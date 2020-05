Coronafall in Flörsheimer Kita MainGlück

Jetzt teilen:

FLÖRSHEIM - (red). In der Flörsheimer Kindertagesstätte MainGlück wurde bei zwei Erzieherinnen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Am Dienstag war zunächst nur die Infektion einer Erzieherin bekannt geworden. Wie Bürgermeister Bernd Blisch und Erste Stadträtin Renate Mohr mitteilen, sind die Erzieherinnen bereits seit Wochenbeginn außer Dienst und zu Hause in Quarantäne. Sie waren in der Notbetreuung der U3-Kinder tätig und kümmerten sich um eine Gruppe von sieben Kindern. Diese hat das Gesundheitsamt des Main-Taunus-Kreises vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt, ihre Eltern können sie freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Zuhause isolieren müssen sich zudem drei Mitarbeiterinnen der Kita, die engeren Kontakt mit den Erkrankten hatten.

In der Kita MainGlück werden derzeit 14 weitere Kinder betreut, dies aber im räumlich abgetrennten Ü3-Bereich, so Blisch und Mohr. Deshalb könne die Notbetreuung hier weiterlaufen. Räume, die in der Betreuungseinrichtung gemeinschaftlich genutzt werden, seien fachgerecht gereinigt worden. Die Stadtverwaltung achte wie bisher genau darauf, dass die Hygienepläne und Vorsichtsmaßnahmen in den Kindertagesstätten eingehalten werden. „Leider ist es nie auszuschließen, dass sich jemand draußen mit dem Virus ansteckt und es unbewusst in die Kita mitbringt. Das Hygienekonzept der Einrichtung verhindert aber die Weiterverbreitung des Erregers über mehrere Gruppen, sodass der Betrieb in den anderen, nicht betroffenen Gruppen weitergehen kann“, sagen der Bürgermeister und die Erste Stadträtin Renate Mohr.