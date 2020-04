Coronavirus: 88 Menschen im Kreis Darmstadt-Dieburg geheilt

Symbolbild: remotevfx - stock.adobe

DARMSTADT-DIEBURG - Die Anzahl der Corona-Infizierten im Landkreis hat die 200er-Marke überschritten: Zwölf neue Fälle bedeuten seit Donnerstag einen neuen Stand von 207 Erkrankten. Erfreulich nach oben gegangen ist die Anzahl der Genesenen: Waren es am Mittwoch noch 62, meldete der Kreis am Donnerstag 88. Sie werden aber noch in der Statistik der Infizierten geführt. In der Altersgruppe bis vier Jahre gibt es im Kreis derzeit keinen Fall. Von fünf bis 14 Jahren ist es zwei Fälle, beides Mädchen. Zwischen 15 und 34 Jahren gibt es 47 Infizierte, 35 davon männlich. Im Alter von 35 bis 59 Jahren sind es 108 Fälle, 70 davon männlich. Von 60 bis 79 Jahren sind 40 Infizierte erfasst, wovon 32 Männer sind. Über 80 Jahre sind es derzeit zehn Patienten, fünf davon männlich. Todesfälle gab es keine neuen, es bleibt bei 2.