Freitag, 27.03.2020 - 03:00
4 min
Corona und Psyche, Teil 1: Der Wut ins Gesicht sehen
Von Oskar Holzberg
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DER AUTOR
Diplompsychologe Oskar Holzberg (66) betreibt eine psychotherapeutische Praxis in Hamburg und hat sich als Brigitte-Kolumnist einen Namen gemacht. Die Leser der VRM-Titel begleitet er mit regelmäßigen Beiträgen durch die Corona-Krise.
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