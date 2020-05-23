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Samstag, 23.05.2020 - 11:45
4 min

Corona-Pandemie bringt Darmstädter Reisebüros in Existenznöte

Nicht nur Reisevermittler sind von der Krise geplagt, auch Urlauber sind im Ungewissen, müssen umbuchen oder stornieren. Dann heißt es Ostsee statt Westküste und Bayern statt Korfu.

Prisca Jourdan: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
Fernreisen werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Sommer wohl nicht möglich sein. Foto: Guido Schiek

Fernreisen werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Sommer wohl nicht möglich sein. Foto: Guido Schiek

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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