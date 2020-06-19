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Freitag, 19.06.2020 - 02:00
3 min

Corona sorgt für Ansturm auf Wormser Fahrradläden

Teilweise kommen die Händler mit der Montage kaum noch hinterher. Während einige darin nur einen kurzen Boom sehen, hoffen andere auf eine Verkehrswende.

Annika Sinner: Volontärin
Von Annika Sinner
Volontärin
Leiter Markus Wendling (l.) im „Radhaus“: In der Krise entdecken die Leute den Radsport wieder. Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf

Leiter Markus Wendling (l.) im „Radhaus“: In der Krise entdecken die Leute den Radsport wieder. (Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf)

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