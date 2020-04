Coronavirus: Altenheime im Odenwaldkreis beklagen 21 Tote

Symbolbild: Gilang Prihardono - stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ODENWALDKREIS - Das Sterben unter Corona-Patienten aus Odenwälder Altenheimen hat sich über Ostern hinaus fortgesetzt. Dies geht aus der jüngsten Statusmeldung der Kreisverwaltung hervor, nach der ein weiterer Toter zu beklagen ist. Damit sind nach dem Stand vom Dienstagnachmittag im Odenwaldkreis seit Mitte März insgesamt 29 Menschen gestorben, die nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert waren. Allein 21 davon lebten in einem der fünf Alten- und Pflegeheime, in die das Virus vorgedrungen ist.

Die Betroffenheit dieser Einrichtungen ist es denn auch, die dem Odenwaldkreis bei der Corona-Mortalität eine hessische Ausnahmestellung eintragen: Die Todesfälle dieser Region machen nach dem Dienstags-Bulletin des hessischen Sozialministeriums rund 15 Prozent aller tödlichen Krankheitsverläufe im Land aus, wobei die Statistik der Regierung bei den absoluten Zahlen wie üblich hinterherhinkt: In die offizielle Regierungstabelle eingeflossen waren von den Odenwälder Verstorbenen da gerade 23; insgesamt zählte das Sozialministerium 147 Tote. So wie die Zahl der Todesfälle im Kreisgebiet dürfte auch die im Land inzwischen weiter zugenommen haben.

Städte stärker belastet

Ablesen lassen sich aus dem Bulletin des Ministeriums aber auf jeden Fall Trends, von denen einer auf eine Überwindung der jüngsten Erkrankungsspitze hindeutet: In den vergangenen sieben Tagen sind im Odenwaldkreis anhand von Tests 50 neue Covid-19-Erkrankungen festgestellt worden. Das ergibt auf 100 000 Einwohner umgerechnet mit 51 Fällen zwar immer noch die höchste Quote ("Inzidenz") in Hessen, doch übertrifft es die Werte anderer Regionen nicht mehr so deutlich, wie das zwischenzeitlich der Fall war. Nach absoluten Zahlen sind die - allerdings zum Teil weit bevölkerungsstärkeren - Gebiete der Stadt Frankfurt, der Landkreise Offenbach und Kassel sowie des Werra-Meißner- und des Main-Kinzig-Kreises inzwischen stärker belastet.

Weiterführende Links

Damit bleiben als besondere Merkmale der Corona-Ausprägung im Odenwaldkreis die hohe Mortalität und die dafür offenkundig maßgebliche erhebliche Betroffenheit der stationären Altenpflege. Zu beiden Erscheinungen haben alle erdenklichen Nachprüfungen keine Ursachen in den lokalen Einrichtungen und Systemen zutage gefördert. In Zusammenhang zu bringen ist das Geschehen allerdings mit den bundesweiten Problemen bei der Versorgung sensibler Bereiche mit Schutzmasken- und -kleidung sowie den begrenzten Testkapazitäten.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand könnten sich diese Faktoren im Odenwaldkreis deshalb stärker als andernorts ausgewirkt haben, weil sie hier auf eine Bevölkerung mit vergleichsweise hohem Altersdurchschnitt und auf eine ausgeprägte Dichte an Altenheimen traf, die einen Teil der Versorgung benachbarter Regionen mit übernimmt.