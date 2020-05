Corona: Zahl steigt auf 196

Jetzt teilen:

BAD KREUZNACH - (red). Jetzt sind es 196 Menschen, die das Coronavirus erwischt hat. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, hat sich die Zahl also von Mittwoch auf Donnerstag um eine Person erhöht. Stationär behandelt werden aktuell fünf Leute. In der Gesamtzahl (196) enthalten sind auch die bisher 163 aus der Quarantäne entlassenen und sechs verstorbenen Personen. Aktuell werden 27 nachgewiesen infizierte Männer und Frauen aus dem Landkreis vom Gesundheitsamt betreut. Die betroffenen Gemeinden sind: Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Gutenberg, Hargesheim, Kirn, Langenlonsheim, Mandel, Norheim, Sankt Katharinen, Schweppenhausen, Stromberg und Windesheim.