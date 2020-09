Coronafall bei der Gemeindeverwaltung Bischofsheim

Jetzt teilen:

BISCHOFSHEIM - (red). Bei der Gemeindeverwaltung Bischofsheim gibt es einen Coronafall. Wie Bürgermeister Ingo Kalweit berichtet, sei eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Der Verwaltungsstab habe sich am Freitagnachmittag mit dem Kreisgesundheitsamt beraten und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ergriffen.

Der Betroffenen und Kontaktpersonen geht es den Angaben der Gemeinde zufolge gut. Kontaktpersonen 1. Grades seien in häuslicher Quarantäne. Es seien nur wenige Mitarbeiter der Verwaltung betroffen, die Arbeitsfähigkeit insgesamt sei nicht beeinträchtigt, versichert Kalweit. Die Beschäftigten, die aufgrund ihres Kontakts zur Infizierten in Quarantäne mussten, könnten aus dem Homeoffice heraus weiter arbeiten. Sollten sie Symptome entwickeln und nicht mehr arbeitsfähig sein, könne der Betrieb der Verwaltung weiter gestemmt werden. Die übrigen Mitarbeiter sollen ihrer Tätigkeit in den Rathäusern sowie im Homeoffice ohne Besonderheiten nachgehen. Termine finden laut Kalweit weiterhin statt. Eine persönliche Vorsprache sei aber weiter nur nach telefonischer Anmeldung unter 06144-40 40 möglich. Eine mögliche Ansteckung von Bürgern im Rahmen der beruflichen Tätigkeit der positiv getesteten Person habe ausgeschlossen werden können.

Kalweit ruft zur Achtsamkeit auf: „Viele Menschen gehen vergleichsweise sorglos mit der Corona-Pandemie um und scheinen zu glauben, diese sei weitgehend vorüber. Leider ist dies nicht der Fall.“ Nur die Hygieneregeln einzuhalten, könne vor einer Infektion schützen.