Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz

REGION - Das Coronavirus hat Deutschland und auch Hessen sowie Rheinland-Pfalz erreicht. Die Region sieht sich gut gerüstet für eine mögliche Pandemie und auch das Robert-Koch-Institut warnt davor, in Panik auszubrechen. Dennoch kommen aus allen Teilen der Region immer neue Meldungen, und nicht nur durch das Internet wabern Falschmeldungen, Gerüchte und fehlerhafte Informationen. Im Folgenden halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Weiter unten finden Sie außerdem interaktive Karten zum Thema, Grafiken sowie eine Box mit Links zu den wichtigsten Hintergrundinformationen. Dazu gibt es unter diesem Link den ständig aktualisierten Live-Blog der dpa.

22. März, 17.20 Uhr: Rheinland-Pfalz erlässt weitgehendes Kontaktverbot

Rheinland-Pfalz wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ein umfassendes Kontaktverbot erlassen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Sonntag mit.

22. März, 17.15 Uhr: Hessen beschließt umfassendes Kontaktverbot

Mit noch strengeren Vorgaben will Hessen den Kontakt zwischen Menschen auf ein Mindestmaß reduzieren. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden.

Das Coronavirus beschäftigt derzeit die Menschen weltweit. (Foto: Mongkolchon - stock.adobe)

22. März, 14.59 Uhr: Auch Rheinland-Pfalz hilft Corona-Patienten aus Frankreich

Rheinland-Pfalz will wie Baden-Württemberg und das Saarland schwerkranke Coronavirus-Patienten aus Frankreich behandeln. Die Krankenhäuser in der Grenzregion werden nach ihren Möglichkeiten französische Intensivpatienten übernehmen, wie das rheinland-pfälzische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie am Sonntag bei Twitter mitteilte. Vor allem im Elsass und in der gesamten Region Grand Est war die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt dramatisch gestiegen.

21. März, 13.29 Uhr: Erstem Corona-Patient in Ingelheimer Klinik geht es besser

Gute Nachrichten aus Ingelheim: Einem Patienten, der dort auf der Intensivstation wegen des Coronavirus betreut wurde, geht es besser.

21. März, 12.34 Uhr: Mainzer Wirte schlagen Alarm

Zahlreiche Mainzer Lokale wenden sich an Stadt und Land: „Wir brauchen einen verlässlichen Rahmen für unseren Überlebenskampf."

21. März, 5 Uhr: Erntehelfer fehlen - Corona stürzt Landwirte in die Krise

Weil die Grenzen dicht sind, kommen viele Saisonarbeiter aus Osteuropa nicht nach Rheinhessen durch. Spargelbauern trifft es besonders hart. Wie soll die Saison nun ablaufen?

20. März, 18.26 Uhr: So reagieren die Lebensmittelläden in Wiesbaden

In Wiesbadens Lebensmittelgeschäften gibt es seit dieser Woche neue Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter. Die Meisten reagieren verständnisvoll auf die Maßnahmen.

20. März, 17.25 Uhr: In Mainz öffnen trotz Corona kaum Geschäfte sonntags



Das Sonntagsverkaufsverbot in Rheinland-Pfalz ist aufgehoben. Wieso trotzdem viele Supermärkte in Mainz ihre Filialen geschlossen halten wollen.

20. März, 16.45 Uhr: Ingelheimer Krankenhaus wird Corona-Spezialklinik

Die Ingelheimer Klinik wird ab sofort zum Corona-Zentrum. Hier sollen Patienten optimal behandelt und schnelle Tests durchgeführt werden. Für Bürger und Ärzte hat das viele Vorteile.

20. März, 15 Uhr: Auch Hessen verschärft Maßnahmen drastisch

Das Land Hessen schränkt das öffentliche Leben im Kampf gegen das Coronavirus weiter ein. Ministerpräsident Volker Bouffier will jedoch vorerst auf Ausgangssperren verzichten.

20. März, 14.31 Uhr: Rheinland-Pfalz schließt Gastronomie

Ab Mitternacht wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus nur noch der Verkauf von Speisen für das tägliche Leben möglich sein. Mehr als fünf Personen dürfen sich nicht mehr öffentlich versammeln.

Der Stream dazu:



20. März, 14.30 Uhr: Mittlerweile fast 1000 Corona-Infizierte in Hessen

In Hessen haben sich mittlerweile fast 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bislang gebe es zwei Todesfälle, sagte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Freitagnachmittag in Wiesbaden. Bislang hätten sich 962 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

20. März, 12.47 Uhr: Begrenzte Ausgangssperren in der Metropolregion Rhein-Neckar

Ab dem 21. März müssen die Menschen in den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau zu Hause bleiben.

20. März, 12.47 Uhr: Vorerst keine Ausgangssperre in Rheinland-Pfalz

Mit weiteren Einschränkungen will die Landesregierung eine allgemeine Ausgangssperre zunächst verhindern. Ministerpräsidentin Malu Dreyer trifft auch persönlich Vorkehrungen.

20. März, 12.25 Uhr: Coronavirus: Hessen reduziert Obergrenze für Versammlungen

Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verlangsamen, hat die hessische Regierung die Versammlungsobergrenze von bisher 100 Personen reduziert. Restaurants und Gaststätten werden geschlossen.

20. März, 12.16 Uhr: Regionalverkehr wird ab Montag erheblich eingeschränkt

Ab kommenden Montag werden die Verbindungen im regionalen Nahverkehr wegen der Corona-Krise deutlich ausgedünnt. Es werden dann stellenweise neue Fahrpläne gelten.

20. März, 8 Uhr: 15 Neu-Infizierte im Landkreis Alzey-Worms

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle im Landkreis Alzey-Worms und der Stadt Worms liegt am Freitagvormittag bei 55. Das sind 15 mehr als am Vortag. 22 der Infizierten leben in Worms, die Übrigen 33 verteilen sich auf den Landkreis. Die Kreisverwaltung um Landrat Heiko Sippel appelliert an die Bevölkerung, mitzuhelfen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

20. März, 8 Uhr: Zweiter Coronavirus-Todesfall in Rheinland-Pfalz

Ein 80-Jähriger aus Rheinland-Pfalz ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es ist der zweite Todesfall in dem Bundesland.

20. März, 7 Uhr: Zweiter Coronavirus-Todesfall in Hessen

In Hessen ist eine 89-Jährige nach einer Coronavirus-Infektion verstorben. Es ist der zweite Todesfall in dem Bundesland.

Die folgende Karte zeigt die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen sowie Todesfälle – verteilt auf die Bundesländer. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Ein Klick auf die Bundesländer zeigt die genauen Zahlen. Alle Daten und Grafiken zum Thema Coronavirus finden Sie hier!







19. März, 22.10 Uhr: Erster Corona-Fall bei Eintracht Frankfurt

Ein Spieler der Mannschaft von Eintracht Frankfurt wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nun werden alle Spieler und viele Mitarbeiter einem Test unterzogen.

19. März, 18.14 Uhr: Stoppt Corona das Dieselfahrverbot in Mainz?

Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Kongressstandort Mainz sind enorm. Ein Dieselfahrverbot würde ihn nur umso härter treffen. Zudem sinkt die Luftschadstoffbelastung.

19. März, 16.30 Uhr: Dreyer sieht noch keinen Anlass für Ausgangssperren

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin setzt – anders als Kollegen in anderen Bundesländern – momentan noch auf das Prinzip Freiwilligkeit in der Corona-Krise. Aber das kann sich ändern.

19. März, 16:25 Uhr: Hessentag in Bad Vilbel abgesagt

Der Hessentag in Bad Vilbel ist abgesagt. Wegen der Corona-Pandemie wird die 60. Auflage des Landesfests nicht stattfinden.

Besonders für ältere Menschen ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus lebensgefährlich. Die folgende Karte zeigt den Anteil der Risikogruppe (Bevölkerung 65 Jahre und älter) an der Gesamtbevölkerung. Die aktuellsten Daten gibt es für das Jahr 2018. Mit dem Schieberegel können Sie in die Vergangenheit springen. Ein Klick auf den Play-Button lässt die Entwicklung seit 1960 automatisch abspielen. Alle Daten und Grafiken zum Thema Coronavirus finden Sie hier!



19. März, 15:48 Uhr:Darmstädter Schlossgrabenfest wegen Coronavirus abgesagt

Hessens größtes Musikfestival Ende Mai ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die Veranstalter können die Entscheidung der Stadt "zu 100 Prozent nachvollziehen".

19. März, 15.35 Uhr: Erster Coronafall in Hessischer Erstaufnahme für Flüchtlinge

Bei einem 24 Jahre alten Flüchtling ist nach seiner Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger festgestellt worden. Der Mann sei über Italien nach Deutschland gekommen, sagte der Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Gießen, Oliver Keßler.

19. März, 15.30 Uhr: Erster Corona-Toter in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist zum ersten Mal ein Mensch an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Donnerstag mit.

In Rheinland-Pfalz ist zum ersten Mal ein Mensch an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Donnerstag mit.

19. März, 13 Uhr: Nordwest-Landebahn in Frankfurt wird vorerst gesperrt

Lufthansa wird den Flugplan wegen der Corona-Krise weiter reduzieren und die Nordwest-Landebahn in Frankfurt vorerst sperren. Etwa 700 Flugzeuge sollen am Boden geparkt werden.

Lufthansa wird den Flugplan wegen der Corona-Krise weiter reduzieren und die Nordwest-Landebahn in Frankfurt vorerst sperren. Etwa 700 Flugzeuge sollen am Boden geparkt werden.

19. März, 12.30 Uhr: Kultusministerium: Abiturprüfungen ohne Probleme angelaufen

In Hessen haben für rund 23.500 Abiturienten mit die Prüfungen begonnen. An den Schulen wurden dafür besondere Schutzmaßnahmen umgesetzt.

19. März, 12 Uhr: Mainzer Polizei entwickelt weitere Kontrollkonzepte

Am Mittwoch hat die Mainzer Polizei erste Kontrollen durchgeführt. Doch offenbar ignorieren noch immer viele Menschen die Verbote zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

19. März, 7.30 Uhr: Lufthansa streicht noch mehr Flüge

Der Lufthansa-Konzern streicht sein Flugprogramm wegen der Coronakrise noch stärker zusammen. Bis 19. April finden nur noch rund fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge statt, wie der Dax-Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt mitteilte.

19. März, 5 Uhr: Kein Ansturm auf Notbetreuung in den Verbandsgemeinden

Die ersten Tage im Corona-Modus verliefen in den VGs Bodenheim, Nieder-Olm und Rhein-Selz relativ reibungslos. Die Bürgermeister hoffen, dass dies auch so bleibt – ein Überblick.

19. März, 5 Uhr: Politik mit Sicherheitsabstand - Ausnahmezustand im Rathaus

Von den Auswirkungen des Coronavirus bleibt auch der politische Sitzungsbetrieb nicht verschont. Die Wiesbadener Kommunalpolitik operiert im Krisenmodus.

18. März, 19 Uhr: In Mainz wird Einhaltung der Verbote kontrolliert

AIn Mainz überprüfen jetzt Ordnungsamt und Polizei die Einhaltung von Verboten zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Bei Verstößen drohen hohe Strafen.

18. März, 16 Uhr: 603 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle in Rheinland-Pfalz

Nach Informationen der Landesregierung Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 603 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Im Kreis Mainz-Bingen sind derzeit 24 Fälle gemeldet, im Kreis Alzey-Worms 37 und in Mainz sind 35 Fälle gemeldet. Diese Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten, laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz.

18. März, 16 Uhr: Behindertenwerkstätten in Rheinland-Pfalz werden nicht geschlossen

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler hat den Trägern von Behindertenwerkstätten empfohlen, die Werkstätten nicht grundsätzlich zu schließen. Vielmehr sollen die Werkstätten in Absprache mit den Trägern der Wohnangebote Alternativen für risikogefährdete Menschen suchen. Zudem wies die Ministerin darauf hin, dass der Besuch der Werkstatt freiwillig ist und gerade in der aktuellen Situation niemand zum Erscheinen in der Werkstatt verpflichtet werden kann. Für die Tagesstätten, Tagesförderstätten und Berufsbildungs- und Berufsförderungs-werke wurde die Empfehlung ausgesprochen, diese Angebote zunächst bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien zu schließen.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler hat den Trägern von Behindertenwerkstätten empfohlen, die Werkstätten nicht grundsätzlich zu schließen. Vielmehr sollen die Werkstätten in Absprache mit den Trägern der Wohnangebote Alternativen für risikogefährdete Menschen suchen. Zudem wies die Ministerin darauf hin, dass der Besuch der Werkstatt freiwillig ist und gerade in der aktuellen Situation niemand zum Erscheinen in der Werkstatt verpflichtet werden kann. Für die Tagesstätten, Tagesförderstätten und Berufsbildungs- und Berufsförderungs-werke wurde die Empfehlung ausgesprochen, diese Angebote zunächst bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien zu schließen. Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de

18. März, 15.48 Uhr: Schott AG in Mainz meldet ersten Fall

Jetzt hat es auch die Mainzer Schott AG erwischt. Wie das Unternehmen gegenüber dieser Zeitung mitteilte, ist ein Mitarbeiter des Spezialglasherstellers am Stammsitz Mainz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Fall sei den Behörden gemeldet, der betreffende Mitarbeiter sowie zehn Kontaktpersonen bei Schott entsprechend in häusliche Quarantäne geschickt worden, so Sprecher Salvatore Ruggiero. Da der Mitarbeiter in der Verwaltung beschäftigt ist, hat das positive Testergebnis den Angaben zufolge keine Auswirkungen auf die Produktion in Mainz. Die laufe normal weiter, so Ruggiero.

18. März, 14.30 Uhr: Mainzer Mobilität passt Fahrplan an

Die Nachfrage am ÖPNV ist in der Coronakrise gesunken. Die Mainzer Mobilität reagiert darauf mit reduzierter Taktung.





18. März, 13.45 Uhr: Rheinland-pfälzische Landespolitik in Zeiten der Coronakrise

Damit die landespolitischen Themen auch in Zeiten der Coronakrise behandelt und vorangetrieben werden können, wird der Ältestenrat des rheinland-pfälzischen Landtags sich wöchentlich per Telefon- oder Videoschalte austauschen. Diese Regelung gilt vorerst bis zur nächsten Sitzung des Gremiums am 21. April. Die für den 28./29. April geplante Sitzung des Landtags soll nach aktuellem Stand wieder stattfinden.

Der von der Regierung angekündigte Nachtragshaushalt zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise soll direkt in den Haushalts- und Finanzausschuss zur Beratung überwiesen werden. Er könnte dann bereits im April vom Landtag verabschiedet werden.

18. März, 12 Uhr: Wie lange könnte der Ausnahmezustand noch andauern?

Das Coronavirus schafft eine Situation, in der so einige Selbstverständlichkeiten ins Wanken geraten. Wie lang müssen Menschen in Deutschland mit den Einschränkungen leben?

18. März, 7 Uhr: Handball-Nationalteam soll in Quarantäne

Nun hat das Coronavirus auch die Handball-Nationalmannschaft erfasst. Weil der ehemalige HSG Wetzlar-Spieler Jannik Kohlbacher positiv getestet worden ist, stehen die DHB-Spieler unter Quarantäne.

17. März, 20.51 Uhr: Coronavirus: Erster Todesfall in Wiesbaden Die Stadt Wiesbaden meldet den ersten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Patient wurde stationär in einer Wiesbadener Klinik behandelt. Es soll sich um einen 68-jährigen Mann handeln, der an einer Vorerkrankung litt.

17. März, 18.30 Uhr: Krankenhäuser rüsten auf

Deutlich mehr Coronavirus-Patienten als bisher könnten bald auf medizinische Hilfe angewiesen sein. Wie sich die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser für den Extremfall wappnen.

17. März, 16.30 Uhr: Coronavirus: Aus Ischgl nach ganz Europa?

Ischgl gilt als einer der Skiorte schlechthin. Doch offensichtlich wurde das Virus vor allem von dort aus weitergetragen. Die Behörden stehen massiv in der Kritik.

17. März, 15.49 Uhr: Wie die Ingelheimer Klinik mit dem Corona-Patienten umgeht

Der erste Corona-Patient liegt isoliert auf der Intensivstation des Ingelheimer Krankenhauses. Der Labordienstleister Bioscientia richtet derweil eine zweite Test-Station ein.

Die folgenden Grafiken zeigen auf Basis der Daten des Johns Hopkins CSSE die Entwicklung der Coronavirus-Infektionen, der Genesungen und der Todesfälle in Deutschland. Alle Daten und Grafiken zum Thema Coronavirus finden Sie hier!







17. März, 15.40 Uhr: Kita-Eltern müssen im April nicht für Betreuung zahlen

Für den Monat April müssen Wiesbadener Eltern nicht für die Betreuung ihrer Kinder zahlen. Die Regelung gilt sowohl für städtische Kitas als auch für Kitas in freier Trägerschaft.

17. März, 15:27 Uhr: 435 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle in Rheinland-Pfalz

Wie die Landesregierung Rheinland-Pfalz meldet, gibt es aktuell im Bundesland insgesamt 435 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, davon sind 41 Personen stationär aufgenommen und drei auf Intensivstation. Im Kreis Mainz-Bingen sind es derzeit 20 Fälle, in Alzey-Worms 12, im Kreis Bad Kreuznach 19. Die Landeshauptstadt Mainz meldet derzeit 28 Fälle. Diese Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten, laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz.

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ruft dazu auf, zur Blutspende zu gehen. Viele regelmäßige Spenderinnen und Spender können zurzeit wegen Grippe, dem Coronavirus oder anderer wintertypischer Krankheiten selbst kein Blut abgeben. Der tägliche Bedarf der Kliniken für wichtige Operationen und Behandlungen sowie die Notfallversorgung bleibt hingegen hoch. "Bei einem Blutspendetermin achten die anwesenden Ärzte und das Helferteam vor Ort besonders auf die Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsstandards sowohl für Spenderinnen und Spender als auch Empfängerinnen und Empfänger“, hob die Ministerin hervor.

17. März, 13.15 Uhr: Arbeitsagenturen werden von Anfragen überrollt

Die Coronavirus-Krise bedroht zahlreiche Jobs. Arbeitsagenturen und Jobcenter werden daher von Anfragen überrollt.

17. März, 11.45 Uhr: Erster Corona-Patient im Ingelheimer Krankenhaus

Im Ingelheimer Krankenhaus soll ein mit dem Coronavirus infizierter Mann auf der Intensivstation liegen. Wie der SWR berichtet, wurde der Mann bereits isoliert.

17. März, 11.30 Uhr: Erster infizierter SVWW-Spieler

Der SV Wehen-Wiesbaden hat seinen ersten Coronafall: Tobias Mißner wurde positiv auf das Virus getestet. Der Verein reagierte umgehend.

17. März, 10.40 Uhr: Mainzer Polizeipräsident positiv getestet

Der Mainzer Polizeipräsident Rainer Hamm hat sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Nun sind auch etliche weitere Führungskräfte des Präsidiums in Quarantäne und müssen sich Tests unterziehen.

16. März, 18.30 Uhr: Hessen will mit einer Milliarde Euro in Corona-Krise helfen

Die hessische Landesregierung hat in der Coronakrise eine Milliarde Euro für Soforthilfen bereitgestellt. Weitere fünf Milliarden Euro würden für Kredite zur Verfügung gestellt.

16. März, 18.20 Uhr: Hessen macht Geschäfte dicht

Ab Mittwoch werden neben Kneipen und Discos auch viele Läden in Hessen geschlossen. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Vierter Corona-Fall im Kreis Limburg-Weilburg

Es gibt einen vierten Corona-Infizierten in Limburg-Weilburg. Der Mann liegt in stationärer Behandlung im Krankenhaus Limburg.







16. März, 17 Uhr: Rheinland-Pfalz schließt Geschäfte

Der Kampf gegen das Coronavirus sorgt für weitere drastische Einschnitte im Alltagsleben der Rheinland-Pfälzer. So werden eine Reihe von Geschäften, aber auch Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kirchen und Spielplätze geschlossen. Dies werde ab Dienstag umgesetzt. Spätestens am Mittwoch soll die Schließung wirksam sein.

16. März, 16.45 Uhr: Schließung von Geschäften geplant

Bund und Länder wollen mit drastischen Einschränkungen die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland bremsen. Eine Vielzahl von Geschäften soll geschlossen, Gottesdienste sowie Treffen in Vereinen verboten und Spielplätze gesperrt werden, wie aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervorgeht.

Alle Daten und Grafiken zum Thema Coronavirus finden Sie hier! Mit den folgenden Grafiken lässt sich die Entwicklung des Coronavirus weltweit im Zeitverlauf nachvollziehen. Sowohl bei der Grafik "Weltweite Infektionen", die sich immer auf die Gesamtzahl zu einem Zeitpunkt bezieht, sowie bei der Grafik "Neuinfektionen pro Tag" kann über den Schieberegel jedes Datum zwischen dem 22. Januar und heute ausgewählt werden. Basis sind Daten des Johns Hopkins CSSE













16. März, 16.40 Uhr: Deutlicher Anstieg der Infiziertenzahlen im Landkreis Alzey-Worms

Binnen weniger Tage ist die Zahl der bekannten Coronafälle in Alzey-Worms auf

16. März, 13 Uhr: Hessischer Landtag sagt geplante Plenarsitzung wohl ab

Die für den 24. bis 26. März geplante Plenarsitzung des hessischen Landtags wird aller Voraussicht nach nicht in der üblichen Form stattfinden. Da es in Hessen ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen gebe, sei es undenkbar, dass sich die 137 Abgeordneten in der kommenden Woche im Parlament versammelten, hieß es am Montag übereinstimmend aus den Fraktionen. Es gilt daher als eine Option, dass die dreitägige Sitzung komplett abgesagt wird. Denkbar wäre auch, dass der Hauptausschuss wichtige Gesetzentwürfe, die etwa an Fristen gebunden sind, auf den Weg bringt oder verabschiedet.

Krankheitsfälle in den sechs Fraktionen oder der Landtagsverwaltung sind aktuell nicht bekannt, wie eine Umfrage der VRM ergab.

Prof. Dr. med. Bodo Plachter arbeitet am Institut für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Er gibt Tipps, wie man eine Ansteckung vermeiden kann.



16. März, 10 Uhr: Bouffier will Ausgangssperren nach Möglichkeit verhindern

Im Kampf gegen das Coronavirus will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) möglichst auf Ausgangssperren verzichten. Diese Maßnahme "möchte ich zurzeit jedenfalls noch nicht", sagte er am Montag. Mehr dazu Im Kampf gegen das Coronavirus will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) möglichst auf Ausgangssperren verzichten. Diese Maßnahme "möchte ich zurzeit jedenfalls noch nicht", sagte er am Montag. Mehr dazu hier

15. März, 20.50 Uhr: Wetzlars Politik steckt in der Corona-Krise

In der Corona-Krise streiten Wetzlars Stadtverordnetenfraktionen darüber, ob Ausschüsse und Parlament tagen sollen. Das Problem: Bei der Absage würde die Stadt langfristig ohne verabschiedeten Haushalt auskommen müssen. Mehr dazu In der Corona-Krise streiten Wetzlars Stadtverordnetenfraktionen darüber, ob Ausschüsse und Parlament tagen sollen. Das Problem: Bei der Absage würde die Stadt langfristig ohne verabschiedeten Haushalt auskommen müssen. Mehr dazu hier

15. März, 19 Uhr: 14 Corona-Infizierte in Wiesbaden

14 Wiesbadener wurden nach Angaben des Gesundheitsamts in Wiesbaden positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilten Gesundheitsdezernent Oliver Franz und die Leiterin des Gesundheitsamts, Kaschlin Butt, mit. Mehr dazu 14 Wiesbadener wurden nach Angaben des Gesundheitsamts in Wiesbaden positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilten Gesundheitsdezernent Oliver Franz und die Leiterin des Gesundheitsamts, Kaschlin Butt, mit. Mehr dazu hier

15. März, 19 Uhr: Marburg-Biedenkopf: Zahl der Corona-Fälle steigt auf 23

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Sonntag deutlich angestiegen. Mehr dazu Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Sonntag deutlich angestiegen. Mehr dazu hier

15. März, 16.22 Uhr: 23 Corona-Infizierte im Rheingau-Taunus

Auf mindestens 23 bestätigte Fälle ist die Zahl der Virus-Patienten im Rheingau-Taunus-Kreis angewachsen - fast alle kamen kürzlich aus dem Südtirol-Urlaub zurück. Mehr dazu Auf mindestens 23 bestätigte Fälle ist die Zahl der Virus-Patienten im Rheingau-Taunus-Kreis angewachsen - fast alle kamen kürzlich aus dem Südtirol-Urlaub zurück. Mehr dazu hier

15. März, 15.24 Uhr: Deutschland schließt teilweise Grenzen

Deutschland schließt wegen des Coronavirus ab Montag teils die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz. Mehr dazu Deutschland schließt wegen des Coronavirus ab Montag teils die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz. Mehr dazu hier

15. März, 13 Uhr: Spiegel: Bahn reduziert Regionalverkehr

Die Deutsche Bahn will wegen der Corona-Krise ab Dienstag oder Mittwoch ihr Angebot im Regionalverkehr reduzieren und einen Notfallfahrplan erstellen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Bahn-Kreise. Mehr dazu Die Deutsche Bahn will wegen der Corona-Krise ab Dienstag oder Mittwoch ihr Angebot im Regionalverkehr reduzieren und einen Notfallfahrplan erstellen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Bahn-Kreise. Mehr dazu hier

15. März, 13 Uhr: Prüfungen an Mainzer Universität wegen Coronavirus abgesagt

Nachdem die Stadt alle Veranstaltungen mit mehr als 75 Personen verboten hat, hat der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz vorerst alle Prüfungen abgesagt. Mehr dazu Nachdem die Stadt alle Veranstaltungen mit mehr als 75 Personen verboten hat, hat der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz vorerst alle Prüfungen abgesagt. Mehr dazu hier

15. März, 9 Uhr: Coronavirus: Bistümer sagen Gottesdienste ab, viele Kirchen offen

Viele Kirchen bleiben leer an diesem Sonntag, Bistümer und Landeskirchen haben als Reaktion auf die Corona-Krise Gottesdienste abgesagt. Und sie verweisen die Gläubigen auf andere Möglichkeiten. Mehr dazu Viele Kirchen bleiben leer an diesem Sonntag, Bistümer und Landeskirchen haben als Reaktion auf die Corona-Krise Gottesdienste abgesagt. Und sie verweisen die Gläubigen auf andere Möglichkeiten. Mehr dazu hier





14. März, 18.19 Uhr: Corona: Kreis Bad Kreuznach befürchtet rasante Ausbreitung

is zum Wochenende hat sich die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Bad Kreuznach weiter erhöht. Am späten Freitagabend lag die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei 16, am Samstagnachmittag wurden der Kreisverwaltung weitere fünf positiv getestete Fälle schriftlich bestätigt. Die Zahl der offiziell bestätigten Gesamterkrankungen lag damit am Samstag um 16.30 Uhr bei 21 Fällen, tatsächlich war die Zahl der Erkrankten aber schon zu diesem Zeitpunkt doppelt so hoch. Denn das untersuchende Labor hat bereits telefonisch mitgeteilt, dass über 20 weitere Erkrankungsfälle nachgewiesen wurden. Mehr dazu is zum Wochenende hat sich die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Bad Kreuznach weiter erhöht. Am späten Freitagabend lag die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei 16, am Samstagnachmittag wurden der Kreisverwaltung weitere fünf positiv getestete Fälle schriftlich bestätigt. Die Zahl der offiziell bestätigten Gesamterkrankungen lag damit am Samstag um 16.30 Uhr bei 21 Fällen, tatsächlich war die Zahl der Erkrankten aber schon zu diesem Zeitpunkt doppelt so hoch. Denn das untersuchende Labor hat bereits telefonisch mitgeteilt, dass über 20 weitere Erkrankungsfälle nachgewiesen wurden. Mehr dazu hier

14. März, 17.22 Uhr: Fünf Corona-Infizierte in Darmstadt

Wie das Gesundheitsamt berichtet, gab es am gestrigen Freitag (13.) drei positiv auf das Coronavirus getestete Personen in Darmstadt. Am heutigen Samstag kamen noch einmal zwei bestätigte Fälle hinzu, so dass es Stand Samstag, 14. März, 16 Uhr, insgesamt fünf positiv getestete Personen gibt. Die am Freitag festgestellten Fälle befinden sich bereits in Isolation und die jeweiligen Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei den am Samstag neu hinzugekommenen Fällen befinden sich die Personen in Isolation und die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Mehr dazu Wie das Gesundheitsamt berichtet, gab es am gestrigen Freitag (13.) drei positiv auf das Coronavirus getestete Personen in Darmstadt. Am heutigen Samstag kamen noch einmal zwei bestätigte Fälle hinzu, so dass es Stand Samstag, 14. März, 16 Uhr, insgesamt fünf positiv getestete Personen gibt. Die am Freitag festgestellten Fälle befinden sich bereits in Isolation und die jeweiligen Kontaktpersonen in Quarantäne. Bei den am Samstag neu hinzugekommenen Fällen befinden sich die Personen in Isolation und die Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Mehr dazu hier.

14. März, 16 Uhr: Erstmals auch Corona-Infizierte im Odenwaldkreis

Erwiesenermaßen an den Folgen einer Corona-Ansteckung erkrankt sind eine Frau und ein Mann, die sich im Odenwaldkreis gemeinsam in häuslicher Quarantäne befinden. Das Ehepaar war nach einer Urlaubsreise und den für eine Infektion mit Sars-CoV-2 typischen Symptomen getestet worden. Mehr dazu Erwiesenermaßen an den Folgen einer Corona-Ansteckung erkrankt sind eine Frau und ein Mann, die sich im Odenwaldkreis gemeinsam in häuslicher Quarantäne befinden. Das Ehepaar war nach einer Urlaubsreise und den für eine Infektion mit Sars-CoV-2 typischen Symptomen getestet worden. Mehr dazu hier

13. März, 19.20: Wiesbaden: Keine Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen

Die Stadt Wiesbaden untersagt Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen. Mehr dazu lesen Sie Die Stadt Wiesbaden untersagt Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen. Mehr dazu lesen Sie hier. Das Staatstheater und alle städtischen Kultureinrichtungen stellen den Betrieb ein. Mehr dazu lesen Sie hier.

13. März, 15.45 Uhr: Mainz untersagt Veranstaltungen mit mehr als 75 Personen

Die Stadt Mainz hat weitere Vorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus getroffen. Der Gutenberg-Marathon wurde abgesagt. Auch der Wochenmarkt ist betroffen. Mehr dazu Die Stadt Mainz hat weitere Vorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus getroffen. Der Gutenberg-Marathon wurde abgesagt. Auch der Wochenmarkt ist betroffen. Mehr dazu hier.

13. März, 15.30 Uhr: Corona-Fall in Mainzer Apotheke

Ein Mitarbeiter der Martinus-Apotheke in Hechtsheim hat sich im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert. Mehr dazu Ein Mitarbeiter der Martinus-Apotheke in Hechtsheim hat sich im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert. Mehr dazu hier.

13. März, 14.45 Uhr: Alle Gottesdienste im Bistum Mainz abgesagt, Bischof in Quarantäne

Der Mainzer Dom ist wegen des Coronavirus geschlossen, alle Gottesdienste wurden abgesagt. Der Bischof befindet sich in Quarantäne. Mehr dazu Der Mainzer Dom ist wegen des Coronavirus geschlossen, alle Gottesdienste wurden abgesagt. Der Bischof befindet sich in Quarantäne. Mehr dazu hier.

13. März, 14 Uhr: RLP verbietet größere Veranstaltungen

Rheinland-Pfalz will nach SWR-Informationen Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern verbieten.

13. März, 13.35 Uhr: Coronavirus: Auswirkungen auf den Sport

Der Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Veranstaltungen werden abgesagt - auch im Sport. Wir informieren über die aktuelle Lage. Mehr dazu Der Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Veranstaltungen werden abgesagt - auch im Sport. Wir informieren über die aktuelle Lage. Mehr dazu hier.

13. März, 13.30 Uhr: Wiesbaden reduziert wegen Corona Betreuungsangebot für Kinder

Angesichts der Verbreitung von Corona empfiehlt Sozialdezernent Christoph Manjura Eltern, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen. Mehr dazu Angesichts der Verbreitung von Corona empfiehlt Sozialdezernent Christoph Manjura Eltern, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen. Mehr dazu hier.

13. März, 13.30 Uhr: Corona: Stadt Wiesbaden informiert zur aktuellen Lage

OB Mende, Bürgermeister Franz und Gesundheitsamtsleiterin Butt, berichten zur aktuellen Situation und zu den Maßnahmen der Landeshauptstadt im Hinblick auf das Coronavirus. Mehr dazu OB Mende, Bürgermeister Franz und Gesundheitsamtsleiterin Butt, berichten zur aktuellen Situation und zu den Maßnahmen der Landeshauptstadt im Hinblick auf das Coronavirus. Mehr dazu hier.

Die folgende Weltkarte zeigt auf Basis der Daten des Johns Hopkins CSSE die Anzahl der aktuell Infizierten. Alle Daten und Grafiken zum Thema Coronavirus finden Sie hier!







13. März, 13.30 Uhr: Städtische Kultureinrichtungen zu

Laut Kulturdezernent Axel Imholz sollen alle städtischen Kultureinrichtungen bis auf weiteres wegen Corona geschlossen werden. Dies betrifft die Stadtbibliotheken (inklusive Fahrbibliothek und Stadtteilbibliotheken), Kunsthaus & Artothek, Kulturforum, Stadtarchiv, Stadtmuseum, Caligari Filmbühne und das Literaturhaus.

13. März, 11 Uhr: Alle Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz zu

Rheinland-Pfalz schließt ab Montag alle Schulen und Kitas. Für das mündliche Abitur sollen andere Regelungen gelten. Mehr dazu Rheinland-Pfalz schließt ab Montag alle Schulen und Kitas. Für das mündliche Abitur sollen andere Regelungen gelten. Mehr dazu hier.





13. März, 11 Uhr: Landtag verkürzt Sitzungsphase

Die auf drei Tage angesetzte Sitzungsphase des rheinland-pfälzischen Landtags wird wegen der Corona-Situation auf zwei Stunden verkürzt. Das Plenum tritt dazu am Mittwoch, 18. März, zusammen. Das teilte Landtagspräsident Hendrik Hering nach Gesprächen mit den Fraktionen am Freitag in Mainz mit. Auf der Tagesordnung stehen neben einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Corona-Situation in Rheinland-Pfalz die von der CDU-Fraktion beantragte Einsetzung einer Enquete-Kommission Pandemie. Darüber hinaus sollen einige Gesetze in zweiter Lesung verabschiedet werden. Unter der anderem Änderungen des Kommunalabgaben- und des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

12. März, 10.30 Uhr: DFL schlägt Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebs vor

Nichts geht mehr - aber erst ab Dienstag. Die DFL stoppt dann die Bundesliga-Saison wegen der derzeitigen Coronavirus-Pandemie für zunächst etwa zweieinhalb Wochen. Mehr dazu Nichts geht mehr - aber erst ab Dienstag. Die DFL stoppt dann die Bundesliga-Saison wegen der derzeitigen Coronavirus-Pandemie für zunächst etwa zweieinhalb Wochen. Mehr dazu hier.

12. März 21.23 Uhr: Coronavirus trifft Opel in Rüsselsheim

Im Adam-Opel-Haus in Rüsselsheim ist am Donnerstagabend der erste Coronavirus-Fall gemeldet geworden. Der Autohersteller stehe im Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Mehr dazu Im Adam-Opel-Haus in Rüsselsheim ist am Donnerstagabend der erste Coronavirus-Fall gemeldet geworden. Der Autohersteller stehe im Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Mehr dazu hier.

12. März, 16.55 Uhr: Wie Rheinland-Pfalz den Coronavirus eindämmen will

Das Coronavirus breitet sich auch in Rheinland-Pfalz weiter aus. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Virologe Dr. Bodo Plachter äußern sich zu der aktuellen Lage. Mehr dazu Das Coronavirus breitet sich auch in Rheinland-Pfalz weiter aus. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Virologe Dr. Bodo Plachter äußern sich zu der aktuellen Lage. Mehr dazu hier.

12. März, 15.52 Uhr: Coronavirus-Fall im Wonnegau

Der mit dem Coronavirus infizierte Schüler vom Gauß-Gymnasium kommt offenbar aus Osthofen – und spielt dort auch Handball. Auch seine Mitspieler befinden sich nun in Quarantäne. Mehr dazu Der mit dem Coronavirus infizierte Schüler vom Gauß-Gymnasium kommt offenbar aus Osthofen – und spielt dort auch Handball. Auch seine Mitspieler befinden sich nun in Quarantäne. Mehr dazu hier.

Die Angst ist so ansteckend wie das Coronavirus selbst: Kann ich jetzt nicht mehr Oma und Opa besuchen? Ist es Schwimmbad gefährlich? Die Antworten gibt es in der BabbelBox.



12. März, 15.22 Uhr: Coronavirus: Staatstheater begrenzt Kartenkontingente

Wegen des Coronavirus verkauft das Staatstheater Wiesbaden nur noch eine gewisse Anzahl von Karten für die Veranstaltungen im Kleinen und Großen Haus. Mehr dazu Wegen des Coronavirus verkauft das Staatstheater Wiesbaden nur noch eine gewisse Anzahl von Karten für die Veranstaltungen im Kleinen und Großen Haus. Mehr dazu hier.

12. März, 14.10 Uhr: Schüler in Bad Kreuznach ebenfalls infiziert

Der Schüler, dessen Vater am Coronavirus erkrankt ist, wurde ebenfalls mit dem Virus infiziert. Zwei Schulen bleiben damit weiterhin geschlossen. Mehr dazu Der Schüler, dessen Vater am Coronavirus erkrankt ist, wurde ebenfalls mit dem Virus infiziert. Zwei Schulen bleiben damit weiterhin geschlossen. Mehr dazu hier.

12. März, 12 Uhr: Hessen ordnet nun doch Absage größerer Veranstaltungen an

Sozialmininster Kai Klose hat wegen des Coronavirus die Absage von allen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in Hessen angeordnet. Mehr dazu Sozialmininster Kai Klose hat wegen des Coronavirus die Absage von allen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in Hessen angeordnet. Mehr dazu hier.





12. März, 8.10 Uhr: Erster Corona-Fall im Landkreis Alzey-Worms

Eine Person aus dem Landkreis Alzey-Worms hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Da der Wormser Schüler ebenfalls aus dem Kreis kommt, sind es dort nun zwei Fälle. Mehr dazu Eine Person aus dem Landkreis Alzey-Worms hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Da der Wormser Schüler ebenfalls aus dem Kreis kommt, sind es dort nun zwei Fälle. Mehr dazu hier.

12. März, 6.50 Uhr: Wormser Schüler mit Coronavirus infiziert

Ein Schüler des Gauß-Gymnasiums in Worms ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schule und das komplette zugehörige Bildungszentrum wurden geschlossen. Wenig später wurde auch das Eleonoren-Gymnasium vorsorglich geschlossen. Mehr dazu Ein Schüler des Gauß-Gymnasiums in Worms ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schule und das komplette zugehörige Bildungszentrum wurden geschlossen. Wenig später wurde auch das Eleonoren-Gymnasium vorsorglich geschlossen. Mehr dazu hier.

11. März, 20.15 Uhr: Coronavirus: Überall Absagen und schulfrei in Hochheim

Die Brentano-Schule in Hochheim bleibt am Donnerstag geschlossen. Der Main-Taunus-Kreis will Großveranstaltungen untersagen. Eine Sulzbacherin ist im Krankenhaus. Mehr dazu Die Brentano-Schule in Hochheim bleibt am Donnerstag geschlossen. Der Main-Taunus-Kreis will Großveranstaltungen untersagen. Eine Sulzbacherin ist im Krankenhaus. Mehr dazu hier.

11. März, 19:47 Uhr: Was tun, wenn eine Veranstaltung durch Corona ausfällt?

Konzerte oder Fußballspiele werden aktuell reihenweise wegen des Coronavirus verlegt oder können nicht stattfinden. Fragen und Antworten zum Thema. Mehr dazu Konzerte oder Fußballspiele werden aktuell reihenweise wegen des Coronavirus verlegt oder können nicht stattfinden. Fragen und Antworten zum Thema. Mehr dazu hier.

11. März, 19.30 Uhr: Sind Hessens Krankenhäuser für das Coronavirus gerüstet?

Vielerorts werden wegen Corona Veranstaltungen abgesagt. In Wiesbaden findet der Gesundheitskongress trotzdem statt, um Herausforderungen der Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Mehr dazu Vielerorts werden wegen Corona Veranstaltungen abgesagt. In Wiesbaden findet der Gesundheitskongress trotzdem statt, um Herausforderungen der Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Mehr dazu hier.

11. März, 19 Uhr: Erster Coronavirus-Fall in Taunusstein

In Taunusstein hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Alle städtischen Veranstaltungen sind abgesagt worden. Mehr dazu In Taunusstein hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Alle städtischen Veranstaltungen sind abgesagt worden. Mehr dazu hier.

11. März, 17.15 Uhr: Coronavirus: Marktfrühstück verschoben, Rheinfrühling abgesagt

Wegen des Coronavirus werden in Mainz einige Veranstaltungen abgesagt, das Gutenberg-Museum wird geschlossen. Fünf weitere Menschen aus dem Landkreis Mainz-Bingen haben sich infiziert. Mehr dazu Wegen des Coronavirus werden in Mainz einige Veranstaltungen abgesagt, das Gutenberg-Museum wird geschlossen. Fünf weitere Menschen aus dem Landkreis Mainz-Bingen haben sich infiziert. Mehr dazu hier.

Abgesagte Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz und Hessen

Wegen des Coronavirus werden etliche Veranstaltungen abgesagt. Einen Überblick für Rheinland-Pfalz gibt es Wegen des Coronavirus werden etliche Veranstaltungen abgesagt. Einen Überblick für Rheinland-Pfalz gibt es hier , für (West-)Hessen hier.

11. März, 18 Uhr: Region Grand Est gilt als Risikogebiet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) zum Risikogebiet erklärt. Da die Region Grand Est enge partnerschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verbindungen mit Rheinland-Pfalz unterhält, empfiehlt die Landesregierung dringend, dass Berufstätige, die in der Region Grand Est leben und nach Rheinland-Pfalz zum Arbeiten pendeln, mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres zu Hause bleiben.

11. März, 16.47 Uhr: Sechs weitere Coronafälle im Kreis Rheingau-Taunus gemeldet

Urlauber aus dem Rheingau-Taunus haben sich in Südtirol angesteckt. Eine 27-jährige Patientin ist mittlerweile im Krankenhaus.

Mehr dazu Urlauber aus dem Rheingau-Taunus haben sich in Südtirol angesteckt. Eine 27-jährige Patientin ist mittlerweile im Krankenhaus.Mehr dazu hier.

11. März, 16.15 Uhr: 42 nachgewiesene Infektionen in Rheinland-Pfalz

Dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium waren nach eigenen Angaben am Mittwochvormittag zunächst 29 Fälle bekannt. 13 weitere Fälle wurden zusätzlich bis zum Nachmittag aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie aus den Kreisen Bernkastel-Wittlich, Neuwied und Bad Kreuznach gemeldet.

11. März, 16 Uhr: DFB verlegt zwei Spieltage der 3. Liga

Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus hat der DFB die kommenden beiden Spieltage der 3. Fußball-Liga verlegt. Die Spiele sollen nach Ostern nachgeholt werden. Betroffen sind unter anderem der 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim.

Mehr dazu Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus hat der DFB die kommenden beiden Spieltage der 3. Fußball-Liga verlegt. Die Spiele sollen nach Ostern nachgeholt werden. Betroffen sind unter anderem der 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim.Mehr dazu hier.





11. März, 14:50 Uhr: Vier neue Coronafälle in Wiesbaden gemeldet

Das Gesundheitsamt Wiesbaden informiert auf Anfrage dieser Zeitung über vier neue Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Betroffen sind drei Männer und ein fünfjähriger Junge.

Mehr dazu Das Gesundheitsamt Wiesbaden informiert auf Anfrage dieser Zeitung über vier neue Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Betroffen sind drei Männer und ein fünfjähriger Junge.Mehr dazu hier.

11. März, 14.40 Uhr: Verdachtsfall in Bingen

In Bingen hat sich möglicherweise eine Person mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei Schulen und ein Hort wurden vorsorglich geschlossen.

Mehr dazu In Bingen hat sich möglicherweise eine Person mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei Schulen und ein Hort wurden vorsorglich geschlossen.Mehr dazu hier.

11. März, 14.10 Uhr: Rheinland-Pfalz-Ausstellung abgesagt

Nach dem großen Landesfest, Nach dem großen Landesfest, dem Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach, ist am frühen Nachmittag auch die Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz, die größte Verbrauchermesse der Region, abgesagt worden. Mehr dazu hier.

11. März, 13.30 Uhr: Weitere Infektionen im Kreis Bad Kreuznach

Im Landkreis sind weitere Coronavirus-Fälle bekannt geworden. Die Betroffenen stehen unter häuslicher Quarantäne. Zudem gibt es neue Informationen zum Schul- und Kitabetrieb. Mehr dazu Im Landkreis sind weitere Coronavirus-Fälle bekannt geworden. Die Betroffenen stehen unter häuslicher Quarantäne. Zudem gibt es neue Informationen zum Schul- und Kitabetrieb. Mehr dazu hier.

11. März, 13.20 Uhr: Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach wegen Coronavirus abgesagt

Das große Landesfest in Andernach fällt aus. Alle Kräfte seien im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gebunden, teilt Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Begründung mit.

Mehr dazu Das große Landesfest in Andernach fällt aus. Alle Kräfte seien im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gebunden, teilt Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Begründung mit.Mehr dazu hier.

11. März, 12 Uhr: Weiterer Coronavirus-Patient stirbt im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben - es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch, ohne weitere Details zu nennen.

11. März, 11.15 Uhr: Coronavirus: Alle Daten zum Thema

In welchem Bundesland gibt es wie viele bestätigte Corona-Fälle? Wie ist die Lage weltweit? Wie ist die Entwicklung? Wir zeigen die wichtigsten Daten – verständlich visualisiert. Mehr dazu hier.

11. März, 7.30 Uhr: Was läuft in Mainz trotz Corona - und was wird abgesagt?

Welche Veranstaltungen müssen in Mainz wegen des Coronavirus abgesagt werden? Steht das Marktfrühstück auf der Kippe? Etliche Entscheidungen sind noch offen. Mehr dazu hier.

11. März, 7 Uhr: Fünf bestätigte Corona-Fälle im Rheingau-Taunus

Das Gesundheitsamt des Rheingau-Taunus-Kreises teilt mit, dass es drei weitere, bestätigte Corona-Virus-Fall im Rheingau-Taunus-Kreis gibt. Damit steigt die Zahl auf insgesamt fünf infizierte Personen im Kreis. Ein 54-Jähriger, der derzeit nur leichte grippale Symptomen aufweist, wurde nach seiner Rückkehr aus Südtirol auf den Virus getestet. Das Ergebnis fiel nun positiv aus. Seit der Rückkehr aus dem Urlaub am 7. März waren der Mann und eine weitere Kontaktperson, die auch bereits getestet wurde, deren Ergebnis aber noch aussteht, nicht mehr an ihren Arbeitsstellen. Für beide wurde mit dem Test eine häusliche Quarantäne verordnet.

Am späten Nachmittag erreichte das Gesundheitsamt noch die Nachricht von zwei weiteren - bestätigten - Fällen. Laut den Informationen verbrachte ein Ehepaar (beide 54 Jahre alt) aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ihren Urlaub in Südtirol und steckte sich dort mit dem Virus an. Beide sind nur leicht erkrankt. Nach der Rückkehr am 7. März ließen sie sich am Montag sofort auf den Virus testen, da sich bei ihnen milde Krankheitssymptome bemerkbar machten. Die Kontaktpersonen sind bekannt und stehen ebenfalls unter Quarantäne.

10. März, 18:50 Uhr: Drei bestätigte Corona-Fälle im Main-Taunus-Kreis

Im Main-Taunus-Kreis gibt es mittlerweile drei bestätigte Corona-Fälle. Auch eine Frau aus Kelkheim ist erkrankt. Sie war zuvor mit einer Skigruppe in den Alpen unterwegs. Mehr dazu hier.

10. März, 18:25 Uhr Uhr: Erste Kita im Kreis Bergstraße muss schließen

Ein Kindergarten in Lautertal-Beedenkirchen wird nach einer Corona-Infektion einer Kontaktperson für 14 Tage geschlossen. Die Kinder sollen zu Hause bleiben. Mehr dazu hier.

Das Coronavirus breitet sich rasant aus. In der neuesten Ausgabe „FaktNews“ beantworten wir euch die wichtigsten Fragen rund um das neuartige Virus und klären auf: Was ist Fakt und was ist Panikmache?



10. März, 17.15 Uhr: 05-Partie in Köln wird Geisterspiel

Die Auswärtspartie von Mainz 05 in Köln wird vor leeren Rängen stattfinden. Jetzt ist klar, was mit den bisher verkauften Tickets geschehen soll. Mehr dazu Die Auswärtspartie von Mainz 05 in Köln wird vor leeren Rängen stattfinden. Jetzt ist klar, was mit den bisher verkauften Tickets geschehen soll. Mehr dazu hier.

10. März, 17 Uhr: Hessen und Rheinland-Pfalz empfehlen Absagen

Auch Hessen und Rheinland-Pfalz haben nun wegen des Coronavirus die Absage von Veranstaltungen mit über 1.000 Personen empfohlen. Entscheiden müssen letztlich die Gesundheitsbehörden. Mehr dazu Auch Hessen und Rheinland-Pfalz haben nun wegen des Coronavirus die Absage von Veranstaltungen mit über 1.000 Personen empfohlen. Entscheiden müssen letztlich die Gesundheitsbehörden. Mehr dazu hier.

10. März, 15.50 Uhr: Erster Corona-Fall im Landkreis Bad Kreuznach

Im Landkreis Bad Kreuznach ist der erste Coronavirus-Fall bekannt geworden. Vorsorglich bleiben zwei Bad Kreuznacher Schulen geschlossen. Auch ein Kindergarten im Kreis Bad Kreuznach bleibt aufgrund eines Verdachtes auf Coronavirus am Mittwoch geschlossen. Mehr dazu Im Landkreis Bad Kreuznach ist der erste Coronavirus-Fall bekannt geworden. Vorsorglich bleiben zwei Bad Kreuznacher Schulen geschlossen. Auch ein Kindergarten im Kreis Bad Kreuznach bleibt aufgrund eines Verdachtes auf Coronavirus am Mittwoch geschlossen. Mehr dazu hier.





10. März, 15.15 Uhr: Acht neue Fälle in Hessen

Insgesamt gibt es 34 bestätigte Fälle des Coronavirus in Hessen.

Neue Fälle:

Darmstadt-Dieburg: Eine Person

Gießen: Eine Person

Hochtaunuskreis: Eine Person

Main-Taunus-Kreis: Zwei Personen

Marburg-Biedenkopf: Zwei Personen

Offenbach (Stadt): Eine Person

Eine infizierte Person aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg soll sich laut dem hessischen Sozialministerium im Urlaub im Zillertal angesteckt haben, sie hat milde Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Person aus dem Landkreis Gießen wurde in Verbindung mit einer Berlin-Reise positiv auf das Virus getestet. Die infizierte Person im Hoch-Taunus-Kreis hatte laut hessischem Sozialministerium Kontakt zu einer weiteren erkrankten Person aus der Umgebung. Die Erkrankten aus dem Main-Taunus-Kreis zeigen zurzeit milde Symptome und sind in häuslicher Quarantäne. Während eine Person sich im Landkreis angesteckt hatte, hat sich die zweite Person im Urlaub in Südtirol angesteckt. Die erkrankte Person aus Offenbach hat Symptome nach einem Aufenthalt in Österreich gezeigt. Sie befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

10. März, 12.45 Uhr: Erste Coronavirusfälle im Main-Taunus-Kreis

Im Main-Taunus-Kreis wurden die ersten zwei Fälle des Coronavirus bestätigt. Eine Frau aus Eschborn und ein Mann aus Bad Soden wurden positiv getestet. Mehr dazu Im Main-Taunus-Kreis wurden die ersten zwei Fälle des Coronavirus bestätigt. Eine Frau aus Eschborn und ein Mann aus Bad Soden wurden positiv getestet. Mehr dazu hier.

9. März, 17.10 Uhr: Wegen Coronavirus: Kein Eintracht-Spiel in Basel

Die örtliche Kantonspolizei hat entschieden, dass das ursprünglich für 19. März anberaumte Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und den Frankfurtern nicht in Basel stattfinden wird. Mehr dazu Die örtliche Kantonspolizei hat entschieden, dass das ursprünglich für 19. März anberaumte Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und den Frankfurtern nicht in Basel stattfinden wird. Mehr dazu hier.

9. März, 16.45 Uhr: Coronavirus - Zwei Todesfälle in NRW

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

9. März, 16.15 Uhr: Hessen - Einzelfall-Entscheidung über Großveranstaltungen

Werden auch in Hessen größere Veranstaltungen aus Sorge vor dem Coronavirus abgesagt? Sozialminister Kai Klose hat am Montag erklärt, wie darüber entschieden werden soll. Mehr dazu Werden auch in Hessen größere Veranstaltungen aus Sorge vor dem Coronavirus abgesagt? Sozialminister Kai Klose hat am Montag erklärt, wie darüber entschieden werden soll. Mehr dazu hier.

9. März, 14 Uhr: Rheinland-Pfalz will wegen Corona Abiturprüfungen notfalls verschieben

Eigentlich sollten die Zeugnisse bis 27. März verteilt sein, aber wenn das Virus Schulschließungen erzwingt, könnte diese Deadline wanken. Jungen Menschen, die sofort an die Universität wollen, soll dennoch kein Nachteil entstehen. Mehr dazu Eigentlich sollten die Zeugnisse bis 27. März verteilt sein, aber wenn das Virus Schulschließungen erzwingt, könnte diese Deadline wanken. Jungen Menschen, die sofort an die Universität wollen, soll dennoch kein Nachteil entstehen. Mehr dazu hier.

9. März, 13.30 Uhr: Drei neue Infektionen – insgesamt 22 Fälle in Rheinland-Pfalz

Im Landkreis Mayen-Koblenz sind drei Personen, die allesamt zu einer Familie zählen, betroffen.

9. März, 13.30 Uhr: Erster Coronavirusfall in Wiesbaden

In Wiesbaden ist der erste Coronavirusfall bestätigt. Eine Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann aus Südtirol zurückkehrte, wurde positiv aus das Virus getestet. Mehr dazu In Wiesbaden ist der erste Coronavirusfall bestätigt. Eine Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann aus Südtirol zurückkehrte, wurde positiv aus das Virus getestet. Mehr dazu hier.

8. März, 19 Uhr: Fall bei BASF, viele Schüler bleiben zu Hause

Auf niedrigem Niveau breitet sich das Coronavirus in Rheinland-Pfalz weiter aus. Einige Fälle ziehen jedoch größere Kreise: Viele Schüler müssen zu Hause bleiben. Der Chemiekonzern BASF meldet einen Fall am Stammsitz Ludwigshafen. Mehr dazu Auf niedrigem Niveau breitet sich das Coronavirus inweiter aus. Einige Fälle ziehen jedoch größere Kreise: Viele Schüler müssen zu Hause bleiben. Der Chemiekonzern BASF meldet einen Fall am Stammsitz Ludwigshafen. Mehr dazu hier.

8. März, 16.45 Uhr: Zweiter Fall im Rheingau-Taunus-Kreis

Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es den zweiten bestätigten Corona-Virus-Fall. Nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamts handelt es sich dabei um die Mutter der 27-jährigen Frau, Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es den zweiten bestätigten Corona-Virus-Fall. Nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamts handelt es sich dabei um die Mutter der 27-jährigen Frau, deren positiver Test am Donnerstag bekannt geworden war. Beide Frauen befinden sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Bei drei weiteren Kontaktpersonen der 27-Jährigen steht das Ergebnis noch aus.

8. März, 16 Uhr: Drei neue Fälle in Hessen

Aktuell gibt es in Hessen 20 Infektionen mit dem Coronavirus. Neue Fälle meldet das hessische Sozialministerium aus dem Kreis Bergstraße, aus dem Landkreis Kassel sowie aus dem Landkreis Offenbach. Die betroffene Person in Offenbach befinde sich vorsorglich in stationärer Behandlung, so das Ministerium. Auch zwei weitere Infizierte werden demnach stationär behandelt. Alle Erkrankten wiesen aktuell milde Krankheitsverläufe mit keinen oder nur leichten Symptomen auf.

8. März, 11.30 Uhr: Sechs neue Fälle in Rheinland-Pfalz:

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 19 bestätigte Coronafälle.

Neue Fälle:

Bitburg/Prüm: Eine Person.

Neuwied: Eine Person.

Koblenz: Zwei Personen in einer Familie.

Neustadt / Landkreis Bad Dürkheim: Zwei Personen.

Bei einer der infizierten Personen im Landkreis Bad Dürkheim handelt es sich laut Gesundheitsministerium um einen Lehrer der Integrierten Gesamtschule Deidesheim, der am Standort Wachenheim eingesetzt ist. Daher bleibe der Schulstandort Wachenheim auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Neustadt ab diesem Montag zunächst für eine Woche geschlossen. Das gelte auch für die Grundschule, die sich im gleichen Gebäude befindet. Bereits im Zusammenhang mit einem anderen bestätigten Fall von SARS-CoV-2 wurde auch die Kindertagesstätte Pusteblume in Wachenheim geschlossen.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die direkten Kontakt zu dem erkrankten Lehrer hatten, wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben, um den Erreger im Falle einer Infektion nicht weiter zu übertragen.

7. März, 13.30 Uhr: Drei neue Infektionen – insgesamt 13 Fälle in Rheinland-Pfalz

Neue Fälle:

Koblenz: Eine Person in der Stadt Koblenz, die Kontakt hatte zu einem Fall in Bayern.

Landkreis Bad Dürkheim: Zwei Personen in der Familie des bereits bestätigten Falls.

Bereits bekannte Fälle:

Stadt / Landkreis Kaiserslautern: Vier Personen in der Stadt Kaiserslautern

Mainz / Landkreis Mainz-Bingen: Zwei Personen in der Stadt Mainz

Landkreis Germersheim: Eine Person

Koblenz / Landkreis Mayen-Koblenz: Zwei Personen in der Stadt Koblenz

Landkreis Bad Dürkheim: Eine Person

Die Betroffenen zeigen unterschiedliche Symptome, allen geht es aktuell gut.

6. März, 16.22 Uhr: Griesheimer Schüler und Lehrer in Quarantäne

Nachdem 69 Personen der Griesheimer Gerhart-Hauptmann-Schule zum Skifahren in Südtirol waren, werden sie nun aufgefordert, für zwei Wochen daheim zu bleiben. Mehr dazu Nachdem 69 Personen der Griesheimer Gerhart-Hauptmann-Schule zum Skifahren in Südtirol waren, werden sie nun aufgefordert, für zwei Wochen daheim zu bleiben. Mehr dazu hier.

6. März, 14.50 Uhr: Fischbacher Schüler müssen eine Woche zuhause bleiben

Da sie Kontakt zu Coronavirus-Verdachtsfällen hatten müssen nun 70 Schüler aus Kelkheim eine Woche zuhause bleiben. Mehr dazu Da sie Kontakt zu Coronavirus-Verdachtsfällen hatten müssen nun 70 Schüler aus Kelkheim eine Woche zuhause bleiben. Mehr dazu hier.

6. März, 14.15 Uhr: Zweiter Corona-Fall in Mainz

Laut Gesundheitsamt ist eine weitere Frau aus Mainz am Coronavirus erkrankt. Mehr dazu Laut Gesundheitsamt ist eine weitere Frau aus Mainz am Coronavirus erkrankt. Mehr dazu hier.

6. März, 5 Uhr: Mailand-Reisender auf Test-Odyssee durch Mainz

Ein Mann zeigt neun Tage nach Rückkehr aus Mailand Erkältungssymptome und will sich auf Corona testen lassen. Aber es ist Wochenende. Es folgt für ihn eine Odyssee. Mehr dazu Ein Mann zeigt neun Tage nach Rückkehr aus Mailand Erkältungssymptome und will sich auf Corona testen lassen. Aber es ist Wochenende. Es folgt für ihn eine Odyssee. Mehr dazu hier.

5. März, 21.44 Uhr: 99 Schüler aus Südhessen müssen in Quarantäne

Eine Skifreizeit in Südtirol endet für 99 Schüler aus dem südhessischen Rimbach am Freitag in Quarantäne, weil ein Teilnehmer Corona-Symptome zeigte. [plus] Mehr dazu Eine Skifreizeit in Südtirol endet für 99 Schüler aus dem südhessischen Rimbach am Freitag in Quarantäne, weil ein Teilnehmer Corona-Symptome zeigte. [plus] Mehr dazu hier.

5. März, 18.40 Uhr: Erster Corona-Fall im Rheingau-Taunus-Kreis

Im Rheingau-Taunus-Kreis ist eine 27-jährige Frau als erste positiv auf den Coronavirus getestet worden. Mehr dazu Im Rheingau-Taunus-Kreis ist eine 27-jährige Frau als erste positiv auf den Coronavirus getestet worden. Mehr dazu hier.

5. März, 17 Uhr: Mehrere Corona-Patienten aus Klinik entlassen

In Kaiserslautern sind drei Corona-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Derweil hat das Gesundheitsministerium in Mainz zwei neue Fälle in Rheinland-Pfalz gemeldet. Mehr dazu In Kaiserslautern sind drei Corona-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Derweil hat das Gesundheitsministerium in Mainz zwei neue Fälle in Rheinland-Pfalz gemeldet. Mehr dazu hier.

5. März, 16.15 Uhr: Apotheken dürfen Desinfektionsmittel selbst mischen

Weil in vielen Orten Mittel zur Händedesinfektion ausverkauft sind, dürfen rheinland-pfälzische Apotheken jetzt selbst für Nachschub sorgen - und sollen Hamsterkäufen vorbeugen. Derweil ist die Zahl der bekannten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz auf acht gestiegen, in Hessen sind 13 (Sozialministerium) beziehungsweise 14 (Robert-Koch-Institut) Fälle bekannt. Mehr dazu Weil in vielen Orten Mittel zur Händedesinfektion ausverkauft sind, dürfen rheinland-pfälzische Apotheken jetzt selbst für Nachschub sorgen - und sollen Hamsterkäufen vorbeugen. Derweil ist die Zahl der bekannten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz auf acht gestiegen, in Hessen sind 13 (Sozialministerium) beziehungsweise 14 (Robert-Koch-Institut) Fälle bekannt. Mehr dazu hier.

5. März, 15 Uhr: Corona-Verdacht in Taunusstein: Testergebnisse liegen vor

Am Dienstag hatte die Schließung einer Kita in Taunusstein für Unruhe gesorgt: Die Mutter von zwei Kindern hatte Kontakt zu einem am Coronavirus Infizierten. Nun gab die Stadt Entwarnung. Mehr dazu Am Dienstag hatte die Schließung einer Kita in Taunusstein für Unruhe gesorgt: Die Mutter von zwei Kindern hatte Kontakt zu einem am Coronavirus Infizierten. Nun gab die Stadt Entwarnung. Mehr dazu hier.

4. März, 19.24 Uhr: Coronavirus wütet im Mainzer Veranstaltungskalender

Ein großer medizinischer Kongress ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das gleiche Schicksal könnte auch dem Gutenberg-Marathon zuteil werden.Mehr dazu Ein großer medizinischer Kongress ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das gleiche Schicksal könnte auch dem Gutenberg-Marathon zuteil werden.Mehr dazu hier.

4. März, 18 Uhr: Schulen in Hessen werden notfalls geschlossen

Die Schulen in Hessen haben vom Kulturministerium Vorgaben zum Umgang mit dem Coronavirus erhalten. Diese Maßnahmen kommen infrage: Die Schulen in Hessen haben vom Kulturministerium Vorgaben zum Umgang mit dem Coronavirus erhalten. Diese Maßnahmen kommen infrage: hier klicken.

4. März, 17.45 Uhr: Coronavirus: Haben Kliniken genügend Schutzmittel?

In vielen Apotheken sind Desinfektionsmittel und Mundschutz nicht mehr erhältlich. Wie sieht die Versorgung von Arztpraxen und Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und Hessen aus? [plus] Mehr dazu In vielen Apotheken sind Desinfektionsmittel und Mundschutz nicht mehr erhältlich. Wie sieht die Versorgung von Arztpraxen und Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und Hessen aus? [plus] Mehr dazu hier.

4. März, 17.25 Uhr: Coronavirus: Praxen in Darmstadt fühlen sich alleingelassen

Auch in Darmstadt gibt es einen Mangel an Schutzausrüstungen für Praxen und Kliniken. Die Bundes-Taskforce hat am Mittwoch getagt und entsprechende Maßnahmen beschlossen. Mehr dazu Auch in Darmstadt gibt es einen Mangel an Schutzausrüstungen für Praxen und Kliniken. Die Bundes-Taskforce hat am Mittwoch getagt und entsprechende Maßnahmen beschlossen. Mehr dazu hier.

4. März, 15.30 Uhr: Rheinland-pfälzische Grundschule bleibt wegen Corona geschlossen

Weil ein Elternteil eines Grundschulkindes am neuen Coronavirus erkrankt ist, bleibt die betroffene Schule im Kreis Germersheim ab Donnerstag bis auf Weiteres geschlossen. Mehr dazu Weil ein Elternteil eines Grundschulkindes am neuen Coronavirus erkrankt ist, bleibt die betroffene Schule im Kreis Germersheim ab Donnerstag bis auf Weiteres geschlossen. Mehr dazu hier.

4. März, 13.45 Uhr: Aktuell sieben Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilt, sind aktuell sieben Corona-Fälle im Land bekannt. Über die Erkrankungen von drei Personen aus dem Landkreis Kaiserslautern und einer Frau aus Mainz haben wir bereits berichtet. Neu hinzugekommen sind nach Ministeriumsangaben nun jeweils eine Person in den Landkreisen Germersheim, Mayen-Koblenz und Bad Dürkheim. Alle sieben Betroffenen weisen nur milde Symptome auf.

4. März, 13 Uhr: In Frankfurt gestoppter ICE wieder unterwegs

Der Corona-Verdachtsfall in einem mit rund 300 Passagieren besetzten ICE hat sich nicht bestätigt. Der Zug ist deswegen von der Bundespolizei wieder freigegeben worden. Mehr dazu Der Corona-Verdachtsfall in einem mit rund 300 Passagieren besetzten ICE hat sich nicht bestätigt. Der Zug ist deswegen von der Bundespolizei wieder freigegeben worden. Mehr dazu hier.

4. März, 12 Uhr: ICE in Frankfurt wegen Corona-Verdachtsfalls gestoppt

Corona-Verdachtsfall in einem ICE: Die Bundespolizei hat den Zug mit rund 300 Passagieren an Bord in Frankfurt Süd angehalten. Mehr dazu Corona-Verdachtsfall in einem ICE: Die Bundespolizei hat den Zug mit rund 300 Passagieren an Bord in Frankfurt Süd angehalten. Mehr dazu hier.

4. März, 7 Uhr: Darmstädter Ärzte geben Tipps zum Umgang mit Corona

Bei einem Verdacht auf das Coronavirus sollte man nicht sofort zum Hausarzt gehen, raten Experten. Wie man das Virus erkennt und sich im Falle einer Ansteckung verhalten soll. Mehr dazu Bei einem Verdacht auf das Coronavirus sollte man nicht sofort zum Hausarzt gehen, raten Experten. Wie man das Virus erkennt und sich im Falle einer Ansteckung verhalten soll. Mehr dazu hier.

3. März, 19.10 Uhr: Erster Coronavirus-Fall in Mainz

Eine 64-jährige Frau aus Mainz hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das Gesundheitsamt am Dienstagabend. Mehr dazu Eine 64-jährige Frau aus Mainz hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das Gesundheitsamt am Dienstagabend. Mehr dazu hier.

3. März, 17.05 Uhr: Corona-Drive-In an der Kreisklinik Groß-Gerau

Verdachtsfälle können ab sofort am Autofenster untersucht werden: So wird die Ansteckungsgefahr deutlich vermindert. Das Krankenhaus ist damit bundesweit Vorreiter. Mehr dazu: Verdachtsfälle können ab sofort am Autofenster untersucht werden: So wird die Ansteckungsgefahr deutlich vermindert. Das Krankenhaus ist damit bundesweit Vorreiter. Mehr dazu: hier klicken.

3. März, 16.45 Uhr: Coronavirus: Was tun im Verdachtsfall?

Ärzte und Patienten in Rheinland-Pfalz klagen über fehlende Informationen. Das Gesundheitsministerium erklärt, wie eventuell Betroffene reagieren sollten. Fragen und Antworten. Mehr dazu: Ärzte und Patienten in Rheinland-Pfalz klagen über fehlende Informationen. Das Gesundheitsministerium erklärt, wie eventuell Betroffene reagieren sollten. Fragen und Antworten. Mehr dazu: hier klicken.

3. März, 14.30 Uhr: Weiterer Corona-Fall in Rheinland-Pfalz

Ein 28-Jähriger ist bei Kaiserslautern positiv auf das Virus getestet worden. Ins Krankenhaus muss er aber nicht. Mehr dazu: Ein 28-Jähriger ist bei Kaiserslautern positiv auf das Virus getestet worden. Ins Krankenhaus muss er aber nicht. Mehr dazu: hier klicken.

2. März, 18.50 Uhr: Coronavirus: Wie schützen sich Mainzer Einrichtungen?

Im Mainzer Dom wird auf den Handschlag beim Friedensgruß verzichtet. In den Schulen fehlt es dagegen an Handtüchern und Seife. Welche Maßnahmen gegen Corona ergriffen werden. [plus] Mehr dazu: Im Mainzer Dom wird auf den Handschlag beim Friedensgruß verzichtet. In den Schulen fehlt es dagegen an Handtüchern und Seife. Welche Maßnahmen gegen Corona ergriffen werden. [plus] Mehr dazu: hier klicken.

2. März, 18.45 Uhr: Coronavirus: Wie schützen sich Wiesbadener Einrichtungen?

Aktuell gibt es in Wiesbaden keinen bekannten Corona-Fall. Trotzdem haben viele Einrichtungen Vorkehrungen getroffen, um Infektionen zu vermeiden. [plus] Mehr dazu: Aktuell gibt es in Wiesbaden keinen bekannten Corona-Fall. Trotzdem haben viele Einrichtungen Vorkehrungen getroffen, um Infektionen zu vermeiden. [plus] Mehr dazu: hier klicken.

2. März, 18 Uhr: Coronavirus bremst ProWein aus

Winzer aus Hessen und Rheinland-Pfalz sind von der vorläufigen Absage der größten Weinmesse in Düsseldorf betroffen. Die Teilnehmer zeigen größtenteils Verständnis. [plus] Mehr dazu: Winzer aus Hessen und Rheinland-Pfalz sind von der vorläufigen Absage der größten Weinmesse in Düsseldorf betroffen. Die Teilnehmer zeigen größtenteils Verständnis. [plus] Mehr dazu: hier klicken.

2. März, 18 Uhr: Coronavirus: Worms hat den Ernstfall im Blick

Eine 42-Jährige aus Lampertheim ist im Wormser Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sich öffentliche Einrichtungen in Worms auf den Ernstfall vorbereiten. [plus] Mehr dazu Eine 42-Jährige aus Lampertheim ist im Wormser Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sich öffentliche Einrichtungen in Worms auf den Ernstfall vorbereiten. [plus] Mehr dazu hier

2. März, 17:30 Uhr: 40.000 Schutzmasken für Arztpraxen in Rheinland-Pfalz

Atem-Schutzmasken sind immer öfter ausverkauft. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium stellt nun 40.000 Masken für die Arztpraxen im Land zur Verfügung. Mehr dazu Atem-Schutzmasken sind immer öfter ausverkauft. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium stellt nun 40.000 Masken für die Arztpraxen im Land zur Verfügung. Mehr dazu hier

2. März, 16.50 Uhr: Landessportbund sagt Meisterehrung wegen Coronavirus ab

Man wolle die Sportler vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus schützen. Aus diesem Grund hat der Landessportbund Rheinland-Pfalz die Meisterehrung in Ingelheim abgesagt. Mehr dazu Man wolle die Sportler vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus schützen. Aus diesem Grund hat der Landessportbund Rheinland-Pfalz die Meisterehrung in Ingelheim abgesagt. Mehr dazu hier

2. März, 14.30 Uhr: Drei Personen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg stehen unter häuslicher Quarantäne.

Drei drei Mittelhessen hatten Kontakt mit dem Eintracht-Fan, der sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. Der Patient aus Frankfurt war gemeinsam mit den Dreien im Auto vom Europa-League-Spiel der Eintracht aus Salzburg zurückgefahren. Mehr dazu Drei drei Mittelhessen hatten Kontakt mit dem Eintracht-Fan, der sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. Der Patient aus Frankfurt war gemeinsam mit den Dreien im Auto vom Europa-League-Spiel der Eintracht aus Salzburg zurückgefahren. Mehr dazu hier

2. März, 14.18 Uhr: Ein Fan von Eintracht Frankfurt hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Der Mann wird derzeit in der Uni-Klinik in Frankfurt behandelt. Er war für das Europa-League-Spiel der Eintracht gegen den FC Salzburg nach Salzburg gereist. Mehr dazu: Der Mann wird derzeit in der Uni-Klinik in Frankfurt behandelt. Er war für das Europa-League-Spiel der Eintracht gegen den FC Salzburg nach Salzburg gereist. Mehr dazu: hier.

2. März, 12 Uhr: Soldat darf nach Corona-Infektion Krankenhaus noch nicht verlassen

Der mit dem Coronavirus infizierte Soldat in Koblenz sei wieder wohlauf, dürfe die KLinik vorerst aber noch nicht verlassen. Der Mann habe Kontakt zum Erkrankten in Heinsberg gehabt. Mehr dazu: Der mit dem Coronavirus infizierte Soldat in Koblenz sei wieder wohlauf, dürfe die KLinik vorerst aber noch nicht verlassen. Der Mann habe Kontakt zum Erkrankten in Heinsberg gehabt. Mehr dazu: hier.

1. März, 21.23 Uhr: Zweiter Coronavirusfall im Lahn-Dill-Kreis.

Am Sonntagabend hat der Lahn-Dill-Kreis bekanntgegeben, dass ein 52 Jahre alter Mann aus Wetzlar als Corona-Fall Nummer zwei im Kreis bestätigt wurde. Mehr dazu Am Sonntagabend hat der Lahn-Dill-Kreis bekanntgegeben, dass ein 52 Jahre alter Mann aus Wetzlar als Corona-Fall Nummer zwei im Kreis bestätigt wurde. Mehr dazu hier.

1. März, 21.05 Uhr: In Lampertheim im südhessischen Kreis Bergstraße wird der erste bestätigte Coronavirus-Fall gemeldet.

Das Corona-Virus hat seit Sonntagabend auch den Kreis Bergstraße erreicht. Wie Sprecher Johannes Bunsch gegen 21 Uhr mitteilte, hat es in Lampertheim den ersten bestätigten Fall gegeben. Mehr dazu Das Corona-Virus hat seit Sonntagabend auch den Kreis Bergstraße erreicht. Wie Sprecher Johannes Bunsch gegen 21 Uhr mitteilte, hat es in Lampertheim den ersten bestätigten Fall gegeben. Mehr dazu hier.

1. März, 10.20 Uhr: Landrat-Statement nach erstem Coronavirus-Fall im Kreis Groß-Gerau

Nachdem am Samstagabend bekannt wurde, dass sich eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau mit dem Coronavirus infiziert hat, rät Landrat Thomas Will (SPD) zur Besonnenheit. Mehr dazu Nachdem am Samstagabend bekannt wurde, dass sich eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau mit dem Coronavirus infiziert hat, rät Landrat Thomas Will (SPD) zur Besonnenheit. Mehr dazu hier.

29. Februar, 23.45 Uhr: Vier weitere Coronavirus-Fälle in Hessen

Am späten Samstagabend sind für Hessen vier weitere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Die Personen kommen aus Frankfurt und dem Kreis Groß-Gerau. Mehr dazu Am späten Samstagabend sind für Hessen vier weitere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Die Personen kommen aus Frankfurt und dem Kreis Groß-Gerau. Mehr dazu hier.

29. Februar, 21.15 Uhr: Zweiter Coronavirus-Fall im Landkreis Gießen

Im Landkreis Gießen gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Bei dem Mann handelt es sich um den Mitbewohner der zuvor bereits erkrankten 24-jährigen Studentin. Mehr dazu: Im Landkreis Gießen gibt es einen weiteren Coronavirus-Fall. Bei dem Mann handelt es sich um den Mitbewohner der zuvor bereits erkrankten 24-jährigen Studentin. Mehr dazu: hier klicken.

29. Februar, 15.10 Uhr (Aktualisierung 19.50 Uhr): Gießener Corona-Patientin hat sich in NRW angesteckt

Die 24-jährige Frau aus Gießen, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden ist, stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat die Karnevalszeit im dort besonders betroffenen Landkreis Heinsberg verbracht. Derzeit zeigt sie nur milde Krankheitssymptome und ist in ihrer Wohnung in Quarantäne. Mehr dazu: Die 24-jährige Frau aus Gießen, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden ist, stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat die Karnevalszeit im dort besonders betroffenen Landkreis Heinsberg verbracht. Derzeit zeigt sie nur milde Krankheitssymptome und ist in ihrer Wohnung in Quarantäne. Mehr dazu: hier klicken.

29. Februar, 14.50 Uhr: Trotz Corona-Fall: Schulen im Hochtaunuskreis öffnen am Montag

Bei einer Pressekonferenz zum Corona-Fall im Hochtaunuskreis hat Landrat Ulrich Krebs zur Frage möglicher Schulschließungen Stellung genommen. Mehr dazu: Bei einer Pressekonferenz zum Corona-Fall im Hochtaunuskreis hat Landrat Ulrich Krebs zur Frage möglicher Schulschließungen Stellung genommen. Mehr dazu: hier klicken.

29. Februar, 13.50 Uhr: Weiterer Coronavirus-Fall in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet.Der 32-Jährige gehöre zu dem Kreis der primären Kontaktpersonen des Mannes, der am 27. Februar im Westpfalz-Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Mehr dazu: In Rheinland-Pfalz wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet.Der 32-Jährige gehöre zu dem Kreis der primären Kontaktpersonen des Mannes, der am 27. Februar im Westpfalz-Klinikum positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Mehr dazu: hier klicken.

29. Februar, 12 Uhr: Hessischer Coronavirus-Patient weist kaum Symptome auf

Der Mann aus dem hessischen Hochtaunuskreis, bei dem der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, hat sich offenbar in Norditalien angesteckt. Er wurde zuhause isoliert. Mehr dazu: Der Mann aus dem hessischen Hochtaunuskreis, bei dem der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, hat sich offenbar in Norditalien angesteckt. Er wurde zuhause isoliert. Mehr dazu: hier klicken.

Diese Live-Karte zeigt alle weltweiten Fällen des Coronavirus. Diese wird täglich auf Grundlage der neuesten von der WHO publizierten Daten aktualisiert.

28. Februar, 23.30 Uhr: Nun auch Coronavirus-Fall in Gießen

Bei einer Frau aus dem Landkreis Gießen wurde eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bestätigt. Laut Sozialministeriun soll der Fall der 1996 geborenen Frau nicht mit den beiden anderen hessichen Fällen aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Hochtaunuskreis in Zusammenhang stehen. Mehr dazu: Bei einer Frau aus dem Landkreis Gießen wurde eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 bestätigt. Laut Sozialministeriun soll der Fall der 1996 geborenen Frau nicht mit den beiden anderen hessichen Fällen aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Hochtaunuskreis in Zusammenhang stehen. Mehr dazu: hier klicken.

28. Februar, 20.58 Uhr: Zweiter Coronavirus-Fall in Hessen

Das hessische Sozialministerium bestätigt einen zweiten Fall im Land. Ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis hat sich infiziert. Er zeigt nur milde Symptome der Krankheit und ist isoliert. Mehr dazu: Das hessische Sozialministerium bestätigt einen zweiten Fall im Land. Ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis hat sich infiziert. Er zeigt nur milde Symptome der Krankheit und ist isoliert. Mehr dazu: hier klicken.

28. Februar, 18.05 Uhr: Wie sich Worms auf das Coronavirus vorbereitet

In Worms gibt es keine bestätigten Coronavirus-Fälle. Aber reichlich Präventionsmaßnahmen. Vor allem alte Menschen sollen geschützt werden. Mehr dazu: In Worms gibt es keine bestätigten Coronavirus-Fälle. Aber reichlich Präventionsmaßnahmen. Vor allem alte Menschen sollen geschützt werden. Mehr dazu: hier klicken.

28. Februar, 12.09 Uhr: Coronavirus in Kaiserslautern: 17 Menschen in Quarantäne

Ein Mann aus Kaiserslautern hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile stehen 17 Menschen aus seinem Umfeld unter Quarantäne. Mehr dazu: Ein Mann aus Kaiserslautern hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile stehen 17 Menschen aus seinem Umfeld unter Quarantäne. Mehr dazu: hier klicken.

28. Februar, 10.39 Uhr: Coronavirus-Patient kommt aus Wetzlar

Der erste Corona-Fall in Hessen kommt aus Wetzlar. Es handelt sich um einen 31-jährigen Wetzlarer, der geschäftlich in der Lombardei war. Mehr dazu: Der erste Corona-Fall in Hessen kommt aus Wetzlar. Es handelt sich um einen 31-jährigen Wetzlarer, der geschäftlich in der Lombardei war. Mehr dazu: hier klicken.

27. Februar, 23 Uhr: Erster Coronavirus bei Person in Hessen nachgewiesen

Hessen hat seinen ersten Coronavirus-Fall - bei einem Bewohner des Lahn-Dill-Kreises wurde das neuartige Virus am Donnerstag entdeckt. Am Freitag soll es im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Infos geben. Mehr dazu: Hessen hat seinen ersten Coronavirus-Fall - bei einem Bewohner des Lahn-Dill-Kreises wurde das neuartige Virus am Donnerstag entdeckt. Am Freitag soll es im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Infos geben. Mehr dazu: hier klicken.

27. Februar, 20.44 Uhr: Mainzer Unimedizin rechnet bereits mit Corona-Patienten

Auch die Unimedizin sieht Coronavirus-Fälle auf sich zukommen und hat entsprechende Maßnahmen getroffen. Man könne auch eine größere Zahl von Fällen bewältigen, heißt es. Mehr dazu [plus]: Auch die Unimedizin sieht Coronavirus-Fälle auf sich zukommen und hat entsprechende Maßnahmen getroffen. Man könne auch eine größere Zahl von Fällen bewältigen, heißt es. Mehr dazu [plus]: hier klicken.

27. Februar, 18.44 Uhr: Entwarnung: Kein Corona-Fall im Rheingau-Taunus-Kreis

Ein Ehepaar aus dem Rheingau-Taunus-Kreis klagte nach einem Urlaub in einem Hotel, das unter Quarantäne steht, über grippeähnliche Symptome. Das Gesundheitsamt gibt Entwarnung. Mehr dazu: Ein Ehepaar aus dem Rheingau-Taunus-Kreis klagte nach einem Urlaub in einem Hotel, das unter Quarantäne steht, über grippeähnliche Symptome. Das Gesundheitsamt gibt Entwarnung. Mehr dazu: hier klicken.

27. Februar, 16.20 Uhr: Coronavirus bei Patienten in Kaiserslautern festgestellt

Bei nunmehr zwei Patienten in Rheinland-Pfalz ist das Coronavirus festgestellt worden. Zuletzt bei einem Mann in Kaiserslautern. Die Zahl der Verdachtsfälle steigt. Mehr dazu: Bei nunmehr zwei Patienten in Rheinland-Pfalz ist das Coronavirus festgestellt worden. Zuletzt bei einem Mann in Kaiserslautern. Die Zahl der Verdachtsfälle steigt. Mehr dazu: hier klicken.

27. Februar, 15.12 Uhr: Fragen und Antworten zum Coronavirus

Wie wird das Coronavirus eingeschätzt? Gibt es Schnelltests? Wie verläuft eine Erkrankung bei Kindern? Und wie hoch ist die Sterblichkeit? Fragen und Antworten. Mehr dazu: Wie wird das Coronavirus eingeschätzt? Gibt es Schnelltests? Wie verläuft eine Erkrankung bei Kindern? Und wie hoch ist die Sterblichkeit? Fragen und Antworten. Mehr dazu: hier klicken.

27. Februar, 14.16 Uhr: Mann aus gestopptem Zug nicht mit Coronavirus infiziert

Am Mittwoch hatte die Bundespolizei in Idar-Oberstein einen Regionalzug wegen eines befürchteten Coronavirus-Falls gestoppt. Dieser Verdacht wurde nicht bestätigt. Mehr dazu: Am Mittwoch hatte die Bundespolizei in Idar-Oberstein einen Regionalzug wegen eines befürchteten Coronavirus-Falls gestoppt. Dieser Verdacht wurde nicht bestätigt. Mehr dazu: hier klicken.

27. Februar, 5 Uhr: Coronavirus: Was wirklich gegen Ansteckung hilft

In Wiesbaden ist bisher kein Coronavirus-Fall aufgetreten, dafür wurden in diesem Jahr bereits 270 Grippe-Fälle gemeldet. Mögliche Vorsichtsmaßnahmen gelten für beide Krankheiten. Mehr dazu [plus]: In Wiesbaden ist bisher kein Coronavirus-Fall aufgetreten, dafür wurden in diesem Jahr bereits 270 Grippe-Fälle gemeldet. Mögliche Vorsichtsmaßnahmen gelten für beide Krankheiten. Mehr dazu [plus]: hier klicken.

27. Februar, 5 Uhr: Wormser Klinikum sieht sich für Coronavirus-Patienten gerüstet

Das Klinikum Worms könne im Fall der Fälle Corona-Patienten behandeln. Das Krankenhaus habe dazu ein Quarantänezimmer für Coronavirus-Verdachtsfälle eingerichtet. Mehr dazu [plus]: Das Klinikum Worms könne im Fall der Fälle Corona-Patienten behandeln. Das Krankenhaus habe dazu ein Quarantänezimmer für Coronavirus-Verdachtsfälle eingerichtet. Mehr dazu [plus]: hier klicken.

26. Februar, 20.15 Uhr: Kreis Darmstadt-Dieburg bereitet sich auf Coronavirus vor

Eine Quarantäne zuhause soll die Kreisklinik im Ernstfall nicht überlasten, denn dort gibt es für leichte Fälle kaum Isolationsmöglichkeiten. Mehr dazu [plus]: Eine Quarantäne zuhause soll die Kreisklinik im Ernstfall nicht überlasten, denn dort gibt es für leichte Fälle kaum Isolationsmöglichkeiten. Mehr dazu [plus]: hier klicken.

26. Februar, 19.33 Uhr: Verdacht auf Coronavirus: Zug in Idar-Oberstein angehalten

In Idar-Oberstein wurde ein Vlexx-Regional-Zug von der Bundespolizei angehalten - es bestehe der Verdacht auf einen Coronavirus-Fall. Mehr dazu: In Idar-Oberstein wurde ein Vlexx-Regional-Zug von der Bundespolizei angehalten - es bestehe der Verdacht auf einen Coronavirus-Fall. Mehr dazu: hier klicken.

Alles zur Coronavirus-Epidemie finden Sie hier im ständig aktualisierten Live-Blog der dpa: