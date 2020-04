Corona: Tod eines Klinikmitarbeiters

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VOGELSBERGKREIS - (red). Ein Mitarbeiter des Alsfelder Kreiskrankenhauses, der an Covid-19 erkrankt war, ist am Samstag verstorben. Der Mann wohnte außerhalb des Vogelsbergkreises, im Kreiskrankenhaus war er in einer leitenden pflegerischen Funktion tätig. Dies teilt Geschäftsführer Ingo Breitmeier mit, der mit tiefer Betroffenheit auf den Tod seines Mitarbeiters reagierte. Wie das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises zudem mitteilt, sind am Montag keine positiven Testergebnisse eingegangen. Somit stagniert die Gesamtzahl der Fälle bei 120. Fünf weitere Genesene haben sich beim Gesundheitsamt gemeldet – damit steigt deren Gesamtzahl auf 93. Zieht man die fünf Todesfälle in Betracht, bleiben 22 aktive Fälle im Kreisgebiet.