Coronavirus: Erneut Todesfälle in Mainz

Symbolbild Coronavirus (Foto: Gilang Prihardono - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Am dritten Tag infolge hat es in Mainz mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach den Zahlen des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstagnachmittag sind drei weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben, was die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 44 ansteigen lässt. Binnen einer Woche sind damit mittlerweile zehn Corona-infizierte Menschen in Mainz gestorben – und damit so viele in einem so kurzen Zeitraum, wie noch nie zuvor im Verlauf der Pandemie.

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen geht dagegen leicht zurück. Im Vergleich zum Vortag vermeldete das Ministerium am Donnerstag 48 neue Infektionen in der Landeshauptstadt. Im Verlauf der aktuellen Woche wurden somit bislang 271 Neuinfektionen in Mainz registriert, nach 342 im gleichen Zeitraum der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 210, die Ampel steht weiterhin auf Rot. Auch liegt Mainz weiterhin über der Marke von 200, aber der in den Schulen besondere Vorkehrungen getroffen werden sollen.