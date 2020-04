Coronavirus: Drei weitere Todesfälle im Wetteraukreis

Symbolfoto: CROCOTHERY - stock.adobe.com

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetteraukreis (red/bg). In den vergangenen Tagen sind drei weitere Menschen im Wetteraukreis an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt während der Osterfeiertage mit. Den Angaben zufolge waren alle Verstorbenen älter als 80 Jahre, zudem litten sie an Vorerkrankungen. Damit ist die Zahl der Menschen aus dem Wetteraukreis, die an den Folgen von Covid-19 gestorben sind, auf fünf gestiegen. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatte es den zweiten Todesfall gegeben, in der Woche zuvor war als Erster im Wetteraukreis ein 79-Jähriger an den Folgen der Erkrankung gestorben.

"Wir erleben jetzt eine steigende Zahl relevant Erkrankter, die in die Kliniken kommen", sagt Amtsarzt Dr. Reinhold Merbs. "Deshalb ist es jetzt so wichtig, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen besonders zu schützen. Bitte halten Sie das Abstandsgebot ein und verzichten Sie auf Besuche bei besonders gefährdeten Menschen", appelliert Landrat Jan Weckler an die Menschen im Wetteraukreis. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Corona-Infektionen im Wetteraukreis lag am Samstag bei 197. 80 Menschen sind von der Krankheit wieder genesen. Die Zahl der Kranken liegt damit im Berichtszeitraum um 13 höher als vor einigen Tagen. Die Zahl der Genesenen stieg in diesem Zeitraum um 16. Insgesamt befinden sich laut Kreisangaben 30 Menschen mit der Diagnose Covid-19 in stationärer Behandlung. Zehn von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Betreuung.