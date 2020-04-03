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Freitag, 03.04.2020 - 03:00
3 min

Covid-19 ist im Groß-Gerauer Klinikalltag angekommen

Die Chefin der Kreisklinik sieht sich gegen einen weiteren Anstieg der Corona-Fallzahlen gut gerüstet. "Diese Krankheit ist ein Chamäleon", sagt sie.

Susanne Wildmeister: Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo
Von Susanne Wildmeister
Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo
Die Bettenreinigung ist eine wichtige Schnittstelle im Klinikalltag. Sollte an dieser Stelle in der Corona-Krise Personal ausfallen, können Mitarbeiter anderer Abteilungen einspringen, die für diese Arbeit geschult wurden. Foto: Kreisklinik Groß-Gerau

Die Bettenreinigung ist eine wichtige Schnittstelle im Klinikalltag. Sollte an dieser Stelle in der Corona-Krise Personal ausfallen, können Mitarbeiter anderer Abteilungen einspringen, die für diese Arbeit geschult wurden. Foto: Kreisklinik Groß-Gerau

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CORONA-FÄLLE IM KREIS GROSS-GERAU

Im Kreis Groß-Gerau waren am Donnerstag insgesamt 223 Corona-Infizierte registriert, wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt. Das waren 14 Personen mehr als am Vortag. 62 dokumentierte Fälle sind von der Krankheit genesen und gelten als abgeschlossen. Ein Patient ist verstorben.

Infizierte nach Kommunen:
Biebesheim 4
Bischofsheim 10
Büttelborn 10
Gernsheim 8
Ginsheim-Gustavsburg 11
Groß-Gerau 23
Kelsterbach 5
Mörfelden-Walldorf 30
Nauheim 14
Raunheim 7
Riedstadt 22
Rüsselsheim 65
Stockstadt 3
Trebur 11

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Weiterführende Links
Kreisklinik Groß-Gerau für Pandemie gewappnet
Opel spendet 12.000 Schutzmasken an GPR Klinikum
Alle Corona-Fälle nach Groß-Gerau
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