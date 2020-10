Coronavirus: Inzidenz in Darmstadt-Dieburg schießt auf 52,7

Symbolfoto: stock.adobe

KREIS DARMSTADT-DIEBURG - Am Sonntag und Montag gab es keine Neuinfektionen im Kreis Darmstadt-Dieburg. Grund war ein technischer Fehler, der nun behoben wurde: Damit schießt der Kreis aus dem Stand von einer Inzidenz von 30 (am Freitag) auf 52,7 und gilt damit nun auch als Risikogebiet mit allen Konsequenzen. Bereits am vergangenen Freitag hatte sich der Kreis den Maßnahmen der anderen Kommunen und Kreise in Hessen angeschlossen, die ebenfalls Inzidenzen von 35 oder höhe haben. Im Laufe des Tages will der Kreis informieren, welche Maßnahmen nun genau anstehen. "Diese müssen sich auf der Basis der neuen Verordnungslage Hessens bewegen. Wir haben da kaum noch Spielraum", sagt Landrat Klaus Peter Schellhaas. Am Dienstagmorgen kamen auf einen Schlag 87 Neuinfektionen hinzu. Nun nähert sich der Kreis langsam der 1000er-Marke: Seit Beginn der Pandemie haben sich inzwischen 980 Menschen infiziert. Mit der Inzidenz von 52,7 liegt der Kreis aber noch unter dem Landesschnitt von 64,5.