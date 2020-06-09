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Dienstag, 09.06.2020 - 02:00
3 min

Corona verdirbt Spiesheimern das Jubiläum – fast

Die großen Feste fallen aus, doch ganz lassen sich die Spiesheimer nicht unterkriegen. Die Festschrift wird verteilt, und auch sonst dürfen sich die Bürger auf einiges freuen.

Von David Schöne
Ortsbürgermeister Hans-Philipp Schmitt und Heribert Erbes stellen Kalender, Glas und die Festschrift zum Jubiläum vor. Foto: BK/Axel Schmitz

Ortsbürgermeister Hans-Philipp Schmitt und Heribert Erbes stellen Kalender, Glas und die Festschrift zum Jubiläum vor. (Foto: BK/Axel Schmitz)

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