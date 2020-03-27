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Freitag, 27.03.2020 - 03:00
4 min

Corona und Psyche, Teil 1: Der Wut ins Gesicht sehen

Emotionen kochen hoch in der Krise, Aggressionen treten auf. Psychologe Oskar Holzberg beleuchtet in unserer neuen Serie, was Corona mit uns macht.

Von Oskar Holzberg
Abstand voneinander zu halten ist in Zeiten von Corona ein wichtiges Gebot. Wer sich nicht daran hält, löst in anderen nicht selten Wut und Aggressionen aus. Foto: dpa

Abstand voneinander zu halten ist in Zeiten von Corona ein wichtiges Gebot. Wer sich nicht daran hält, löst in anderen nicht selten Wut und Aggressionen aus. Foto: dpa

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DER AUTOR

Diplompsychologe Oskar Holzberg (66) betreibt eine psychotherapeutische Praxis in Hamburg und hat sich als Brigitte-Kolumnist einen Namen gemacht. Die Leser der VRM-Titel begleitet er mit regelmäßigen Beiträgen durch die Corona-Krise.

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