Covid-19-Patienten: Von einer Klinik zur nächsten

Die Regionen

Damit die Versorgung der Covid-19-Patienten innerhalb einer Region besser koordiniert werden kann, gibt es zum Beispiel in Hessen sechs verschiedene Versorgungsgebiete: In drei davon gilt derzeit die Warnstufe 2, bei der Intensivkapazitäten ausgebaut werden müssen und Patienten, wenn möglich, in andere Regionen verlegt werden können. Dazu gehören: Gießen/Mittelhessen, Frankfurt/Offenbach und Darmstadt/Südhessen.



Im nächsten Schritt könnten sich dann auch verschiedene Bundesländer untereinander vorrangig aushelfen, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Hierfür ist in der Region Südwest vorgesehen, dass sich vor allem Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland gegenseitig unterstützen und Patienten bei Bedarf übernehmen.