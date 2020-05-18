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Montag, 18.05.2020 - 01:00
3 min

Coronavirus lässt Traum von Ausbildung erstmal zerplatzen

Yovanna Eriiah aus Mauritius hat in Wöllstein eine neue Heimat gefunden. Im Augst sollte ihre Ausbildung in einem Hotel beginnen. Doch Corona ließ ihren Traum platzen, fürs Erste.

Bastian Hauck: Lokalredakteur Alzey
Von Bastian Hauck
Lokalredakteur Alzey
Yovanna Eriiah wollte eine Ausbildung zur Hotelkauuffrau beginnen. Den Vertrag hatte sie schon, wegen Corona wurde daraus aber nichts. Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

Yovanna Eriiah wollte eine Ausbildung zur Hotelkauuffrau beginnen. Den Vertrag hatte sie schon, wegen Corona wurde daraus aber nichts. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

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