für den Landkreis nur sechs bestätigte Neuinfektionen gegenüber dem Vortag. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hier weiter ab und liegt nun mit 38 nur noch knapp oberhalb der nächsten wichtigen Grenze von 35.

(Grafik: VRM)

11. Februar, 14.59 Uhr: Rheinland-Pfalz wagt ein bisschen mehr Schulöffnung

Ab 22. Februar gilt das Wechselmodell für Grundschulen. Landeschefin Dreyer appelliert derweil an die Narren, es nicht zu übertreiben. Mehr dazu lesen Sie Ab 22. Februar gilt das Wechselmodell für Grundschulen. Landeschefin Dreyer appelliert derweil an die Narren, es nicht zu übertreiben. Mehr dazu lesen Sie hier

11. Februar, 14.25 Uhr: Warum die Corona-Impfung nicht unfruchtbar macht

Das Gerücht, der Corona-Impfstoff würde unfruchtbar machen, hält sich hartnäckig. Experten erklären, warum Frauen mit Kinderwunsch und Schwangere sich keine Sorgen machen müssen. Mehr dazu lesen Sie Das Gerücht, der Corona-Impfstoff würde unfruchtbar machen, hält sich hartnäckig. Experten erklären, warum Frauen mit Kinderwunsch und Schwangere sich keine Sorgen machen müssen. Mehr dazu lesen Sie hier

11. Februar, 14.20 Uhr: Dreyer spekuliert nicht auf siebte Impfstoff-Dosis

Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin ist eine weitere „Streckung“ des Biontech-Impfstoffes eine Ausnahme - nichts, womit man planen könnte. Mehr dazu erfahren Sie Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin ist eine weitere „Streckung“ des Biontech-Impfstoffes eine Ausnahme - nichts, womit man planen könnte. Mehr dazu erfahren Sie hier

11. Februar, 14.10 Uhr: Grundschulen in Rheinland-Pfalz öffnen nach Fastnacht

Noch im Februar soll der reine Fernunterricht ein Ende haben. Lehrer und Erzieher sollen sich jederzeit anlasslos in den Testzentren des Landes auf das Virus prüfen lassen können. Mehr dazu lesen Sie Noch im Februar soll der reine Fernunterricht ein Ende haben. Lehrer und Erzieher sollen sich jederzeit anlasslos in den Testzentren des Landes auf das Virus prüfen lassen können. Mehr dazu lesen Sie hier

11. Februar, 8.15 Uhr: Gastgewerbe und Mittelstand über Corona-Beschlüsse enttäuscht

Lockdown bis zum 7. März – das wurde am Mittwochabend entschieden. Für viele Branchen fehlt damit eine Perspektive. So auch für das Gastgewerbe und den Mittelstand.

Mehr dazu Lockdown bis zum 7. März – das wurde am Mittwochabend entschieden. Für viele Branchen fehlt damit eine Perspektive. So auch für das Gastgewerbe und den Mittelstand.Mehr dazu hier















(Grafik: VRM)

11. Februar, 8 Uhr: Fast 800 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenz bei 65,8

In Hessen sind innerhalb eines Tages 793 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts vom Donnerstag wurden in dem Bundesland damit seit Beginn der Pandemie 178 780 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 66 auf 5362 (Stand 00.00 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, sank erneut leicht auf nun 65,8. Mehrere Kreise und Kommunen lagen laut RKI unter dem Wert von 50. Die niedrigste Inzidenz wies der Rheingau-Taunus-Kreis mit 43,3 auf, die höchste der Lahn-Dill-Kreis mit 112,9.

11. Februar, 6 Uhr: 10.237 Corona-Neuinfektionen und 666 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 666 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte das RKI 14.211 Neuinfektionen und 786 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 64,2. Vor vier Wochen, am 13. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 155 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.310.233 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 11.02., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.087.600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 63.635.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,82 (Vortag 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















10. Februar, 15.50 Uhr: 390 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 390 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 26 auf 2824 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 8776 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 1. November vergangenen Jahres.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 55,2 und damit unter dem Wert der Vorwoche (70,3). Das ist der niedrigste Wert seit dem 22. Oktober.

10. Februar, 15.23 Uhr: Astrazeneca-Impfstoff ab Rosenmontag in Rheinland-Pfalz im Einsatz

Die Corona-Schutzimpfungen mit dem dritten in der Europäischen Union zugelassenen Präparat von Astrazeneca sollen in Rheinland-Pfalz am Rosenmontag, also am 15. Februar beginnen. Am vergangenen Montag seien bereits 16.800 Dosen geliefert worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Angekündigt sind laut Lieferplan des Bundes für den 12. Februar 19.200 Dosen, für den 19. Februar 50.400 Dosen und für den 2. März 72.000 Dosen.“ Die zweite Impfung werde bei diesem Vakzin erst nach zehn Wochen fällig. Mehr dazu Die Corona-Schutzimpfungen mit dem dritten in der Europäischen Union zugelassenen Präparat von Astrazeneca sollen in Rheinland-Pfalz am Rosenmontag, also am 15. Februar beginnen. Am vergangenen Montag seien bereits 16.800 Dosen geliefert worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Angekündigt sind laut Lieferplan des Bundes für den 12. Februar 19.200 Dosen, für den 19. Februar 50.400 Dosen und für den 2. März 72.000 Dosen.“ Die zweite Impfung werde bei diesem Vakzin erst nach zehn Wochen fällig. Mehr dazu HIER

10. Februar, 15.13 Uhr: Mehr Menschen können mit Biontech-Vakzin geimpft werden

Bislang ist bekannt, dass aus einer Ampulle Biontech-Impfstoff sechs statt geplanter fünf Dosen gezogen werden können. Doch jetzt sind sogar noch mehr Entnahmen möglich. Lesen Sie mehr dazu Bislang ist bekannt, dass aus einer Ampulle Biontech-Impfstoff sechs statt geplanter fünf Dosen gezogen werden können. Doch jetzt sind sogar noch mehr Entnahmen möglich. Lesen Sie mehr dazu hier

10. Februar, 15.06 Uhr: Krätze-Medikament als Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona?

Das Antiparasitikum Ivermectin gilt vielen als mögliche Medizin gegen Covid-19. Doch offizielle Stellen dämpfen die Hoffnung, auch der Hersteller zeigt sich zurückhaltend. Lesen Sie mehr dazu Das Antiparasitikum Ivermectin gilt vielen als mögliche Medizin gegen Covid-19. Doch offizielle Stellen dämpfen die Hoffnung, auch der Hersteller zeigt sich zurückhaltend. Lesen Sie mehr dazu hier

10. Februar, 11.43 Uhr: Über-60-Jährige sollen bis Ende Juni geimpft werden

Voraussetzung für die geplanten Impfungen bis Ende Juni ist, dass die Hersteller die in Aussicht gestellten Impfstoffmengen auch liefern können.

Lesen Sie mehr dazu Voraussetzung für die geplanten Impfungen bis Ende Juni ist, dass die Hersteller die in Aussicht gestellten Impfstoffmengen auch liefern können.Lesen Sie mehr dazu hier

10. Februar, 10:39 Uhr: Werden immer mehr Filialen wegen Corona schließen?

Ob H&M, Douglas oder Media Markt - viele große Unternehmen schließen deutschlandweit Filialen und setzen auf Online-Handel. Warum das so ist und was das für die Innenstädte bedeutet.

Mehr dazu lesen Sie Ob H&M, Douglas oder Media Markt - viele große Unternehmen schließen deutschlandweit Filialen und setzen auf Online-Handel. Warum das so ist und was das für die Innenstädte bedeutet.Mehr dazu lesen Sie hier

10. Februar, 10.13 Uhr: Länder sollen über Schul- und Kita-Öffnungen entscheiden

Die Öffnung von Schulen und Kitas soll Ländersache werden – das sieht zumindest ein erster Entwurf vor. Eine endgültige Entscheidung wird es aber erst am Ende der Konferenz geben.

Mehr dazu Die Öffnung von Schulen und Kitas soll Ländersache werden – das sieht zumindest ein erster Entwurf vor. Eine endgültige Entscheidung wird es aber erst am Ende der Konferenz geben.Mehr dazu hier

10. Februar, 09:55 Uhr: Bund und Länder beraten über Corona-Lockdown

Angela Merkel und die Länderchefs beraten am Mittwoch über die Fortsetzung des Lockdowns und wie dieser aussehen soll. Offenbar ist eine Verlängerung bis Mitte März vorgesehen.

Mehr dazu Angela Merkel und die Länderchefs beraten am Mittwoch über die Fortsetzung des Lockdowns und wie dieser aussehen soll. Offenbar ist eine Verlängerung bis Mitte März vorgesehen.Mehr dazu hier

10. Februar, 9.30 Uhr: 658 neue Corona-Fälle in Hessen - Inzidenzwert sinkt weiter

In Hessen ist die Zahl der Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden um 658 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand 0.00 Uhr) stieg die Gesamtzahl der Infektionen am Mittwoch damit auf 177.988 an. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 67 auf nun insgesamt 5296. Einen leichten Rückgang gab es beim sogenannten Inzidenzwert zu den Zahlen der Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner: Er lag am Mittwoch in Hessen bei 71,7. Am Vortag hatte der Wert hessenweit noch bei 77 gelegen.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Mittwoch in Hessen 375 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 10. Februar/14.19 Uhr). 198 der Intensivpatienten wurden beatmet. Hessenweit waren 1722 von 1953 Intensivbetten belegt - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

Landesweit wurden dem RKI zufolge einschließlich Dienstag (Stand Mittwoch: 10.00 Uhr) 239.310 Impfdosen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. 170 502 Menschen erhielten demnach bislang die erste Impfung, 5511 mehr als noch einen Tag zuvor. Die Impfquote lag bei 2,7 Prozent. 68.808 Menschen haben bislang auch die zweite Impfdosis erhalten. Hier lag die Quote bei 1,1 Prozent.

10. Februar, 6 Uhr: 8072 Corona-Neuinfektionen und 813 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 8072 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 813 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervorgeht. In diesen aktuellen Zahlen sollten auch 600 Nachmeldungen von Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen enthalten sein, die laut RKI am Vortag gefehlt hatten. Vor genau einer Woche hatte das RKI 9705 Neuinfektionen und 975 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.















Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 68. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.299.996 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 62.969. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.073.100 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,82 (Vortag 0,89). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

9. Februar, 21.27 Uhr: Auch im Kreis Darmstadt-Dieburg sinkt der Inzidenzwert

Der bundesweite Trend des fallenden Inzidenzwertes bezüglich der Corona-Neuinfektionen hält auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg an. Mehr dazu Der bundesweite Trend des fallenden Inzidenzwertes bezüglich der Corona-Neuinfektionen hält auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg an. Mehr dazu hier

9. Februar, 21.21 Uhr: Coronavirus: Vier weitere Todesfälle im Kreis Bergstraße

Der Kreis meldet vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus - davon einer mit einer mutierten Variante. Mehr dazu Der Kreis meldet vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus - davon einer mit einer mutierten Variante. Mehr dazu hier

9. Februar, 21 Uhr: Inzidenz im Kreis Alzey-Worms sinkt auf 60

Nach 30 bestätigten Neuinfektionen seit Montag liegt die Inzidenz im Landkreis Alzey-Worms bei 60,1. Auch die Stadt Worms nähert sich dem Landesdurchschnitt. Mehr dazu Nach 30 bestätigten Neuinfektionen seit Montag liegt die Inzidenz im Landkreis Alzey-Worms bei 60,1. Auch die Stadt Worms nähert sich dem Landesdurchschnitt. Mehr dazu hier

9. Februar, 20.51 Uhr: So lief der Start der Impfzentren in Südhessen

Nach langem Warten haben seit Dienstag alle hessischen Corona-Impfzentren geöffnet. Unsere Reporter haben sich umgehört, wie der Start in den südhessischen Zentren gelaufen ist. Mehr dazu Nach langem Warten haben seit Dienstag alle hessischen Corona-Impfzentren geöffnet. Unsere Reporter haben sich umgehört, wie der Start in den südhessischen Zentren gelaufen ist. Mehr dazu hier

9. Februar, 18.45 Uhr: Corona-Mutante in Mainz – „ein ziemlicher Anstieg“

Die Verbreitung von Corona-Mutationen bereitet dem Mainzer Gesundheitsamt Sorgen. Dafür klappt die Fallverfolgung wieder besser - und auch für die Altenheime besteht Hoffnung. Mehr dazu Die Verbreitung von Corona-Mutationen bereitet dem Mainzer Gesundheitsamt Sorgen. Dafür klappt die Fallverfolgung wieder besser - und auch für die Altenheime besteht Hoffnung. Mehr dazu hier

9. Februar, 18.30 Uhr: Weniger Erstimpfungen in Wiesbaden

Wegen der Öffnung der restlichen hessischen Impfzentren am Dienstag erwartet die Landeshauptstadt weniger Erstimpfungen. Es wird von nur noch etwa 120 Erstimpfungen pro Tag ausgegangen, da Wiesbaden nun mit einem niedrigeren Impfstoff-Lieferumfang auskommen muss, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt. Bisher waren es rund 288 tägliche Erstimpfungen. Das Biontech-Vakzin wird je Person in zwei Dosen – im Idealfall mit einem zeitlichen Abstand von drei Wochen – verabreicht. Bis auf eine Pflegeeinrichtung, „die aus medizinischen Gründen derzeit keine Erstimpfung erhalten konnte“, seien alle Alteneinrichtungen schon erstgeimpft, berichtet die Stadt weiter. Ebenso bestätigt das Pressereferat, dass mit der neuesten Impfstoff-Lieferung auch wieder ein Kontingent für die Kliniken eingetroffen sei, sodass die Impfungen dort weitergehen können.

9. Februar, 17.20 Uhr: Bund und Länder setzen auf Lockdown-Verlängerung

Nach einem Entwurf der Bund-Länder-Beratungen in Berlin soll es in Deutschland eine Verlängerung des harten Lockdowns geben. Das hat vor allem einen Grund. Mehr dazu Nach einem Entwurf der Bund-Länder-Beratungen in Berlin soll es in Deutschland eine Verlängerung des harten Lockdowns geben. Das hat vor allem einen Grund. Mehr dazu hier















9. Februar, 16.20 Uhr: Studie: Mehr Neuinfektionen nach „Querdenker“-Demos

Zwei Kundgebungen gegen die Corona-Politik haben zur Verbreitung des Virus beigetragen, sagen Forscher aus Mannheim und Berlin. Mehr dazu Zwei Kundgebungen gegen die Corona-Politik haben zur Verbreitung des Virus beigetragen, sagen Forscher aus Mannheim und Berlin. Mehr dazu hier

9. Februar, 16 Uhr: Inzidenz in Mainz weiter unter 50

In Mainz sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben, wie das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt am Dienstag bekannt gegeben hat. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt damit nun bei 145. Zudem meldete das Amt im Vergleich zum Vortag 22 Corona-Neuinfektionen in Mainz, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder leicht ansteigt von 43 auf 47.

Im Landkreis Mainz-Bingen fiel der wichtige Inzidenzwert dagegen am Dienstag erstmals seit Monaten wieder unter 50. Das Landesuntersuchungsamt gab ihn mit 49 an. Zudem wurden im Landkreis 16 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet sowie drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen. Die Gesamtzahl steigt dadurch auf 167.

9. Februar, 14.55 Uhr: Land Hessen legt neues Hilfspaket für Kultur auf

30 Millionen Euro fließen 2021 als Corona-Hilfen in Stipendien für Künstler und ein Programm für Open-Air-Kultur im Sommer. Ministerin Dorn will Bundeshilfen weiterhin ergänzen. Mehr dazu 30 Millionen Euro fließen 2021 als Corona-Hilfen in Stipendien für Künstler und ein Programm für Open-Air-Kultur im Sommer. Ministerin Dorn will Bundeshilfen weiterhin ergänzen. Mehr dazu hier

9. Februar, 8.25 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals seit drei Monaten unter 75

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. So wurden binnen einer Woche 72,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Dienstagmorgen meldete. Die Zahl sinkt seit mehreren Wochen. Ihren Höchstwert hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am 22. Dezember mit 197,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Unter die Schwelle von 100 war sie vor zwölf Tagen gerutscht. Das politische Ziel ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von langfristig unter 50.

Binnen eines Tages meldeten die deutschen Gesundheitsämter dem RKI 3379 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden 481 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6114 Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.291.924 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 09.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 481 auf 62.156. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.057.300 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 0,94 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Das RKI weißt darauf hin, dass gestern ca. 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen nicht fristgerecht verarbeitet wurden und deshalb erst morgen in der Statistik berücksichtigt werden.















9. Februar, 8 Uhr: 203 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 203 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen am Dienstag auf 177 331, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 0.00 Uhr). Eine Woche zuvor hatte es noch binnen 24 Stunden 311 Neuinfektionen gegeben.

Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg am Dienstag um 47 auf nun insgesamt 5229 seit Ausbruch der Pandemie. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner, ging weiter leicht zurück und lag hessenweit bei 77.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Montag in Hessen 388 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 8. Februar/12.15 Uhr). 204 der Intensivpatienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1831 von 2117 Intensivbetten belegt. 13,51 Prozent der Intensivbetten waren frei.

8. Februar, 19 Uhr: Inzidenzwert im Kreis Alzey-Worms weiter über dem Schnitt

Im Kreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms sind weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden. Die Inzidenzwerte sind jeweils zweistellig, liegen aber über dem Landesschnitt. Mehr dazu Im Kreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms sind weitere Corona-Todesfälle gemeldet worden. Die Inzidenzwerte sind jeweils zweistellig, liegen aber über dem Landesschnitt. Mehr dazu hier

8. Februar, 17.20 Uhr: Dreyer macht wenig Hoffnung auf Lockdown-Lockerungen

Für Lockerungen im Lockdown ist es nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer noch zu früh. Rheinland-Pfalz habe aber einen Plan, um den Menschen Perspektiven zu geben. Mehr dazu Für Lockerungen im Lockdown ist es nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer noch zu früh. Rheinland-Pfalz habe aber einen Plan, um den Menschen Perspektiven zu geben. Mehr dazu hier

8. Februar, 17.05 Uhr: Astrazeneca-Impfstoff an hessische Impfzentren ausgeliefert

Die ersten 26.400 Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca sind an die 28 hessischen Impfzentren ausgeliefert worden. Die Zentren können die Impfstoffe des britisch-schwedischen Herstellers an Menschen der höchsten Priorisierungsgruppe spritzen, die unter 65 Jahre alt sind, wie das Innenministerium am Montag in Wiesbaden unter Berufung auf die bundesweite Corona-Impfverordnung mitteilte. Demnach kann der Impfstoff zunächst medizinischem Personal in den Krankenhäusern der Covid-19-Versorgung sowie im Weiteren auch an Beschäftigte in Rettungsdiensten und mobilen Pflegediensten geimpft werden.

Von etwa 550.000 Menschen in der ersten Priorisierungsgruppe haben in Hessen nach Ministeriumsangaben mittlerweile fast 160.000 die erste Impfung erhalten und 63.600 auch schon die zweite. 172.000 Impfberechtigte konnten demnach seit Mittwoch Termine in den Impfzentren buchen. Zudem meldeten sich 50.000 Menschen über 80 Jahren für eine Impfung zuhause an.















8. Februar, 16.55 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz sinkt weiter

Die Sieben Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt in Mainz weiter leicht ab. Am Montagnachmittag meldete das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt für die Landeshauptstadt einen Wert von 43. Damit hat sich der Inzidenz-Wert der Corona-Infektionen innerhalb von zwei Wochen ungefähr halbiert. Im Vergleich zum Sonntag meldete das Landesuntersuchungsamt am Montag sechs bestätigte Neuinfektionen in Mainz. Diese Zahl ist noch einmal geringer als an den vergangenen Montagen, an denen bereits niedrige Zahlen gemeldet wurden, unter anderem da am Wochenende weniger Tests durchgeführt werden. 401 Menschen in Mainz gelten laut Landesuntersuchungsamt als aktuell infiziert.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden am Montag nicht gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie beträgt damit weiterhin 143. Auf den Intensivstationen der Mainzer Krankenhäuser liegen derweil laut DIVI-Intensivregister 13 Covid-19-Patienten, von denen zwölf beatmet werden müssen.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt am Montag im Vergleich zum Vortag lediglich vier Neuinfektionen, wodurch hier die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner leicht absinkt von 69 am Vortag auf nun 67. Als aktuell infiziert gelten hier 473 Menschen. Zugleich wurden im Landkreis vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet. Damit sind hier nun insgesamt 164 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

8. Februar, 16.50 Uhr: Mehr als 200 000 Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz

Seit Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus vor rund sechs Wochen sind in Rheinland-Pfalz mehr als 200.000 Spritzen gesetzt worden. "Die Zahlen belegen, wie leistungsfähig und verlässlich unser dreigliedriges System mit Impfungen in den neu errichteten Impfzentren, über die mobilen Teams sowie in den Krankenhäusern ist", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.

Bis Sonntagabend sei genau 201.075 Mal ein Piks gesetzt worden, davon 146.797 Erstimpfungen. Mehr als jeder Dritte habe bereits die zweite Impfung (54.278). Damit liege Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich der Länder auch bei den Zweitimpfungen in der oberen Hälfte. "Bei den Erstimpfungen hat kein anderes Bundesland anteilig so vielen seiner Einwohner bereits einen ersten Corona-Schutz anbieten können."

In 472 der 474 Alten- und Pflegeeinrichtungen sei auch bereits geimpft worden. Die beiden ausstehenden Häuser seien in Kürze an der Reihe, die Termine für die Zweitimpfungen seien nahezu in allen Einrichtungen vergeben. "Die Impfquoten sind mit rund 80 Prozent bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie rund 70 Prozent bei den Mitarbeitenden erfreulich hoch", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die erste Lieferung des dritten in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffs von Astrazeneca für Menschen bis 65 Jahren war für Montag angekündigt. Er ist zunächst für 10.000 Beschäftigte in Krankenhäusern gedacht, die zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören. Hinzu kommen 22.000 Menschen, die aufgrund ihrer Berufe im Terminpool der Impfzentren registriert sind.

8. Februar, 15.25 Uhr: 350 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 350 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 9357 Menschen (Stand 14.10 Uhr) mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit dem 2. November. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 32 auf 2762.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 44 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. 157 Covid-19-Patienten werden aktuell auf Intensivstationen behandelt - 80 von ihnen werden beatmet, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag bei 63,0 und damit unter dem Wert vom vergangenen Montag (81,4). Kurz vor Weihnachten gab es den Höchststand mit 170,4 am 21. Dezember.

Die höchste Inzidenz gibt es aktuell im Rhein-Hunsrück-Kreis mit 107,6. Danach folgen der Landkreis Kaiserslautern (100,0), der Kreis Bad Kreuznach (96,6) und die Stadt Worms (94,6). Elf der 24 Landkreise und 12 Städte sind unter der Inzidenz-Schwelle von 50. Darunter ist auch die Landeshauptstadt Mainz (43,5). Am niedrigsten ist die Inzidenz in Zweibrücken mit 14,6.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 96.053 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

8. Februar, 14.58 Uhr: Rheinland-Pfalz will mehr Schutz in Kindergärten

Das Bundesland stellt Geld für Masken und CO2-Sensoren in Kindergärten zur Verfügung. Auch bei den Tests für das Personal gibt es eine Verbesserung. Mehr Infos dazu Das Bundesland stellt Geld für Masken und CO2-Sensoren in Kindergärten zur Verfügung. Auch bei den Tests für das Personal gibt es eine Verbesserung. Mehr Infos dazu hier

8. Februar, 14.47 Uhr: Biontech-Impfstoff wirkt gegen zwei Varianten

Der Impftstoff von Biontech und Pfizer wirkt wohl auch gegen die Mutationen des Coronavirus aus Großbritannien und Südafrika. Das ergab eine Laborstudie. Mehr Infos dazu Der Impftstoff von Biontech und Pfizer wirkt wohl auch gegen die Mutationen des Coronavirus aus Großbritannien und Südafrika. Das ergab eine Laborstudie. Mehr Infos dazu hier

8. Februar, 14.40 Uhr: Mainzer Unimedizin weitet Impfstoff-Studie aus

Seit Ende Dezember nahmen dort 800 Bedienstete an einer Studie über die Wirkung des Curevac-Vakzins teil. Jetzt können auch Menschen aus anderen Gesundheitsberufe aus Mainz und Umgebung teilnehmen. Mehr Infos dazu Seit Ende Dezember nahmen dort 800 Bedienstete an einer Studie über die Wirkung des Curevac-Vakzins teil. Jetzt können auch Menschen aus anderen Gesundheitsberufe aus Mainz und Umgebung teilnehmen. Mehr Infos dazu hier

8. Februar, 14.30 Uhr: Österreich beendet Lockdown

Trotz hoher Zahlen will die Regierung den Österreichern durch vermehrte Corona-Tests etwas Normalität zurückgeben. Ein neuer Lockdown ist aber nicht ausgeschlossen. Mehr Infos dazu Trotz hoher Zahlen will die Regierung den Österreichern durch vermehrte Corona-Tests etwas Normalität zurückgeben. Ein neuer Lockdown ist aber nicht ausgeschlossen. Mehr Infos dazu hier





























8. Februar, 10.47 Uhr: 196 neue Infektionen in Hessen

Binnen eines Tages sind in Hessen am Montag 196 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen auf 177.127, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 0 Uhr). Am Montag vor einer Woche hatte es noch binnen 24 Stunden 233 Neuinfektionen gegeben.

Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg am Montag um 17 auf 5182. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ging weiter leicht zurück und lag hessenweit bei 80,2.

8. Februar, 10.43 Uhr: 4535 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 4535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 158 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 5608 Neuinfektionen und 175 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die erfassten Fallzahlen sind an Montagen in der Regel niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bei 76. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

7. Februar, 20 Uhr: Verdacht einer Corona-Mutation an Bergsträßer Schule

Die Schule in Gorxheimertal darf aktuell nicht betreten werden. Indes liegt die Inzidenz im Kreis über dem Landesdurchschnitt. Der Landrat erklärt, woran das liegt. Mehr Infos dazu Die Schule in Gorxheimertal darf aktuell nicht betreten werden. Indes liegt die Inzidenz im Kreis über dem Landesdurchschnitt. Der Landrat erklärt, woran das liegt. Mehr Infos dazu hier

7. Februar, 17.20 Uhr: Inzidenzwert im Kreis Alzey-Worms steigt leicht an – in der Stadt Worms fällt er

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt am Sonntag 68,6 (Stand Sonntag, 11.40 Uhr) und ist damit im Vergleich zum Freitag mit 61,7 leicht gestiegen. Der Inzidenzwert für die Stadt Worms, die wie der Landkreis vom Gesundheitsamt in Alzey betreut wird, liegt bei 100,5. Zuvor war diese Kennziffer für das Infektionsgeschehen am Freitag schon auf 102,9 gesunken. Mehr Infos dazu dazu Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt am Sonntag 68,6 (Stand Sonntag, 11.40 Uhr) und ist damit im Vergleich zum Freitag mit 61,7 leicht gestiegen. Der Inzidenzwert für die Stadt Worms, die wie der Landkreis vom Gesundheitsamt in Alzey betreut wird, liegt bei 100,5. Zuvor war diese Kennziffer für das Infektionsgeschehen am Freitag schon auf 102,9 gesunken. Mehr Infos dazu dazu hier

7.Februar, 16.30 Uhr: Landkreis Darmstadt-Dieburg mit Inzidenzwert 60

Über das vergangene Wochenende meldete der Landkreis 54 neue Corona-Fälle. Todesfälle kamen am Samstag und Sonntag keine weiteren hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 60, am Vortag war sie zwischenzeitlich auf 58 gesunken. Bei einer Inzidenz von 50 werden Lockerungen der Corona-Einschränkungen möglich. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 7202 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert.

226 Darmstadt-Dieburger sind mit oder an dem Virus verstorben. In den vergangenen sieben Tagen haben sich kreisweit 180 Menschen angesteckt. 6522 Landkreisbewohner gelten mittlerweile als gesund. 27 Patienten werden, Stand Sonntagmittag, an den Kreiskliniken behandelt. Auf der Normalstation in Groß-Umstadt liegen 9 Patienten, ein Patient wird intensiv behandelt. In der Kreisklinik in Jugenheim sind 17 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Stand Samstag, 18 Uhr, wurden aus dem Landkreis 3489 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft, teilt der Landkreis weiter mit. 2420 Menschen haben demnach bereits eine Zweitimpfung erhalten.

7. Februar, 16.16 Uhr: Fünf weitere Corona-Todesfälle im Kreis Groß-Gerau

Die Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau sinkt weiter, am Sonntag lag sie bei 69,6. Dennoch sind einige Todesopfer zu beklagen. Die aktuellen Zahlen im Überblick. Mehr dazu Die Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau sinkt weiter, am Sonntag lag sie bei 69,6. Dennoch sind einige Todesopfer zu beklagen. Die aktuellen Zahlen im Überblick. Mehr dazu hier

7. Februar, 15.45 Uhr: Mainz hält weiter Inzidenzwert unter 50

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner bleibt in Mainz weiter unter 50. Lag er am Freitagnachmittag laut dem rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamt noch bei 49,9, ist er nun auf 46,7 gesunken. Anders verhält es sich im Landkreis Mainz-Bingen: Hier lag der Wert am Freitag noch bei 68 und ist am Sonntag auf 69,5 gestiegen.

Die Grenze von 50 gilt als Zielwert, um die effektive Fallverfolgung durch das Gesundheitsamt wieder dauerhaft zu ermöglichen. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Sonntag informierte, wurden am Wochenende in der Landeshauptstadt insgesamt 20 und im Landkreis 27 Neuinfektionen festgestellt. Auch wurde in Mainz ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Coronavirusinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl ist damit auf 143 gestiegen. Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die Gesamtzahl derzeit bei 161, es gab keine weiteren Todesfälle.

7. Februar, 14.45 Uhr: 792 neue Corona-Infektionen - landesweite Inzidenz bei 80,7

In Hessen sind binnen eines Tages 792 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen auf 176.931, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin für Sonntag hervorgeht (Stand 0.00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 17 auf 5165. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ging weiter leicht zurück und lag hessenweit bei 80,7.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Sonntag in Hessen 383 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 12.15 Uhr). 192 der Intensivpatienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1798 von 2093 Intensivbetten belegt. 14 Prozent der Intensivbetten waren noch frei. Bei der Impfquote liegt Hessen unter dem Bundesdurchschnitt: 2,4 Prozent der Bevölkerung sind laut Robert Koch-Institut bis Freitagabend geimpft worden. Der Bundesdurchschnitt liegt mit 2,7 Prozent etwas höher.















7. Februar, 12.30 Uhr: 289 neue Corona-Infektionen und fünf Tote in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind innerhalb eines Tages 289 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Insgesamt stieg damit die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 95 703, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Sonntag in Mainz mitteilte (Stand: 11.14 Uhr). Fünf weitere Menschen starben mit oder an Covid-19 - damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung auf 2730. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner lag landesweit bei 60,9.

Am höchsten war die Inzidenz mit 102,8 im Rhein-Hunsrück-Kreis und in der Stadt Worms (100,5). Am niedrigsten mit 14,6 in Zweibrücken. Insgesamt lag die Inzidenz in 14 der 36 Kreise und Städte unter der Schwelle von 50. Wegen des Wochenendes melden allerdings nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz waren am Samstag (Stand 14.19 Uhr) 176 Menschen wegen Covid-19 in Behandlung, davon wurden 80 beatmet. Von den 1179 betreibbaren Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 292 frei - fast jedes vierte.

Bei den Impfungen rangiert Rheinland-Pfalz nach wie vor im Spitzenfeld. 3,6 Prozent der Menschen waren bis einschließlich Freitag laut Robert Koch-Institut geimpft. Der Bundesdurchschnitt lag bei 2,7 Prozent.

7. Februar, 12 Uhr: Virologe Streeck: „Vielen fehlt der Langfrist-Ausblick“

Der Virologe Professor Hendrik Streeck spricht darüber, wieso sich das Coronavirus nicht ausrotten lässt und was ihn an der Aufgeregtheit der Medien und Politiker stört.

Mehr dazu Der Virologe Professor Hendrik Streeck spricht darüber, wieso sich das Coronavirus nicht ausrotten lässt und was ihn an der Aufgeregtheit der Medien und Politiker stört.Mehr dazu hier















7. Februar, 10 Uhr: Biontech wünscht sich mehr Geld für Ausbau der Impfstoffherstellung

Mit mehr staatlichen Hilfen könnte Biontech die Produktionskapazitäten für den Corona-Impfstoff erhöhen - das sagt das Unternehmen und hofft auf weitere Unterstützungen.

Mehr dazu Mit mehr staatlichen Hilfen könnte Biontech die Produktionskapazitäten für den Corona-Impfstoff erhöhen - das sagt das Unternehmen und hofft auf weitere Unterstützungen.Mehr dazu hier

7. Februar, 8.00 Uhr: 8616 Corona-Neuinfektionen und 231 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 8616 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 231 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Sonntag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 11 192 Neuinfektionen und 399 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bei 75,6. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.284.010 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 07.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 61.517. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.029.200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 0,95 (Vortag 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 95 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland ist auf unter 4000 gesunken. Wie aus der Zeitreihe der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht, wurden am Samstag 3958 Covid-19-Erkrankte intensivmedizinisch behandelt (Stand 12.17 Uhr). Das waren 108 weniger als am Vortag. Über die Hälfte der Patienten wurde invasiv beatmet. Zuletzt lag die Zahl der Corona-Intensivpatienten am 3. Dezember unter 4000, danach war sie bis Anfang Januar auf über 5700 Behandelte gestiegen.

6. Februar, 19.59 Uhr: 187 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind innerhalb eines Tages 187 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt stieg damit die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 95 414, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Samstag in Mainz mitteilte (Stand: 11.10 Uhr). Sieben weitere Menschen starben mit oder an Covid-19 - damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung auf 2725. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner lag landesweit bei 60,1. Wegen des Wochenendes seien allerdings nicht von allen Gesundheitsämtern Zahlen gemeldet worden, hieß es. Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz waren am Samstag (Stand 14.19

Uhr) 176 Menschen wegen Covid-19 in Behandlung, davon wurden 80 beatmet. Von den 1079 betreibbaren Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 248 frei. Das entspricht rund 23 Prozent der freien Intensivbetten.

6. Februar, 14.40 Uhr: Wie ich FFP2-Masken wiederverwenden kann

Es kursieren viele Tipps, wie man FFP2-Masken angeblich aufbereiten kann, um sie mehrmals zu tragen. Experten empfehlen jedoch nur zwei Methoden. Welche das sind, lesen Sie hier. Es kursieren viele Tipps, wie man FFP2-Masken angeblich aufbereiten kann, um sie mehrmals zu tragen. Experten empfehlen jedoch nur zwei Methoden. Welche das sind, lesen Sie

6. Februar, 13.14 Uhr: Länder haben Ausstiegsszenario für Kultur nach dem Lockdown

Mit einem dreistufigen Plan wollen die Bundesländer laut einem der dpa vorliegenden Papier "Kultur wieder ermöglichen". Als erstes sollen Musik- und Kunstschulen öffnen dürfen. Mehr dazu hier. Mit einem dreistufigen Plan wollen die Bundesländer laut einem der dpa vorliegenden Papier "Kultur wieder ermöglichen". Als erstes sollen Musik- und Kunstschulen öffnen dürfen. Mehr dazu

6. Februar, 12.05 Uhr: 761 neue Corona-Infektionen in Hessen - Hochtaunuskreis unter Inzidenz von 50

In Hessen sind binnen eines Tages 761 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen auf 176 138, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 0.00 Uhr).

Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 34 auf 5148. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ging weiter zurück und lag hessenweit bei 81,1.

Die höchste Inzidenz hatte auch am Samstag weiterhin der Kreis Fulda mit 163,6. Während der Kreis Marburg-Biedenkopf mit 53,8 wieder leicht über der Schwelle von 50 lag, war am Samstag der Hochtaunuskreis mit 48,1 der Landkreis mit der niedrigsten Inzidenz. Über 100 lagen am Samstag fünf Landkreise.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Samstag in Hessen 383 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 10.19 Uhr). 187 von ihnen wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1738 von 1957 Intensivbetten belegt. 11 Prozent der hessischen Intensivbetten waren am Samstag noch frei.

Laut Divi wurden 213 711 Menschen in Hessen bislang gegen das Coronavirus geimpft (Stand Samstag, 10.00 Uhr). 152 473 Menschen erhielten eine Erstimpfung, 61 238 Menschen habe auch die Zweitimpfung erhalten. Die Impfquote liegt damit bei 2,4 Prozent.

6. Februar, 8 Uhr: Chefs im Impfzentrum in Ingelheim: Mittendrin im Stresstest

Mathias Hirsch und Martin Becker leiten das Impfzentrum in Ingelheim. Sie kennen die Ängste der Senioren, wenn sie kommen – und die Erleichterung, mit der sie wieder gehen. Das ganze Interview lesen Sie hier. Mathias Hirsch und Martin Becker leiten das Impfzentrum in Ingelheim. Sie kennen die Ängste der Senioren, wenn sie kommen – und die Erleichterung, mit der sie wieder gehen. Das ganze Interview lesen Sie

5. Februar, 18.20 Uhr: Anmelden fürs Impfen in Erbach: Nach sieben Stunden klappt‘s

Reichlich Geduld, aber auch Technik und Erfahrung braucht, wer einen Termin für die Corona-Impfungen in Erbach ergattern möchte. Zum Erfahrungsbericht geht es hier. Reichlich Geduld, aber auch Technik und Erfahrung braucht, wer einen Termin für die Corona-Impfungen in Erbach ergattern möchte. Zum Erfahrungsbericht geht es

5. Februar, 18.15 Uhr: 20 Soldaten in Pflegeheimen Darmstadt-Dieburgs

Leider acht neue Todesfälle, aber einen deutlichen Rückgang der Neuinfizierten (+32) meldet der Kreis für Freitag. Somit sinkt die Inzidenz deutlich auf 68.

Erstmals seit Wochen gibt es auf der Covid-Normalstation in Groß-Umstadt eine spürbar rückläufige Tendenz: „Am vergangenen Wochenende hatten wir dort noch 22 Patienten, jetzt sind es neun. Die Situation auf der Intensivstation in Jugenheim bleibt aber weiter sehr angespannt“, schildert Kliniksprecher Frank Horneff.

Um die Alten- und Pflegeeinrichtungen bei den Corona-Testungen zu entlasten, sind seit heute 20 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Landkreis tätig. Besucher dürfen Alten- und Pflegeheime nur betreten, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Beschäftigten müssen ebenfalls mindestens zweimal pro Woche getestet werden.

15 Soldaten unterstützen das Personal bei der Testung von Besuchern und Mitarbeitern. Die weiteren fünf Soldaten werden überall dort in den Heimen eingesetzt, wo „Not in der Pflege“ ist: Sie helfen bei der Essensausgabe oder kümmern sich um das Einräumen des Geschirrspülers.

5. Februar, 17.30 Uhr: Zahl der Neuinfektionen im Kreis Alzey-Worms sinkt

Wie viele Neuinfektionen gibt es im Kreis? Wie viele Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben? Die Übersicht für den Landkreis und die Städte Alzey und Worms. Mehr dazu hier. Wie viele Neuinfektionen gibt es im Kreis? Wie viele Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben? Die Übersicht für den Landkreis und die Städte Alzey und Worms. Mehr dazu

5. Februar, 16.45 Uhr: Mehr Tempo bei der Impfterminvergabe dank Eventim

Wer Millionen Anfragen von Rammstein-Fans handelt, schafft auch die Impfterminvergabe. Schleswig-Holstein baut deshalb auf Eventim. Wie sieht es in Hessen und Rheinland-Pfalz aus? Mehr dazu hier. Wer Millionen Anfragen von Rammstein-Fans handelt, schafft auch die Impfterminvergabe. Schleswig-Holstein baut deshalb auf Eventim. Wie sieht es in Hessen und Rheinland-Pfalz aus? Mehr dazu















5. Februar, 16.40 Uhr: Impfaußenstelle in Idstein soll kommen

Um auch immobilen Senioren die Impfung zu ermöglichen, wird der Rheingau-Taunus-Kreis zusätzlich zum Impfzentrum Eltville eine Außenstelle in Idstein anbieten. Mehr Infos dazu finden Sie Um auch immobilen Senioren die Impfung zu ermöglichen, wird der Rheingau-Taunus-Kreis zusätzlich zum Impfzentrum Eltville eine Außenstelle in Idstein anbieten. Mehr Infos dazu finden Sie hier

5. Februar, 16.30 Uhr: Rheinland-Pfalz: Erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs

Am Samstag sollen 16.800 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca in Rheinland-Pfalz ausgeliefert werden. Eine Woche später soll die nächste Lieferung folgen. Mehr dazu hier. Am Samstag sollen 16.800 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca in Rheinland-Pfalz ausgeliefert werden. Eine Woche später soll die nächste Lieferung folgen. Mehr dazu

5. Februar, 15.30 Uhr: Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 65,5

Die Zunahme von Corona-Infektionen und -Sterbefällen in Rheinland-Pfalz hat sich die vierte Woche in Folge abgeschwächt. In der jetzt ausklingenden Woche bis Freitag nahm die Zahl der Infektionen um 3,1 Prozent, die der Todesfälle um 8,6 Prozent zu, wie aus Daten des Landesuntersuchungsamts vom Freitag hervorgeht.

Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag (Stand 14.10 Uhr) 450 neue Infektionen. Aktuell sind demnach 10 924 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert - der niedrigste Stand seit dem 5. November. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 35 auf 2718.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen und bezogen auf 100.000 Einwohner - sank auf 65,5. Das ist der niedrigste Wert seit dem 25. Oktober. Vor einer Woche waren es noch 84,7. Am schnellsten hatte sich die Pandemie kurz vor Weihnachten ausgebreitet, mit einer Inzidenz von 170,4 am 21. Dezember.

Am höchsten war die Inzidenz im Rhein-Hunsrück-Kreis (106,6) und im Kreis Birkenfeld (106,2). Zehn der 24 Kreise und 12 Städte sind unter der Inzidenz-Schwelle von 50, darunter auch die Landeshauptstadt Mainz (49,9). Am niedrigsten ist der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 14,6.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 116 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 182 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 86 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag hervorgeht.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 95 227 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

5. Februar, 15.25 Uhr: Inzidenz in Mainz unter 50 – zum ersten mal seit Oktober

Es war denkbar knapp: Der Corona-Inzidenzwert für Mainz ist mit 49,9 erstmals seit Oktober 2020 unter 50 geblieben. Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die Inzidenz dagegen höher. Mehr dazu hier. Es war denkbar knapp: Der Corona-Inzidenzwert für Mainz ist mit 49,9 erstmals seit Oktober 2020 unter 50 geblieben. Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die Inzidenz dagegen höher. Mehr dazu

5. Februar, 15.20 Uhr: In sechs Schritten zur Impfung an der Bergstraße

Seit Dezember ist das Impfzentrum in Bensheim startklar, am Dienstag geht es nun in Betrieb. So läuft eine Impfung ab. Mehr dazu hier. Seit Dezember ist das Impfzentrum in Bensheim startklar, am Dienstag geht es nun in Betrieb. So läuft eine Impfung ab. Mehr dazu

5. Februar, 14.20 Uhr: Impfpanne in Bad Sobernheimer Seniorenresidenz

Die Einrichtung in der Malteserstraße wurde zunächst vergessen. Der neue Impf-Termin wurde dann wegen eines aktiven Corona-Ausbruchgeschehens verschoben. Das ist jedoch unüblich. Mehr dazu hier. Die Einrichtung in der Malteserstraße wurde zunächst vergessen. Der neue Impf-Termin wurde dann wegen eines aktiven Corona-Ausbruchgeschehens verschoben. Das ist jedoch unüblich. Mehr dazu

5. Februar, 9 Uhr: Knapp 900 neue Corona-Infektionen in Hessen - Inzidenz sinkt weiter

Binnen eines Tages sind in Hessen knapp 900 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Mit 888 registrierten Fällen lag die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen damit am Freitag bei 175.378, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 0 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 64 auf 5114. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ging weiter zurück und lag hessenweit bei 84.

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Donnerstag in Hessen 388 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 12.15 Uhr). 185 davon wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1854 von 2119 Intensivbetten belegt.

5. Februar, 6 Uhr: 12.908 Corona-Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.908 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 855 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 14 022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bei 79,9. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.264.909 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 05.02., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 60.597. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.008.200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,89 (Vortag 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















4. Februar, 15.10 Uhr: Inzidenzwert in Mainz liegt nun bei 51

Mainz nähert sich dem wichtigen Sieben-Tage Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner von 50 weiter an. Am Donnerstagnachmittag gab das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt den Wert mit 51 für die Landeshauptstadt an. Die Grenze von 50 gilt als Zielwert, um die effektive Fallverfolgung durch das Gesundheitsamt wieder dauerhaft zu ermöglichen. Gegenüber dem Vortag meldete das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag 17 nachgewiesene Neuinfektionen sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 142.

Für den Kreis Mainz-Bingen wurden derweil im Vergleich zum Vortag sechs weitere Todesfälle gemeldet sowie 43 Neuinfektionen, was wohl vor allem mit Ausbrüchen in Altenheimen zusammenhängt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt dadurch im Landkreis auf 67.

4. Februar, 15 Uhr: Rund 500 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 503 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind 11 232 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit dem 5. November vergangenen Jahres. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 37 auf 2683.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 101 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 174 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 86 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 67,2 und damit unter dem Wert vor einer Woche (86,1). Das ist der niedrigste Stand seit dem 25. Oktober. Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Kaiserslautern mit 115,1. Danach folgen der Kreis Birkenfeld (114,9) und der Rhein-Hunsrück-Kreis (111,5). Acht Kommunen unter den 14 Landkreisen und zwölf kreisfreien Städte sind unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 11,7. Das ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auch der niedrigste Wert in ganz Deutschland.

4. Februar, 14.30 Uhr: Boehringer prüft Unterstützung bei Corona-Impfungen

Boehringer Ingelheim entwickelt zwar Medikamente gegen Covid-19, aber keine Impfstoffe. Warum der Konzern trotzdem prüft, ob und wie er bei den Corona-Impfkampagnen helfen kann.

Mehr dazu finden Sie Boehringer Ingelheim entwickelt zwar Medikamente gegen Covid-19, aber keine Impfstoffe. Warum der Konzern trotzdem prüft, ob und wie er bei den Corona-Impfkampagnen helfen kann.Mehr dazu finden Sie hier.

4. Februar, 13 Uhr: Mitarbeiter klagen wegen Corona-Testpflicht gegen Unternehmen

Das Baustoffunternehmen BMI fordert von Mitarbeitern Corona-Tests. Einige Mitarbeiter gehen dagegen mithilfe von Anwälten aus der Corona-Kritiker- und Querdenker-Szene vor.

Mehr dazu finden Sie Das Baustoffunternehmen BMI fordert von Mitarbeitern Corona-Tests. Einige Mitarbeiter gehen dagegen mithilfe von Anwälten aus der Corona-Kritiker- und Querdenker-Szene vor.Mehr dazu finden Sie hier.

4. Februar, 10.20 Uhr: Corona-Mutante an Heppenheimer Schule

Ein Schüler einer zehnten Realschulklasse hat sich mit der britischen Coronavirus-Variante angesteckt. Umgehend wurde seine Klasse unter Quarantäne gestellt. Den ganzen Bericht finden Sie Ein Schüler einer zehnten Realschulklasse hat sich mit der britischen Coronavirus-Variante angesteckt. Umgehend wurde seine Klasse unter Quarantäne gestellt. Den ganzen Bericht finden Sie hier.

4. Februar, 7.50 Uhr: Inzidenz im Hochtaunuskreis sinkt unter 50

In Hessen sind binnen eines Tages 1177 weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bislang registrierten Fälle lag damit am Donnerstag bei 174 489, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 61 auf 5050. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner, lag hessenweit bei 86,3.

In den Regionen wies der Hochtaunuskreis mit 44,3 den niedrigsten Wert auf und lag damit unter dem Schwellenwert von 50. In den vergangenen Tagen hatte auch der Kreis Marburg-Biedenkopf darunter gelegen, allerdings nur knapp und für kurze Zeit. Das RKI meldete für dort am Donnerstag eine Inzidenz von 55,9. Den höchsten Wert im Land wies der Kreis Fulda mit 167,2 auf.















4. Februar, 5.40 Uhr: 786 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.211 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 786 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 17.553 Neuinfektionen und 941 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bei 80,7. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.252.001 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 59 742. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 991 000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,83 (Vortag 0,85). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

3. Februar, 18.15 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz Alzey-Worms schwankt zwischen 60 und 70

Von den 35 bestätigte Corona-Neuinfektionen im Landkreis Alzey-Worms entfällt mit 17 Fällen fast die Hälfte auf die Stadt Worms. Den Bericht finden Sie Von den 35 bestätigte Corona-Neuinfektionen im Landkreis Alzey-Worms entfällt mit 17 Fällen fast die Hälfte auf die Stadt Worms. Den Bericht finden Sie hier.















3. Februar, 16.40 Uhr: Corona-Statistiken: 63 weitere Todesfälle in Hessen

In Hessen sind 945 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der bislang registrierten Ansteckungen seit Beginn der Pandemie am Mittwoch auf 173.312 (Stand 0.00 Uhr), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 63 auf 4989. Die Zahl der binnen 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) sank im Vergleich zum Vortag von 90,4 auf 87,8.

Die höchste Inzidenz gab es weiterhin in den Landkreisen Fulda (159,2) und Werra-Meißner (142,5), Die niedrigsten Werte verzeichnete die Statistik im Hochtaunuskreis (51,9) und im Landkreis Marburg-Biedenkopf (53,1).

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Mittwoch in Hessen 382 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 12.15 Uhr). 184 davon wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1836 von 2119 Intensivbetten belegt.

Über 190.000 Impfdosen verabreicht

Landesweit wurden dem hessischen Innenministerium zufolge mit Stand Dienstag insgesamt 190.364 Impfdosen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. 138 721 Menschen erhielten demnach bislang die erste Impfung, das waren 3510 mehr als am Vortag. Die Impfquote lag weiter bei 2,2 Prozent. 51 643 Menschen haben bislang auch die zweite Impfdosis erhalten, das waren 2299 mehr als am Vortag. Hier lag die Quote bei 0,8 Prozent.

3. Februar, 16.04 Uhr: Darmstädter warten (fast) vergeblich auf Impftermine

Neue Runde, zum Teil altes Leid: Seit Mittwoch können sich Menschen über 80 Jahren wieder um einen Impftermin bemühen. Doch das Prozedere sorgt für Frust. Mehr dazu HIER. Neue Runde, zum Teil altes Leid: Seit Mittwoch können sich Menschen über 80 Jahren wieder um einen Impftermin bemühen. Doch das Prozedere sorgt für Frust. Mehr dazu

3. Februar, 16 Uhr: Rund 550 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 545 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 30 auf 2646 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 11.362 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die Sieben-Tage-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz gibt das Robert Koch-Institut mit 0,85 an - ebenso wie für ganz Deutschland. Diese Kennzahl besagt, dass 100 infizierte Menschen durchschnittlich 85 weitere anstecken.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 54 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 173 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 90 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 70,3 und damit unter dem Wert der Vorwoche (90,0). Das ist der niedrigste Stand seit dem 25. Oktober.

Den aktuell höchsten Wert im Land gibt es in der pfälzischen Stadt Landau mit 115,2. Die niedrigste Inzidenz wurde für die Stadt Zweibrücken mit 11,7 ermittelt. Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 94.247 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

3. Februar, 15.30 Uhr: Lage in Wiesbadener Kliniken stabilisiert sich

Auf den Normalstationen in den Wiesbadener Krankenhäusern haben die Patientenzahlen abgenommen, auf den Intensivstationen nehmen andere Notfälle wieder zu. Sorgen bereiten den Häusern die Virus-Mutanten. Mehr dazu Auf den Normalstationen in den Wiesbadener Krankenhäusern haben die Patientenzahlen abgenommen, auf den Intensivstationen nehmen andere Notfälle wieder zu. Sorgen bereiten den Häusern die Virus-Mutanten. Mehr dazu hier















3. Februar, 15.18 Uhr: Im Odenwald verbreitet sich das Virus zu Hause

Im Odenwaldkreis gibt es 30 neue Corona-Fälle und 30 Genesene. Das Virus verbreitet sich derzeit vor allem bei privaten Treffen mit Familie und Freunden. Alle Altersgruppen sind betroffen. Alle Hintergründe gibt es Im Odenwaldkreis gibt es 30 neue Corona-Fälle und 30 Genesene. Das Virus verbreitet sich derzeit vor allem bei privaten Treffen mit Familie und Freunden. Alle Altersgruppen sind betroffen. Alle Hintergründe gibt es hier

3. Februar, 14.32 Uhr: "Covid-Patienten steht die Angst ins Gesicht geschrieben"

Edith Peschel und Katharina Abich arbeiten auf der Corona-Station im Darmstädter Klinikum. Im Gastbeitrag berichten sie von Arbeitsalltag, körperlicher und seelischer Belastung und Teamgeist.

Mehr dazu HIER. Edith Peschel und Katharina Abich arbeiten auf der Corona-Station im Darmstädter Klinikum. Im Gastbeitrag berichten sie von Arbeitsalltag, körperlicher und seelischer Belastung und Teamgeist.Mehr dazu

3. Februar, 14.25 Uhr: Eventim: Konzertbesuche künftig nur mit Impfung?

Ohne Corona-Impfung kein Konzert - das könnte bald Realität werden. Die technischen Voraussetzungen dafür hat der große Ticketverkäufer Eventim bereits geschaffen.

Mehr dazu HIER. Ohne Corona-Impfung kein Konzert - das könnte bald Realität werden. Die technischen Voraussetzungen dafür hat der große Ticketverkäufer Eventim bereits geschaffen.Mehr dazu

3. Februar, 14.15 Uhr: Das Impfen in Heimen kommt voran

Rund 65 Prozent der Pflegeheimbewohner in Hessen, knapp 90 Prozent in Rheinland-Pfalz sind geimpft. Generell zeichnet sich zwischen den Bundesländern ein uneinheitliches Bild ab.

Mehr dazu HIER. Rund 65 Prozent der Pflegeheimbewohner in Hessen, knapp 90 Prozent in Rheinland-Pfalz sind geimpft. Generell zeichnet sich zwischen den Bundesländern ein uneinheitliches Bild ab.Mehr dazu

3. Februar, 10.30 Uhr: Curevac und Glaxosmithkline entwickeln Mutanten-Impfstoff

Der deutsche Impfstoffhersteller plant mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline ein Vakzin gegen die Varianten des Coronavirus zu entwickeln.

Mehr dazu HIER. Der deutsche Impfstoffhersteller plant mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline ein Vakzin gegen die Varianten des Coronavirus zu entwickeln.Mehr dazu

3. Februar, 10 Uhr: Dreyer: Bis Ende Februar 200.000 Corona-Impfungen

Bis Dienstagabend sind rund 143.000 Rheinland-Pfälzer gegen das Virus geimpft worden. Erfreut zeigte sich Malu Dreyer über die offensichtlich steigende Impfbereitschaft im Land. Mehr dazu HIER. Bis Dienstagabend sind rund 143.000 Rheinland-Pfälzer gegen das Virus geimpft worden. Erfreut zeigte sich Malu Dreyer über die offensichtlich steigende Impfbereitschaft im Land. Mehr dazu

3. Februar, 9.30 Uhr: Wieder technische Probleme bei Corona-Impfterminvergabe

Erneut gibt es in Hessen massive technische Probleme bei der Vergabe von Corona-Impfterminen für Senioren über 80 Jahre.

Mehr dazu HIER. Erneut gibt es in Hessen massive technische Probleme bei der Vergabe von Corona-Impfterminen für Senioren über 80 Jahre.Mehr dazu

3. Februar, 9 Uhr: 63 weitere Todesfälle in Hessen

In Hessen sind 945 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der bislang registrierten Ansteckungen seit Beginn der Pandemie am Mittwoch auf 173.312 (Stand 0 Uhr), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 63 auf 4989. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) sank in Vergleich zum Vortag von 90,4 auf 87,8.

3. Februar, 6 Uhr: 9705 Corona-Neuinfektionen und 975 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 9705 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 975 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 13.198 Neuinfektionen und 982 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 82,9. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.237.790 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 3.2., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 58.956. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.973.200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,85 (Vortag 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

2. Februar, 17.41 Uhr: Corona-Mutation auch in Mainz

Die britische Mutation des Coronavirus ist nun auch bei Infizierten aus Mainz nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitteilte, sei die leichter übertragbare Variante des Erregers bei Umgebungsuntersuchungen bereits bekannter Fälle in sechs Mainzer Proben festgestellt worden. Bei einer Mainzer Firma soll es allein drei Infizierte geben, die aber nicht alle in Mainz wohnen, heißt es weiter in der Mitteilung. Bei diesen drei Personen sei davon auszugehen, dass sie sich gegenseitig angesteckt hätten. Darüber hinaus sei aber weiterhin unklar, auf welchem Weg die Virus-Mutation ihren Weg in die Region gefunden habe. Hinweise auf Reiserückkehrer gebe es nicht, so das Gesundheitsamt. Im Landkreis gebe es weitere acht Fälle, in denen die Variante nachgewiesen worden sei.

Aus den Umgebungsuntersuchungen gehe zudem hervor, dass die britische Mutation bereits seit dem 8. Januar in der Region sei. Aufgrund dieses frühen Auftretens der Variante und der regionalen Streuung sei davon auszugehen, dass „die britische Mutation bereits weiter verbreitet ist und noch mehr Fälle auftauchen werden“. Die Ergebnisse von fünf Umgebungsuntersuchungen stünden noch aus, so das Gesundheitsamt.

2. Februar, 17.40 Uhr: Shoppen in Darmstädter Innenstadt trotz Lockdown möglich

Einzelhändler dürfen ihre Läden zwar nicht öffnen, werden aber kreativ, um weiter verkaufen zu können. Mit Onlineshops, Liefer- und Abholservices halten sie sich über Wasser.

Mehr dazu HIER. Einzelhändler dürfen ihre Läden zwar nicht öffnen, werden aber kreativ, um weiter verkaufen zu können. Mit Onlineshops, Liefer- und Abholservices halten sie sich über Wasser.Mehr dazu

2. Februar, 16.40 Uhr: Hennemann hält nach: Verantwortung übernehmen

Der Impfgipfel war eine Beruhigungspille nach dem schleppenden Impfstart, sagt Chefredakteur Lars Hennemann in seiner Videokolumne. Der Impfgipfel war eine Beruhigungspille nach dem schleppenden Impfstart, sagt Chefredakteur Lars Hennemann in seiner

2. Februar, 16 Uhr: Mainz kommt Wert 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz näher

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt in Mainz weiter ab. Nach den Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamts lag sie am Dienstag bei 55. Damit rückt die angestrebte Marke von 50 in greifbare Nähe. Diese wurde in der Landeshauptstadt am 11. Oktober überschritten und konnte seitdem bislang nicht wieder unterschritten werden.

Neben der sinkenden Inzidenz-Zahl meldete das Amt am Dienstag 18 nachgewiesene Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag sowie zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 141.

Für den Kreis Mainz-Bingen wurden ebenfalls zwei weitere Todesfälle gemeldet. Zudem wurden hier 42 neue Corona-Infektionen registriert, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner auf 62 leicht absinkt.

2. Februar, 16 Uhr: Rund 400 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 392 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 45 auf 2616 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 11 251 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 5. November 2020.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 86 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 174 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 88 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Dienstag für ganz Rheinland-Pfalz bei 73,8 und damit unter dem Stand der Vorwoche (97,4). Zuletzt gab es am 26. Oktober 2020 eine geringere Inzidenz.

Die meisten Neuinfektionen pro Einwohner gibt es in der Stadt Landau mit 119,5. Danach folgen der Kreis Birkenfeld (112,4) und der Kreis Bad Kreuznach (106,7). Sechs Kommunen liegen unter der Inzidenz-Schwelle von 50, am niedrigsten ist der Wert in Trier mit 22,4.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 93 729 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

2. Februar, 14.40 Uhr: Corona-Mutanten in Rheinland-Pfalz in 20 Proben gefunden

Bei einem Großteil der gefundenen Mutanten handelt es sich um die britische Variante. Sie ist besonders gefürchtet, weil sie sich nach ersten Erkenntnissen stärker verbreitet.

Mehr dazu HIER. Bei einem Großteil der gefundenen Mutanten handelt es sich um die britische Variante. Sie ist besonders gefürchtet, weil sie sich nach ersten Erkenntnissen stärker verbreitet.Mehr dazu

2. Februar, 13 Uhr: OB Ebling zum Impfen: „Es ist ein Debakel“

Das Mainzer Impfzentrum kann erst Mitte Februar wieder Termine für Erstimpfungen vergeben. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) findet deutliche Worte.

Mehr dazu HIER. Das Mainzer Impfzentrum kann erst Mitte Februar wieder Termine für Erstimpfungen vergeben. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) findet deutliche Worte.Mehr dazu

2. Februar, 12 Uhr: Wiesbadener Hoteliers bieten Zimmer als Homeoffice-Alternative an

Wiesbadener Hotels bieten Zimmer tagsüber als Alternative zum Homeoffice an. Bislang nutzt vor allem eine Berufsgruppe das Angebot. Jetzt hoffen die Hoteliers auf Empfehlungen.

Mehr dazu HIER. Wiesbadener Hotels bieten Zimmer tagsüber als Alternative zum Homeoffice an. Bislang nutzt vor allem eine Berufsgruppe das Angebot. Jetzt hoffen die Hoteliers auf Empfehlungen.Mehr dazu

2. Februar, 8.10 Uhr: Weitere 311 Infektionen mit Coronavirus nachgewiesen

In Hessen sind 311 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der bislang registrierten Infektionen seit Beginn der Pandemie am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand 0.00 Uhr) auf 172 367. Mit bislang insgesamt 4926 Todesopfern stieg die Zahl um weitere 84. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner, sank in Vergleich zum Vortag leicht von 91,9 auf 90,4.

Die höchste Inzidenz gab es nach wie vor im Landkreis Fulda (174) sowie im Werra-Meißner-Kreis (152,5). Die niedrigste Inzidenz in Hessen gibt es den aktuellen Zahlen zufolge im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 50,3. Ein mutmachendes Signal sah Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) am Dienstag. Erstmals seit mehr als drei Monaten sank die Inzidenz in der Stadt mit einem Wert von 98 wieder unter die 100. Noch vor wenigen Wochen habe man bei einem Höchstwert von 496 gelegen. "Die Einschränkungen, die wir alle im Alltag erleben, sind mitunter nur schwer zu ertragen, aber die jüngsten Entwicklungen sollten Ansporn genug sein und uns daran erinnern, dass wir es jetzt alle in der Hand haben, wie viele Freiheiten der Sommer für uns bereithalten wird."

Dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge wurden am Dienstag in Hessen 400 Covid-19-Patienten behandelt (Stand: 13.19 Uhr). 198 davon wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1730 von 1966 Intensivbetten belegt.















Landesweit wurden dem RKI zufolge bis einschließlich Montag insgesamt 184 555 Impfdosen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. 135 211 Menschen erhielten bislang die erste Impfung, das waren 4448 mehr als am Vortag. Die Impfquote lag bei 2,2 Prozent. 49 344 Menschen haben bislang auch die zweite Impfdosis erhalten.















2. Februar, 6.06 Uhr: 6114 Corona-Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6114 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 861 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6412 Neuinfektionen und 903 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bei 90. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.228.085 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 02.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 57 981. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.954.000 an. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,88 (Vortag 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

2. Februar, 5 Uhr: Was man gegen Corona-Schulden tun kann

Viele Menschen haben durch Corona ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit. Das führt in etliche Familien zu finanziellen Problemen. Doch es gibt Auswege aus der Krise. Mehr dazu HIER. Viele Menschen haben durch Corona ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit. Das führt in etliche Familien zu finanziellen Problemen. Doch es gibt Auswege aus der Krise. Mehr dazu

2. Februar, 4.50 Uhr: China fährt breite Kampagne gegen Biontech-Impfstoff

Impfstoffe aus China haben in der westlichen Welt ein schlechtes Image. Das Reich der Mitte sieht darin „Rufmord“ – und säht umgekehrt Ängste und Zweifel am Biontech-Vakzin. Mehr dazu HIER. Impfstoffe aus China haben in der westlichen Welt ein schlechtes Image. Das Reich der Mitte sieht darin „Rufmord“ – und säht umgekehrt Ängste und Zweifel am Biontech-Vakzin. Mehr dazu

Wie unterscheiden sich die Imofstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca voneinander, was haben sie gemeinsam?

1. Februar, 21.19 Uhr: Dreyer zum Impfen: „Für nächste Phase gut gewappnet“

Über 10.000 Corona-Impfstoffdosen täglich bekommt Rheinland-Pfalz bis zum Ende des ersten Quartals. Danach soll das Spritzen richtig Fahrt aufnehmen. Mehr dazu HIER. Über 10.000 Corona-Impfstoffdosen täglich bekommt Rheinland-Pfalz bis zum Ende des ersten Quartals. Danach soll das Spritzen richtig Fahrt aufnehmen. Mehr dazu

1. Februar, 21.17 Uhr: Biontech will 2021 zwei Milliarden Impfstoff-Dosen fertigen

Das Mainzer Unternehmen Biontech baut seine vorhandenen Fertigungsnetzwerke für den Corona-Impfstoff aus. Auch mit weiteren Partnern finden Gespräche statt. Mehr dazu HIER. Das Mainzer Unternehmen Biontech baut seine vorhandenen Fertigungsnetzwerke für den Corona-Impfstoff aus. Auch mit weiteren Partnern finden Gespräche statt. Mehr dazu

1. Februar, 21.14 Uhr:Bouffier: Bislang 180.000 Corona-Impfungen in Hessen

Wie geht es weiter mit den Corona-Impfungen? Darüber haben Bund und Länder am Montag beraten. Für Hessen und Deutschland gilt weiter, dass es an Impfstoff mangelt. Mehr dazu HIER. Wie geht es weiter mit den Corona-Impfungen? Darüber haben Bund und Länder am Montag beraten. Für Hessen und Deutschland gilt weiter, dass es an Impfstoff mangelt. Mehr dazu

1. Februar, 17.45 Uhr: Inzidenzwert sinkt in Landkreis Darmstadt-Dieburg

Drei neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Montag für den Landkreis Darmstadt-Dieburg gemedelt. Die Inzidenz sinkt auf 92, am Vortag lag sie bei 94. Weitere Todesfälle kamen nicht hinzu, die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus verstorben sind, bleibt bei 203. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis 7030 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. In den vergangenen sieben Tagen waren es 275. Inzwischen gelten 6215 Darmstadt-Dieburger wieder als gesund, sodass aktuell im Kreis 612 Menschen akut mit dem Virus infiziert sind. 38 Patienten werden an den Kreiskliniken behandelt. In Groß-Umstadt liegen vier Erkrankte auf der Intensivstation. In Jugenheim sind es 18 Patienten, die intensiv behandelt werden. In einer Gemeinschaftsunterkunft in Groß-Zimmern wurden 2 von 38 Personen positiv auf das Virus getestet. Da weitere Bewohner Erkältungssymptome zeigen, hat das Gesundheitsamt entschieden, die gesamte Unterkunft testen zu lassen und unter Quarantäne zu stellen.















1. Februar, 16.20 Uhr: 321 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 321 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 11 541 Menschen (Stand 14.10 Uhr) im Land mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 42 auf 2571.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 60 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 182 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 91 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag bei 81,4 und damit unter dem Wert der Vorwoche (100,2). Kurz vor Weihnachten gab es den Höchststand mit 170,4 am 21. Dezember.

Die höchste Inzidenz gibt es aktuell in der pfälzischen Stadt Frankenthal mit 133,3. Danach folgen die Stadt Koblenz (130,6), der Kreis Bad Kreuznach (130,1) und der Kreis Birkenfeld (129,7). Sechs Kommunen sind unter der Inzidenz-Schwelle von 50, am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Trier mit 26,0.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 93 337 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

1. Februar, 15.39 Uhr: 30 weitere Todesopfer in Hessen

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 233 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der bislang registrierten Infektionen seit Beginn der Pandemie am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand 0 Uhr) auf 172 056. Mit bislang insgesamt 4842 Todesopfern stieg die Zahl um weitere 30. Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, lag bei 91,9.

Am höchsten ist die Inzidenz im Landkreis Fulda (168,6) sowie im Werra-Meißner-Kreis (151,5). Die niedrigste Inzidenz in Hessen gibt es den aktuellen Zahlen zufolge im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 51,1.















1. Februar, 15.06 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz nahezu unverändert

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Montag für Mainz einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit sind seit Pandemiebeginn 139 Menschen in der Landeshauptstadt an oder mit dem Virus gestorben. Allein im Januar gab es hier 43 Corona-Todesfälle und damit sieben weniger als im Dezember.

Im Vergleich zum Sonntag meldete das Landesuntersuchungsamt zudem zehn nachgewiesene Neuinfektionen für Mainz, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiterhin nahezu unverändert bei 65 liegt.

Für den Landkreis Mainz-Bingen wurde ebenfalls ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Hier liegt die Gesamtzahl damit bei 146. Zudem wurden im Landkreis sechs Neuinfektionen registriert, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 69 absinkt.

31. Januar, 20.15 Uhr: 11.192 neue Infektionen gemeldet - 399 Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen innerhalb eines Tages 11.192 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor genau einer Woche waren es noch 12.257 gemeldete Neuinfektionen gewesen. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie zählt das RKI 2.216.363 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 399 auf insgesamt 56.945 (Stand: 31.01., 0 Uhr). Am Sonntag vor einer Woche waren 349 Fälle gemeldet worden, bei denen Patienten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind.

Der Höchststand von 1244 binnen eines Tages erfassten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war der höchste Wert mit 33.777 am 18. Dezember gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 0,91 (Vortag 0,92). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 91 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

31. Januar, 20.15 Uhr: Corona-Mutante auch in Bürstadt festgestellt

Am Wochenende hat es im Kreis Bergstraße 50 neue Corona-Fälle gegeben. Zudem meldete das Landratsamt sieben weitere Todesfälle sowie einen weiteren Fall der Corona-Mutante. Mehr dazu HIER. Am Wochenende hat es im Kreis Bergstraße 50 neue Corona-Fälle gegeben. Zudem meldete das Landratsamt sieben weitere Todesfälle sowie einen weiteren Fall der Corona-Mutante. Mehr dazu

31. Januar, 18.30 Uhr: Corona-Inzidenz sinkt im Kreis Groß-Gerau auf 126,9

Die Zahlen gehen zurück. Doch Landrat Thomas Will ist mit den Werten im Vergleich zu den Nachbarn noch nicht zufrieden und kündigt engmaschigere Tests in den Altenheimen an. Mehr dazu HIER. Die Zahlen gehen zurück. Doch Landrat Thomas Will ist mit den Werten im Vergleich zu den Nachbarn noch nicht zufrieden und kündigt engmaschigere Tests in den Altenheimen an. Mehr dazu

31. Januar, 17.52 Uhr: Zwei traurige Corona-Rekorde in Darmstadt-Dieburg

Fünf neue Todesfälle im Kreis Darmstadt-Dieburg lassen die Zahl insgesamt auf mehr als 200 anwachsen. Zudem wurde die 7000er-Marke bei den Infizierten-Zahlen geknackt und die Corona-Inzidenz steigt auf 94. Mehr dazu HIER. Fünf neue Todesfälle im Kreis Darmstadt-Dieburg lassen die Zahl insgesamt auf mehr als 200 anwachsen. Zudem wurde die 7000er-Marke bei den Infizierten-Zahlen geknackt und die Corona-Inzidenz steigt auf 94. Mehr dazu

31. Januar, 16.11 Uhr: Kreis Mainz-Bingen: Sieben Infizierte mit Corona-Mutationen

Bei sieben Infizierten aus dem Landkreis Mainz-Bingen konnten Virusmutationen aus Großbritannien, Südafrika oder Brasilien nachgewiesen werden. Zudem gab es weitere Todesfälle. Mehr dazu HIER. Bei sieben Infizierten aus dem Landkreis Mainz-Bingen konnten Virusmutationen aus Großbritannien, Südafrika oder Brasilien nachgewiesen werden. Zudem gab es weitere Todesfälle. Mehr dazu

31. Januar, 15.25 Uhr: Tests auf Corona-Mutation im Wiesbadener Joho weiter negativ

Nach dem Corona-Ausbruch im St.-Josefs-Hospital in Wiesbaden gibt es aktuell keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit einer Virusmutation. Ein paar Tests stehen aber noch aus. Mehr dazu HIER. (plus) Nach dem Corona-Ausbruch im St.-Josefs-Hospital in Wiesbaden gibt es aktuell keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit einer Virusmutation. Ein paar Tests stehen aber noch aus. Mehr dazu

31. Januar, 13.30 Uhr: 407 weitere Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 407 erhöht. 11.952 Menschen im Land sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 11.20 Uhr).

Seit Beginn der Pandemie Ende Februar 2020 haben sich in dem Bundesland nachweislich 93.016 Menschen mit dem Virus angesteckt. Verstorben mit oder an Covid-19 sind nach jüngsten Zahlen seither 2529 Menschen im Land. Seit Samstag stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus somit um 16.

Landesweit infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner 81,9 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus. Die höchste sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weist den Angaben zufolge derzeit die Stadt Frankenthal mit 141,5 auf. Am niedrigsten ist dieser Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 26,3.

31. Januar, 9.43 Uhr: Weitere 940 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages weitere 940 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der Todesfälle im Land im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (Stand 0 Uhr) um 26 auf 4812. Seit Beginn der Pandemie registrierten die Gesundheitsämter in Hessen somit 171.823 Infektionen mit Sars-CoV-2.

Landesweit infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner 92,6 Menschen mit dem Coronavirus. Am höchsten ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz derzeit im Landkreis Fulda (187,3) sowie im Werra-Meißner-Kreis (158,0). In beiden Kreisen lag dieser Wert vor wenigen Tagen noch über 200. Die niedrigste Inzidenz in Hessen gibt es den aktuellen Zahlen zufolge im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 51,8.

31. Januar, 8.25 Uhr: Was Virus-Mutationen für die Pandemie bedeuten

Corona-Mutationen dürften die Eindämmung der Pandemie erschweren: Sie bereiten der Politik derzeit trotz sinkender Fallzahlen Sorgen. Worauf sollte man sich einstellen?

Mehr dazu HIER. Corona-Mutationen dürften die Eindämmung der Pandemie erschweren: Sie bereiten der Politik derzeit trotz sinkender Fallzahlen Sorgen. Worauf sollte man sich einstellen?Mehr dazu

31. Januar, 8.10 Uhr: Corona-Todesopfer – wo steht Deutschland?

Nach der ersten Pandemiewelle stand die Bundesrepublik im internationalen Vergleich noch gut da. Die Bilanz der zweiten Welle ist bislang dagegen katastrophal.

Mehr dazu HIER. Nach der ersten Pandemiewelle stand die Bundesrepublik im internationalen Vergleich noch gut da. Die Bilanz der zweiten Welle ist bislang dagegen katastrophal.Mehr dazu

31. Januar, 7.12 Uhr: 11.192 neue Corona-Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen innerhalb eines Tages 11.192 neue Corona-Infektionen gemeldet. Vor genau einer Woche waren es noch 12.257 gemeldete Neuinfektionen gewesen. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie zählt das RKI 2.216.363 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 399 auf insgesamt 56.945. (Stand: 31.01., 0 Uhr). Am Sonntag vor einer Woche waren 349 Fälle gemeldet worden, bei denen Patienten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 56.945.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstag bei 0,92 (Vortag 0,92). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 92 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

30 Januar, 17.30 Uhr: Neue Virusvariante in Rheinland-Pfalz

Mindestens eine der neuen Coronavirus-Varianten ist jetzt auch im Landkreis Mainz-Bingen angekommen. Sie wurde bei mehreren Personen nachgewiesen. Einen größeren Ausbruch soll es bislang aber nicht geben. Mehr dazu HIER. Mindestens eine der neuen Coronavirus-Varianten ist jetzt auch im Landkreis Mainz-Bingen angekommen. Sie wurde bei mehreren Personen nachgewiesen. Einen größeren Ausbruch soll es bislang aber nicht geben. Mehr dazu

30. Januar, 13.05 Uhr: Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder unter 80

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt erstmals seit mehr als drei Monaten wieder unter 80. Das Landesuntersuchungsamt gab diesen Wert der Neu-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner am Samstag mit 78,3 an. An Wochenenden registrieren die Gesundheitsämter allerdings üblicherweise weniger Fälle als an Werktagen. Zuletzt wurde in Rheinland-Pfalz am 26. Oktober vergangenen Jahres eine Inzidenz von weniger als 80 angegeben. Den höchsten Wert gab es am 21. Dezember mit 170,4. Vor einer Woche waren es 96,1.

Bis Samstag (Meldestand 11.10 Uhr) meldeten die Gesundheitsämter im Land 226 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Aktuell sind demnach 12.426 Menschen im Land mit dem Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 9. November. Die Zahl der Patienten, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um 10 auf 2513.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 11 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 174 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 90 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag (Stand 12.15 Uhr) hervorgeht.

Die höchste Inzidenz gibt es zurzeit in der Stadt Frankenthal mit 143,6. Am niedrigsten ist der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 26,3. Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 92.609 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

30. Januar, 12.05 Uhr: Mehr als 900 neue Corona-Infektionen in Hessen

Die hessischen Gesundheitsämter haben innerhalb von 24 Stunden 925 neue Corona-Infektionen registriert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Hessen registrierten Fälle stieg auf 170.883. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 53 auf 4786 (Stand 0.00 Uhr).

Landesweit infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner 90,8 Menschen. Diese Inzidenz ist damit niedriger als vor einer Woche (115,4). Am höchsten ist der Wert im Landkreis Fulda mit 182,4. Die niedrigste Inzidenz gibt es aktuell im Rheingau-Taunus-Kreis mit 52,9.

29. Januar, 20.08 Uhr: Astrazeneca-Impfstoff in der EU zugelassen

Europa bekommt den dritten Corona-Impfstoff: Die Zulassung des Präparates von Astrazeneca ist erteilt. Er ist billig und handlich. Aber: Wann wird geliefert?

Mehr dazu HIER. Europa bekommt den dritten Corona-Impfstoff: Die Zulassung des Präparates von Astrazeneca ist erteilt. Er ist billig und handlich. Aber: Wann wird geliefert?Mehr dazu

29. Januar, 18.50 Uhr: Erstmals britische Corona-Mutation in Wiesbaden nachgewiesen

Bei einer jungen Frau ist die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Für die Ausbrüche im St.-Josefs-Hospital gibt es derweil diesbezüglich bisher Entwarnung.

Mehr dazu HIER. Bei einer jungen Frau ist die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Für die Ausbrüche im St.-Josefs-Hospital gibt es derweil diesbezüglich bisher Entwarnung.Mehr dazu

29. Januar, 18.32 Uhr: Maskengutscheine für Kinder sind kein Versehen

Wie kommt es, dass auch jüngere Menschen Post bekommen, in der Gutscheine für FFP2-Masken beigelegt sind? Gibt es einen Zusammenhang mit dem Vornamen? Die Krankenkassen erklären.

Mehr dazu HIER. Wie kommt es, dass auch jüngere Menschen Post bekommen, in der Gutscheine für FFP2-Masken beigelegt sind? Gibt es einen Zusammenhang mit dem Vornamen? Die Krankenkassen erklären.Mehr dazu

29. Januar, 18.15: Über 400 Fälle seit Pandemie-Beginn in Alzey

Die Zahl der Alzeyer, die sich seit dem Frühjahr 2020 mit dem Coronavirus infizierten, hat bereits am Donnerstag die 400er-Marke überschritten. Mit den zwei bekanntgewordenen Neuinfektionen seit Donnerstag klettert die Anzahl der im Stadtgebiet wohnenden Infizierten auf insgesamt 403 Fälle. Der Inzidenzwert sinkt derweil weiter.

Im Vergleich zum Vortag sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis Alzey-Worms inklusive der Stadt Alzey gerechnet auf 100.000 Einwohner um weitere 5,4 Punkte auf 65,5. Der Inzidenzwert nähert sich damit allmählich der 50-er Marke, ab der Infektionsketten vom Gesundheitsamt wieder nachverfolgt werden können.

Seit Pandemiebeginn haben sich im gesamten Landkreis Alzey-Worms 3040 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. 2636 davon gelten als genesen. Der Tod von 96 Menschen aus dem_Landkreis steht laut Gesundheitsamt in Verbindung mit dem Coronavirus – davon sieben Todes-Fälle in der Stadt Alzey.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltug Alzey-Worms wurden seit Donnerstag 25 neue Corona-Fälle gemeldet.

29. Januar, 18.05 Uhr: 7-Tage-Inzidenz sinkt im Odenwald auf 133,4

Leichte Entspannung im Odenwaldkreis: Es werden mehr Genesungen verzeichnet als positive Corona-Testergebnisse. Ein Seniorenheim und eine Behinderteneinrichtung sind in Quarantäne. Mehr dazu Leichte Entspannung im Odenwaldkreis: Es werden mehr Genesungen verzeichnet als positive Corona-Testergebnisse. Ein Seniorenheim und eine Behinderteneinrichtung sind in Quarantäne. Mehr dazu hier.

29. Janaur, 17.38 Uhr: Britische Corona-Mutation in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Laborbetreiber Bioscientia in Ingelheim hat bei seiner Suche nach Coronavirus-Mutationen Varianten aus Großbritannien und Südafrika entdeckt - auch in Proben aus Rheinland-Pfalz.

Mehr dazu: HIER. Laborbetreiber Bioscientia in Ingelheim hat bei seiner Suche nach Coronavirus-Mutationen Varianten aus Großbritannien und Südafrika entdeckt - auch in Proben aus Rheinland-Pfalz.Mehr dazu:

29. Januar, 16.30 Uhr: Main-Taunus: Das Corona-Impfzentrum ist bereit, doch der Stoff fehlt

Der Landrat mahnt dringend die Lieferung von mehr Impfdosen an. Die Inzidenz im Main-Taunus-Kreis bewegt sich indes auf dem Wert von Oktober. Mehr lesen Sie Der Landrat mahnt dringend die Lieferung von mehr Impfdosen an. Die Inzidenz im Main-Taunus-Kreis bewegt sich indes auf dem Wert von Oktober. Mehr lesen Sie hier.

29. Januar, 15.50 Uhr: 24 Neuinfektionen in Mainz

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt in Mainz weiter. Am Freitag meldete das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt für die Landeshauptstadt einen Wert von 66. Innerhalb von 17 Tagen hat sich der Inzidenz-Wert damit halbiert. Im Vergleich zum Vortag meldete das Amt am Freitag 27 nachgewiesene Neuinfektionen.

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Coronavirus-Infektionen liegt in Mainz weiterhin bei 133. Auf den Intensivstationen der Mainzer Krankenhäuser liegen derweil aktuell 13 Covid-19-Patienten, von denen sieben beatmet werden müssen.

Im Kreis Mainz-Bingen gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen, wodurch die Gesamtzahl hier auf 142 ansteigt. Zudem wurden im Kreis 18 Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Wert von 74 absinkt

29. Januar, 15.45 Uhr: 700 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz - Anstieg abgeschwächt

Seit Beginn dieses Jahres ist die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz um 25,9 Prozent gestiegen. Das ist ein deutlich geringerer Zuwachs als in jedem der drei Vormonate im gleichen Zeitraum: Im Dezember stieg die Zahl der Fälle an den ersten 29 Tagen um 56,7 Prozent, im November um 108,1 Prozent und im Oktober um 76,4 Prozent.

Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, ist im bisherigen Januar um 72,3 Prozent gestiegen. Im gleichen Dezember-Zeitraum waren es 140,1 Prozent, somit zum Ende des Monats Dezember mehr als doppelt so viele wie am Monatsanfang.

Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag (Stand 14.10 Uhr) 700 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 13 155 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert - der niedrigste Stand seit dem 10. November. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 54 auf 2503.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag bei 84,7 und damit unter dem Wert der Vorwoche (101,1). Das ist der niedrigste Wert seit dem 28. Oktober. Am schnellsten hatte sich die Pandemie kurz vor Weihnachten ausgebreitet, mit einer Inzidenz von 170,4 am 21. Dezember.

29. Januar, 14.38 Uhr: Ausgangssperre in Worms verlängert

Weil die Corona-Infektionszahlen in Worms noch immer weit über dem Landesdurchschnitt liegen, gilt die Ausgangssperre nun bis 14. Februar. Doch es gibt eine leichte Änderung.

Mehr dazu HIER. Weil die Corona-Infektionszahlen in Worms noch immer weit über dem Landesdurchschnitt liegen, gilt die Ausgangssperre nun bis 14. Februar. Doch es gibt eine leichte Änderung.Mehr dazu

29. Januar, 13.15 Uhr: Übersterblichkeit: 29 Prozent mehr Tote im Dezember

Die Todesfallzahlen 2020 laufen parallel zu den Wellen der Corona-Pandemie. Das geht aus den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes hervor. Mehr lesen Sie Die Todesfallzahlen 2020 laufen parallel zu den Wellen der Corona-Pandemie. Das geht aus den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes hervor. Mehr lesen Sie hier.

29. Januar, 13.12 Uhr: Corona-Mutanten werden in Ingelheim untersucht

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht das Labor in Ingelheim für die Untersuchungen der Corona-Mutanten gut gerüstet.

Mehr dazu Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht das Labor in Ingelheim für die Untersuchungen der Corona-Mutanten gut gerüstet.Mehr dazu hier.

29. Januar, 9.58 Uhr: 1090 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages 1090 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht, stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 169.960. Insgesamt 4733 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 57 mehr als am Vortag (Stand 0 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag landesweit bei 94,4. Im Landkreis Fulda wird mit 185,5 weiter der höchste Wert in Hessen registriert.

29. Januar, 5.58 Uhr: 14 022 Corona-Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.022 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 839 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Freitagmorgen bekanntgab. Vergangenen Freitag hatte das RKI 17.862 Neuinfektionen und 859 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bei 94,4. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder - am Donnerstag lag sie erstmals seit Ende Oktober unter 100.

28. Januar, 19.48 Uhr: Bald weniger Impftsoff für Wiesbadener Impfzentrum

Die Stadt rechnet damit, dass vom 9. Februar an weniger Impfstoff für das Impfzentrum in Wiesbaden ankommt. Derweil ist man mit den mobilen Teams in Heimen schon weit gekommen.

Mehr dazu Die Stadt rechnet damit, dass vom 9. Februar an weniger Impfstoff für das Impfzentrum in Wiesbaden ankommt. Derweil ist man mit den mobilen Teams in Heimen schon weit gekommen.Mehr dazu hier.

28. Januar, 19.42 Uhr: Sechs weitere Tote im Kreis Darmstadt-Dieburg

624 Menschen sind im Landkreis Darmstadt-Dieburg derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Gesundheitsamts vom Donnerstag wurden an diesem Tag 72 neue Infektionen gemeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 6418 Landkreisbewohner infiziert. Von ihnen sind 193 Menschen gestorben, das sind sechs mehr als am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz, ist indes weiter gesunken. Sie beträgt nun 93. Von den Erkrankten liegen derzeit 48 in den beiden Kreiskliniken. Im Krankenhaus in Groß-Umstadt werden 28 Patienten auf der Normalstation behandelt, drei Infizierte befinden sich auf der Intensivstation. In Jugenheim kümmern sich Ärzte und Pfleger um 17 Intensivpatienten.

28. Januar, 18.38 Uhr: Zweite Corona-Impfung in Wormser Seniorenheim verschoben

Angespanntes Warten im Wormser Senioren- und Pflegeheim Burkhardhaus: Nun soll der zweite Piks gegen Corona nächste Woche kommen. Klappt es diesmal? Mehr dazu Angespanntes Warten im Wormser Senioren- und Pflegeheim Burkhardhaus: Nun soll der zweite Piks gegen Corona nächste Woche kommen. Klappt es diesmal? Mehr dazu hier.

28. Januar, 17.57 Uhr: Freie Kunstschule hält Maskenpflicht für Nötigung

Auch außerschulische Bildungseinrichtungen bemühen sich um Hygienekonzepte. Die Wiesbadener Freie Kunstschule scheint aber eine ganz eigene Meinung zur Pandemie zu haben. Mehr dazu Auch außerschulische Bildungseinrichtungen bemühen sich um Hygienekonzepte. Die Wiesbadener Freie Kunstschule scheint aber eine ganz eigene Meinung zur Pandemie zu haben. Mehr dazu hier.

28. Januar, 15.58 Uhr: Zwei neue Todesfälle in Mainz

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat für Mainz am Donnerstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der seit dem Beginn der Pandemie in der Landeshauptstadt an oder mit dem Virus verstorbenen Personen steigt damit auf 133. Zudem wurden im Vergleich zum Vortag 19 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt dadurch wie am Mittwoch weiterhin bei 73. Die sogenannte Corona-Ampel würde ab einem Wert von unter 50 nicht mehr auf Rot stehen.

Für den Kreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt derweil vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen, wodurch die Gesamtzahl der Todesfälle auf 140 ansteigt. Nach 22 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hier nun bei 77.

28. Januar, 15.31 Uhr: 1276 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind binnen eines Tages mehr als 1200 neue Corona-Infektionen und fast 100 Todesfälle gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht, stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle mit 1276 Neuinfektionen auf 168 871. Insgesamt 4676 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 99 mehr als am Vortag (Stand 0 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sank landesweit unter 100 auf 99,6. In den Regionen wies den höchsten Wert laut hessischem Sozialministerium weiter der Kreis Fulda mit 215,7 auf.

28. Januar, 15.30 Uhr: Rund 600 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 606 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind 13 215 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit dem 11. November vergangenen Jahres. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 32 auf 2449.

28. Januar, 13.10 Uhr: Neue Impf-Termine in Hessen

Ab Mittwoch werden wieder neue Impf-Termine vergeben. Nach den Pflegeheimbewohnern sollen dann auch diejenigen Senioren drankommen, die zu Hause leben. Mehr dazu Ab Mittwoch werden wieder neue Impf-Termine vergeben. Nach den Pflegeheimbewohnern sollen dann auch diejenigen Senioren drankommen, die zu Hause leben. Mehr dazu hier.

28. Januar, 13.05 Uhr:Corona-Stationen am Klinikum Darmstadt "stark in Bedrängnis"

Der Leiter der Covid-19-Überwachungsstationen am Klinikum Darmstadt, sagt: Fast jeder dritte Corona-Patient ist über 60 Jahre alt. Im Frühherbst lag der Anteil noch bei 7 Prozent. Mehr dazu lesen Sie Der Leiter der Covid-19-Überwachungsstationen am Klinikum Darmstadt, sagt: Fast jeder dritte Corona-Patient ist über 60 Jahre alt. Im Frühherbst lag der Anteil noch bei 7 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier

28. Januar, 12.30 Uhr: Darum kommen weniger ältere Covid-Patienten ins Krankenhaus

Anders als im Frühjahr werden pflegebedürftige Infizierte nun seltener auf die Corona-Station in Jugenheim verlegt. Chefarzt Patrick Schmenger erklärt Anders als im Frühjahr werden pflegebedürftige Infizierte nun seltener auf die Corona-Station in Jugenheim verlegt. Chefarzt Patrick Schmenger erklärt hier , warum das so ist.

28. Januar, 12.25 Uhr: Covid-Patient fährt von Wiesbaden nach Mainz zum Einkaufen

Trotz seiner Erkrankung an Covid-19 ist ein Corona-Patient mit dem ÖPNV nach Mainz gefahren und hat eingekauft. Eigentlich hätte er in einer Wiesbadener Klinik sein sollen. Mehr dazu lesen Sie Trotz seiner Erkrankung an Covid-19 ist ein Corona-Patient mit dem ÖPNV nach Mainz gefahren und hat eingekauft. Eigentlich hätte er in einer Wiesbadener Klinik sein sollen. Mehr dazu lesen Sie hier

28. Januar, 12.20 Uhr: Wann gibt es endlich Corona-Schnelltests für zu Hause?

Eine Firma aus Mannheim will mit der Produktion ihres Fünf-Minuten-Tests beginnen. Doch bislang darf sie ihn nicht verkaufen. Warum, erklärt der medizinische Direktor Eine Firma aus Mannheim will mit der Produktion ihres Fünf-Minuten-Tests beginnen. Doch bislang darf sie ihn nicht verkaufen. Warum, erklärt der medizinische Direktor hier

28. Januar, 9.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Ende Oktober unter 100

Erstmals seit Ende Oktober liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 100. So wurden in Deutschland binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete. Damit hat sich die Zahl der innerhalb von 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen seit dem Höchststand kurz vor Weihnachten - die 7-Tage-Inzidenz lag am 22. Dezember bei 197,6 - in etwa halbiert. Das politische Ziel ist eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI 17 553 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden mehr als 900 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vergangenen Donnerstag hatte das RKI 20.398 Neuinfektionen und 1013 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen an einem Tag war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.178.828 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 28.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 54.913.

Der bundesweite 7-Tage-R-Wert lag laut dem RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,87 (Vortag 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

27. Januar, 20 Uhr: Darmstädter Gerichte trotz Corona im Quasi-Normalbetrieb

Während das öffentliche Leben darniederliegt, herrschen an Amts- und Landgericht weiter reger Betrieb. Nicht jeder Anwalt hat dabei ein gutes Gefühl.

Mehr zum Thema finden Sie Während das öffentliche Leben darniederliegt, herrschen an Amts- und Landgericht weiter reger Betrieb. Nicht jeder Anwalt hat dabei ein gutes Gefühl.Mehr zum Thema finden Sie hier

Biontech erhält Schützenhilfe für Impfstoffproduktion

27. Januar, 19.45 Uhr: Corona-Inzidenz in Mainz wieder unter 80

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Mainz sinkt erstmals seit Oktober wieder auf 73 Fälle pro 100.00 Einwohner. Drei weitere Todesfälle gibt es im Kreis Mainz-Bingen.

27. Januar, 19.45 Uhr: Corona-Inzidenz im Main-Taunus sinkt Richtung 50er-Marke

Die Mittwochszahlen zur Corona-Lage im Main-Taunus-Kreis weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 68 aus, vier weniger als am Vortag. Keine Kommune liegt zurzeit über einer Inzidenz von 200.

In Hochheim lag sie am Mittwoch bei 33 (26 aktuell infizierte Menschen), in Flörsheim bei 87 (40 Infizierte). Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hofheim lag bei 93 (70 Infizierte), in Eppstein bei 15 (sechs Infizierte). Seit dem Vortag wurden dem Kreisgesundheitsamt 34 Neuinfektionen gemeldet. Es wurde ein Todesfall gemeldet. In Bad Soden verstarb am Montag eine 94-jährige Frau. In den Main-Taunus-Kliniken, zu denen die Krankenhäuser in Bad Soden und Hofheim gehören, lagen am Mittwoch 22 Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion, davon wurden fünf beatmet.

Am Mittwoch waren zwei Meldungen von infizierten Schülern eingegangen: ein Schüler der Heiligenstockschule in Hofheim und ein Schüler, der eine Schule außerhalb des Main-Taunus-Kreises besucht. Im Main-Taunus-Kreis gab es damit 21 infizierte Schülerinnen und Schüler, davon fünf an Schulen außerhalb des MTK, und neun infizierte Lehrkräfte. 126 Schülerinnen und Schüler und elf Lehrkräfte befanden sich in Quarantäne.

Es gab am Mittwoch vier infizierte Betreuungskräfte an Kitas, drei davon außerhalb des MTK, 31 Kinder und zwölf Betreuungskräfte befanden sich in Quarantäne. Insgesamt wurden am Mittwoch 60 Personen geimpft, davon haben vier Personen die Erstimpfung erhalten.

27. Januar, 15.50 Uhr: Drei Wochen keine Corona-Erstimpfungen in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz gehört zur Spitzengruppe bei den Corona-Schutzimpfungen in Deutschland. Lieferengpässe erzwingen jetzt aber eine längeren Pause bei den Erstimpfungen.

27. Januar, 15.30 Uhr: Mehr als 600 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 667 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 37 auf 2417 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 13.305 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 11. November 2020.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 123 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 185 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 90 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 90,0 und damit unter dem Wert der Vorwoche (101,1). Das ist der niedrigste Stand seit Ende Oktober. Den aktuell höchsten Wert im Land gibt es im Kreis Birkenfeld mit 205,1. Danach folgen die Stadt Frankenthal (137,4), der Kreis Neuwied (129,6) und die Stadt Worms (129,3). Fünf Kommunen liegen unter dem Schwellenwert von 50. Die niedrigste Inzidenz wurde für den Kreis Trier-Saarburg mit 39,5 ermittelt.

27. Januar, 10 Uhr: Wiesbadener Stadtpolizei kontrolliert Corona-Regeln

Täglich ist die Stadtpolizei Wiesbaden unterwegs, um zu kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden – von Passanten und Gewerbetreibenden. Ein Laden muss nun schließen.

27. Januar, 7.50 Uhr: 1143 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 1143 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht, liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle damit bei 167.595. Insgesamt 4577 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 83 mehr als am Vortag (Stand 00.00 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag landesweit bei 105,0. In den Regionen wies den höchsten Wert laut den RKI-Angaben weiter der Kreis Fulda mit 242,9 auf. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch lag die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages noch bei mehr als 1300, die Zahl der zusätzlich gemeldeten Todesfälle bei 118.















27. Januar, 6.15 Uhr: 13.202 Corona-Neuinfektionen und 982 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.202 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 982 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Vergangenen Mittwoch hatte das RKI 15.974 Neuinfektionen und 1148 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 101,0. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.161.279 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 27.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 53.972. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.866.000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,88 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

27. Januar, 4.30 Uhr: Rückflug nach Deutschland nur mit negativem Corona-Test

26. Januar, 17.30 Uhr: 14 neue Corona-Fälle im Kreis Darmstadt-Dieburg

14 neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt am Dienstag. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 6769 Darmstadt-Dieburger nachweislich mit dem Virus angesteckt. Ein weiterer Todesfall kam hinzu, sodass mittlerweile 185 Patienten an oder mit dem Virus verstorben sind. Die Inzidenz, das ist die Fallzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohnern der vergangenen sieben Tage, betrug am Dienstag 112, am Vortag lag sie bei 113. Als genesen gelten inzwischen 5973 Landkreisbewohner. 43 Corona-Patienten werden aktuell in den Kreiskliniken behandelt, davon drei auf der Intensivstation in Groß-Umstadt und 18 auf der Intensivstation in Jugenheim. Stand Montag, 22 Uhr, wurden im Landkreis Darmstadt-Dieburg insgesamt 2839 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Zu den Geimpften gehören Menschen, die in den Alten- und Pflegeeinrichtungen leben und arbeiten, sowie Weitere, die „nah am Menschen arbeiten“ und gemäß der Impfvorgaben des Bundes und des Landes unter die Priorität eins fallen.

26. Januar, 16.50 Uhr: Corona-Ausbrüche in acht Mainzer Altenheimen

26. Januar, 16 Uhr: Tod nach Impfung einer 91-Jährigen: Obduktionsergebnis liegt vor

26. Januar, 15.24 Uhr: Zahl der Infizierten in Rheinland-Pfalz auf niedrigstem Stand seit November

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 604 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 50 auf 2.380 (Stand Dienstag, 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Dienstag mitteilte. Aktuell sind demnach 13 436 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 11. November 2020.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 79 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 188 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 82 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag hervorgeht.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen, lag am Dienstag für ganz Rheinland-Pfalz bei 97,4. Die meisten Neuinfektionen pro Einwohner gibt es zurzeit im Kreis Birkenfeld mit einer Inzidenz von 224,8. Danach folgen die pfälzischen Städte Frankenthal (151,8) und Landau (138,6) sowie der Kreis Mayen-Koblenz (133,4). Drei Kommunen liegen unter der Inzidenz-Schwelle von 50: der Kreis Trier-Saarburg (39,5) sowie die Städte Trier (43,0) und Zweibrücken (49,7).

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 90.410 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

26. Januar, 15.10: Mehr als 100.000 Hessen geimpft

In Hessen haben mittlerweile mehr als 104.000 Menschen eine Corona-Erstimpfung erhalten. Rund 30.000 Bürgern sei bereits die wichtige zweite Dosis gespritzt worden, teilten Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden mit. Es gebe aber nach wie vor zu wenig Impfstoff, um rasch möglichst viele Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. "Mit dem, was wir haben, kommen wir aber gut voran."

Das Land Hessen hat nach Angaben der Minister über den Bund bislang rund 240.000 Impfdosen vom Hersteller Biontech und 4.800 Dosen vom Hersteller Moderna erhalten. Der Impfstoff von Moderna diene derzeit als Reserve und um ausgefallene oder reduzierte Lieferungen zu kompensieren. Er werde im Logistikzentrum des Landes sicher verwahrt. Hessen halbiert jede Lieferung, um die wichtige Zweitimpfung garantieren zu können. Der Bund habe das Land aber bereits informiert, dass die Lieferungen der kommenden Wochen niedriger ausfallen werden, als ursprünglich geplant.

Trotz der Lieferengpässe sei es wichtig, dass die Schutzimpfungen in den Heimen weitergehen, betonte Beuth. Für die Bewohner sei das Virus am gefährlichsten. Ziel sei, allen Heimbewohnern ein Angebot zu machen und eine möglichst hohe Impfquote zu erzielen. Mehr als 57 Prozent der Bewohner in den hessischen Alten- und Pflegeheimen haben nach Angaben der Minister mittlerweile ihre Erstimpfung bekommen.

In den sechs regionalen Impfzentren im Land haben bis einschließlich Montag (25.1.) rund 18.000 Menschen ihre Erstimpfung bekommen, sagte Klose. Rund 60.000 Termine für die Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen wurden für diese Impfzentren vergeben. Nahezu alle gebuchten Termine seien von den Senioren in den Impfzentren auch eingehalten worden.

Am 9. Februar werden die restlichen 22 Impfzentren in Hessen öffnen, so dass dann alle 28 Impfzentren im Land aktiviert sind, teilten die Minister mit. Anfang Februar werde es wieder möglich sein, neue Impftermine für die Bevölkerung im Alter von über 80 Jahren zu buchen. Neben den 60.000 Menschen, die schon ihre Termine für die Erst- und Zweitimpfungen erhalten haben, seien bereits rund 170.000 zusätzliche Registrierungen erfasst worden.

26. Januar, 14.45 Uhr: H&M will in Deutschland 800 Stellen streichen

26. Januar, 13.50 Uhr: Weihnachten mit Covid-19: Der nackte Horror

26. Januar, 12.20 Uhr: Merkel zur Corona-Lage: "Uns ist das Ding entglitten"

26. Januar, 10.30 Uhr: Verunsicherung wegen Masken-Voucher

26. Januar, 8.15 Uhr: 233 Corona-Neuinfektionen in Hessen gemeldet - 82 weitere Todesfälle

In Hessen sind innerhalb eines Tages 233 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag hervorgeht, liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle damit bei 166.452. Mit dem Virus wurden 4494 Todesfälle in Verbindung gebracht, 82 mehr als am Vortag (Stand 0 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag landesweit bei 108,4.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Montag 415 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand: 15.21 Uhr). Das entsprach knapp 24,4 Prozent aller belegten Intensivbetten. 216 Covid-19-Patienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1702 von 1952 betreibbaren Intensivbetten belegt.















26. Januar, 4 Uhr: 6408 Corona-Neuinfektionen und 903 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6408 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 903 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab. Vergangenen Dienstag hatte das RKI 11.369 Neuinfektionen und 989 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Allerdings enthielten die beiden Werte Nachmeldungen aus Rheinland-Pfalz.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bei 107,6. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.148.077 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 26.01., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 52.990. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.844.000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,95 (Vortag 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 95 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

25. Januar, 19.55 Uhr: Acht weitere Corona-Tote an der Bergstraße

25. Januar, 17.30 Uhr: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg sinkt auf 113

Die Corona-Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg ist am Montag leicht auf 113 gesunken. Sieben neue Infektionen meldete der Kreis, dazu einen weiteren Todesfall. Damit gibt es derzeit noch 481 akut Infizierte im Landkreis. Stand Sonntag, 22 Uhr, wurden bislang 2839 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Zu den Geimpften gehören Menschen, die in den Alten- und Pflegeeinrichtungen leben und arbeiten, sowie weitere, die „nah am Menschen arbeiten“ und gemäß der Impfvorgaben des Bundes und des Landes unter die Priorität eins fallen. Es erfolgten bereits 1304 Zweit-Impfungen.

In den Kreiskliniken wurden am Montag 22 Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation betreut (vier in Groß-Umstadt, 18 in Jugenheim) und 22 Patienten auf der Normalstation in Groß-Umstadt.

25. Januar, 16.50 Uhr: 384 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden innerhalb eines Tages 384 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 89.806 (Stand: 14.10 Uhr), wie am Montag das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind demnach im Land 13.610 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 43 auf 2.330.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag in ganz Rheinland-Pfalz bei 100,2. Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Birkenfeld (211,2), die niedrigste in Trier Stadt (41,2).

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden 189 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand: 12.15 Uhr). Das entsprach 21 Prozent aller belegten Intensivbetten. Beatmet wurden 86 Covid-19-Patienten. In Rheinland-Pfalz waren 908 von 1.207 Intensivbetten belegt - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

25. Januar, 15.30 Uhr: Weniger Neuinfektionen Mainz

Der Trend bei den Corona-Neuinfektionen zeigt in Mainz weiter leicht nach unten. Am Montag meldete das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt lediglich sieben neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. An Montagen liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen zwar oftmals deutlich niedriger als an anderen Wochentagen, da am Wochenende weniger getestet wird. Doch weniger Neuinfektionen als an diesem Montag wurden in Mainz zuletzt Mitte Oktober gemeldet. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldete das Gesundheitsamt nicht, die Gesamtzahl bleibt bei 127. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt weiterhin fast unverändert bei 81.

Im Kreis Mainz-Bingen steigt dieser Wert leicht an auf 109, nachdem hier bis zum Montagnachmittag neun Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag registriert worden waren. Zudem sind im Landkreis fünf weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben, wie das Amt mitteilt. Die Gesamtzahl liegt hier nun bei 130.















25. Januar, 12.00 Uhr: Das gilt ab Montag in Rheinland-Pfalz

Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen wurden die Corona-Regeln noch einmal verschärft – mit einigen Besonderheiten für Rheinland-Pfalz. Das ist neu und das bleibt unverändert.

25. Januar, 8.30 Uhr: 346 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 346 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag hervorgeht, liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle damit bei 166.219. Mit dem Virus wurden 4412 Todesfälle in Verbindung gebracht, 24 mehr als am Vortag. Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag landesweit bei 111,7.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in den Regionen wies weiterhin der Kreis Fulda mit 281,4 auf, im Rheingau-Taunus-Kreis lag diese bei 62,0. Die Fallzahlen sind an Montagen meist niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird.

Am vergangenen Montag lag die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages bei 422 und die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz bei 129,3.

25. Januar, 4 Uhr: 6729 Corona-Neuinfektionen und 217 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 6729 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 217 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Vergangenen Montag hatte das RKI 7141 Neuinfektionen und 214 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Allerdings waren die Daten aus Rheinland-Pfalz zu diesem Zeitpunkt nur unvollständig übermittelt worden. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen zudem meist geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bei 111,2. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder.















Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.141.665 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 25.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 52 087. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 823 500 an.

24. Januar, 19.10 Uhr: Blick in die Corona-Station der Kreis-Klinik Jugenheim

24. Januar, 18 Uhr: 929 neue Corona-Infektionen in Hessen

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 929 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag hervorgeht, liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle damit bei 165 873. Insgesamt 4388 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 26 mehr als am Vortag (Stand 00.00 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag landesweit bei 112,8. In den Regionen wies den höchsten Wert laut den RKI-Angaben weiter der Kreis Fulda mit 270,2 auf.

Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag lag die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages noch bei 1288 und die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 129,8.

24. Januar, 17.30 Uhr: Inzidenz in Worms gestiegen

Angesichts sinkender Infektionszahlen in Worms sind die Corona-Maßnahmen gelockert worden. Seit Samstag ist die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer für touristische Zwecke wieder außer Kraft gesetzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag, als diese Lockerung endgültig beschlossen wurde, lag bei 142,3.

Wie aus den Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, liegt der Inzidenzwert am Sonntag (Stand 11.10 Uhr) bei 149,4. Zuvor war diese Kennziffer für das Infektionsgeschehen am Samstag auf 136,3 gesunken. In Rheinland-Pfalz beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz aller Kreise und Städte am Sonntag im Schnitt 98,8. Worms hat im Land inzwischen wieder die dritthöchste Inzidenz hinter den Landkreisen Birkenfeld (219,6) und Südliche Weinstraße (174,5). Nach Worms folgen in dieser Statistik laut den Zahlen des Gesundheitsministeriums die Stadt Landau (146,8), der Landkreis Cochem-Zell (136,5) und die Stadt Ludwigshafen (132,3). Die niedrigste Inzidenz weist der Landkreis Bitburg-Prüm (45,8) auf.

Nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums wurden seit Freitag bis Sonntagvormittag für Worms 29 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gezählt. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden für Worms in der Statistik 56 Todesfälle festgehalten; die Menschen starben demnach an oder mit Corona. Weitere Einzelheiten zum Infektionsgeschehen in der Region veröffentlicht das Gesundheitsamt mit Sitz in Alzey wieder am Montag. Anders als den Werktagen gibt das Gesundheitsamt sonntags keine detaillierten Lageberichte zum aktuellen Stand der Corona-Fallzahlen in Worms und im Landkreis Alzey-Worms heraus.

24. Januar, 17 Uhr: Apotheken in Worms: Mit Bescheinigung zur FFP2-Maske

24. Januar, 16.10 Uhr: Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau steigt an

24. Januar, 15.40 Uhr: Inzidenzwert in Mainz pendelt sich ein

Der Corona-Inzidenzwert pro sieben Tage und 100.000 Einwohner hat sich in Mainz über das Wochenende eingependelt. Lag der Wert am Freitag noch bei 85, meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Samstag eine Inzidenz von 80 und am Sonntag von 81. Die Zahl der Toten stieg in Mainz von 122 (Freitag) auf 127 am Sonntag. Aktuell sind in Mainz 777 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Laut Gesundheitsamt sind 5373 Personen von dem Virus genesen.

Einen größeren Rückgang des Inzidenzwertes verzeichnete der Kreis Mainz-Bingen an diesem Wochenende. Nachdem am Freitag noch 117 gemeldet worden war, sank der Wert am Samstag auf 109 und am Sonntag auf 108. Im Moment sind im Kreis 901 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sind laut Mitteilung 3596 Personen von dem Virus genesen. Die Zahl der Toten stieg von 122 am Freitag auf 125 am Sonntag.

24. Januar, 14.06 Uhr:Corona-Fälle in Mainzer Seniorenresidenz

24. Januar, 12.15 Uhr: Klamottenberge in geschlossenen Geschäften

24. Januar, 12.10 Uhr: 469 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden innerhalb eines Tages 469 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 89.422 (Stand: 11.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte. Aktuell sind demnach 13.897 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um acht auf 2287.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 99,8. Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Birkenfeld mit 227,3.

24. Januar, 10.15 Uhr: 929 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 929 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag hervorgeht, liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle damit bei 165.873. Insgesamt 4388 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 26 mehr als am Vortag (Stand 00.00 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag landesweit bei 112,8. In den Regionen wies den höchsten Wert laut den RKI-Angaben weiter der Kreis Fulda mit 270,2 auf.

Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag lag die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages noch bei 1288 und die landesweite 7-Tages-Inzidenz bei 129,8.

24. Januar, 9.43 Uhr: Deutschland kauft neues Corona-Medikament

24. Januar, 8.42 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten seit Samstag in Hessen

24. Januar, 7.20 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Rheinland-Pfalz

24. Januar, 7.15 Uhr: 12.257 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.257 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 349 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Sonntagmorgen bekanntgab. Vergangenen Sonntag hatte das RKI 13.882 Neuinfektionen und 445 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bei 111,1. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder.

23. Januar, 23.32 Uhr: Politiker und Experten: Wer hat hier das Sagen?

23. Januar, 12.15 Uhr: Strengere Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz müssen ab Montag, 25. Januar, medizinische Masken in Geschäften, öffentlichen Gebäuden sowie bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen getragen werden. Die neue Maskenpflicht sei Teil einer Änderungsverordnung zur 15. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes und gelte bis einschließlich 14. Februar, teilte das rheinland-pfälzische Sozialministerium am Freitagabend in Mainz mit. Auf die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in Geschäften sowie öffentlichen Verkehrsmitteln hatten sich Bund und Länder am vergangenen Dienstag verständigt. Medizinische Masken sind sogenannte OP-Masken oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2.

Bei den aktuellen Corona-Zahlen meldet die Landesregierung Rheinland-Pfalz am Samstagmittag insgesamt 88.953 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.279 Todesfälle und 72.458 genesene Fälle. Damit sind derzeit 14.216 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rheinland-Pfalz insgesamt bei derzeit 95,2. Doch in den Landkreisen und Städten schwankt dieser Wert deutlich. Den höchsten Wert hat Birkenfeld mit 207,7, den niedrigsten Bitburg-Prüm mit 37.

23. Januar, 10.08 Uhr: 1093 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 1093 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstag hervorgeht, liegt damit die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 164.944. Insgesamt 4362 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 44 mehr als am Vortag (Stand 00.00 Uhr).

Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag landesweit bei 115,4. In den Regionen wies den höchsten Wert laut den RKI-Angaben weiter der Kreis Fulda mit 275,2 auf.

22. Januar, 20.08 Uhr: Corona-Inzidenzwert in Darmstadt-Dieburg steigt auf 126

Innerhalb einer Woche gab es im Landkreis Darmstadt-Dieburg 375 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, und auch die Zahl der Todesfälle stieg an. Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Mehr dazu Innerhalb einer Woche gab es im Landkreis Darmstadt-Dieburg 375 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, und auch die Zahl der Todesfälle stieg an. Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Mehr dazu hier

22. Januar, 19.50 Uhr: Biontech und Pfizer durchkreuzen Spahns Impfpläne

Als genehmigt wurde, aus einer Ampulle Biontech-Vakzin mehr Dosen zu ziehen, hoffte man auf 20 Prozent mehr Impfstoff. Wir erklären, warum Biontech diese Hoffnung nicht erfüllt.

22. Januar, 19.50 Uhr: Warum zwei Wormser Widerspruch gegen Corona-Regeln einlegen

22. Januar, 19.40 Uhr: Anzahl der Impfungen im Darmstadtium soll verdoppelt werden

22. Januar, 19.36 Uhr: Corona-Leine in Worms: Bis hierhin und (nicht) weiter!

22. Januar, 19.30 Uhr: Hin und Her um Impfungen in Pflegeheimen

22. Januar, 18.30 Uhr: Die Corona-Lage im Kreis Groß-Gerau

22. Januar, 16.11 Uhr: Rheinland-Pfalz: Schnelltests für Wahlhelfer?

22. Januar, 16 Uhr: Eltern mit Corona: Was eine Infektion für Familien bedeutet

22. Januar, 16 Uhr: Kurve der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz leicht abgeflacht

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz ist in dieser Woche leicht zurückgegangen. An den vergangenen sieben Tagen wurden täglich im Schnitt je 627 neue Fälle gemeldet, in der Woche davor waren es im täglichen Mittel noch 711. Auch sind in dieser Woche täglich etwas weniger Menschen an oder mit Covid-19 gestorben als in der Vorwoche - hier ging der Mittelwert von 42,1 am Tag auf 32,6 zurück.

Am Freitag registrierten die Gesundheitsämter 762 neue Corona-Infektionen (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 14 861 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 47 auf 2263.

Innerhalb eines Tages wurden bis Freitag laut Landesuntersuchungsamt 58 Covid-19-Patienten neu ins Krankenhaus gebracht. Von 191 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 92 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 101,1 und damit unter dem Wert der Vorwoche (112,6).

Die höchste Inzidenz am Freitag gab es im Kreis Birkenfeld mit 222,4. Danach folgen der Kreis Südliche Weinstraße (168,3) sowie die Städte Ludwigshafen (154,4) und Koblenz (143,8). Drei Kommunen sind unter der Inzidenzschwelle von 50: der Eifelkreis Bitburg-Prüm (34,3), der Kreis Bernkastel-Wittlich (43,6) und die Stadt Trier (47,5).

22. Januar, 7.30 Uhr: 1531 Corona-Neuinfektionen in Hessen

In Hessen sind innerhalb eines Tages 1531 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag hervorgeht, liegt damit die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 163.853. Insgesamt 4318 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 61 mehr als am Vortag (Stand 00.00 Uhr).

Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag landesweit bei 119,1. In den Regionen wies den höchsten Wert laut den RKI-Angaben weiter der Kreis Fulda mit 275,2 auf, den niedrigsten der Rheingau-Taunus-Kreis mit 71,6.















22. Januar, 6.07 Uhr: Mehr als 50.000 Corona-Tote in Deutschland seit Pandemiebeginn

In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie mehr als 50.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 859 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, wie das RKI am Freitagmorgen bekanntgab. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle auf 50.642. Vor genau einer Woche waren 1113 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Als Covid-19-Todesfall zählt das RKI nachweislich infizierte Menschen, die direkt an Corona gestorben sind und solche mit Vorerkrankungen, bei denen sich die Todesursache nicht abschließend klären lässt. Es liegt am Ermessen des Gesundheitsamtes, ob es einen Fall als verstorben "an" oder "mit" Covid-19 an das RKI übermittelt. Forscher gehen davon aus, dass die Zahl der Covid-19-Todesfälle ohne die Corona-Einschränkungen um ein Vielfaches höher läge.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI außerdem 17.862 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Vor genau einer Woche hatte das RKI 22.368 Neuinfektionen verzeichnet. Der Höchststand von 33.777 registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden war am 18. Dezember gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bei 115,3. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern bleiben jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 218,4 und Brandenburg mit 194,4. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 80,9.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.106.262 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 22.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.780.200 an. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,93 (Vortag: 0,87). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

22. Januar, 4.30 Uhr: Schaffen wir die Herdenimmunität?

21. Januar, 17.50 Uhr: Corona: Rhein-Main-Verkehrsverbund hält Angebot aufrecht

21. Januar, 17.13 Uhr: Biontech-Paar Sahin/Türeci: Ein außergewöhnliches Duo

21. Janur, 16.30 Uhr: In Darmstadt-Dieburg tauchen plötzlich 24 Coronatote auf

21. Januar, 16 Uhr: Fünf weitere Corona-Tote in Mainz

21. Januar, 16 Uhr: 1583 neue Corona-Infektionen in Hessen

Binnen 24 Stunden sind laut Robert Koch-Institut (RKI) in Hessen 1583 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg am Donnerstag die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Coronafälle auf 162 321 (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich in Hessen um 67 auf insgesamt 4257.

Die sogenannte Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag in Hessen laut RKI bei 119,3. Den höchsten Wert hat laut Sozialministerium weiterhin der Kreis Fulda. Er liegt mit 281,2 in der höchsten Eskalationsstufe des Landes. Den niedrigsten Wert hat die Stadt Kassel mit 62,9.

Laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin waren am Donnerstag (Stand 12.15 Uhr) 1796 der 2079 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Hessen belegt, 416 mit Covid-Patienten. 237 davon wurden beatmet. 82 019 Menschen in Hessen wurden laut dem RKI bisher gegen Corona geimpft (Stand 10 Uhr). 12.350 davon haben beide Impfungen erhalten. Die Impfquote liegt damit bei 1,3 Prozent.

21. Januar, 15.50 Uhr: Mehr als 800 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 821 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 87.825 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 15.096 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 29 auf 2216.

Innerhalb von 24 Stunden wurden bis Donnerstagmittag 70 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 187 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 102 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 100,0 und damit unter dem Wert vor einer Woche (118,7). Bundesweit sind es aktuell 119,0. Die höchste Inzidenz gibt es inzwischen im Kreis Birkenfeld mit 214,9. Danach folgen der Kreis Südliche Weinstraße (169,2), die Stadt Ludwigshafen (167,8) und der Kreis Bad Kreuznach (147,8). Drei Kommunen sind unter einer Inzidenz von 50: der Eifelkreis Bitburg-Prüm (45,4), die Stadt Trier (45,7) und die Stadt Zweibrücken (49,7).

21. Januar, 4 Uhr: Deutlicher Rückgang bei den Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland zuletzt deutlich gesunken. So gab das Robert Koch-Institut (RKI) die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 119,0 an - das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, war in den vergangenen zehn Tagen kontinuierlich gesunken. Ihren bisherigen Höchstwert hatte sie kurz vor Weihnachten (22.12.) mit 197,6 erreicht.

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 225,0 und Brandenburg mit 203,3. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 76,6.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI am Donnerstagmorgen zudem 20 398 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden 1013 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 25.164 Neuinfektionen und 1244 neue Todesfälle - der bisherige Höchststand - binnen 24 Stunden verzeichnet. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 088 400 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 21.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 49 783. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 762 200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,87 (Vortag: ebenfalls 0,87). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

20. Januar, 17.20 Uhr: Sinkende Zahlen in Mainz, steigende in Mainz-Bingen

20. Januar, 16.08 Uhr: Impfbetrieb im Odenwaldkreis – aber weiter nur mobil

20. Januar, 8.50 Uhr: 1321 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen haben sich innerhalb von 24 Stunden 1321 weitere Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 160.738, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand: 0.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich um 118 auf 4190. Der Landkreis Fulda verzeichnete mit 257,2 Infizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner weiterhin mit Abstand die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

20. Januar, 7.50 Uhr: Heil fordert massive Homeoffice-Nutzung

20. Januar, 6.10 Uhr: 15.974 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.974 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1148 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 19.600 Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. "Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche sinken die Fallzahlen in den meisten Bundesländern (jedoch nicht allen) nun leicht", schrieb das RKI in seinem Lagebericht vom Dienstagabend. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 123,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 237,7 und Brandenburg mit 208,8. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 78,5. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.068.002 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 20.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 48.770. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.741.800 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,87 (Vortag: 0,89). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















19. Januar, 18.30 Uhr: Inzidenz in Alzey-Worms unter 100

Zum ersten Mal seit dem 6. November 2020 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Alzey-Worms unter die 100er-Marke gefallen. Damals, Anfang November, war der sogenannte Lockdown light gerade in Kraft getreten und der Inzidenzwert betrug 99,5. Nun liegt er am Dienstag bei 95,5, nachdem er in den vergangenen Wochen einige Male in Richtung 200er-Grenze anzusteigen drohte. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen dem Gesundheitsamt innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Binnen 24 Stunden erfasste das Gesundheitsamt für den Landkreis 20 neue Corona-Fälle, keine einzige Neuansteckung wurde dabei für die Verbandsgemeinde Wöllstein festgehalten. Während die Zahl der aktiven Corona-Fälle weiter zurückgeht (von 410 auf 395), hat sich erneut die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus erhöht. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, ist eine weitere Person aus dem Landkreis gestorben, die in einem Altenheim lebte. Die Person war zwischen 80 und 90 Jahre alt. Wie aus den Zahlen des Gesundheitsamtes hervorgeht, war die Person in der Verbandsgemeinde Eich gemeldet.





19. Januar, 18.00 Uhr: Inzidenz in Mainz weiterhin unter 100

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet am Mittwoch 42 Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen und 29 neue Fälle in der Stadt Mainz. Insgesamt sind es damit derzeit 10.574 Personen, die in Mainz und im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Als genesen gelten 8661 Menschen, darunter 5221 aus der Stadt, 3440 aus dem Kreis.

Der Inzidenzwert der Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100000 Einwohner bleibt somit in der Stadt Mainz mit 92 weiter unter 100, im Kreis Mainz-Bingen liegt er bei 119 - und somit in beiden Gebieten weiter deutlich im roten Bereich.

Zwei weitere Todesfälle meldet das Gesundheitsamt seit Dienstag, je einen in der Stadt und im Kreis. Die Zahl der Todesfälle steigt damit im Bereich des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen auf ingesamt 228, 113 aus dem Kreis, 115 aus der Stadt. Aktuell gelten laut Gesundheitsamt in Mainz 798 Menschen, im Kreis 887 Menschen als infiziert.

19. Januar, 17.00 Uhr: Bundesweiter Lockdown wird verlängert

19. Januar, 16.55: Vier weitere Corona-Todesfälle im Kreis Groß-Gerau

Während sich die Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau derzeit in eine positive Richtung entwickelt, steigt gleichzeitig die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona um weitere vier Fälle an. Drei der zuletzt Verstorbenen lebten in Pflegeheimen, darunter eine 89 Jahre alte Frau und ein 91 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim sowie eine 95 Jahre alte Frau aus Mörfelden-Walldorf. Außerdem ist eine 92 Jahre alte Riedstädterin verstorben, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 159 – und liegt damit bei rund zwei Prozent aller bislang Infizierten im Kreis Groß-Gerau.

Das Gesundheitsamt verzeichnet im Vergleich zum Vortag 17 Neuinfektionen. Einen derart niedrigen Wert gab es zuletzt als Ausreißer am 5. Januar, als es noch mit einem Meldeverzug von den Feiertagen erklärt werden konnte. Damit haben sich insgesamt 7903 Kreisbewohner mit dem Coronavirus infiziert. 6350 gelten laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Inzidenz – sie beschreibt die Zahl der Neuninfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – liegt Stand Dienstag bei 116,1 und damit unter dem hessenweiten Durchschnitt von 124,9.

In Biebesheim, Büttelborn, Stockstadt und Trebur sind im Vergleich zum Vortag keine weiteren Fälle hinzugekommen. Die meisten Neuinfektionen hat Kelsterbach zu verzeichnen (+4).

19. Januar, 16.55: Fünf Neuinfektionen in Darmstadt

Fünf zusätzliche Todesfälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Damit steigt die Zahl der in Darmstadt-Dieburg am oder mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen auf 155. Die Inzidenz, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen Neuinfizierten pro 100_000 Einwohner, ist leicht gesunken – auf 94. 6437 Darmstadt-Dieburger haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs von 19 Personen. 5613 Menschen gelten als gesundet. Derzeit befinden sich 38 an Corona erkrankte Personen in den beiden Kreiskliniken. Nach Angaben von Dienstagnachmittag werden davon 21 Personen im Kreiskrankenhaus in Groß-Umstadt versorgt. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation. In Jugenheim sind derzeit 17 Erkrankte auf der Intensivstation untergebracht. Mittlerweile sind im gesamten Landkreis Darmstadt-Dieburg 2491 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Außerdem sind die ersten Zweit-Impfungen schon angelaufen.

19. Januar, 16.50: Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 100

Die Zahl neuer Corona-Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag auf 100,4 gesunken. Vor einer Woche lag diese Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 132,3. Damit hat sich die Infektionsdynamik seit Beginn des Jahres deutlich abgeschwächt - am 23. Dezember wurden in Rheinland-Pfalz noch 163,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gezählt. Deutschlandweit waren es am Dienstag 131,5.

Die Gesundheitsämter registrierten am Dienstag 566 neue Corona-Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt weiter mitteilte. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 86 090 (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind demnach 14 562 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 41 auf 2145.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 39 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 189 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 110 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag hervorgeht.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz gab es am Dienstag in Ludwigshafen mit 183,5. Danach folgen Worms (171,2), der Rhein-Hunsrück-Kreis (153,2), der Kreis Südliche Weinstraße (143,0) und der Kreis Bad Kreuznach (137,7). Zwei Kommunen liegen unter der Inzidenz-Schwelle von 50: der Kreis Trier-Saarburg (47,5) und die Stadt Zweibrücken (40,9).

19. Januar, 15.00 Uhr: Impfzentren in Rheinland-Pfalz sagen Termine ab

19. Januar, 13.00 Uhr: Zwischenbilanz zum Start des Wiesbadener Impfzentrums

19. Januar, 12.20 Uhr: Acht weitere Todesfälle im Odenwaldkreis

19. Januar, 11.10 Uhr: Covid-Seelsorgerin: "Sprachunfähig und fern jeder Hoffnung"

19. Januar, 10.37 Uhr: Corona treibt die Immobilienpreise weiter nach oben

19. Januar, 8.44 Uhr: Kommentar zur Pandemiebekämpfung: Was hilft?

19. Januar, 8.27 Uhr: Massenimpfen gegen Corona nimmt Fahrt auf

Ein Desaster, wirklich? Noch ist der Corona-Impfstoff in vielen Ländern knapp – aber nach holprigem Start steigen die Impfzahlen deutlich, bundes- und weltweit.

19. Januar, 8.20 Uhr: Fragen & Antworten zum mutierten Coronavirus

In Großbritannien und Südafrika sind neue Corona-Varianten aufgetreten. Was wir über die Virus-Mutationen wissen und warum Politiker großen Respekt vor ihnen haben.

19. Januar, 8.15 Uhr: Behörden melden mehr als 440 neue Corona-Infektionen in Hessen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen hat sich am Dienstag um mehr als 440 gegenüber dem Vortag erhöht. Wie aus Daten des hessischen Gesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorging, stiegen die Zahlen um 441 auf 159.409 Gesamtfälle. In einer anderen Datenquelle des RKI war von 450 neuen Fällen die Rede. Eine Sprecherin des Instituts konnte sich die unterschiedlichen Zahlen nicht erklären.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg laut RKI um 109 und laut Ministerium um 108. Beide sprechen von einer Gesamtzahl von 4072 Fällen. Innerhalb von sieben Tagen wurden landesweit 124,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Demnach liegt in Hessen nur noch der Landkreis Fulda bei der sogenannten Inzidenz mit einem Wert von 258 in der höchsten Stufe des Eskalationskonzepts des Landes.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Dienstag 431 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand: 12.15 Uhr). Das entsprach 24 Prozent aller belegten Intensivbetten. 239 Covid-19-Patienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1787 von 2064 Intensivbetten belegt.

Nach Angaben des RKI vom Dienstag wurden bis einschließlich Montag bislang 77 071 Impfungen in Hessen durchgeführt. Diese Zahlen könnten allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegelten nicht die Menge der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider.















19. Januar, 8 Uhr: 11.369 Corona-Neuinfektionen und 989 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 11.369 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 989 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab. Vor genau einer Woche hatte das RKI 12.802 Neuinfektionen und 891 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Bei den aktuellen Zahlen ist zu beachten, dass die Daten Nachmeldungen enthalten können - am Vortag hatten manche Bundesländer ihre Daten nur unvollständig oder gar nicht übermittelt. Das RKI schrieb dazu in seinem Lagebericht vom Montagabend: "Aus Rheinland-Pfalz wurden gestern keine Daten übermittelt. Aus Bayern und dem Saarland wurden Daten übermittelt, allerdings sind die Daten nicht vollständig am RKI eingegangen."

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bei 131,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 256,3 und Sachsen mit 225,7. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 83,2.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.052.028 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 19.01., 0 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 47 622. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.716.200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,89 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

18. Januar, 19.10 Uhr: Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau sinkt vierten Tag in Folge

Zwar langsam, aber stetig ist die Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau den vierten Tag in Folge gesunken. Während sie vergangenen Donnerstag noch bei 152,2 lag, weist sie Stand Montag noch einen Wert von 126,9 auf. Im Vergleich zum Samstag sind 47 Neuinfektionen hinzugekommen – die meisten davon in Rüsselsheim (+15) und Riedstadt (+7). Zum Vergleich: Am vergangenen Montag wurden noch 70 Neuinfektionen gemeldet.

Damit steigt die Zahl derjenigen, die sich im Kreis Groß-Gerau bislang mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 7886. 6261 gelten laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts als genesen, 155 sind verstorben. 1470 gelten aktuell als infiziert.

Anteilig zur Einwohnerzahl sind derzeit Raunheim (0,73 Prozent der Einwohner gelten aktuell als infiziert), Rüsselsheim (0,64 Prozent) sowie Stockstadt und Groß-Gerau (beide 0,61 Prozent) am stärksten betroffen. Trebur gehört dagegen schon seit einiger Zeit zu den am wenigsten betroffenen Kommunen (0,29 Prozent).

18. Januar, 18.30 Uhr: Zwölf Neuinfektionen im Kreis Darmstadt-Dieburg

668 Menschen sind im Landkreis Darmstadt-Dieburg derzeit mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist einer weniger als am Vortag. Nach Angaben des Gesundheitsamts vom Montag wurden an diesem Tag zwölf neue Infektionen gemeldet, dagegen gelten 13 Darmstadt-Dieburger jetzt als wieder gesund. Insgesamt haben sich seit Beginn er Pandemie 6418 Landkreisbewohner infiziert. Von ihnen sind 150 Menschen gestorben, damit ist deren Zahl konstant geblieben. Die Inzidenz der vergangenen sieben Tage, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beschreibt, ist leicht auf 100 gestiegen. Von den Erkrankten liegen derzeit 27 in den beiden Kreiskliniken. Im Krankenhaus in Groß-Umstadt werden 17 Patienten auf der Normalstation behandelt, drei Infizierten befinden sich auf der Intensivstation. In Jugenheim kümmern sich Ärzte und Pfleger um 17 Intensivpatienten. Unterdessen sind kreisweit 2487 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden.

18. Januar, 16 Uhr: Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz nehmen im Januar langsamer zu als im Dezember

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 471 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 85.524 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Aktuell sind demnach 14.541 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Wert seit dem 12. November. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 48 auf 2104.

Seit Beginn des Monats kletterte die Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz um 16,6 Prozent und damit nicht mehr so stark wie im gleichen Zeitraum des Monats Dezember (37,3 Prozent). Die Zahl der Todesfälle hat sich im Verlauf des Januar bisher um 44,8 Prozent gesteigert. Im gleichen Dezember-Zeitraum gab es einen steilen Anstieg um 82,0 Prozent.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 56 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 198 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 106 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag am Montag in ganz Rheinland-Pfalz bei 106,4 und und damit unter dem Wert der Vorwoche (139,3). Die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz gibt es in Ludwigshafen mit 197,4. Danach folgen Worms (181,9), der Rhein-Hunsrück-Kreis (161,9) und der Kreis Südliche Weinstraße (158,3). Inzwischen sind wieder zwei Kommunen unter einer Inzidenz von 50 - der Kreis Trier-Saarburg mit 46,2 und die Stadt Zweibrücken mit 38,0.

18. Januar, 15.30 Uhr: Elf Neuinfektionen in Mainz

Elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt am Montag für Mainz gemeldet. Damit galten 808 Menschen in der Stadt als aktuell infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus lag am Montag unverändert bei 114. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf einen Wert von 95. Am Freitag hatte dieser noch bei 104 gelegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 6105 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesuntersuchungsamt insgesamt acht Neuinfektionen. Hier galten am Montag 868 Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem starb eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis stieg damit auf 112. Der Inzidenzwert sank auf 115. Am Sonntag lag dieser noch bei 124.

18. Januar, 6.30 Uhr: 422 neue Corona-Infektionen in Hessen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist innerhalb eines Tages um 422 gestiegen (Stand 0 Uhr). Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin hervor. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, stieg damit am Montag auf 158.968. Die Zahl der Todesfälle mit oder an Corona stieg um 28 auf 3964. Innerhalb von sieben Tagen wurden landesweit 129,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Allerdings sind die Fallzahlen an Montagen meist niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird.

18. Januar, 6.30 Uhr: 7141 Corona-Neuinfektionen und 214 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 7141 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das ist laut RKI der niedrigste Wert an Neuinfektionen seit dem 20. Oktober. Außerdem wurden 214 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Seit dem 14. Dezember war der Wert nicht mehr so niedrig.















Allerdings: An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Vor genau einer Woche hatte das RKI 12.497 Neuinfektionen und 343 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

"Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche scheinen sich die Fallzahlen wieder zu stabilisieren", schrieb das RKI in seinem Lagebericht am Sonntagabend. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.



Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Montagmorgen bei 134,4. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 274,2 und Sachsen mit 244,9. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 86,6.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.040.659 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 46.633. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.691.700 an.















Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 0,93 (Vortag: 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

17. Januar, 14.47 Uhr: 447 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet

Am Sonntag sind in Rheinland-Pfalz 447 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie damit auf 85 053 (Stand: 11.07 Uhr). Aktuell sind demnach 14 656 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der gemeldeten Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 8 auf 2056.

Innerhalb eines Tages wurden laut Landesuntersuchungsamt 17 Covid-19-Patienten neu in ein Krankenhaus gebracht. Von 199 Covid-19-Patienten, die am Samstag auf Intensivstationen behandelt wurden, mussten 98 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht (Stand: Samstag 12.15 Uhr) hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Sonntag in ganz Rheinland-Pfalz bei 107,8. Die höchste Inzidenz gab es in Ludwigshafen mit 202.

17. Januar, 12.20 Uhr: 13.882 Neuinfektionen am Sonntag

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.882 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Am Sonntag sind die vom RKI bekannt gegebenen Zahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am Vortag hatte das RKI von 18.678 Neuinfektionen berichtet, am Sonntag vergangener Woche von 16.946.

Insgesamt stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Infektionen auf 2.033.518 (Stand: 17. Januar, 00 Uhr), wie das RKI am Sonntag mitteilte. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Außerdem wurden insgesamt 46.419 Todesfälle verzeichnet. Das sind 445 mehr als am Vortag. Der bisherige Höchststand von 1244 gemeldeten Todesfällen pro Tag war am Donnerstag erreicht worden.

17. Januar, 7.44 Uhr: Wissenschaftler fordern strikte Maskenpflicht

Warum das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nach den Erkenntnissen der Forscher die Ausbreitung der Pandemie verhindert, belegen sie auch anhand der Geschichte. Mehr dazu lesen Sie

Warum das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nach den Erkenntnissen der Forscher die Ausbreitung der Pandemie verhindert, belegen sie auch anhand der Geschichte.

16. Januar, 22.05 Uhr: Bund und Länder ringen um weitere Corona-Verschärfungen

16. Januar, 15 Uhr: DRK fährt Wormser Senioren ins Impfzentrum

16. Januar, 16.30 Uhr: 410 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet

Am Samstag sind in Rheinland-Pfalz 410 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie damit auf 84.606 (Stand: 11.06 Uhr). Aktuell sind demnach 14.894 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der gemeldeten Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 13 auf 2048.

Innerhalb eines Tages wurden bis Samstagmittag laut dem Landesuntersuchungsamt 22 Covid-19-Patienten neu in ein Krankenhaus gebracht. Von 199 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 98 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag (Stand 12.15 Uhr) hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 106,6. Die höchste Inzidenz gab es in Ludwigshafen mit 215,4. Danach folgten Worms mit 198,7. Am niedrigsten war die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 32,2.

16. Januar, 14.50: Mehr als 1100 Corona-Neuinfektionen in Hessen

- Das Coronavirus breitet sich in Hessen weiter aus. Binnen 24 Stunden wurden 1128 neue Infektionen registriert. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle stieg am Samstag (Stand: 0.00 Uhr) auf nunmehr 157.255, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nahm um 64 auf 3907 zu. Innerhalb von sieben Tagen wurden landesweit 128,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am höchsten war die 7-Tage-Inzidenz am Samstag im Landkreis Fulda mit 307,0, gefolgt vom Landkreis Limburg-Weilheim mit 207,7.

In den hessischen Krankenhäusern wurden 442 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Das entsprach 25 Prozent aller belegten Intensivbetten. Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mussten 238 der Erkrankten beatmet werden (Stand Samstag 12.15 Uhr). Landesweit waren 1786 von 2080 Intensivbetten belegt - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden mit Stand Samstag bislang 69 925 Impfungen in Hessen durchgeführt. Diese Zahlen könnten allerdings auch Nachmeldungen enthalten und spiegelten nicht die Menge der an einem Tag tatsächlich Geimpften wider.

16. Januar, 14.45: Kommentar zur Lockdown-Verlängerung: Auf Verdacht

16. Januar, 8 Uhr: Mehr als 18.000 neue Corona-Infektionen in Deutschland

In Deutschland haben sich innerhalb von 24 Stunden über 18.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 18.678 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, wie das RKI am Samstagmorgen bekanntgab. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle auf 2.019.636 (Stand: 16.01., 00.00 Uhr). Noch am Vortag waren 22 368 Neuinfektionen gemeldet worden. Dabei ist zu beachten, dass die tatsächliche Gesamtzahl noch deutlich höher liegen dürfte, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Außerdem wurden 980 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Der bisherige Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Samstagmorgen bei 139,2. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 268,3 und Sachsen mit 255,8. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 80,0. Bundesweit ist die 7-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen nach RKI-Daten vom Freitag leicht gesunken.

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 45 974. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 657.900 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Freitag bei 0,99 (Vortag: 1,02). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 99 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.















15. Januar, 18.40 Uhr: Darmstadt hofft auf Impfungen, im Kreis sind Kliniken an der Grenze

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) hat am Freitag bei einer Sitzung des Corona-Krisenstabs ein positives Fazit des Probebetriebs im Impfzentrum Darmstadtium gezogen. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) hat am Freitag bei einer Sitzung des Corona-Krisenstabs ein positives Fazit des Probebetriebs im Impfzentrum Darmstadtium gezogen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des letzten Testlaufs“, sagte er.

„Die Zahl der stationären Covid-Patienten hält sich jetzt bereits über einen längeren Zeitraum auf einem sehr hohen Niveau“, kommentiert der Sprecher der Kreiskliniken, Frank Horneff, am Freitag die Corona-Lage im Landkreis. „Besonders die Intensivkapazitäten sind im Versorgungsgebiet weitestgehend erschöpft.“

15. Januar, 18.00 Uhr: Worms: Inzidenzwert sinkt weiter

Der Inzidenzwert für Worms ist weiter gesunken. Mit einem Wert von mittlerweile 221,1 hat die Stadt am Freitag auch nicht mehr die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz. Wie aus den Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervorgeht, ist es nun die Stadt Ludwigshafen, die mit 249,6 die höchste Inzidenz im Land hat.

15. Januar, 16.23 Uhr: Drei weitere Todesfälle in Mainz

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Freitag drei weitere Todesfälle in Mainz im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit nun bei 114. Zudem wurden am Freitag 39 nachgewiesene Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiter leicht absinkt und nun bei 104 liegt. Im Kreis Mainz-Bingen liegt der Wert derweil weiter bei 119. Hier wurden am Freitag 53 Neuinfektionen sowie drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

15. Januar, 13.35 Uhr: Darmstadt-Dieburg: Das Rätsel der 22 Corona-Toten

15. Januar, 7.50 Uhr: Mehr als 1600 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Das Coronavirus breitet sich in Hessen weiter aus. Binnen 24 Stunden sind in Hessen erneut mehr als 1600 neue Infektionen registriert worden. Mit 1626 Fällen stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle am Freitag (Stand 0.00 Uhr) auf nunmehr 156.127, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 63 auf 3843. Innerhalb von 7 Tagen wurden landesweit 136,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am höchsten war die 7-Tage-Inzidenz am Freitag im Landkreis Fulda mit 313,7.















15. Januar, 6.20 Uhr: Mehr als zwei Millionen Corona-Infektionen in Deutschland

In Deutschland haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits über zwei Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.368 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, wie das RKI am Freitagmorgen bekanntgab. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle auf 2.000.958 (Stand: 15.01., 0 Uhr). Dabei ist zu beachten, dass die tatsächliche Gesamtzahl noch deutlich höher liegen dürfte, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Außerdem wurden 1113 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Der bisherige Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Freitagmorgen bei 146,1. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 287,6 und Sachsen mit 274,1. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 78,7. In den vergangenen Tagen sei die Zahl der registrierten Neuinfektionen wieder angestiegen, hieß es im RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend. Ob sich dieser Trend, über die erwarteten Nachtestungen und Nachmeldungen hinaus, weiter fortsetze, werde sich erst im Laufe der nächsten Tage zeigen.

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 44.994. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.641.200 an. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Donnerstag bei 1,02 (Vortag: ebenfalls 1,02). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 102 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

14. Januar, 22 Uhr: Mehr als die Hälfte der Corona-Impftermine in Hessen vergeben

In Hessen gibt es wegen der begrenzten Menge an Corona-Impfstoff vorerst nur 60.000 Termine für die Ältesten der Gesellschaft. Diese Grenze rückt schnell näher. Mehr dazu In Hessen gibt es wegen der begrenzten Menge an Corona-Impfstoff vorerst nur 60.000 Termine für die Ältesten der Gesellschaft. Diese Grenze rückt schnell näher. Mehr dazu HIER

14. Januar, 21.30 Uhr: Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg sinkt auf 111

In den Kreisklinken werden derzeit 33 Corona-Patienten behandelt. Mehr dazu In den Kreisklinken werden derzeit 33 Corona-Patienten behandelt. Mehr dazu HIER

14. Januar, 19.30 Uhr: So sollen die Corona-Impfungen in Wiesbaden ablaufen

14. Januar, 19.20 Uhr: Corona-Impfung - Rüsselsheim und Nauheim bieten Fahrdienst

14. Januar, 18.40 Uhr: Corona: Inzidenz steigt nach kurzem Rückgang in Darmstadt

14. Januar, 17.45 Uhr: Rheingau-Taunus: Wo muss ich zum Impfen hin und wann?

14. Januar, 17.30 Uhr: 500 Impfstoff-Dosen für das Wormser Klinikum

14. Januar, 17.15 Uhr: So läuft es ab Dienstag im Darmstädter Corona-Impfzentrum

14. Januar, 16.30 Uhr: Wiesbadener Einzelhandel hält sich an Lockdown-Auflagen

14. Januar, 16.30 Uhr: Zwei Tote und 20 neue Fälle in Darmstadt

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Darmstadt weiter gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamts gab es am Donnerstag 20 neue, im Labor bestätigte Fälle. Zudem sind zwei weitere Menschen, die an der Virus-Infektion erkrankt waren, gestorben. Die Zahl der Toten, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg damit auf 84. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie vor gut zehn Monaten in der Stadt 3230 Covid-19-Infektionen registriert. Davon gelten 2876 Erkrankte als inzwischen wieder genesen. Die Inzidenz ging nach Angaben des Gesundheitsamts weiter leicht von 108,2 auf 103 zurück. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wieder.

14. Januar, 16.29 Uhr: Heftige Reaktionen auf Kreuznacher Ausgangssperre

Die einen beschwören die aufziehende Tyrannei, die anderen fordern noch härtere Maßnahmen. Für die Innenstadt wird nun auch eine bis Ende Januar geltende Maskenpflicht eingeführt. Mehr dazu Die einen beschwören die aufziehende Tyrannei, die anderen fordern noch härtere Maßnahmen. Für die Innenstadt wird nun auch eine bis Ende Januar geltende Maskenpflicht eingeführt. Mehr dazu HIER

14. Januar, 16.15 Uhr: Verband der Hausärzte will Lockerungen für Corona-Geimpfte

14. Januar, 16.00 Uhr: Rund 1000 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 1004 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 83 444 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 15 998 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 58 auf 1977.

Die Zahl der Todesfälle stieg seit Beginn des Monats um 37,2 Prozent und damit schneller als die der Infektionen (14,6 Prozent). Beide Zuwachsraten sind niedriger als in den ersten 14 Tagen im Dezember: Damals nahmen die Todesfälle um 62,3 Prozent zu, die Infektionen um 29,5 Prozent.

Innerhalb von 24 Stunden wurden bis Donnerstagmittag 55 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 194 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 103 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 118,7 und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einer Woche (115,7). Die höchste Inzidenz gibt es in Worms mit 260,9. Danach folgen die Stadt Ludwigshafen (239,2), der Kreis Bad Kreuznach (182,5) und der Donnersbergkreis (148,7). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 35,1.

14. Januar, 8.30 Uhr: Mehr als 1600 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Binnen 24 Stunden sind in Hessen mehr als 1600 neue Corona-Infektionen registriert worden. Mit 1657 Fällen stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle am Donnerstag (Stand 0 Uhr) auf nunmehr 154.500, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 64 auf 3780. Hessen kommt landesweit in den vergangenen sieben Tagen auf 140,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

14. Januar, 8.15 Uhr: Höchstwert bei Corona-Todesfällen

Die Zahl der ans Robert Koch-Institut gemeldeten Corona-Todesfälle hat einen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter 1244 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen von Donnerstagmorgen hervorgeht. Zudem wurden 25.164 Neuinfektionen gemeldet.

Der bisherige Höchststand bei den Toten von 1188 war am 8. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstagmorgen bei 151,2. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 310,4 und Sachsen mit 292,4. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 84,0.

In den vergangenen Tagen sei die Zahl der registrierten Neuinfektionen wieder angestiegen, hieß es im RKI-Lagebericht vom Mittwochabend. Ob sich dieser Trend, über die erwarteten Nachtestungen und Nachmeldungen hinaus, weiter fortsetze, werde sich erst im Laufe der nächsten Tage zeigen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.978.590 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 14.01., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 43 881. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.620.200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Mittwoch bei 1,02 (Vortag: 1,07). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 102 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

14. Januar, 7.45 Uhr: Unklarheiten bei aktuellen Corona-Zahlen des RKI

Bei den täglich gemeldeten Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts gab es am Donnerstagmorgen zunächst Unklarheiten. So wurde im sogenannten RKI-Dashboard - einer Online-Übersichtsseite zu verschiedenen Zahlen des Infektionsgeschehens - 1244 Todesfälle angezeigt, die binnen 24 Stunden ans RKI gemeldet wurden. Das wäre ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Zwischenzeitlich zeigte die Internetseite dann einige Werte - darunter die Todesfälle - nicht mehr an. Das RKI war dazu am Donnerstagmorgen zunächst nicht zu erreichen.

13. Januar 15.49 Uhr: Mehr als 700 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 735 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 82 440 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 15 857 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 49 auf 1919.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 70 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 194 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 103 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 122,1 und damit über dem Wert der Vorwoche (107,4). Die höchste Inzidenz gibt es in Worms mit 296,9. Danach folgen die Stadt Ludwigshafen (199,1), die Stadt Kaiserslautern (187,9) und der Kreis Neuwied (151,5). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 32,3.

13. Januar 15.31 Uhr: Strengere Test-Pflichten für Einreisen aus Corona-Risikogebieten

13. Januar 15.27 Uhr: Mutiertes Coronavirus bei Reiserückkehrer in Hessen

13. Januar, 15.16 Uhr: RKI: Mehr als 758.000 Covid-19-Impfungen erfasst

Rund zweieinhalb Wochen nach dem Start der Covid-19-Impfkampagne in Deutschland ist die Zahl der ans Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Impfungen auf über 700.000 gestiegen. Die Gesamtzahl von 758 093 Impfungen ergibt sich aus bisherigen Meldungen der Bundesländer, wie aus einer RKI-Statistik vom Mittwoch (Stand: 11.00 Uhr) hervorgeht. Der Zuwachs im Vergleich zum Vortag beträgt mehr als 70 000.

Die Impfhäufigkeit variiert von Land zu Land. Die meisten Impfungen pro 1000 Einwohner wurden laut der Statistik bisher für Mecklenburg-Vorpommern erfasst (18,1), die wenigsten für Thüringen (6,1). Der Bundesschnitt liegt bei 9,1. Die Werte, die den Behörden der einzelnen Bundesländer vorliegen, können deutlich höher liegen als die vom RKI gemeldeten, da die Meldungen teilweise mit einigem Verzug an das Institut übermittelt werden.

Die meisten Menschen - mehr als 366 000 - wurden laut RKI-Daten aus beruflichen Gründen geimpft. Es kann sich dabei zum Beispiel um Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und um Personal in der Altenpflege handeln. Zudem wurde das Präparat inzwischen mehr als 285 000 Bewohnern von Pflegeheimen verabreicht. Die Impfungen können derzeit auch wegen hohes Alters und/oder aus medizinischem Anlass geboten sein.

13. Januar, 15.15 Uhr: Mehr als 16.000 Corona-Impftermine in Hessen vereinbart

13. Januar, 12.45 Uhr: Warum Hausärzte noch nicht gegen Corona impfen

13. Januar, 11.23 Uhr: Trotz Lockdown: Deshalb steigen die Corona-Infektionszahlen

13. Januar, 10.07 Uhr: Corona-Impstoff: Astrazeneca beantragt Zulassung in der EU

13. Januar, 8.20 Uhr: Mehr als 1500 neue Corona-Infektionen gemeldet

Innerhalb eines Tages sind in Hessen weitere 1551 Corona-Infektionen gemeldet worden. Insgesamt liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei nunmehr

152.844, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin von Mittwoch (Stand 0.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 128 auf 3716.

Damit kommt Hessen landesweit in den vergangenen sieben Tagen auf 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In den Regionen wies nach RKI-Angaben der Kreis Fulda den höchsten Wert mit 327,6 auf, gefolgt vom Kreis Limburg-Weilburg (252,5).

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden zuletzt in Hessen 462 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Dienstag 12.15 Uhr). Das entsprach 26 Prozent aller belegten Intensivbetten. 270 Covid-19-Patienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1785 von 2079 Intensivbetten belegt.















13. Januar, 6.30 Uhr: 19.600 Corona-Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 19.600 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1060 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Mittwochmorgen bei 155,0. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Thüringen mit 324,2 und Sachsen mit 304,4. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 83,7. "Der über die Feiertage und den Jahreswechsel beobachtete Rückgang der 7-Tage-Inzidenzen setzt sich nicht weiter fort", hieß es im RKI-Lagebericht vom Dienstagabend. "Stattdessen sind in allen Altersgruppen, vor allem in den jüngeren Altersgruppen (zw. 15 und 39 Jahren) deutliche Anstiege zu beobachten."

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.953.426 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 13.01., 00.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 42.637. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.596.600 an. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Dienstag bei 1,07 (Vortag: 1,14). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 107 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

13. Januar, 5 Uhr: Viele Corona-Infektionen bei älteren Mainzern

13. Januar, 4.30 Uhr: Gefährliche Impfgegner-Flyer im Briefkasten

12. Januar, 18.55 Uhr: Worms hat weiter die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz

12. Januar, 18.10 Uhr: 28 neue Corona-Infektionen in Darmstadt

ie Zahl der Corona-Fälle ist in Darmstadt am Dienstag gestiegen. Das Gesundheitsamt registrierte 28 neue, laborbestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit auf 3195. Davon gelten 2851 Erkrankte nach Angaben der Behörde als bereits wieder geheilt. Die Corona-Inzidenz stieg weiter von 113,2 auf 123,2 an. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Das Gesundheitsamt hatte zuletzt erklärt, mit der wieder größeren Zahl der Tests nach den Feiertagen an Weihnachten und dem Jahreswechsel steige auch wieder die Zahl der gemeldeten Infektionen.

12. Januar, 15.40 Uhr: Keine FFP2-Maskenpflicht in Nahverkehr und Handel in Rheinland-Pfalz

Anders als die Bayern müssen sich die Rheinland-Pfälzer nicht auf eine baldige FFP2-Maskenpflicht beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Ein solcher Schritt sei in Rheinland-Pfalz aktuell nicht vorgesehen, sagte die Sprecherin der Staatskanzlei, Andrea Bähner, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das bayerische Kabinett hatte zuvor beschlossen, dass in dem Bundesland vom kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel gilt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte dazu erklärt, die "normalen Community-Masken" seien in der Corona-Pandemie zum Schutz der anderen da. FFP2-Masken schützten auch den Träger selbst. Ziel sei, die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr und im Handel zu verbessern.

12. Januar, 15.30 Uhr: Inzidenzwert in Mainz sinkt

Nach einem raschen Anstieg nach dem Jahreswechsel ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Mainz am Dienstag nun am vierten Tag in Folge gesunken. Nach den Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamts beträgt er aktuell 138, nachdem er noch am Wochenende bei 157 gelegen hatte. Neu registriert im Vergleich zum Vortag wurden in Mainz nach den Zahlen des Amtes am Dienstag 41 Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt weiterhin unverändert bei 108.

Im Kreis Mainz-Bingen starb dagegen ein weiterer Mensch an oder mit dem Coronavirus, wodurch die Zahl der Todesfälle auf 105 anstieg. Zudem wurden hier im Vergleich zum Vortag 53 Neuinfektionen gemeldet, wodurch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nun bei 130 liegt.

Mehr als 500 neue Corona-Infektionen gemeldet - 75 Todesfälle

In Hessen sind innerhalb eines Tages weitere 524 Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit Corona in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 75 auf insgesamt 3588, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht (Stand 00.00 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden demnach 151 293 Corona-Infektionen im Bundesland gezählt.

Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag hessenweit bei 157,2. In den Regionen wies laut den RKI-Zahlen der Kreis Fulda den höchsten Wert mit 333 auf, gefolgt von den Kreisen Limburg-Weilburg (272,8), Vogelsberg (264,1), Gießen (236,8) und Hersfeld-Rotenburg (218,7).















12. Januar, 14:13 Uhr: Keine Kita-Beiträge im Lockdown in Hessen

12. Januar, 11:40 Uhr: Verlängerter Corona-Lockdown: Die Neuerungen in Hessen

12. Januar, 10:42 Uhr: Impf-Anmeldung in Hessen bereits überlastet

12. Januar, 6.15 Uhr: 12.802 Neuinfektionen in Deutschland

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12 802 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 891 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. "In den letzten Tagen sind die Fallzahlen wieder angestiegen. Ob sich dieser Trend, über die erwarteten Nachtestungen und Nachmeldungen hinaus, weiter fortsetzt, wird sich erst im Laufe der nächsten Tage zeigen", hatte das RKI am Wochenende mitgeteilt.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Dienstagmorgen bei 164,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Sachsen mit 341,9 und Thüringen mit 325,7. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 86,3. Wegen der Feiertage um den Jahreswechsel sind die Wochenwerte aber ebenfalls mit Vorsicht zu bewerten.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.933.826 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 41 577. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.570.000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Montag bei 1,14 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 114 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

11. Januar, 15.50 Uhr: Nur wenige Neuinfektionen in Mainz

Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen war, hat das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt nun am Montag für Mainz lediglich acht nachgewiesene Neuinfektionen gegenüber dem Vortag gemeldet. An Montagen ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen zwar für gewöhnlich durchgängig niedriger als an anderen Wochentagen, da am Wochenende weniger Tests durchgeführt werden. Doch weniger Neuinfektionen als an diesem Montag wurden in Mainz zuletzt vor genau drei Monaten am 12. Oktober registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit nun bei 145, und damit genauso hoch wie im Kreis Mainz-Bingen. Hier wurden am Montag lediglich sieben nachgewiesene Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Gleichzeitig stieg hier allerdings die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen durch den Tod zweier Menschen weiter an.

11. Januar, 19 Uhr: Der Impfstart für Über-80-Jährige in Hessen rückt näher

11. Januar, 15.40 Uhr: Noch keine Ausgangssperre im Kreis Bad Kreuznach

11. Januar, 15.30 Uhr: 590 neue Corona-Fälle und weitere 58 Tote in Rheinland-Pfalz gemeldet

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 590 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 81 005 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Aktuell sind demnach 15 841 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 58 auf 1838.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 39 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 195 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 99 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Montag in ganz Rheinland-Pfalz bei 139,3 und und damit über dem Wert der Vorwoche (116,0), aber unter der bundesweiten Inzidenz von 166,6, die vom Robert Koch-Institut ermittelt wurde. Die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz gibt es in Worms mit 322,0. Danach folgen Ludwigshafen (230,5), der Kreis Bad Kreuznach (202,7) und die Stadt Kaiserslautern (189,9). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 49,7.

11. Januar, 8 Uhr: 561 neue Corona-Fälle und weitere 30 Tote in Hessen gemeldet

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist innerhalb eines Tages um 561 gestiegen. Damit steigerten sich die Fälle seit Beginn der Pandemie auf 150.790, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stieg den Meldungen zufolge um 30 auf insgesamt 3513. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, lag landesweit bei 162,6. Der Landkreis Fulda sei mit einem Wert von 346,0 am stärksten betroffen.

11. Januar, 7.20 Uhr: Droht Mainz jetzt die Corona-Leine?

Aufgrund des stetig ansteigenden Inzidenzwertes in Mainz befasst sich der Verwaltungsstab mit dem weiteren Vorgehen. Für OB Ebling ist die Corona-Leine nicht die erste Wahl.

11. Januar, 7 Uhr: 12.497 Corona-Neuinfektionen und 343 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.497 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 343 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1.188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten.

An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.















Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Montagmorgen bei 166,6. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Sachsen mit 359,8 und Thüringen mit 316,2. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 90,9. Wegen der Feiertage um den Jahreswechsel sind die Wochenwerte aber ebenfalls mit Vorsicht zu bewerten.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.921.024 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 11.01., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 40.686. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.545.500 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Sonntag bei 1,18 (Vortag: 1,17). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 118 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betont in seinem Bericht aber, "dass der R-Wert gegebenenfalls unterschätzt wird", da um den Jahreswechsel Corona-Fälle nur verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt werden.

10. Januar, 13 Uhr: 610 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz - 18 weitere Todesfälle

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 610 gestiegen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 80 415 (Stand: 11.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte. Die Zahl der gemeldeten Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 18 auf 1780 Todesfälle.

Aktuell sind den Angaben zufolge 16.384 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Derzeit gelten 62.251 Menschen als genesen. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag landesweit einschließlich der hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte bei 137,2. Den höchsten Wert wies Worms mit 294 auf, den niedrigsten Zweibrücken mit 55,4.

10. Januar, 11 Uhr: 1366 neue Corona-Fälle in Hessen - 22 weitere Tote

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Hessen ist innerhalb eines Tages um 1366 Fälle gestiegen. Damit steigerte sich die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 150 229, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (Stand 00.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der gemeldeten Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stieg um 22 auf nun insgesamt 3483. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner, lag landesweit bei 161,7.

10. Januar, 7 Uhr: 16.946 Corona-Neuinfektionen und 465 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben am Sonntag 16.946 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 465 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen bekanntgab. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Sonntagmorgen bei 162,2. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Sachsen mit 269,8 und Thüringen mit 232,4. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 74,0. Wegen der Feiertage sind die Wochenwerte aber ebenfalls mit Vorsicht zu bewerten.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.908.527 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10.01., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 40 343. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.525.300 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Sonntag bei 1,16 (Samstag: 1,17). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 116 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betont in seinem Bericht aber, dass um den Jahreswechsel Corona-Fälle nur verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt werden, "so dass der R-Wert gegebenenfalls unterschätzt wird".

9. Januar, 17 Uhr: Rheinland-Pfalz stellt 250.000 FFP-2-Masken für Schulen bereit.

9. Januar, 16 Uhr: Droht im Landkreis Bad Kreuznach die Ausgangssperre?

9. Januar, 12 Uhr: Inzidenzwert in Rheiland-Pfalz bei 132,4

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen eines Tages um 587 gestiegen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 79.805 (Stand: 11.15 Uhr), wie das Sozialministerium am Samstag mitteilte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 22 auf 1762 Todesfälle. Aktuell sind den Angaben zufolge 16.777 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Derzeit gelten 61.266 Menschen als genesen. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag landesweit bei 132,4.

9. Januar, 10 Uhr: 112 Tote in Hessen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Hessen ist innerhalb eines Tages um 1851 gestiegen. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 148.862, wie aus den Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus starben, stieg um 112 auf nun insgesamt 3461. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag landesweit bei 142,4.

9. Januar, 8 Uhr: Erneut mehr als 1000 Tote

8. Januar, 16 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz bleibt hoch

Die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist in der ersten Januarwoche auf einem hohen Niveau geblieben. Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag 1164 neue Fälle. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 79.218 (Stand: 14.20 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 17.537 Menschen im Land nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 54 auf 1740.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 53 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 203 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 89 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 133,1 - und damit höher als vor einer Woche (113,4). Schneller ausgebreitet hat sich die Pandemie in dieser Woche in Worms - die Stadt am Rhein hat mit 282,5 die höchste Inzidenz im Bundesland. Danach folgen der Kreis Bad Kreuznach (194,5), Ludwigshafen (182,9), der Rhein-Pfalz-Kreis (181,7 und die Stadt Kaiserslautern (173,9). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Vulkaneifel mit 70,9.

8. Januar, 7.55 Uhr: Erneut mehr als 2000 neue Corona-Infektionen in Hessen

Binnen eines Tages sind in Hessen weitere 2003 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 147.012, wie aus den Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 71 auf nun insgesamt 3349. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag landesweit bei 131,5.















8. Januar, 6.15 Uhr: 1188 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 1188 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Freitagmorgen hervorgeht. Außerdem wurden 31.849 Neuinfektionen gemeldet. Der bisherige Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Bei der Interpretation der Fallzahlen sei weiter zu beachten, dass in den Wochen um Weihnachten und den Jahreswechsel vermutlich weniger Menschen einen Arzt aufsuchten, weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden, hieß es vom RKI. "Dies kann dazu geführt haben, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet wurden."

Auch die Angaben für die 7-Tage-Inzidenz sind mit Vorsicht zu bewerten - so lange, bis belastbare Zahlen sieben einzelner Tage vorliegen. Das RKI geht davon aus, dass die Meldedaten zum Infektionsgeschehen frühestens Ende nächster Woche/Anfang übernächster Woche wieder belastbar sind, wie es auf Anfrage hieß. Klarheit über das Infektionsgeschehen nach den Feiertagen ist nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 17. Januar zu gewinnen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Freitagmorgen bei 136,5. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Sachsen mit 297,6 und Thüringen mit 256,9. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 73,5.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.866.887 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 08.01., 00.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 38.795. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.494.100 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Donnerstag bei 0,92 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 92 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betonte, dass der R-Wert wegen der Verzögerungen gegebenenfalls unterschätzt werde.

8. Januar, 4.30 Uhr: Corona-Impfung: „Privilegien? Es geht um Freiheit!“

7. Januar, 16 Uhr: Zahl der Infektionen in Mainz steigt deutlich

Eine Woche nach den Silvester-Feierlichkeiten steigt die Zahl der Corona-Infektionen in Mainz weiter deutlich an. Nachdem am Mittwoch bereits 90 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet wurden, meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Donnerstag nun 81 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt dadurch rasant an von 91 am Dienstag auf nun bereits 137. Zudem meldete das Ministerium zwei weitere Todesfälle in Mainz im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Im Kreis Mainz-Bingen steigen die Fallzahlen ebenfalls deutlich an. Hier meldete das Ministerium 72 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag sowie zwei weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Landkreis nun bei 151.

7. Januar, 15.50 Uhr: Rund 1100 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 1093 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 78.054 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag mitteilte. Aktuell sind demnach 17.444 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 54 auf 1686.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 51 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 202 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 99 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 115,7 und damit auf dem gleichen Niveau wie vor einer Woche (114,1). Die höchste Inzidenz gibt es inzwischen in Worms mit 202,3. Danach folgen der Kreis Bad Kreuznach (185,7), der Rhein-Pfalz-Kreis (177,9), Speyer (172,1) und Ludwigshafen (164,9). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Germersheim mit 26,4.

7. Januar, 6.15 Uhr: 26.391 Corona-Neuinfektionen und 1070 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 26.391 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1070 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Donnerstagmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Eine Interpretation der Daten bleibt schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Dem Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM) zufolge war die Zahl der Labortests über den Jahreswechsel im Vergleich zur Weihnachtswoche noch einmal weiter gesunken. Verglichen mit der Woche vor Weihnachten hat sich die Zahl in der vergangenen Woche ungefähr halbiert.

"Wir erwarten, dass zum Jahresanfang mit der Öffnung von Arztpraxen und Teststellen wieder mehr Personen getestet werden", hatte der erste Vorsitzende des Verbands, Michael Müller, am Dienstag erklärt. Das RKI geht davon aus, dass die Meldedaten zum Infektionsgeschehen frühestens Ende nächster Woche/Anfang übernächster Woche wieder belastbar sind. Klarheit über das Infektionsgeschehen nach den Feiertagen ist nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 17. Januar zu gewinnen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstagmorgen bei 121,8. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Sachsen mit 269,8 und Thüringen mit 232,4. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 74,0. Wegen der Feiertage sind die Wochenwerte aber ebenfalls mit Vorsicht zu bewerten.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1 835 038 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 07.01., 00.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 37 607. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 474 000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Mittwoch bei 0,83 (Dienstag: 0,81). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betonte, dass der R-Wert wegen der Verzögerungen gegebenenfalls unterschätzt werde.















6. Januar, 16.15 Uhr: Mehr als 1100 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 1105 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 76.961 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch mitteilte. Aktuell sind demnach 17.267 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 50 auf 1632.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 71 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 209 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 99 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 107,4 und damit geringfügig unter dem Wert der Vorwoche (111,4). Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 182,0. Danach folgen die Stadt Worms (173,6), der Kreis Bad Kreuznach (168,0) und der Rhein-Pfalz-Kreis (166,2). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Altenkirchen mit 39,6.

6. Januar, 9.20 Uhr: Mehr als 1900 Corona-Neuinfektionen in Hessen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Hessen am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 1913 gestiegen. Damit liegt die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle nun bei 142 925, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 6. Januar, 8.25 Uhr). Bislang wurden in Hessen 3211 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Das sind 116 mehr als am Dienstag. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner lag bei 130.

















6. Januar, 8.45 Uhr: Verschärfte Corona-Regeln: Welche Bundesländer sie umsetzen

6. Januar, 6.11 Uhr: 21.237 Corona-Neuinfektionen und 1019 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1019 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Eine Interpretation der Daten bleibt schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Dem Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM) zufolge war die Zahl der Labortests über den Jahreswechsel im Vergleich zur Weihnachtswoche noch einmal weiter gesunken. Verglichen mit der Woche vor Weihnachten hat sich die Zahl in der vergangenen Woche ungefähr halbiert.

"Wir erwarten, dass zum Jahresanfang mit der Öffnung von Arztpraxen und Teststellen wieder mehr Personen getestet werden", hatte der erste Vorsitzende des Verbands, Michael Müller, am Dienstag erklärt. Das RKI geht davon aus, dass die Meldedaten zum Infektionsgeschehen frühestens Ende nächster Woche/Anfang übernächster Woche wieder belastbar sind, wie es auf Anfrage hieß.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Mittwochmorgen bei 127,3. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten am Dienstag Sachsen mit 262,1 und Thüringen mit 244,6. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 73,7. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.808.647 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 06.01., 00.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 36.537. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.451.000 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Dienstag bei 0,81 (Montag: 0,85). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 81 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betonte, dass der R-Wert wegen der Verzögerungen gegebenenfalls unterschätzt werde.















5. Januar, 22.15 Uhr: Hoffnung auf deutlich mehr Impfstoff im Februar

5. Januar, 20.45 Uhr: Corona-Impfungen: Die aktuellen Zahlen

5. Januar, 16.15 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt in Mainz weiter. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums lag sie am Dienstag bei 91. Niedriger war der Wert zuletzt Mitte Oktober. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stieg derweil am Dienstag auf 50. Im Kreis Mainz-Bingen gab es zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Hier wurden zudem 84 Neuinfektionen gemeldet sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 122.

5. Januar, 16.06 Uhr: Mehr als 800 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 870 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 75.856 (Stand 11.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind demnach 16 935 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 9. Dezember. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 51 auf 1582.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Dienstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 110,1 und damit sowohl leicht unter dem Wert der Vorwoche (114,1) als auch unter dem Bundesdurchschnitt, der laut Robert Koch-Instituts bei 134,7 stand. Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 215,6. Danach folgen der Kreis Neuwied (165,7), der Rhein-Pfalz-Kreis (161,7), Worms (161,6) und der Kreis Bad Kreuznach (156,0). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken und im Kreis Altenkirchen mit jeweils 49,7.

5.Januar, 8 Uhr: 641 neue Infizierte in Hessen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Hessen am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 641 gestiegen. Damit liegt die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle nun bei 141.012, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 5. Januar, 0 Uhr. Bislang wurden in Hessen 3.095 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Das sind 104 mehr als am Montag. Die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 131,1.

5.Januar, 6 Uhr: 11.897 Neuinfektionen und 944 weitere Tote

4.Januar, 19.40 Uhr: Vier weitere Todesfälle im Kreis Bergstraße

Zahl der Todesfälle im Kreis seit Beginn der Pandemie steigt auf 121. Weiter meldet das Landratsamt 11 neue Infektionsfälle.

Im Kreis Bergstraße hat es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Dabei handelt es sich um eine 86-jährige Person aus Viernheim, eine 78-jährige Person aus Heppenheim, eine 81-jährige Person aus Bürstadt und eine 74-jährige Person aus Lindenfels. Damit hat es seit Beginn der Pandemie im Kreis 121 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.

Weiter vermeldet das Landratsamt elf neue Infektionsfälle am Montag. Betroffen sind folgende Einrichtungen: jeweils eine Pflegeeinrichtung in Bensheim, Fürth, Groß-Rohrheim, Lorsch und Rimbach, sowie eine Gemeinschaftsunterkunft in Bensheim. Die Zahl der als genesen geltenden ist seit der letzten Meldung am vergangenen Mittwoch, 30. Dezember, um 209 Personen gestiegen.

Derzeit befinden sich 69 Patienten mit einer bestätigten Corona-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße, weitere fünf mit dem Verdacht auf eine Infektion. Außerdem befinden sich 75 Personen aus dem Kreis Bergstraße mit einer bestätigten Infektion in stationärer Behandlung.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 363 Neuinfektionen. Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 133,89. Die Zahlen seien jedoch nicht mit den Zahlen vor Weihnachten vergleichbar, da weniger getestet wurde, heißt es weiter aus dem Landratsamt.

4. Januar, 19.40 Uhr: Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau weiterhin stabil

Die Zahl der aktuell Infizierten ist im Vergleich zum Samstag in vielen Kommunen gesunken. Die höchste Inzidenz verzeichnet nach einem Ausbruch Ginsheim-Gustavsburg.

Die Corona-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau ist auch Stand Montag weiterhin stabil. Mit 122,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner liegt sie auf einem ähnlichen Niveau wie an den beiden Vortagen. Seit Samstag zählt das Gesundheitsamt lediglich 20 neue Fälle – so wenige wie lange nicht. Montags sind die Zahlen allerdings meist niedriger, weil die Labore am Wochenende nicht in vollem Umfang arbeiten. Aktuell gelten 1.687 als infiziert. Insgesamt haben sich bislang 7.105 Menschen im Kreis mit dem Corona-Virus infiziert. 5298 von ihnen gelten inzwischen laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um zwei weitere Fälle auf mittlerweile 120 gestiegen – das entspricht rund 1,7 Prozent der bislang im Kreis Erkrankten.

Hessenweit befinden sich aktuell laut Daten des Robert-Koch-Instituts nur noch drei Kreise über der 200er-Marke: Gießen (268,9), Limburg-Weilburg (268,7) und Fulda (202,1). Am unteren Ende steht Darmstadt mit einer Inzidenz von aktuell lediglich 64,4. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen in den meisten Kreisen in den vergangenen Tagen gefallen ist, spiegelt sich das nicht in der Auslastung der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen wieder. Deren Zahl ist seit Anfang des Jahres hessenweit weiterhin gestiegen.

In den meisten Kommunen im Kreis hat sich die Zahl der derzeit aktiven Fälle seit Samstag reduziert, teilweise drastisch. In Biebesheim hat sich deren Zahl beispielsweise halbiert. In Trebur gelten gar statt noch 100 am Samstag nur noch 41 am Montag als aktuell infiziert. Lediglich in Ginsheim-Gustavsburg, Nauheim und Raunheim sind mehr Neuinfektionen hinzugekommen als Genesene aus der Statistik der aktuell Infizierten herausgefallen. Auch die Inzidenzen der einzelnen Kommunen unterscheiden sich stark voneinander.

Über einen Wert von 200 kommt aktuell lediglich noch Ginsheim-Gustavsburg (231,6). Dort wurde in der vergangenen Woche ein Corona-Ausbruch in der Senioreneinrichtung „Haus Mainblick“ bekannt, bei dem sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter infizierten. Mit größerem Abstand folgen danach Stockstadt (164,4), Rüsselsheim (154,7) und Kelsterbach (152,1). Die geringste Inzidenz weist derzeit die Kreisstadt Groß-Gerau auf mit 51,1 und lediglich 13 neuen Fällen innerhalb von sieben Tagen. Der Ausbruch in Ginsheim-Gustavsburg zeigt allerdings, dass sich diese Zahlen schnell ändern können.

Im Kreis wurden am Montag aktuell 1687 Corona-Infizierte gemeldet. Bislang waren kreisweit insgesamt 7105 Menschen betroffen, 5298 sind genesen, 120 Patienten gestorben.

4. Januar, 19.35 Uhr: Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg bleibt bei 131 - Die Zahl der Geimpften nimmt deutlich zu

Unverändert bei 131 liegt die Inzidenz an dem Tag, an dem der Landkreis die Entscheidung gegen eine Verlängerung der Ausgangssperre trifft. 13 neue Fälle sind laut Statistik des Krisenstabes am Montag gemeldet worden. Damit haben sich nun seit Pandemiebeginn 5.750 Menschen im Landkreis mit Corona infiziert. Aktuell sind 748 Menschen krank. Es bleibt bei 108 Todesfällen.

In den Kreiskliniken an den beiden Standorten in Groß-Umstadt und Jugenheim werden aktuell 49 (-1) Patienten behandelt. Davon liegen 22 (-1) Menschen auf den Intensivstationen.

Ihre erste Corona-Impfung haben inzwischen 1.380 Menschen erhalten. Das sind 205 mehr als am Sonntag. Zu den Geimpften gehören Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen. Derzeit sind mobile Impfteams zu den Menschen der Risikogruppe 1 in den Einrichtungen unterwegs. Die erste Menschen konnten im Landkreis am Sonntag, 27. Dezember, geimpft werden.

4. Januar, 14.55 Uhr: Rund 550 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 546 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 74.986 (Stand 11.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Aktuell sind demnach 17.084 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 9. Dezember. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 55 auf 1531.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 69 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 222 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 117 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Montag in ganz Rheinland-Pfalz bei 116,0 und und damit leicht unter dem Wert der Vorwoche (122,6) und auch unter dem Bundesdurchschnitt, der laut Robert Koch-Instituts bei 139,4 liegt. Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 237,3. Danach folgen der Kreis Neuwied (174,5), der Rhein-Pfalz-Kreis (167,5), Ludwigshafen und der Kreis Bad Kreuznach (jeweils 165,5). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 46,8.

4. Januar, 8.20 Uhr: 407 weitere Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen am Montag gegenüber dem Vortag um 407 erhöht. Damit liegt die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle nun bei 140.371, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 0 Uhr). Bislang wurden in Hessen 2991 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Das sind 29 mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner lag bei 133,5. Dabei sind die Feiertage zu berücksichtigen, an denen möglicherweise weniger getestet und nicht alle Daten übermittelt wurden.

4. Januar, 6.30 Uhr: Kultusminister beraten über Corona-Lage

4. Januar, 6 Uhr: Terminvergabe für Impfzentren beginnt in Rheinland-Pfalz

4. Januar, 4 Uhr: 9847 Corona-Neuinfektionen und 302 neue Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 9847 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 302 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Der Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am Mittwoch (30. Dezember) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Montagmorgen bei 139,4. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten am Montag Sachsen mit 323,0 und Thüringen mit 251,4. Den niedrigsten Wert hatte Schleswig-Holstein mit 78,2.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.775.513 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 04.01., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 34 574. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1.401.200 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Sonntag bei 0,91 (Samstag: 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 91 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betont aber, dass der R-Wert wegen der Verzögerungen gegebenenfalls unterschätzt werde.

3. Januar, 19.20 Uhr: Drei weitere Corona-Todesfälle in Worms

3. Januar, 17.45 Uhr: Inzidenzwert in Mainz sinkt unter 100

Der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist in Mainz am Neujahrswochenende erstmals seit Oktober wieder unter 100 gefallen. Lag der Wert am Neujahrstag noch bei 106, meldet das Landesgesundheitsministerium am Sonntag noch einen Wert von 95,6. Die Zahl der Neuinfizerten seit Freitag beträgt in der Stadt Mainz 46, ein weiterer Mensch ist an Corona gestorben. Somit liegt die Zahl der Toten in Mainz jetzt bei 97. Im Kreis Mainz-Bingen dagegen ist der Inzidenzwert wieder gestiegen. Lag der Wert am Freitag dort noch bei 103,6, meldete das Ministerium am Sonntag einen Wert von 110,2. Die Zahl der Neuinfizierten beträgt dort 56. Weitere Todesfälle gibt es dort nicht zu beklagen.

3. Januar, 17.09 Uhr: Die Inzidenz in Darmstadt-Dieburg sinkt auf 131

Die gute Nachricht zuerst: Weiterhin liegt die Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg bei vergleichsweise niedrigen 131 – schaut man auf die Vorweihnachtszeit. Bereits über die Feiertage war die Inzidenz unter den kritischen Wert von 200 gesunken. Allerdings blieb zwischen den Jahren unklar, ob das an weniger Testungen liegt oder schon als erster Erfolg des Lockdowns zu werten ist. Am Montag wollen Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) und sein Krisenstab darüber entscheiden, ob die Ausgangssperre weiter aufrecht erhalten wird.

Eine schlechte Nachricht gibt es in der Corona-Statistik allerdings bei den Todeszahlen: Am Wochenende sind vier weitere Menschen an Corona gestorben; drei am Samstag und einer am Sonntag. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Kreis liegt nun bei 108. Zudem gab es am Sonntag 15 Neuinfektionen, am Samstag waren es 25. Derzeit sind 773 Menschen im Kreis erkrankt. Die Gesamtzahl der bestätigen Fälle seit Pandemiebeginn liegt bei 5737.

3. Januar, 13.35 Uhr: 519 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen am Sonntag gegenüber dem Vortag um 519 gestiegen. Damit lag die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle bei 74.440, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der gemeldeten Patienten, die im Zusammenhang mit der Virusinfektion starben, erhöhte sich um 10 auf 1476. Aktuell sind laut Behörden 17.682 Rheinland-Pfälzer infiziert; 55.282 gelten als genesen.

Bei der Interpretation der Zahlen sind die Auswirkungen der Feiertage zu berücksichtigen, an denen möglicherweise weniger getestet und nicht alle Daten übermittelt wurden. Die Zahl der Neuinfektionen - bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag landesweit bei 118,6. Den höchsten Wert wies Speyer mit 239,3 auf. Am niedrigsten war die Zahl im Kreis Altenkirchen mit 52,8.

Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) lagen in Rheinland-Pfalz zuletzt 223 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Das entsprach 26 Prozent aller belegten Intensivbetten. 110 Erkrankte wurden beatmet; von den 1185 Intensivbetten waren 853 belegt.

Die Zahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz betrug zuletzt 7248 (Stand: Sonntag, 8.00 Uhr). Diese Zahlen des Robert Koch-Instituts spiegeln wegen Nachmeldungen nur eingeschränkt die Menge der tatsächlich Geimpften wider.

3. Januar, 10.35 Uhr:Behörden melden 597 weitere Corona-Fälle in Hessen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich am Sonntag in Hessen gegenüber dem Vortag um 597 erhöht. Damit stieg die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle auf 139.965, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger stieg um 45 auf 2962.

Die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, die Sieben-Tages-Inzidenz, lag bei 134,2. Bei der Interpretation der Zahlen sind die Auswirkungen der Feiertage zu berücksichtigen, an denen möglicherweise weniger getestet und nicht alle Daten übermittelt wurden.

2. Januar, 13.10 Uhr: In Hessen sind 21.000, in Rheinland-Pfalz 5000 Menschen gegen Covid 19 geimpft

Die Zahl der Impfungen in Hessen bisher liegt über 21.000. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden bis zum 1. Januar (Stand 12.30 Uhr) 21.373 Dosen des Impfstoffes verabreicht. Rhenland-Pfalz liegt deutlich dahinter, Die Zahl der Corona-Impfungen liegt in Rheinland-Pfalz mittlerweile über 5000. Nach Angaben des RKI wurden bis zum 1. Januar 5112 Dosen des Impfstoffes verabreicht.

2. Januar, 13.00 Uhr: 544 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist in Rheinland-Pfalz innerhalb eines Tages um 544 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie wurden damit insgesamt 73.921 Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Samstag mitteilte. Die Zahl der gemeldeten Patienten, die im Zusammenhang mit der Virusinfektion starben, stieg binnen 24 Stunden um 13 auf 1466. Aktuell sind laut Ministerium 18.364 Rheinland-Pfälzer mit Sars-CoV-2 infiziert. Wegen des Wochenendes seien allerdings nicht von allen Gesundheitsämtern Daten gemeldet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag landesweit bei 118,6. Den höchsten Wert wies Speyer mit 267 auf, den niedrigsten der Kreis Altenkirchen mit 48,1.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Rheinland-Pfalz zuletzt 215 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Freitag, 12.15 Uhr). Das entsprach 25 Prozent aller belegten Intensivbetten. 106 der Covid-19-Patienten wurden beatmet.

2. Januar, 12.00 Uhr: 989 neue Corona-Fälle in Hessen registriert

In Hessen sind innerhalb eines Tages weitere 989 Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt worden. Zudem wurden 30 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger gemeldet, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstag hervorgeht. Die landesweite Inzidenz lag bei 134,4. Seit Beginn der Pandemie wurden 139.368 Infektionen und 2917 Todesfälle gezählt. Bei der Interpretation der Zahlen sind die Auswirkungen der Feiertage zu berücksichtigen, an denen möglicherweise weniger getestet und nicht alle Daten übermittelt wurden.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Hessen zuletzt 502 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Freitag, 12.15 Uhr). Das entspricht 28 Prozent der belegten Betten. 269 der Patienten wurden beatmet.

1. Januar, 20.40 Uhr: Fünf weitere Todesfälle im Kreis Bergstraße

1.Januar, 19.03 Uhr: Inzidenz in Mainz immer noch über 100

Auch über den Jahreswechsel meldet das Gesundheitsministerium neue Infektionen mit dem Coronavirus. Waren es am Mittwoch in der Stadt Mainz noch insgesamt 5.440 Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert waren oder sind, sind es an Neujahr 44 Menschen mehr. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus ist um drei auf 96 in der Stadt Mainz gestiegen. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage sinkt dagegen. Lag dieser vor Silvester noch bei 116, beträgt er an Neujahr noch 106,1.

Auch im Kreis Mainz-Bingen geht der Wert zurück: von 123,9 am Mittwoch auf 103,6 am Freitag. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt im Kreis bei 38. Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es im Landkreis über Silvester nicht

1. Januar, 18.04 Uhr: Weiterer Corona-Todesfall in Worms

Das Gesundheitsamt zählt für Worms einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus. Wie die Behörde am Neujahrstag mitteilt, ist eine Person gestorben, die zwischen 90 und 100 Jahre alt. Nach den Angaben des Gesundheitsamtes lebte die Person in einem Altenheim. Damit sind seit dem Frühjahr 22 Wormser gestorben, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren. Seit Mittwoch, 30. Dezember, 14 Uhr, registrierte das Gesundheitsamt 47 Corona-Neuinfektionen. In 43 dieser Fälle ist unklar, wo und wie sich die Betroffenen angesteckt haben. In vier Fällen stuft das Gesundheitsamt die Betroffenen als Kontaktpersonen eines positiv Getesteten ein. Eine Einrichtung, also etwa ein Altenheim oder eine Kindertagesstätte, das von den neuen Corona-Fällen betroffen wäre, führt das Gesundheitsamt in seinem Lagebericht nicht auf. Durch die 47 Neuansteckungen sind die Zahl der aktiven Fälle und die Sieben-Tage-Inzidenz auf 399 beziehungsweise 150,6 nach oben geschnellt. Zum Zeitpunkt der Herausgabe des Lageberichts werden 29 Wormser, die corona-positiv sind, einem Krankenhaus behandelt (Mittwoch: 29).

1. Januar, 17.30 Uhr: Sechs weitere Todesfälle in Darmstadt-Dieburg

1. Januar, 17.10 Uhr: Inzidenz im Kreis Groß-Gerau steigt wieder an

1. Januar, 15.30 Uhr: Kita-Appell der Bildungsministerin ist verpufft

1. Januar, 15.30 Uhr: 583 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz registriert

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist in Rheinland-Pfalz binnen rund 24 Stunden um 583 gestiegen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle lag damit bei 73.377, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Aktuell sind demnach 18 952 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der gemeldeten Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb eines Tages um 12 auf 1453 (Stand 11.10 Uhr).

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 113,4 einschließlich der hier lebenden Angehörige der US-Streitkräfte. Den höchsten Wert wies Speyer mit 214,9 auf, den niedrigsten der Kreis Birkenfeld mit 46,6.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Rheinland-Pfalz 215 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Freitag, 12.15 Uhr). Das entsprach 25 Prozent aller belegten Intensivbetten. 106 der Covid-19-Patienten wurden beatmet.

1. Januar, 13.15 Uhr: 98 Corona-Infektionen in Lollarer Pflegeeinrichtung

1. Januar, 10.45 Uhr: 1801 neue Fälle in Hessen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist an Neujahr in Hessen um 1801 gestiegen. Die landesweite Inzidenz (die Zahl der neu registrierten Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) lag am Freitag bei 132,2, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin von Freitag hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 42 auf 2.887.

Das RKI wies darauf hin, dass bei der Interpretation der Zahlen die Auswirkung der Feiertage berücksichtigt werden müsse, an denen weniger Tests gemacht worden seien und nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden Zahlen übermittelt hätten.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) werden in Hessen derzeit 500 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt. 271 der Patienten wurden beatmet. 1.745 von 2.041 Intensivbetten waren belegt. 15.674 Menschen hatten bis Ende des Jahres eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

1. Januar, 10 Uhr: 22.294 neue Fälle an Neujahr

Die deutschen Gesundheitsämter melden dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.924 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Außerdem wurden 553 neue Todesfälle verzeichnet, wie das RKI bekannt gibt. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.742.661 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, steigt auf 33.624. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 1.350.800 an.