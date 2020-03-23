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Montag, 23.03.2020 - 18:31
3 min

Coronakrise in Hessen: Zwei Milliarden Euro Mehrausgaben

Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus wird der Nachtragshaushalt doppelt so hoch ausfallen wie geplant. Neben der Politik rüstet sich auch die Polizei für die Krise.

Von Christian Stang und Christoph Cuntz
Hessen im Corona-Modus: Das Kontaktverbot führt - wie hier auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt - zu leeren Straßen. Foto: dpa

Hessen im Corona-Modus: Das Kontaktverbot führt - wie hier auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt - zu leeren Straßen. (Foto: dpa)

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