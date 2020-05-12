Dienstag, 12.05.2020 - 00:00
4 min
Covid-19 gefährdet die Lunge, aber auch andere Organe
Von Sabine Schiner
Lokalredakteurin Darmstadt
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59 INTENSIVBETTEN
Das Klinikum Darmstadt hat auf seinen Intensivstationen 48 Betten. Weitere elf Intensivbetten können jederzeit in Betrieb genommen werden. Für diese 59 Intensivbetten gibt es auch jeweils Beatmungsgeräte. Weitere 20 Intensivbetten wurden mit „Intermediate Care Station“ geschaffen (ohne Beatmungsgeräte).
Das Eskalationskonzept sieht eine stufenweise Inbetriebnahme von bis zu 111 Intensivbetten für Covid- und Nicht-Covid-Patienten vor. (red)
Das Eskalationskonzept sieht eine stufenweise Inbetriebnahme von bis zu 111 Intensivbetten für Covid- und Nicht-Covid-Patienten vor. (red)
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