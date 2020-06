Covid-19-Bekämpfung: Wormser sieht Chance in UVC-Kurzwellen

UVC-Strahlung

Mit UV-Licht, genauer kurzwelliger, energiereicher UV-Strahlung (UVC), können Keime auf Flächen und in der Luft reduziert und unschädlich gemacht werden. Eingesetzt wird diese Technik etwa zur Entkeimung von Verpackungen aus der milchverarbeitenden und der Getränkeindustrie, in Lebensmittelgroßlagern, in der Klima- und Gebäudetechnik, Labor- und Medizin sowie in der Tierzucht.



Möglich ist es dort, Schimmelpilze, aber auch Viren unschädlich zu machen – auch Coronaviren. Durch die Bestrahlung wird die DNA der Keime irreversibel beschädigt und somit eine Verbreitung verhindert.