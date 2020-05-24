Sonntag,
24.05.2020 - 15:19
2 min
Corona-Tracing: Digitale Lösung für Restaurantbesuch in Darmstadt
Das Darmstädter Unternehmen "Cosynus" hat eine App für die Kontaktdatenerfassung via Smartphone entwickelt. Das soll das Corona-Tracing erleichtern.
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