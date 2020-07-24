Freitag, 24.07.2020 - 03:00
3 min
Corona und das Erotik-Geschäft - Eine Branche in Existenznot
Von Alexandra Welsch
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
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DIE BRANCHE
Es gibt gar nicht wenige Sexbetriebe in Darmstadt. Zwar findet sich in den Gelben Seiten lediglich der Sharks FKK Club, doch auf der Branchen-Internetseite www.werkenntdenbesten.de sind unter "Bordelle" neun Betriebe aufgelistet - darunter das neben dem Sharks wohl größte Etablissement "Crazy Sexy" in Eberstadt.
Hinzu kommen Anbieter in Wohnhäusern, oft in Gewerbe- Mischgebieten im Südwesten, aber auch in Arheilgen oder der Heimstättensiedlung.
Zudem gibt es Einzelanbieterinnen, die Wohnungen angemietet haben - wie viele, liegt im Dunkeln und ist schwer abzuschätzen. (alex)
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