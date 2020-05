Corona: Von tückischen Spätfolgen, Risiken und Virus-Wirbeln

Ein Krankenhausbett in einer Intensivstation. Gefürchtet sind besonders die durch Corona-Infektionen ausgelösten Komplikationen, die neben der Lunge auch andere Organe wie Herz und Gehirn betreffen können. Auch darum ging es bei der AZ-Telefonaktion. (Archivfoto: dpa)

MAINZ - Die Ausbreitung des Coronavirus wurde durch den sogenannten Lockdown deutlich verringert. Nach einer Phase der Lockerung droht nun ein Anstieg der Fälle. Was sollte man im Alltag bedenken, wo lauern Gefahrenherde? Wie steht es um Restaurantbesuch, Kirche, Mannschaftssport, um Stippvisiten bei Oma und Opa, um Prävention? Prof. Sabine Genth-Zotz, Kardiologin am Katholischen Klinikum Mainz, der Mainzer Hausarzt Dr. Christoph Lembens sowie der Hautarzt und Umweltmediziner Sanitätsrat Dr. Wolfgang Klee gaben bei unserer Telefonaktion Auskunft.

Gibt es Impfungen, die einen Beitrag zur Corona-Prävention leisten können?

Genth-Zotz: Insbesondere die Impfung gegen Pneumokokken, aber auch Impfungen gegen Grippe und Keuchhusten wären sinnvoll. Die schützen die Lunge. Bei Corona kommt es häufig neben der viralen Infektion zu einer bakteriellen Neuinfektion. Wenn man davor geschützt ist, kann man den Krankheitsverlauf besser überstehen.

Schädigt Corona bei schlimmeren Verläufen ausschließlich vorübergehend die Lunge?

Lembens: Nein! Nach bisherigem Wissensstand können auch dauerhafte Herzschäden ausgelöst sowie das Gehirn angegriffen werden. Auch erste Indizien für langfristige Lungenschäden gibt es.

Ein geliebter Verwandter ist im Pflegeheim gestorben. Ich konnte ihn nicht begleiten, auch nicht bei der Beerdigung dabei sein. Was sollte ich tun?

Lembens: Man muss die Situation ausführlich in der Familie diskutieren, sich dem Problem stellen und im Nachhinein Trauerarbeit leisten. Diesen Weg zu gehen ist wichtig, um nicht dauerhaft psychologische Schäden davon zu tragen. So etwas kann ein Leben lang hängen bleiben. Wir Menschen brauchen die Abschiedskultur.

Können wir uns zur regulären Vorsorge oder zur Nachkontrolle einer chronischen Erkrankung trauen?

Lembens: Ganz klar ja! Es ist dringend notwendig, damit Komplikationen nicht zu spät entdeckt werden. Die Menschen werden nicht gesünder, und das, was an Komplikationen entstehen kann, ist unter Umständen viel erheblicher als das Risiko, sich mit Corona zu infizieren. In den Praxen wird mit hoher Verantwortung die Hygiene gewahrt. Das Risiko, sich in der Praxis anzustecken, ist um vieles geringer als etwa im Supermarkt.

Ich habe Brustschmerzen und fürchte, es könnte was mit meinem Herzen sein. Aber ich fürchte auch, mich mit Corona anzustecken. Wie sollte ich handeln?

Genth-Zotz: Sie sollten definitiv etwas tun, denn die Sterblichkeit am Infarkt ist höher als bei einer Corona-Infektion. Wenn Symptome auftreten, die auf einen Herzinfarkt hinweisen, sollten Sie sofort den Notarzt rufen, der Sie in die Klinik bringt. Das Gleiche gilt für den Schlaganfall. Die Patienten, die momentan zu uns kommen, kommen mit schwereren Folgeerkrankungen eines Infarktes und Schlaganfalls, mit mehr Komplikationen – weil sie mehr Zeit verstreichen lassen. Im Lockdown kamen mindestens 50 Prozent weniger akute Fälle zu uns, dabei wird die Zahl der tatsächlichen Erkrankungen kaum zurückgegangen sein.

Wird es riskant sein, Restaurants zu besuchen?

Genth-Zotz: Wichtig ist, dass der Abstand eingehalten wird. Wenn eine Bedienung einem mit Mundschutz das Essen an den Tisch bringt, dürfte es keine Probleme geben.

Lembens: Die Idee, Plastikgeschirr zu verwenden, würde ich aus Umweltgründen ablehnen. Jede Spülmaschine ist imstande, das Virus zu zerstören. Und die Gefährdung, beim Transport des Geschirrs das Virus zu übertragen, kann man als verschwindend gering ansehen.

Ist es gefährlich, in die Kirche zu gehen?

Lembens: Nicht die Kirche an sich – aber dann, wenn sie voll ist und man aus vollem Halse singt, weil dann die Virus-Wirbel entstehen. Wenn man sich in Distanz in die Kirchenbank setzt und das stille Gebet spricht, kann einem eigentlich nichts passieren. Ein Gesichtsschutz müsste schon sein.

Ist der Gesichtsschutz so, wie er im Alltag verwendet wird, eher hilfreich oder ein neuer Gefahrenherd?

Lembens: Die Antwort liegt in der Mitte. Die, die es richtig machen, haben Schutz. Aber viele gehen falsch mit der Maske um, sodass sie zur Gefahrenquelle wird, weil die Viren, die auf der Maske landen, wieder verteilt werden.

Besteht eine Chance, in diesem Sommer mit Mannschaftssport zu beginnen?

Genth-Zotz: Der Fußball steckt die Profis eine Woche in Quarantäne und streicht sie ab. Das geht für Amateursportler nicht. Beim Sport sollte man sich zumindest mit einer Mund-Nase-Maske schützen, was den Leistungssport deutlich erschwert. Wir müssen die aktuelle Lockerung abwarten und sehen, was geschieht, wenn die Menschen sich näher kommen.

Lembens: Wenn man auf den Impfstoff wartet, geht es erst weit im Jahr 2021 weiter. Möglich wäre aber, Testungen zu machen, um weitgehend auszuschließen, dass Infizierte mitspielen. Lassen Sie noch mal vier Wochen ins Land gehen, dann könnte das von den Kapazitäten her gehen.

Warum ist es so schlimm, wenn Senioren für eine Weile aus Selbstschutz ihren Nachwuchs nicht sehen?

Klee: Wenn die Kontaktsperre alte Menschen trifft, die ihre Kinder oder Enkel nicht mehr sehen sollen oder wollen, entsteht ein großes psychologisches Problem. Ein weiterer Aspekt ist, dass, wenn die Menschen zu Hause sitzen, die Bewegung und die frische Luft fehlen. Draußen blüht und grünt es, was für das seelische Befinden wohltuend ist. Strukturen brechen weg, Tagesabläufe reduzieren sich, ein Vakuum entsteht. Das wirft die Frage auf: Wofür bin ich da? Wir Menschen sind soziale Wesen. Wenn wir isoliert werden, können massive Depressionen und Vereinsamungen entstehen. Und diese Situation macht anfälliger für schwere Erkrankungen.