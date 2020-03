Coronavirus trifft Obdachlose in Darmstadt besonders

In jeder stationären Einrichtung der Wohnungsnotfallhilfe gibt es ein Quarantänezimmer für Menschen, die unter Coronaverdacht stehen. Große Aufregung habe es laut Nicole Frölich vor Kurzem im Männerwohnheim gegeben, weil ein Mann Symptome wie Husten und Fieber gezeigt habe. Ein Coronatest sei jedoch negativ ausgefallen.

Ein weiteres Problem seien Menschen, die aktuell vermehrt aus den Justizvollzugsanstalten entlassen werden, weil sie nur wegen Bußgeldern oder kurzen Strafen inhaftiert worden seien, so Frölich. So wollten sich die Gefängnisse vor Corona schützen. Diese Menschen hätten häufig keinen festen Wohnsitz und landen dann ebenfalls auf der Straße, beziehungsweise in den Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe. (jou)