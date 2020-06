Corona-Premiere in der evangelischen Kirche in Bürstadt

Maske auf und Abstandhalten ist auch in der Kirche derzeit das Gebot der Stunde. (Foto: Niklas Bielmeier)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BÜRSTADT - Ein paar Eigenschaften haben der christliche Glauben und das Coronavirus gemeinsam. Beide kann man weder sehen, noch riechen, noch fühlen. Und noch etwas haben die vergangenen Wochen gezeigt: Die physische Distanz der Menschen tut weder dem Virus noch den Gläubigen gut.

Seit März durften in Deutschland keine Gottesdienste mehr stattfinden. Seit vergangener Woche sind Messen in den meisten Bundesländern wieder erlaubt. Zum Pfingstsonntag fand auch in der evangelischen Kirche in Bürstadt erstmals wieder ein Gottesdienst statt – unter strengen Hygieneauflagen und mit einigen Änderungen.

„Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht, aber es fühlt sich auch seltsam an, dass wir hier alle mit Masken und auf Distanz sitzen”, sagte Pfarrerin Johanna Götzmann. Am meisten schmerzte sie jedoch, dass ein entscheidendes Element aus dem Gottesdienstablauf vorübergehend gestrichen werden musste.

Die Liturgie wird gemeinsam gesprochen

„Die Gottesdienstbesucher müssen ihre Masken die gesamte Zeit über aufbehalten, deshalb können wir nicht gemeinsam singen. Das schmerzt mich und die Gemeindemitglieder schon sehr“, so die Geistliche. Trotzdem versuche sie, alle so gut es geht in den Gottesdienst einzubinden, zum Beispiel, indem die Liturgie – anders als sonst – gemeinsam gesprochen wurde.

Während sich Johanna Götzmann auf den Gottesdienst vorbereitete, wurden die ankommenden Gemeindemitglieder im Kirchhof gleich dreifach begrüßt. Freiwillige Gottesdiensthelfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf und die Einhaltung aller Vorschriften.

So mussten am Tor zum Kirchhof alle, die das Gotteshaus betreten wollten, eine Schutzmaske anziehen und anschließend Name, Anschrift und Telefonnummer für eine Anwesenheitsliste zu Protokoll geben. An einer weiteren Station wurden die Hände desinfiziert, bevor ein dritter Helfer die Besucher im Inneren der Kirche zu ihren zuvor zugewiesenen Plätzen führte.

30 statt 180 Gläubige finden Platz in der Kirche

„Damit wir im Vorfeld gut planen können, werden die Gemeindemitglieder gebeten, sich vorab für die Gottesdienste anzumelden. Das gibt uns genug Zeit, um die Sitzpläne zu erstellen”, erklärte Gottesdiensthelfer Ralph Vierheller. Für den Pfingstsonntag hatten sich rund 20 Gemeindemitglieder angemeldet, etwas weniger als bei einem üblichen Gottesdienst. Platzprobleme entstanden so keine. „Durch die Beschränkungen finden etwa 30 Leute in der Kirche Platz – normalerweise sind es etwa 180”, so Vierheller.

Im Vorfeld wurden aus der Kirche einige Sitzbänke entfernt und die übrig gebliebenen im nötigen Sicherheitsabstand auseinander geschoben. „Ich persönlich habe die Gottesdienste sehr vermisst und engagiere mich deshalb gerne für einen reibungslosen Ablauf”, sagte der Gottesdiensthelfer. Von Normalität könne man sicherlich noch nicht sprechen, doch es tue gut, wieder als Gemeinde zusammenzukommen.