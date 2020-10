Corona-Schreck vor Halloween auf Burg Frankenstein

AUSSTELLLUNG HALLOWEEN BACKSTAGE

Die Ausstellung „Halloween Backstage“ läuft von Freitag, 23. Oktober bis Sonntag, 8. November, jeweils an den Wochenenden auf Burg Frankenstein in Mühltal. Besucher können Tickets für zwei Stunden buchen. An den Freitagen ist die Ausstellung von 18 bis 22 Uhr geöffnet, an den Samstagen von 14 bis 22 Uhr. An Sonntagen ist die Ausstellung von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Tickets gibt es im Internet auf www.frankenstein-halloween.de. Parkplätze gibt es an der Burg. (sab)



