Montag, 30.03.2020 - 04:30
4 min
Corona: Risikopatienten und Einflüsse der Luftverschmutzung
Von Michael Bermeitinger
Lokalredakteur Mainz
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Empfehlungen für Herzpatienten
Covid-19-Patienten mit chronischer Erkrankung (Herz, Atmung, Nieren etc.) sollten mit Priorität behandelt werden.
In Corona-Gebieten müssen Herzpatienten über Risiken und weiteren Schutz ausführlich informiert werden.
Rigorose Anwendung der Leitlinien-Empfehlung zur Stabilisierung von Plaques bietet zusätzlich Schutz vor Infarkt.
Impfstatus muss auf neuestem Stand sein, gerade Pneumokokken- u. Influenzaschutz.
Da Covid-19-Infektion klassische Symptome und Krankheitsbild eines akuten Infarkts überlagern kann, besteht Risiko einer Unterdiagnose.
In Corona-Gebieten müssen Herzpatienten über Risiken und weiteren Schutz ausführlich informiert werden.
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