Corona:581 Infizierte in Mainz

MAINZ (dri). Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Donnerstagmittag in Mainz 581 offiziell bekannte Corona-Infektionen gemeldet - im Vergleich zu Dienstag ein Anstieg um fünf Personen. Zuvor hatte die Zahl stagniert. Von den 581 Infizierten sind 504 wieder genesen - ein Zuwachs von elf Personen. In den vergangenen sieben Tagen gibt es in Mainz pro 100 000 Einwohner neun gemeldete Fälle.

Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die Zahl der offiziell infizierten Personen bei 421 (+2). Davon sind 369 wieder genesen. In Mainz sind bisher 26 Todesfälle gemeldet, im Landkreis 24.