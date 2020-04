Coronavirus: Hessen will Maskenpflicht einführen

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind nun Handschuhe und Stoffmasken vorgesehen. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Im Kampf gegen das Coronavirus will Hessen eine Maskenpflicht einführen. Diese solle für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr gelten, sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage am Dienstag in Wiesbaden. Zuvor hatte der Rundfunksender Hit Radio FFH über die Pläne berichtet.

Im Vorfeld hatte sich der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) für einen obligatorischen Nasen- und Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen in der Stadt ausgesprochen. "Wir gehen davon aus, dass spätestens nächste Woche die Stadt wieder voller wird und wir deshalb um zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nicht herumkommen", kündigte Feldmann am Dienstag an. Die ersten Erfolge im Kampf gegen das Corona-Virus dürften jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Nach Informationen des Radiosenders FFH beabsichtigt auch die hessische Landesregierung, eine landesweite Maskenpflicht einzuführen. Bisher gibt es nur eine Empfehlung dazu.

Der Mund- und Nasenschutz sei ein weiterer Schritt, wieder ein Stück Normalität herzustellen, hieß es. Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sagte, dass sowohl die Bundesregierung als auch das Land Hessen bereits eine dringende Empfehlung zum Tragen einer Maske herausgegeben hätten. "Wir gehen jetzt einen notwendigen Schritt weiter, denn Frankfurt hat in Hessen eine Sonderposition."

Angesichts großer Pendlerströme im Rhein-Main-Gebiet plädierten Feldmann und Majer zudem für ein gemeinsames Vorgehen mit der Region und dem Land und sprach sich gegen Frankfurter "Insellösungen" aus. Dort, wo es schwierig sei, das Abstandsgebot einzuhalten, müsse ein Mundschutz getragen werden. Auf Kontrollen solle aber vorläufig verzichtet werden. In Hessen hatte zuvor die Stadt Hanau eine seit Montag geltende Maskenpflicht eingeführt.

