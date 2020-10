Corona: Wieder Besuchsverbot in Erbacher Klinik

Jetzt teilen:

ODENWALDKREIS - Ende vergangener Woche war in der Corona-Lageeinschätzung des Landratsamts noch von einem "weiterhin relativ moderaten Anstieg bei den Neu-Infektionen" die Rede. In den vergangenen Tagen hat sich nun allerdings auch im Odenwaldkreis die Entwicklung deutlich beschleunigt: Übers Wochenende wurden elf Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit gibt es in der Region zurzeit (Stand Montag, 12 Uhr) 18 akute Fälle.

Erstmals seit längerer Zeit befindet sich nun auch wieder ein Patient zur Versorgung im Erbacher Kreiskrankenhaus, und dies angesichts eines offenbar schweren Verlaufs der Erkrankung auf der Intensivstation. Damit gilt für das Gesundheitszentrum ab sofort wieder ein Besuchsverbot, das alle Patienten betrifft. Ein weiterer Odenwälder wird in einer Klinik außerhalb des Kreises behandelt.

Kein weiterer Handlungsbedarf bei Reichelsheimer Kindergarten

Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 511 positive Testergebnisse verzeichnet; 430 Personen (und damit eine mehr als am Freitag) gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus beträgt wie bisher 63. Die Entwicklung der vergangenen Tage zieht einen spürbaren Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz nach sich, die jeweils vom Land Hessen errechnet wird: Der Wert wird zum Montag mit 17,6 angegeben.

Bei dem am Freitag vorsorglich geschlossenen Reichelsheimer Kindergarten hat sich - wie vom Gesundheitsamt erwartet - kein weiterer Handlungsbedarf ergeben, hieß es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Wie berichtet, war eines der üblicherweise dort betreuten Kinder positiv getestet worden. Es befand sich allerdings zu diesem Zeitpunkt wegen eines Corona-Falls in der Familie schon in Quarantäne und hatte längere Zeit keinen Kontakt zu anderen Kindern und Kita-Personal gehabt.