Freitag, 03.04.2020 - 03:00
3 min
Covid-19 ist im Groß-Gerauer Klinikalltag angekommen
Von Susanne Wildmeister
Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo
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CORONA-FÄLLE IM KREIS GROSS-GERAU
Infizierte nach Kommunen:
Im Kreis Groß-Gerau waren am Donnerstag insgesamt 223 Corona-Infizierte registriert, wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt. Das waren 14 Personen mehr als am Vortag. 62 dokumentierte Fälle sind von der Krankheit genesen und gelten als abgeschlossen. Ein Patient ist verstorben.
Infizierte nach Kommunen:
Biebesheim 4
Bischofsheim 10
Büttelborn 10
Gernsheim 8
Ginsheim-Gustavsburg 11
Groß-Gerau 23
Kelsterbach 5
Mörfelden-Walldorf 30
Nauheim 14
Raunheim 7
Riedstadt 22
Rüsselsheim 65
Stockstadt 3
Trebur 11
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