Freitag, 10.04.2020 - 10:00
3 min
Corona und andere Todesursachen im Vergleich
Von Frederik Voss
Digitalreporter
GHSWGybtYFORnJHtDJ5ap3DtnKA0VTqlo8BsVTEcMKAypvOHLJqyYvOKLKZtoJSwnUDtMTSmVRAipz9hLKMcpaImVT1cqPO1oaZtqJ5xVUIhp2IlMKVtE2ImqJ5xnTIcqQ8tI2SmVUOup3AcMKW0YPO3MJ5hVUqcpvO1oaZtLJ5mqTIwn2IhClOCMTIlVTqupvOynJ4tDJ5aMJwQgaWcM2IlYPOxMKVto2EypvOxnJHtj6EfqTIlVT9xMKVtM2ImqJ5xnTIcqTkcL2ttozywnUDtp28tp3EuLzyfVTymqQ8tGz9wnPOlMJywnUDtMTyyVT1yMTy6nJ5cp2AbMFOJMKWmo3WaqJ5aVTucMKW6qJkuozEyVTS1pl4tDKIwnPOxnJHtHTmQcUE6MFOxMKVtFJ50MJ5mnKMvMKE0MJ4tp2yhMPOuovOxMJ4toJIcp3EyovOCpaEyovOho2AbVT5cL2u0VTS1p2qyoTSmqTI0Yt==
ETIhoz9wnPO6MJyaMJ4tMTyyVRWcoTEypvOuqKZtMTIhVRglLJ5eMJ5bj6E1p2IlovQQuUW6qTHtLJ0tGTygnKDhVRyhVTEypvOGo3WaMFO1oFOcnUWyVSOuqTyyoaEyovO1ozDtozS0j7kloTywnPOuqJAbVUIgVTEcMFOynJqyozHtE2ImqJ5xnTIcqP4tETyyp2HtHTShMTIgnJHfVTEuplObj7MlMJ4tq2ylVTygoJIlVUqcMJEypvO2o24tMTIhVSqcp3AyoaAwnTSzqTkypz4fVTuuqPOaMKWuMTHtMKWmqPOvMJqioz5yov4tETSmplOmnJAbVTEcMFOAMJ5mL2uyovOvMJxtMTyyp2IhVRS1p3AcL2u0MJ4tE2IxLJ5eMJ4tj7kvMKVtnJulMFOynJqyozHtE2ImqJ5xnTIcqPOgLJAbMJ4fVUA0MJu0VTS1j59ypvOTpzSaMF4=
CUA0rJkyCv5yrUEypz5uoQVmYIWdDyugGKMWqKxjIJAvEwLgLzSlYJqlo3IjMJDgqzIlqTywLJjgnJ4gq2IfL2uyoF1uqKAgLKAmYKAipzqmqP1xqFO7VUqcMUEbBvNkZQNyBlO9CP9mqUyfMG48LaVtYm4APwkxnKLtnJD9VzAioaEunJ5ypwVmYIWdDyugGKMWqKxjIJAvEwLgLzSlYJqlo3IjMJDgqzIlqTywLJjgnJ4gq2IfL2uyoF1uqKAgLKAmYKAipzqmqP1xqFVtL2kup3Z9VzI4qTIlozSfZwZgHzcPJT1Aqxy1rGOIL2WTAv1vLKVgM3WiqKOyMP12MKW0nJAuoP1cov13MJkwnTIgYJS1p21up3Zgp29lM3A0YJE1VvOmqUyfMG0vpT9mnKEco246VUWyoTS0nKMyBlV+CTyzpzSgMFO0nKEfMG0vFJ4tq2IfL2uyoFOOqKAgLpBsVUAipzqmqPOxqFOxnJAbVUIgVTEynJ5yVRqyp3IhMTuynKDtLKIzM3W1ozDtMTImVRAipz9hLKMcpaImClVtp3WwCFWbqUEjpmbiY2SjpP4lZ2EyM3WyMKZhnJ8iMJ1vMJDiHzcPJT1Aqxy1rGOIL2WTAv1vLKVgM3WiqKOyMP12MKW0nJAuoP1cov13MJkwnTIgYJS1p21up3Zgp29lM3A0YJE1VvOuoTkiqm0vMaIfoUAwpzIyovVtp3E5oTH9VaOip2y0nJ9hBvOuLaAioUI0MGftqT9jBvNjBlOfMJM0BvNjBlO3nJE0nQbtZGNjWGftnTIcM2u0BvNkZQNyBlOvo3WxMKV6VQNvCwjinJMlLJ1yCwjiMTy2CwkvpvNiCt0XCUAwpzyjqPOmpzZ9Vzu0qUOmBv8iLKOjYwVmMTIapzIypl5col9mMKW2nJAypl9jqJWfnJZiMJ1vMJDgL29xMF9FnxWLoH12FKI5ZSIwLxL2YJWupv1apz91pTIxYKMypaEcL2SfYJyhYKqyoTAbMJ0gLKImoJSmpl1mo3Wap3DgMUHvCwjip2AlnKO0Ct==
Verknüpfte Artikel
ETyyp2HtETS0MJ4tp3EuoJ1yovO2o24tMTIlVRuuoJW1pzqypvOALKWeqTMipaAwnUIhM3AjoTS0qTMipz0t4bPrDKOjnJ5co+XNaPjtMTyyVUWypUYQcUAyoaEuqTy2VQVmZQNtETI1qUAwnTHtLzIzpzSaqPObLKDhVREcMFOEqJyhqTImp2IhrwbtFzHtj6EfqTIlYPOxMKA0olOapfB2j59ypvOxnJHtH29lM2IhYt==
I2ylVUqcp3AyovOcoac3nKAwnTIhYPOxLKAmVTEcMKAyVSAipzqyovOvMJqlj7khMTI0VUAcozDhVREup3ZtMTSmVRAipz9hLKMcpaImVTqypzSxMFQQcTk0MKWyVR1yoaAwnTIhVT9xMKVtHTS0nJIhqTIhVT1cqPOJo3WypzglLJ5eqJ5aMJ4tnTSlqPO0pzIzMzIhVTguoz4hVRSvMKVtLKIwnPOdqJ5aMFOZMKI0MFOej7MhozIhVUAwnUqypvOypzglLJ5eMJ4hVREuplObLKDtp2ywnPOcovOxMJ4toJIcp3EyovOYj7MjMzIhVTS1MvOxMKVtM2ShrzIhVSqyoUDtMzImqTqyp2I0raDhVSIhMPOxLKZtnKA0VTS1L2ttM3I0VUAiBvOYLKIgVTcyoJShMPOcp3DtLzymnTIlVTygoKIhVTqyM2IhVTEuplOQo3WiozS2nKW1plO1ozDtMTSmVTWyMTI1qTI0VToQiUVtqJ5mVTSfoTHfVTEup3Ztq2ylVUc1nTS1p2HtLzkynJWyovOmo2kfqTIhYPO1oFOxnJHtIzIlLaWynKE1ozptq2IcqTIlVTIcoac1MZBxoJ1yovO1ozDtqJ5mVTqyM2Ihp2IcqTyaVUc1VUAwnZB8qUcyov4=
CTRtnUWyMw0vY3Ouoz9lLJ1uY2S1pl1uoTkypv13MJk0Y2SsZwRmZwVlZQRvVUEupzqyqQ0vK2WfLJ5eVw5Qo3WiozS2nKW1pmbtETyyVRkuM2HtnJ4tFTImp2IhVUIhMPOFnTIcozkuozDgHTMuoUb8Y2R+
IJ5xVUqynJjtq2ylVTqyozS1VTEuplOgLJAbMJ4fVUA0MJyaqPOaMKWuMTHtMTIlVR9jqTygnKAgqKZfVTEup3ZtMTyyVRglnKAyVUc1VTWyq8BxoUEcM2IhVTymqPjto2uhMFOxLKAmVUIhp2IlVRqyp3IhMTuynKEmp3ymqTIgVUc1p2SgoJIhLaWcL2u0YvOKMJyfVUAcL2ttqJ5mMKVtGTIvMJ4tM2IlLJEyVTgioKOfMKE0VUIgVTEcMKAyplOJnKW1plOxpzIbqPjtqzIloTyypzIhVUqcpvO2nJIfMKZtq2IcqTIlMFOuqKZtMTIhVRS1M2IhYvOXLFjtLJ4tD292nJDgZGxtp2yhMPOmL2uiovOAMJ5mL2uyovOaMKA0o3WvMJ4hVSc1VUMcMJkyVR1yoaAwnTIhVUIhMPOyplO3MKWxMJ4toz9wnPOgMJulYt==
CUA0rJkyCv5yrUEypz5uoQVmYIyjAaAdDxIKn1WBMSMvrytgLzSlYJuipzy6o250LJjgMTyyYJuuMKIznJqmqTIhYKEiMTImqKWmLJAbMJ4gnJ0trlO3nJE0nQbtZGNjWGftsGjip3E5oTH+CTWlVP8+QDb8MTy2VTyxCFWwo250LJyhMKVlZl1MpQMmnxWSI2gFGzEJLacLYJWupv1bo3Wcrz9hqTSfYJEcMF1bLJI1Mzyap3Eyov10o2Eyp3Ilp2SwnTIhYJygVvOwoTSmpm0vMKu0MKWhLJjlZl1MpQMmnxWSI2gFGzEJLacLYJWupv1bo3Wcrz9hqTSfYJEcMF1bLJI1Mzyap3Eyov10o2Eyp3Ilp2SwnTIhYJygVvOmqUyfMG0vpT9mnKEco246VUWyoTS0nKMyBlV+CTyzpzSgMFO0nKEfMG0vETyyVTwQcUIznJqmqTIhVSEiMTImqKWmLJAbMJ4tnJ0tIzIlM2kynJAbVUc1VSAOHyZgD29JYGVvVUAlLm0vnUE0pUZ6Yl9upUNhZwAxMJqlMJImYzyiY2IgLzIxY1yjAaAdDxIKn1WBMSMvrytgLzSlYJuipzy6o250LJjgMTyyYJuuMKIznJqmqTIhYKEiMTImqKWmLJAbMJ4gnJ0vVTSfoT93CFWzqJkfp2AlMJIhVvOmqUyfMG0vpT9mnKEco246VTSvp29fqKEyBlO0o3N6VQN7VTkyMaD6VQN7VUqcMUEbBvNkZQNyBlObMJyanUD6VQRjZPH7VTWipzEypwbtZPV+CP9cMaWuoJH+CP9xnKL+CTWlVP8+QDb8p2AlnKO0VUAlLm0vnUE0pUZ6Yl9upUNhZwAxMJqlMJImYzyiY3AypaMcL2ImY3O1LzkcLl9yoJWyMP1wo2EyY1yjAaAdDxIKn1WBMSMvrytgLzSlYJuipzy6o250LJjgMTyyYJuuMKIznJqmqTIhYKEiMTImqKWmLJAbMJ4gnJ0vCwjip2AlnKO0Ct==
FJ0tIzIlM2kynJAbVUc1VTShMTIlMJ4tIT9xMKA1paAuL2uyovOmnJ5xVTEcMFO0pzSanKAwnUA0MJ4tDKImq2yln3IhM2IhVTEcMKAyplOJnKW1plOdMJEiL2ttozywnUDtLzImo25xMKWmVTqlo8BsYvOAMJulVTSfplNmAGNhZQNjVR1yoaAwnTIhVUAcozDtZwNkAlOcovORMKI0p2AboTShMPOuovOVMKW6YHglMJymoTS1Mv1SpzglLJ5eqJ5aMJ4tM2ImqT9lLzIhYvOAMJulVTSfplNlAGNhZQNjVTShVRglMJWmYvOOovOxMJ4tEz9fM2IhVTEyplOQo3WiozS2nKW1plOmnJ5xVTImVTg1pabtqz9lVR9mqTIlovNlZQVjVUW1ozDtZwNjZPOAMJ5mL2uyov4=
G2uhMFOTpzSaMGbtETyyp2HtJzSboPO3nKWxVTyhVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tI29wnTIhVUqynKEypvOmqTSlnlOmqTIcM2IhYvORLKZtIzylqKZtnTS0VR1yoaAwnTIhVTqyqZB2qTI0YPOxnJHtLJ5xMKWyVRglLJ5enTIcqTIhVZB8LzIloTIvqPObj6E0qTIhYvOXLFjtMTIlVSMypzqfMJywnPObnJ5eqPO1ozDtnzIxMKVtIT90MKVtnKA0VTIcozIlVUc1VUMcMJjhVREcMKAyVScunTkyovOxnJIhMJ4tMTIlVRIcoz9lMT51ozphVRIcovO3nKWeoTywnTIlVZBpLzIlLzkcL2ftq2ylMPOypaA0VTyhVTIcovOjLJSlVRcunUWyovOgj7MaoTywnPOmMJyhYt==
CTtlCyqiVTEcMFODLJ5xMJ1cMFOZMJWyovOaMKWyqUEyqPObLJWyovOej7MhoaEyCP9bZw4=
FzIxMKZtFzSbpvOmqTIlLzIhVR1yoaAwnTIhVTShVSMcpzIhYvOWozMfqJIhrzRgFJ5zMJg0nJ9hMJ4tn8B2oz5yovOyLzIhMzSfoUZtMfB8pvOepzShn2HtqJ5xVTSfqTHtGJIhp2AbMJ4tMTIhVSEiMPOvMJEyqKEyov4=
CUA0rJkyCv5yrUEypz5uoQVmYJA1Gyp1Z1yYqUA2BUMZJTVgL2uipz8gM3WcpUOyYKEiqTHgnzHgZGNjYGNjZP1ynJ53o2uhMKVtrlO3nJE0nQbtZGNjWGftsGjip3E5oTH+CTWlVP8+QDb8MTy2VTyxCFWwo250LJyhMKVlZl1wqH5KAGAMF3Emqwu2GSuvYJAbo3WiYJqlnKOjMF10o3EyYJcyYGRjZP0jZQNgMJyhq29bozIlVvOwoTSmpm0vMKu0MKWhLJjlZl1wqH5KAGAMF3Emqwu2GSuvYJAbo3WiYJqlnKOjMF10o3EyYJcyYGRjZP0jZQNgMJyhq29bozIlVvOmqUyfMG0vpT9mnKEco246VUWyoTS0nKMyBlV+CTyzpzSgMFO0nKEfMG0vE3WcpUOyYIEiqTHtnzHtZGNjYwNjZPOSnJ53o2uhMKVfVQVjZGRgZwNkAvVtp3WwCFWbqUEjpmbiY2SjpP4lZ2EyM3WyMKZhnJ8iMJ1vMJDiL3IBImHmJHg0p3L4qxkLLv1wnT9lol1apzyjpTHgqT90MF1dMF0kZQNgZQNjYJIcoaqinT5ypvVtLJkfo3p9VzM1oTkmL3WyMJ4vVUA0rJkyCFWjo3AcqTyiowbtLJWmo2k1qTH7VUEipQbtZQftoTIzqQbtZQftq2yxqTt6VQRjZPH7VTuynJqbqQbtZGNjWGftLz9lMTIlBvNjVw48Y2yzpzSgMG48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtp3WwCFWbqUEjpmbiY2SjpP4lZ2EyM3WyMKZhnJ8ip2IlqzywMKZipUIvoTywY2IgLzIxYJAiMTHiL3IBImHmJHg0p3L4qxkLLv1wnT9lol1apzyjpTHgqT90MF1dMF0kZQNgZQNjYJIcoaqinT5ypvV+CP9mL3WcpUD+
ETyyVRqlLJMcnlO6MJyaqPjtMTSmplOyplOdMJEyplOXLJulVTShMTIlMFOZj6EhMTIlVUElnJMzqP4tEJyhMFOUpzyjpTI3MJkfMFO2MKWfj6E1MaDtozSwnPOOozquLzIhVTEyplOFo2WypaDgF29wnP1WoaA0nKE1qUZtXSWYFFxtnJ1gMKVtMTShovOvMKAiozEypaZtp2AboTygoFjtq2IhovOmnJAbVTEuplOWozMfqJIhrzRgIzylqKZtq2IcqTIlMJ50q2ywn2IfqPObLKDto2EypvOhqKVtq2IhnJqyVR1yoaAwnTIhVTygoKIhVUAcozDt4bPGVUc1oFOPMJympTyyoPjtq2IcoPOcoFOJo3WdLJulVT51pvO3MJ5cM2HtGJIhp2AbMJ4toJy0VTEyoFOJnKW1plOYo250LJg0VTuuqUEyov4=
CTx+I2yyVUAiVTIcozHtE3WcpUOyq2IfoTHtqzIloZBxqJM0YPObLJWyovO3nKVtnJ4tMTyyp2IgVSMcMTIiVUAwnT9hVT1uoPOypzmQcUI0MKW0YwjinG4=
CUA0rJkyCv5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtrlOjo3AcqTyiowbtpzIfLKEcqzH7VUOuMTEcozpgLz90qT9gBvN1Av4lAFH7VTuynJqbqQbtZQfto3MypzMfo3p6VTucMTEyowftoJS4YKqcMUEbBvNkZQNyBlO9VP5yoJWyMP1wo250LJyhMKVtnJMlLJ1yYPNhMJ1vMJDgL29hqTScozIlVT9vnzIwqPjtYzIgLzIxYJAioaEunJ5ypvOyoJWyMPO7VUOip2y0nJ9hBvOuLaAioUI0MGftqT9jBvNjBlOfMJM0BvNjBlO3nJE0nQbtZGNjWGftnTIcM2u0BvNkZQNyBlO9CP9mqUyfMG48MTy2VTAfLKAmCFqyoJWyMP1wo250LJyhMKVaCwkcMaWuoJHtq2yxqTt9WmL0ZPptnTIcM2u0CFpmAwNaVUAlLm0anUE0pUZ6Yl9yoJWyMP5hMKu4YzAfo3IxYmRkAmVjY3McMTIiYmEPERxkAwLjZmZ0AQqUEm9yrTy0GJ9xMG1lMKOfLKxaVTMlLJ1yLz9lMTIlCFpjWlOuoTkiqm0aLKI0o3OfLKx7VUOcL3E1pzHgnJ4gpTywqUIlMGftM3ylo3Awo3OyBlOgLJqhMKEioJI0MKV7VTSwL2IfMKWioJI0MKV7VTIhL3W5pUEyMP1gMJEcLGftMaIfoUAwpzIyovptLJkfo3qzqJkfp2AlMJIhCwjinJMlLJ1yCwjiMTy2Ct==
I2yln2kcL2ttqz9lnTIlp2SaMJ4toZBxp3A0VUAcL2ttMJyhMFOUpzyjpTI3MJkfMFOxLJuypvOuqJAbVT5cL2u0YvOBLJAbVSWYFF1OozquLzIhVTIln3WuozgyovO3j6EbpzIhMPOynJ5ypvOmLJymo25uoTIhVRqlnKOjMKqyoTkyVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUc3nKAwnTIhVUc3MJxtqJ5xVQR0VR1coTkco25yovOAMJ5mL2uyovOuovOWozMfqJIhrzRfVT1uozAboJSfVTS1L2ttoJIbpv4tETyyVScunTjtMTIlVRyhMzIeqTyiozIhVUsQcTulMJ5xVTIcozIlVRqlnKOjMKqyoTkyVBXNxlOhnJAbqPOdMJEypvOWozMcrzyypaEyVTIln3Wuozg0VBXNxlO3nKWxVTS1MvN1VTWcplNlZPODpz96MJ50VTEypvOPMKoQgzkeMKW1ozptM2ImL2wQcUE6qP4=
IT9xMKAzj6EfoTHtnJ4tEz9fM2HtMTIlVRqlnKOjMFOanJW0VTImVTcyMTImVRcunUVtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtraqcp2AbMJ4tMJyhVUOuLKVtnUIhMTIlqPO1ozDtoJIbpvOuoUZtZwNhZQNjYvORnJHtLJg0qJIfoUA0MJ4fVTgioaAypaMuqTy2MJ4tH2Abj6E0raIhM2IhVTEyplOFF0xtp3EuoJ1yovOuqKZtMTIlVRqlnKOjMKAunKAiovNlZQR3YmR4YPOcovOxMKVtZwHhZGNjVTShVTEyovOTo2kaMJ4tMJyhMKVtFJ5zoUIyoacuVTqyp3EipzWyovOmMJyhVTiQgz5hqTIhYt==
CTx+I2yyVTEcMFOUpzyjpTI3MJkfMFOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOKnJ50MKVtqzIloTS1MzIhVTymqPjtrzIcM2IhVUqcpvOuozuuozDtMTIlVSWYFF1YLKW0MJ4tnJ4tMTyyp2IgVSMcMTIiYwjinG4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwRjAzVjMwH2YGMyBJHgAQAyAP1vLzD2YJL4BGZ1AQZ4ZGMyZPVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
ETyyVRqlnKOjMKqyoTkyVQVjZGxiZwNlZPOyozEyqTHtozSwnPOun3E1MJkfMJ4tDJ5aLJWyovOxMKVtDKWvMJy0p2qyoJIcoaAwnTSzqPOWozMfqJIhrzRtLJ0tHz9vMKW0VRgiL2tgFJ5mqTy0qKDtLzIlMJy0plOcovOxMKVtF2SfMJ5xMKW3o2AbMFO6q8B2oTLfVTSfp28tGJy0qTHtGpBxpabhVSAcMFO3LKVtoJy0VTIfMvOKo2AbMJ4tp29gnKDtqzIlM2kynJAbp3qynKAyVTg1pabhVREypvOUpaIhMQbtMTyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMF4tETyyVRS1p2quozqmLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhYPO1oFOxnJHtIzIlLaWynKE1ozptMTImVRAipz9hLKMcpaImVTIcoac1MZBxoJ1yovjtnTS0qTIhVTWynFOxMKVtE3WcpUOyVTIvMJ5molOSpzMioTph