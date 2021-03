Corona-Testzentren im Kreis gehen an den Start

Jetzt teilen:

WO WIRD GETESTET? Das Testzentrum am Klinikstandort in Groß-Umstadt befindet sich im Bereich des Nebeneingangs (Einfahrt Wirtschaftshof), Krankenhausstraße 11. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus und entlang der Krankenhausstraße.



Der DRK Ortsverein Dieburg testet in seinem Ortsvereinsheim, Auf dem Frongrund 2b in Dieburg. (tina)

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - (tina). Innerhalb weniger Stunden ist es den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gelungen, ein Zentrum für Antigen-Schnelltests am Klinikstandort in Groß-Umstadt einzurichten. „Das Angebot steht allen Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg ab Freitag, 12. März, zur Verfügung“, erklärt der für das Gesundheitswesen im Landkreis verantwortliche Landrat, Klaus Peter Schellhaas (SPD).

Dafür sei eine Terminbuchung zwingend notwendig, so Schellhaas. Diese Buchung ist ab sofort möglich über die Homepage der Kreiskliniken unter www.kreiskliniken-darmstadt-dieburg.de/anmeldung-testzentrum.

Auch der DRK-Ortsverein Dieburg hat eine Teststelle eröffnet, wie Sprecherin Bianca Spieß mitteilt. Jeder Bürger könne sich einmal pro Woche testen lassen: mittwochs zwischen 18 und 22 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 16 Uhr unter Voranmeldung auf www.ladadi-corona.de. Die Ergebnisse erhalte man im Laufe des Testtages per SMS oder E-Mail. Zudem gebe es dort aufgrund der Kommunalwahl einmalig am Sonntag, 14. März, zwischen 9 und 16 Uhr, eine Testmöglichkeit.

In den Groß-Umstädter Kreiskliniken werde montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 14 Uhr, dienstags und donnerstags zwischen 15 und 19 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 12 und 14 Uhr getestet. Die notwendigen Anmeldungen sind jeweils einen Tag vorher online möglich, pro Termin und Buchung kann nur eine Person angemeldet werden. „Das Ergebnis wird wenige Stunden nach dem Test per Mail zugestellt“, sagt Christoph Dahmen, Betriebsleiter der Kreiskliniken.

Dort werden die Tests so lange angeboten, bis anderweitige Möglichkeiten – etwa in Apotheken – in der Breite vorgenommen werden können. Ob auch am Klinikstandort in Jugenheim ein Testzentrum eingerichtet wird, entscheidet sich am Freitag, 12. März.