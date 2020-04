Corona: Stark eingeschränkte Hilfe für Behinderte durch yourplace Wetterau

Die Unterstützung individueller Bedürfnisse Behinderter in Bildung, Arbeit, Freizeit und Wohnen hat sich yourplace Wetterau auf die Fahne geschrieben. Das funktioniert in Corona-Zeiten aber nur eingeschränkt. (Symbolfoto: Rumpenhorst/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ORTENBERG/REGION - (det). Der Verein yourplace Wetterau e.V. hat das Ziel, Menschen mit Handicaps beim Leben in der Mitte der Gesellschaft zu begleiten, sie in ihrer Selbsthilfe zu fördern und ihre individuellen Bedürfnisse insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeit, Freizeit und Wohnen zu unterstützen. Zwar konnte die Jahreshauptversammlung in der Ortenberger Geschäftsstelle des Vereins den Vorstand noch für zwei Jahre einstimmig im Amt bestätigen. Die weitere Vereinsarbeit ist durch die Corona-Pandemie jedoch stark eingeschränkt.

Dem Vorsitzenden Rainer Gimbel steht Bodo Sporleder als Stellvertreter zur Seite, Rechnerin ist Daniela Wüstenbecker, Beisitzer sind Erich Scheurmann und Jochen Rolle. Herzliche Dankesworte richtete Gimbel an Scheurmann, der seit der yourplace-Gründung 2011 das Amt des Schatzmeisters ausgeübt hatte und nun nicht mehr dafür kandidierte. „Mit der weiteren Amtszeit des Vorstands ist die nahtlose Fortsetzung der erfolgreichen Vereinsarbeit gewährleistet. Dies gilt vor allem für die zwei Langzeit-Projekte ‘WEfiS‘ (Wetterauer Experten für inklusiven Sport) und ‘Clowns in Kontakt‘. Das bedeutet für den Vorstand und seine beiden direkt Projektverantwortlichen ein hohes Maß an Verantwortung. ‘Aktion Mensch‘ unterstützt diese Vorhaben mit einer großzügigen Fördersumme“, erklärte der alte und neue Vorsitzende Rainer Gimbel. Er stellte aber auch klar: „Unsere Vereinsarbeit ist durch den Corona-Ausbruch und die gesetzlichen Regelungen stark eingeschränkt und findet derzeit ausschließlich per Telefon oder Online-Kontakte statt.“

Zu den beiden Langzeit-Projekten findet wegen der Corona-Auswirkungen bis auf Weiteres keine praktische Projektarbeit statt. Die Clowns konnten noch Anfang März bei den Pfadfindern „Royal Rangers“ der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinschaft Friedberg-Bad Nauheim unter lebhaftem Interesse der Jugendlichen dieser Gruppe ihr Projekt vorstellen. In zwei WEfiS-Wochenend-Seminaren mit 30 Lerneinheiten im Januar und Februar wurden die ersten 14 Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Berufsbildungswerk Frankfurt ausgebildet. Eine Gruppe aus Rehabilitandinnen und Rehabilitanden des Berufsförderungswerks nahm abschnittweise teil und so war ein guter Rahmen für inklusive Praxismodule geschaffen.

Lob ging an die Referenten aus dem Ausbildungsteam der Sportjugend Hessen und dem Referat Inklusion des Landessportbunds Hessen. Weiter stellten die WEfiS-Projektleiterin Katja Zielinski-Guthe und der yourplace-Vorsitzende Anfang März beim Landessportbund Hessen den Mitgliedern des dortigen Runden Tisches „Inklusion“ das Konzept und das bisher Umgesetzte vor. Die geplanten und bereits zugesagten öffentlichkeitswirksamen Beteiligungen an Sportkreistag, Hessentag sowie dem Tag der Vereine Bad Nauheim wurden hingegen abgesagt. Der Austausch der Projektteams findet regelmäßig über Videokonferenzen, Mails und auf weiteren kontaktlosen Wegen statt.

„Wichtig ist es jetzt, zusammenzuhalten, der Ausbreitung von Covid-19 entgegenzuwirken und unsere eigentlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren“, betont der Vorsitzende zum Abschluss.