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Mittwoch, 06.05.2020 - 04:30
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Corona-Rätselraten: Wie ansteckend sind unsere Kleinen?

Die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist nicht eindeutig geklärt. Das sorgt für Unsicherheit. Wir begeben uns auf Spurensuche.

Sonja Werner: Reporterin Politik
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
Die Rolle von Kindern bei der Verbreitung von Corona ist noch nicht final geklärt. Halfpoint - stock.adobe

Die Rolle von Kindern bei der Verbreitung von Corona ist noch nicht final geklärt. (Halfpoint - stock.adobe)

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Kontakt zu Oma und Opa
Dürfen Kinder auch weiter keinen Kontakt zu ihren Großeltern haben? Das müsse man individuell betrachten, so Prof. Georg Friedrich Hoffmann aus Heidelberg. Wenn die Kinder seit Wochen in Quarantäne lebten und die Eltern im Homeoffice seien, hält er persönlich vorsichtigen Kontakt zu den Großeltern für möglich. Das könnten die Eltern meist am besten abschätzen. Allerdings, betont wie Hoffmann auch der Berliner Virologe Christian Drosten, sollte man dann nicht Oma als Betreuung und die temporäre Notgruppe kombinieren.
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