Coronavirus: Zwei Covid-Fälle in Darmstädter Kitas

Foto: stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - In Darmstadt sind zwei Kinder einer Familie, die unterschiedliche Einrichtungen zur Kinderbetreuung besuchen, positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte Gesundheitsdezernent Rafael Reißer und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz am späten Mittwochnachmittag mit. Ein Kind besucht demnach den städtischen Hort "Lern- und Spielstube", das andere Kind besucht das evangelische Kinderhaus "Mittendrin". Beide Kinder waren zuletzt am Montag dort.

In beiden Einrichtungen wurde entsprechend den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes für Mitarbeitende und Kinder als Vorsorgemaßnahme häusliche Quarantäne angeordnet. Ob die beiden Kinder in der amtlichen Statistik bereits auftauchen, war am Mittwoch nicht mehr zu ermitteln. Jedenfalls meldete das Gesundheitsamt für Dienstag 247 Fälle, einen mehr als am Montag. Nach negativen Testergebnissen gelten 213 Patienten als geheilt. In der Emilia-Senioren-Residenz ist eine weitere Mitarbeiterin erkrankt, sie fällt allerdings nicht in die Darmstadt-Statistik.