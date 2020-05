Corona-Rätselraten: Wie ansteckend sind unsere Kleinen?

Kontakt zu Oma und Opa

Dürfen Kinder auch weiter keinen Kontakt zu ihren Großeltern haben? Das müsse man individuell betrachten, so Prof. Georg Friedrich Hoffmann aus Heidelberg. Wenn die Kinder seit Wochen in Quarantäne lebten und die Eltern im Homeoffice seien, hält er persönlich vorsichtigen Kontakt zu den Großeltern für möglich. Das könnten die Eltern meist am besten abschätzen. Allerdings, betont wie Hoffmann auch der Berliner Virologe Christian Drosten, sollte man dann nicht Oma als Betreuung und die temporäre Notgruppe kombinieren.