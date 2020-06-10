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Mittwoch, 10.06.2020 - 03:00
4 min

Corona und Psyche: Eine Decke aus leerer Enttäuschung

Traurigkeit ist in Zeiten der Krise für viele Menschen ein ständiger Begleiter.

Von Oskar Holzberg
Sogar die größten Spaßvögel werden ab und an von Traurigkeit befallen. Das gilt besonders in Zeiten der Pandemie. Foto: dpa

Sogar die größten Spaßvögel werden ab und an von Traurigkeit befallen. Das gilt besonders in Zeiten der Pandemie. (Foto: dpa)

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