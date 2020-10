Corona: Zwölf Mitarbeiter eines Eicher Betriebs infiziert

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Mittwoch, 30. September, um elf Fälle auf 722 erhöht. In der VG Eich gab es drei Kontakte zu positiv Getesteten, in der VG Alzey-Land gab es zwei Fälle aus einem unbekannten Infektionsherd und eine Kontaktperson zu positiv Getesteten; in der Stadt Alzey wurde ein Reiserückkehrer positiv getestet; in der VG Wöllstein gab es eine Kontaktperson zu einem positiv Getesteten und in der Stadt Worms gab es einen Kontakt zu einem positiv Getestetem sowie zwei Fälle aus einem unbekannten Infektionsherd.

644 Personen sind wieder gesund, 331 aus dem Landkreis und 313 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt.

Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilt, sind die am Donnerstag gemeldeten drei positiv Getesteten in Eich Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs. Insgesamt zwölf Mitarbeitende dieses Betriebs sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich in Quarantäne.

Nachfolgend die Zahlen, Stand Donnerstag, 1. Oktober, 12 Uhr: Worms (344/313 gesund, acht verstorben), Alzey (59/53 gesund, zwei verstorben), VG Alzey-Land (54/49 gesund, keiner verstorben), VG Wörrstadt (68/65 gesund, zwei verstorben), VG Wöllstein (12/11 gesund, keiner verstorben), VG Monsheim (31/28 gesund, zwei verstorben), VG Wonnegau (117/104 gesund, sechs verstorben) und in der VG Eich (37/21 gesund, keiner verstorben).

Eine Person aus dem Landkreis und drei Personen aus Worms befinden sich in Krankenhäusern. Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.