Samstag, 25.07.2020 - 04:30
3 min
Corona-Warn-App: An vielen Stellen hakt es noch
Von Christian Matz
Reporterchef
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Corona-App
Seit 16. Juni besteht die Möglichkeit, sich auf das Handy die offizielle Corona-Warn-App herunterzuladen. Das Programm soll durch den Austausch anonymisierter Daten warnen, wenn man sich in der Nähe einer coronainfizierten Person aufgehalten hat. Wird die Corona-Warn-App den Erwartungen gerecht, die in sie gesetzt wurden? Und funktioniert sie überhaupt? Eine erste Bilanz – angereichert um die persönlichen Erfahrungen einiger VRM-Redakteurinnen und Redakteure.
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Fragen zur App: www.corona-warn-app.de
Hotline für technische Fragen: 0800-7540001
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Fragen zur App: www.corona-warn-app.de
Hotline für technische Fragen: 0800-7540001
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