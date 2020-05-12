Dienstag, 12.05.2020 - 11:00
4 min
Covid-19 gefährdet neben Lunge auch andere Organe
Von Sabine Schiner
Lokalredakteurin Darmstadt
ERSFGIAHDHEHVP0tETIgVTIlp3EyovOQo3McMP0kBF1DLKEcMJ50MJ4fVTEypvOcoFOYoTyhnJg1oFORLKWgp3EuMUDtDJ5zLJ5aVR3QcUW6VTS1MvOxMKVtFJ50MJ5mnKMmqTS0nJ9hVTWynTShMTIfqPO3qKWxMFjtM2IbqPOyplOvMKAmMKVhVRIlVT1uL2u0VTqypzSxMFOynJ5yVRk1ozqyov1FMJuuVTyhVR5ipzEbMKAmMJ4hVRS1L2ttMTyyVUc3MJy0MFOQo3McMP0kBF1WoaEyoaAcqaOuqTyyoaEcovOcp3DtLKIzVTIcozIgVTq1qTIhVSqyMl4tETyyVRqyp3IhMUIhMlOeLJ5hVR1iozS0MFOxLKIypz4hVRWynFOmL2u3MKWyovOYpzShn2uynKEmqzIloZBxqJMyovOfMJyxMJ4tD29lo25uYIOuqTyyoaEyovOhnJAbqPOhqKVtLJ4tMJyhMKVtGUIhM2IhMJ50rfB8ozE1ozpt4bPGVTEcMFOSpzglLJ5eqJ5aVTuuqPOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tLKIzVTEyovOaMKAuoKEyovOYj7MlpTIlYt==
DJ0tZF4tGpBxpabtq2SlVTSgVRgfnJ5cn3IgVTEcMFOQo3McMP0kBF1GL2u3MKWjqJ5eqP1Wp29fnJIlp3EuqTyiovOynJ5aMKWcL2u0MKDtq29lMTIhYvQvtW5RnJHtHTS0nJIhqTIhYPOxnJHtraHtqJ5mVTgioJ1yovjtq2IlMTIhVUAynUVtMJ5aoJSmL2ucMlO1oaEypaA1L2u0YvOKnKVtoJImp2IhVT1ynUWzLJAbVTSgVSEuMlOcnUWyVSMcqTSfpTSlLJ1yqTIlVUIhMPQQiTWypaquL2uyovOcoaMup2y2VTEcMFOGLKIypaA0o2Mzn29hrzIhqUWuqTyiovOcovOxMKVtDKW0MKWcMrXNaPjtp2SaqPODpz9zMKAmo3VtD2SloPOGL2ucoJShp2gcYPOGqTS0nJ9hp2kynKEypvO1ozDtGTIcqTIlVTEypvOAMJEcrzyhnKAwnTIhVRgfnJ5cnlOWFFOzj7klVRqup3Elo2IhqTIlo2kiM2yyVUIhMPODozI1oJ9fo2qcMF4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ94bPMnUE0pUZ6Yl9yoJWyMP5yrP5wol9mMTfhnaCvtWx7MzcmYaOupzIhqR5iMTHhnJ5mMKW0DzIzo3WyXTcmYTMdplx7sFuxo2A1oJIhqPmvtWumL3WcpUGvtWxf4bPLpTkurJW1rabgp2Ee4bPMXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm3vtWkjoTS5LaI6rhXNaPOxLKEuYJyxCrXNaQOvLwN1ZmV1YJHkZwNgATH1BF05AmN4YGEvZQSyZzEvAGqvBrXNaPOxLKEuYKAbo3pgnJ5zom3vtWkzLJkmMrXNaQ48Y2Ecqw4=
59 INTENSIVBETTEN
Das Klinikum Darmstadt hat auf seinen Intensivstationen 48 Betten. Weitere elf Intensivbetten können jederzeit in Betrieb genommen werden. Für diese 59 Intensivbetten gibt es auch jeweils Beatmungsgeräte. Weitere 20 Intensivbetten wurden mit „Intermediate Care Station“ geschaffen (ohne Beatmungsgeräte).
Das Eskalationskonzept sieht eine stufenweise Inbetriebnahme von bis zu 111 Intensivbetten für Covid- und Nicht-Covid-Patienten vor. (red)
Das Eskalationskonzept sieht eine stufenweise Inbetriebnahme von bis zu 111 Intensivbetten für Covid- und Nicht-Covid-Patienten vor. (red)
EzSmqPN0ZQNtIzIlMTSwnUEmMfBxoTkyVUq1pzEyovOuqJLtMTIlVSA0LKEco24tLzymoTShMlOvMJuuozEyoUDfVTEupaIhqTIlVUqupzIhVQLjVTWyp3GQcUEcM3EyVRAiqzyxYGR5YIOuqTyyoaEyov4tDzIcVTI0q2RtMJyhMJ0tIzyypaEyoPO2MKWmL2ufMJAbqTIlqPOmnJAbVTEypvOnqKA0LJ5xVTyhozIlnTSfLvO2o24tZwDtH3E1ozEyovOmolOmqTSlnljtMTSmplOmnJHtLKIzVTEcMFOQo3McMP0kBF1WoaEyoaAcqaA0LKEco24tqzIloTIaqPO3MKWxMJ4topB8p3Ayowbt4bPrI2IhovO3nKVtLJWypvOmMJuyovjtMTSmplOmnJHtp3EuLzyfVUAcozDfVT51qUcyovO3nKVtMTyyVUAynUVtM3I0MFOYo29jMKWuqTyiovOgnKDtMTIhVTShMTIlMJ4tF2kcozyeMJ4tqJ5xVUMypzkyM2IhVUAcMF4tH28tMJ50oTSmqTIhVUqcpvO1oaAypzHtH3EuqTyiovOzj7klVTEcMFOhMKIyovOTj6EfoTHfVTEcMFOxLFOeo21gMJ7vtWjh
CTtlCxgio3OypzS0nJ9hVTEypvOYoTyhnJgyovQvtW5eoTSjpUDtnTIlqz9lpzSaMJ5x4bPpCP9bZw4=
ETSmVRgfnJ5cn3IgVTymqPOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTEuplOeo29lMTyhnJIlMJ5xMFOYpzShn2IhnTS1plOzj7klVTquoabtH8B8MTuyp3Ayov4tET9lqPOfLKIzMJ4tMTyyVRoQcTEyovO6qKAuoJ1yovjtMT9lqPO3MKWxMJ4tMTyyVUAwnUqypzIhVRAipz9hLJoQcTkfMFOvMJuuozEyoUDfVTEcMFO2o24tMTIhVQR2VRgfnJ5cn2IhVTyhVTEyovOZLJ5xn3WynKAyovORLKWgp3EuMUDgETyyLaIlMljtDzIlM3A0pzUQa2HfVRqlo8BsYHqypzS1VUIhMPOCMTIhq2SfMTglMJymVUc1M2I3nJImMJ4tq2IlMTIhYvOZMKE6qTIlMKVtnKA0VTWyp29hMTIlplOmqTSlnlO2o24tMTIlVSOuozEyoJyyVTWyqUWiMzMyowbtET9lqPObLJWyovOmnJAbVTWcp2kuozptZmt3VR1yoaAwnTIhVT1cqPOxMJ0tozI1MJ4tIzylqKZtnJ5znKccMKW0YPN1AFOmnJ5xVTqyp3EipzWyovNbH3EuozDtZGNhVR1unFxh
Weiterführende Links
4bPrI2IhovOgLJ4tnJ4tMTyyp2IlVRglnKAyoaAcqUIuqTyiovOyqUquplODo3AcqTy2MKZtp2IbMJ4tq2yfoPjtMTShovOcp3DtMTSmVTEcMFOYo29jMKWuqTyiovO6q2ymL2uyovOxMJ4tF2kcozyeMJ4t4bPGVTEcMFOeoTSjpUDtnTIlqz9lpzSaMJ5x4bPpYPOmLJq0VSOlo2Myp3AipvOALKW0nJ4tI2IfqTHfVREcpzIeqT9lVTEypvOYoTyhnJftMfB8pvOOofBxp3EbMKAco2kiM2yyVUIhMPOWoaEyoaAcqz1yMTy6nJ4tqJ5xVRkynKEypvOxMKVtD29lo25uYHymo2kcMKWcoaEyoaAcqaA0LKEco24hVREipaDtp2yhMPOmMJy0VTEyoFNkZv4tGpBxpabtAwRtHTS0nJIhqTIhVTWynTShMTIfqPO3o3WxMJ4fVTWynFNlBPO3qKWxMFOxLKZtH2Slpl1Qo1LgZv1JnKW1plOhLJAbM2I3nJImMJ4t4bPGVTEuqz9hVUAcozDtMKE3LFNmZPODpz96MJ50VTqyp3EipzWyov4t4bPrI2ylVTiQgz5hMJ4tozywnUDtnzIxMJ4tHTS0nJIhqTIhVUWyqUEyohXNaPjtp2SaqPOKMJk0MF4tFZBxqJMcMlOmnJ5xVTImVSMipzIln3Wuozg1ozqyovjtqz9lVTSfoTIgVTygVTgupzEco3Mup2g1oZBxpzIhVRWypzIcL2tfVTEcMFO6qFOynJ5yoFOmL2u3MKWyovOJMKWfLKIzVTEypvOWozMyn3Eco24tLzIcqUWuM2IhYvOIozD6VREuplOJnKW1plOvMKAwnUYQcT5eqPOmnJAbVT5cL2u0VT51pvOuqJLtMTyyVRk1ozqyYPOmo25xMKWhVTqlMJyzqPOuqJAbVTShMTIlMFOCpzquozHtLJ4h
CTtlCxqynTylovjtFTIlrvOiMTIlVR5cMKWyovObj6E1MzyaVTWyqUWiMzMyowjinQV+
4bPrFJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1VTIcozIlVT5ipz1uoTIhVRk1ozqyozIhqUeQiT5xqJ5aVT9xMKVtMJyhMKVtLJ5xMKWyovOJnKW1pl1DozI1oJ9hnJHtp2IbMJ4tq2ylVTEiL2ttnJ4tMJyhMKVtp2IbpvObo2uyovOVj6E1Mzyan2IcqPOxnJHtDzI0MJyfnJq1ozptLJ5xMKWyphXNaPjtMKWeoZBxpaDtH2AbnJ1uoaAenF4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTS1L2ttp2IbpvOzpfB8nPOaMKAynTIhYPOxLKAmVTEuplOPoUI0VUMiovOQo3McMP0kBF1DLKEcMJ50MJ4tp3GQcUWeMKVtM2IlnJ5hqPjtLJkmVTEuplOvMJxtLJ5xMKWyovOSpzglLJ5eqJ5aMJ4tMTIlVRMuoTjtnKA0YhXNaPOWovOxMKVtEz9fM2Htn29goKDtMKZtraHtEUIlL2uvoUI0qJ5ap3A0j7MlqJ5aMJ4tqJ5xVUc1VTIcozIlVSMypaA0o3OzqJ5aVUMiovOUMJoQcZBsMJ4hVREcMFOOqT11ozptq2ylMPOmL2ufMJAbqTIlYPO3MJyfVUAcL2ttMTyyVRk1ozqyVT1cqPOToZB8p3AcM2gynKDtMfB8oTk0YPOaoTIcL2u6MJy0nJptM2yvqPOyplOuLzIlVTS1L2ttMJyhMFOGqZB2paIhMlOxMKVtEUIlL2uvoUI0qJ5aVTEypvOZqJ5aMF4t4bPrETSmVTymqPOgnKDtMJyhVRqlqJ5xYPO3LKW1oFOmnJAbVTEcMFOGnKE1LKEco24tLzIcVT1uozAbMJ4tHTS0nJIhqTIhVUAiVUAwnT5yoTjtqzIlp2AboTIwnUEypaGvtWjfVUAuM3DtH2AbnJ1uoaAenF4=
ETSmVT5yqJHtIzylqKZtnTS0VTEcMFOAMJEcrzyhMKVtnTIlLKImM2Izo3WxMKW0YvQvtW5KnKVtnTSvMJ4tqzyyoPOBMKIyplOaMKAynTIh4bPpYPOmLJq0VSqyoUEyYvOOozuuozDtMTIlVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tHTSlLJ1yqTIlVUqcp3AyVT1uovOgMJulVUIhMPOgMJulVZB8LzIlVTEcMFOSpzglLJ5eqJ5aVUIhMPOej7MhozHtoJy0qTkypaqynJkyVTS1L2ttMTIhVSMypzkuqJLtLzImp2IlVTIcoaAwnZBxqUcyov4t4bPrEKZtnKA0VTWynFO1oaZtnzRtLKIwnPOhnJAbqPOuozEypaZtLJkmVTygVSWyp3DtMTIlVSqyoUDh4bPpVREypvOOqKA0LKImL2ttoJy0VRgioTkyM2IhVUqyoUE3MJy0VUAynFOxMKAbLJkvVUqcL2u0nJphVRSvMKVtLKIwnPOxnJHtJaImLJ1gMJ5upzWynKDtoJy0VRgioTkyM2IhVUMiovOuozEypzIhVRSvqTIcoUIhM2IhVUAynFObnJkzpzIcL2thVRyhqz9fqzyypaDtnJ4tMTyyVSMypaAipzq1ozptMTIlVRAipz9hLF1DLKEcMJ50MJ4tq2SlMJ4tLJ0tF2kcozyeqJ0tqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOUMKWcoz51ozqmYFO1ozDtE2Izj6GQa2I4pTIlqTIhYPOYLKWxnJ9fo2qyovjtFUyanJIhMJMuL2ufMKI0MFjtGzI1pz9fo2qyov4=
JaIlVRglnKEcnljtMTSmplOQo3WiozRgHTS0nJIhqTIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUMipaAwnT5yoTjtnJ52LKAcqvOvMJS0oJI0VUqypzEyovQvtWZtMTyyp2HtIz9lq8B8pzMyVUqupzIhVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tMUIlL2ttMTyyVR1yMTyyovOaMJquozqyovQvtWZfVUAuM3DtI2IfqTH6VBXNaxgynJ4tHTS0nJIhqPO3nKWxVTyhqUIvnJIlqPjtq2IhovOyplOhnJAbqPO3nKWeoTywnPOho3E3MJ5xnJptnKA0YhXNaPOWovOTj6EfoTIhYPO3olOGLKIypaA0o2MzoJSmn2IhVT5cL2u0VTS1p3WynJAbMJ4fVUqypzEyovOxnJHtHTS0nJIhqTIhVUc1ofBxL2umqPOuovOynJ4tDzIuqT11ozqmM2Ilj6E0VTShM2ImL2ufo3AmMJ4fVTEuplOcnT5yovOvMJygVRIcozS0oJIhVTIcozHtEUW1L2g1oaEypaA0j7k0raIhMlOanJW0YvQvtW5SpaA0VUqyoz4tMTyyplOuqJAbVT5cL2u0VT1ynUVtLKImpzIcL2u0YPOcp3DtMJyhMFOWoaE1LzS0nJ9hVTSvp29fqKDtnJ5xnKccMKW0YhXNaPOOqT1yovOcp3DtH2Abq2Ilp3EupzWynKDfVTEyp2uuoTVtnKA0VTImVT9zqPOuqJAbVTIcovOfLJ5aMKVtI2IaYPOvnKZtFJ50MJ5mnKMjLKEcMJ50MJ4tMKZtq2yyMTIlVUAyoTWmqUA0j6EhMTyaVTiQgz5hMJ4hVBXNaxS0oJIhVTguoz4tLzymVUc1VQLjVTWcplN3ZPODpz96MJ50VTEyplOUMKAuoKDgEJ5ypzqcMJWyMTSlMaZtMJyhMKZtH2Abq2Iln3WuozgyovOuqKAgLJAbMJ4fVTIloZBxqKEypaDtI2IfqTHhVBXNaxImVTEuqJIlqPOynJ5zLJAbVUAynJ5yVScynKDh4bPp
CTtlCxgfnJ5cn3IgVTWfMJyvqPO3MJy0MJulnJ4tp3EuLzyfCP9bZw4=
I2SmVTEcMFOYLKOurzy0j6E0MJ4tLKIzVTEyovOQo3WiozRgH3EuqTyiozIhVTEyplOYoTyhnJg1oKZtLJ5aMJu0YPOmLJq0VSqyoUEyBvQvtW5KnKVtnTS0qTIhVTygoJIlVTqyofB8M2IhMPOWoaEyoaAcqzWyqUEyovjtq2ylVT11p3A0MJ4tozyyoJShMTIhVTSvq2Icp2IhYhXNaPOGL2ucoJShp2gcVTIlM8Bxoac0BvQvtW5KnKVtoTS1MzIhVTEypacynKDtn29gpTkyqUDtp3EuLzyf4bPpYvOOqJAbVTEcMFOVrJqcMJ5yn29hrzIjqTHtM3WcMzMyovjtq2SmVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tLKIwnPOuovOxMJ4tFJ5zMJg0nJ9hp3cunTkyovOuLac1oTImMJ4tp2IcBvQvtW5PnKAfLJ5aVTymqPOcovOuoTkyovOPMKWynJAbMJ4fVTEcMFOgnKDtD29lo25uYIOuqTyyoaEyovOupzWynKEyovjtn2IcovOAnKEupzWynKEypvOuovOQo3McMP0kBFOypzglLJ5eqP7vtWjtFJ0tHzImqPOxMKZtF2kcozyeqJ1mVTqyLzHtMKZtoaIlVToQiT5zVT5uL2uaMKqcMKAyozHtFJ5zMJg0nJ9hMJ4tLzIcoFODMKWmo25uoP4=
4bPrETyyVSMypaAipzq1ozptMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMlO3LKVtozyyVTyhVRqyMzSbphXNaPjtp28tMTSmVRMurzy0VUMiovOKMJk0MF4tDKIwnPOuqJLtpzIanJ9hLJkypvOSLzIhMFOzqJ5eqTyiozyypzHtMTSmVRqyp3IhMTuynKEmp3ymqTIgVUAynUVtM3I0YvORLKAmVTEuplOJnKW1plOmL2uhMJkfVUqcMJEypvO2MKWmL2u3nJ5xMJ4tq2ylMPjtM2kuqJW0VTIlVT5cL2u0YvQvtW5KnKVtq2IlMTIhVTIcozHtp2IbpvOfLJ5aMFOnMJy0VT1cqPOQo3McMP0kBFOfMJWyovOgj7kmp2IhYvOKnKVtnTSvMJ4tqJ5mVTEupzS1MvOynJ5aMKA0MJkfqP4tEKZtnKA0VTS1L2ttozywnUDtM2IjoTShqPjtMTyyVRAiqzyxYHyhqTIhp2y2p3EuqTyiovOcovOxMKVtofBxL2umqTIhVScynKDtq2yyMTIlVTS1Mac1oZB2p2IhYhXNaN==
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 12.05.2020 um 00:00 Uhr publiziert.