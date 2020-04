Corona-Pandemie: Deutlicher Rückgang der Notrufe in Wetterauer Kliniken

In Zeiten von Corona sind die Notrufe im Wetteraukreis deutlich zurückgegangen. In der Kreisverwaltung warnt man aber davor, dass zu viel Zurückhaltung gefährlich werden könnte. (Foto: Kolodziej/Fotolia)

WETTERAUKREIS - (pdw). Aus Angst, sich mit Corona anzustecken oder einem Infizierten ein Bett wegzunehmen, suchen Infarkt- oder Schlaganfallpatienten zu spät oder überhaupt nicht das Krankenhaus auf. Eine Beobachtung, die nicht nur das Gesundheitszentrum Wetterau macht, sondern auch die Rettungsdienstleitstelle des Wetteraukreises: Die Zahl der Anrufe geht deutlich zurück.

Herzschmerzen, Schlaganfallsymptome oder andere Kennzeichen ernster Erkrankungen: Notrufe, wie sie zum Alltagsgeschäft der Leitstelle des Wetteraukreises gehören. In Zeiten von Corona hat sich aber auch das geändert: „Wir erleben einen deutlichen Rückgang dieser Notfallanrufe, was sicher nicht darauf zurückzuführen ist, dass sich das übliche Krankheitsgeschehen plötzlich geändert hat“, sagt Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Stephanie Becker-Bösch. Vielmehr ist es die Angst der Patienten, sich mit Corona anzustecken oder einem anderen, der an Covid-19 erkrankt ist, das Bett wegzunehmen.

Die Rücksichtnahme kann fatale und im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben. „Ein Schlaganfall geht nicht von selbst weg“, betont Amtsarzt Dr. Reinhold Merbs. Und Stephanie Becker-Bösch ergänzt: „Keine Angst vor dem Krankenhaus. Auch in Zeiten von Corona.“