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Dienstag, 12.05.2020 - 11:00
4 min

Covid-19 gefährdet neben Lunge auch andere Organe

Ärzte des Klinikums Darmstadt berichten im Gespräch über Hochrisikopatienten, künstliche Beatmung und neue Versorgungsstrukturen im Zuge der Corona-Pandemie.

Sabine Schiner: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Sabine Schiner
Lokalredakteurin Darmstadt
Martin Welte (links) leitet die Corona-Isolierintensivstation am Klinikum Darmstadt und Carl C. Schimanski ist Leiter der Schwerpunkt-Covidstation und der Medizinischen Klinik II für Gastroenterologie und Pneumologie. Fotos: Thorsten Boor

Martin Welte (links) leitet die Corona-Isolierintensivstation am Klinikum Darmstadt und Carl C. Schimanski ist Leiter der Schwerpunkt-Covidstation und der Medizinischen Klinik II für Gastroenterologie und Pneumologie. (Fotos: Thorsten Boor)

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59 INTENSIVBETTEN
Das Klinikum Darmstadt hat auf seinen Intensivstationen 48 Betten. Weitere elf Intensivbetten können jederzeit in Betrieb genommen werden. Für diese 59 Intensivbetten gibt es auch jeweils Beatmungsgeräte. Weitere 20 Intensivbetten wurden mit „Intermediate Care Station“ geschaffen (ohne Beatmungsgeräte).

Das Eskalationskonzept sieht eine stufenweise Inbetriebnahme von bis zu 111 Intensivbetten für Covid- und Nicht-Covid-Patienten vor. (red)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 12.05.2020 um 00:00 Uhr publiziert.
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