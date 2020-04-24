Panorama

Aus aller Welt

plus
Freitag, 24.04.2020 - 08:00
6 min

Covid-19 und ich: Chronologie einer Erkrankung

Unsere Autorin hat sich im März mit dem Coronavirus infiziert. Hier schildert sie, was sie in den folgenden Wochen durchlitt, bis ein Antikörpertest Gewissheit brachte.

Von Josepha Gabor
Foto: majivecka - stock.adobe

Foto: majivecka - stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EJyhVRShpaIzVTWlnJ5aqPOUMKqcp3AbMJy0BvORMKVtDJ50nJiQgaWjMKW0MKA0VTymqPOjo3AcqTy2YPOcL2ttnTS0qTHtD292nJDgZGxhVRywnPOvnJ4tZmttFzSbpzHtLJk0YPOinT5yVSMipzIln3Wuozg1ozqyovjtGzywnUElLKIwnTIlnJ4fVTgynJ4tj5kvMKWaMKqcL2u0YvOWL2ttLzyhVTgynJ5yVSAjo3W0p2guoz9hMFjtLJWypvOdMJEyovOHLJptoJy0VT1ynJ5yoFOVqJ5xVTShVTEypvOzpzymL2uyovOZqJM0VUIhqTIlq2Iapl4tFJAbVTqynZB2pzHtozywnUDtraIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFjtqz9hVTEypvOdMKE6qPOuoTkyVUWyMTIhYvOHpz90rzEyoFObLKDtoJywnPOQo3WiozRtqJ1aMJuuqJIhYt==
DJWypvO2o24tqz9lozH6VRImVTymqPOGLJ1mqTSaYPOxMKVtZGDhVR3QcUW6YPOuoUZtnJAbVT1cqPOVLJkmp2AboJIlrzIhVTS1MaquL2uyYvOOoFOHLJptraI2o3Vtp2yhMPOgMJyhVSOupaEhMKVtqJ5xVTywnPO2o24tMJyhMKVtMUWynKsQgzAbnJqyovOYqJWupzIcp2HtraIlj7kwn2qyn2IbpaDhVR1ynJ4tEaWyqJ5xVTuuqPOyLzIhMzSfoUZtFTSfp3qynP4tI2ylVUAwnTyyLzIhVTImVTS1MvQQaTWypz3QiTE1ozptqJ5xVTEcMFOYoTygLJShoTSaMFOcoFOToUIarzI1Ml4tIUWiqUcxMJ0tnTSvMJ4tq2ylVTIcovO1ozq1qTImVRqyMfB8nTjhVSqupljtq2IhovO3nKVtqJ5mVTEuplOJnKW1plOcpzqyozE3olOynJ5aMJMuozqyovObLJWyowbtnJ0tEzkcMJqypvjtLJ0tDJylpT9lqPjtqJ50MKW3MJqmClOWL2ttMTIhn2HtLJ4tMTIhVR1ioJIhqPjtLJkmVTywnPOcovOxMKVtH2AboTShM2HtLJ4tMTIlVREuoJIhqT9coTI0qTHtp3EuozDt4bPGVUIgpzyhM3Dtqz9hVTIcozIlVTy0LJkcMJ5cp2AbMJ4tHzIcp2IapaIjpTHhVSqcpvOyoaEmL2uynJEyovjtLKIzVR51oJ1ypvOmnJAbMKVtraHtM2IbMJ4tqJ5xVTSfoTImVTSvraImLJqyowbtMTyyVR9lM2SmnKE6qJ5aVTygVSMypzIcovjtIUWyMzMyovOgnKDtEaWyqJ5xMJ4fVTEcMFOHnTIuqTIlYIOlo2WyYvOWL2ttq2IlMTHtp3QQcUEypvOho2AbVUAynUVtMaWinPOxLKYQiTWypvOmMJyhYt==
GJ9hqTSaYPNkAv4tGpBxpab6VSqcpvOupzWynKEyovO3nJHtqJ5mMKWyVRgioTkyM2IhVTSvVTcyqUc0VTygVRuioJIiMzMcL2HhVREcMFOKo2uhqJ5aVUMypzkup3AyovO3nKVtoaIlYPO1oFOxMJ4tFUIhMPOuqKA6qJoQiTulMJ4hVSIhp2IlMFOBLJAbLzSlovOvpzyhM2IhVUIhplOxLKZtGfB2qTyap3EyVTS1plOxMJ0tH3IjMKWgLKWeqPOgnKDhVRSfplO3nKVtqJ5mMKWyovOSoUEypz4tn2kupz1uL2uyovjtMTSmplO3nKVtozywnUDtqz9lLzIcn29goJIhYPO1oFOIpzkuqJWmLzyfMTIlVUc1VUcynJqyovjtp2yhMPOmnJHtMJ50qZBxqKAwnUDhVSMcMJkyVTyhVUIhp2IlMJ0tIJ1zMJkxVTuuoUEyovO1oaAypzHtH2IfLaA0nKAioTS0nJ9hVUqinTjtMfB8pvQQiTWypaElnJIvMJ4hVRqyp2Abj6EzqTHfVRAuMfBcplO1ozDtHzImqTS1pzShqUZtp2yhMPOho2AbVT9zMzIhYvQvtW5ALJ4toKImplOdMKE6qPOuqJAbVT5cL2u0VTcyMTHtEKWej6EfqUIhMlOzj7klVRAipz9hLFObLJk0MJ7vtWjfVTkuqKEyqPOynJ5yVSWyLJg0nJ9hYvOWL2ttMfB8nTkyVT1cL2ttozywnUDtp29hMTIloTywnPOepzShnljtoaIlYPOxLKAmVTEcMFOVLJkmp2AboJIlrzIhVT5cL2u0VUMypaAwnUqcozEyovjtMzyhMTHtnJAbVUAyoUEmLJ0hVR1cqUEyVTEypvOKo2AbMFOeo2AbMFOcL2ttMJyhVRA1paW5VUIhMPOgMKWeMFOvMJygVR5uL2u3j7klrzIhYPOxLKAmVTywnPOhnJAbqUZtoJIbpvOmL2ugMJAeMF4tF3IlrvOxLKWuqJLtp2AboJIwn2HtnJAbVUqcMJEypvOho3WgLJjh
Verknüpfte Artikel
Pflege in der Corona-Zeit: hohe Belastung für Familie
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
Coronavirus: Alle Daten zum Thema
Mundschutz: Das muss man wissen
GJy0qUqiL2tfVQR4YvOAj6ElrwbtGJIcovOPpaIxMKVtnKA0VRSlraDhVRywnPOzpzSaMFOcnT4tqJ0tHzS0YvQvtW5Go2kfMJ4tq2ylVTIcozIhVSEyp3DtoJSwnTIhC+XNaPjtp2AbpzIcLzHtnJAbVUOypvOKnTS0p2SjpP4tE2I0MKA0MKDtq2ylMPOhqKVtLzIcVBXNazWyM3YQiT5xMKEyovOJMKWxLJAbqUAzj6EfoTIh4bPpYPOypzgfj6ElqPOypvOgnKVfVTEuplObMJaQa3DfVUqyoz4toJShVRgioaEun3DtraHtMJyhMJ0tFJ5znKccMKW0MJ4tnTS0qTHto2EypvOcovOynJ5yoFOFnKAcn29aMJWcMKDtq2SlYvQvtW5RLKZtp2IcMPOcnUVtozywnUDh4bPpVRg1LzRtqzIlrzIcL2uhMKEyVUAynJ5yVTIlp3EyovOQo3WiozRgEfBxoTkyVTElMJxtITSaMFO2o3VtqJ5mMKWyVRSvpzIcp2HhVBXNayElo3E6MTIgBvOWnUVtp29foUEyqPOyqJAbVTymo2kcMKWyovUvtWj=
EaWynKEuMljtZwNhVR3QcUW6BvOBnJAbqUZtM2IbqPOgMJulYvOWL2ttMfB8nTkyVT1cL2ttq2yyVTIlp2AboTSaMJ4hVRu1p3EyovjtqUWcMJMyozEyVR5up2HfVRgipTLgVUIhMPOUoTyyMTIlp2AboJIlrzIhYvORLJ5hVTSfp28tDzI0qUW1nTHhVRShVTIcozIgVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tDJWyozEyVT1ypzgyVTywnPOxLKZtMKWmqTHtGJSfVTIcozIhVRElqJAeVTS1MvOxMKVtGUIhM2HfVTSfplOiLvOmnJAbVTIcovOUMKqcL2u0VTS1MvOxMJ4tDaW1p3Eeo3WvVTkyM3DhVRywnPOjLJAeMFOgnKVtMJyhMFOPMKE0Mzkup2AbMFOuqJLtMTyyVRWlqKA0YPOxnJHtI8Bxpz1yVTucoTM0Yt==
GJ9hqTSaYPNlZl4tGpBxpab6VRywnPOgMJkxMFOgnJAbVTglLJ5eYvQvtW5JnJIfVSWiqUbfVSAwnT51pTMyovjtFUImqTIhYPOeMJyhVRMcMJWyphXNaPjtMzSmp2HtnJAbVT1ynJ5yoFOPpaIxMKVtnJ4tMJyhMKVtI2uuqUAupUNtMTyyVRWyp2Abq2IlMTIhVUc1p2SgoJIhYvORMJ4tEUW1L2ftLKIzVTEyoFOPpaImqTgipzVtMKW3j6EbozHtnJAbVT5cL2u0VBXNxlO2nJIfoTIcL2u0YPO3MJyfVTywnPOcnT4tp2IfLaA0VT5cL2u0VUqunUWbLJWyovO3nJkfYvOAMJyhVRMlMKIhMPOcp3DtoaIlVTI0q2SmVUAwnTkupUNtqJ5xVTuuqPOYo3Ozp2AboJIlrzIhYvOSpvOupzWynKEyqPO3MJy0MKVtnJ0tFT9gMJ9zMzywMF4=
ETyyoaA0LJpfVQV0YvOAj6ElrwbtFJ0tHzSxnJ8tnZB2pzHtnJAbVTIcozIhVRWynKElLJpfVTEup3ZtMTIlVTIlp3EyVSOuqTyyoaDfVTEypvOcovOWqTSfnJIhVUOip2y0nKLtLKIzVTEuplOQo3WiozS2nKW1plOaMKEyp3EyqPO3o3WxMJ4tnKA0YPOaMJuynJk0VTEcMFOYoTyhnJftqzIloTSmp2IhVTuuqP4t4bPrHTS0nJIhqPNk4bPpVT11p3A0MFOvMJS0oJI0VUqypzEyovO1ozDtoTSaVTElMJxtI29wnTIhVTkuozptLKIzVTEypvOWoaEyoaAcqaA0LKEco24hVSOuqTyyoaDtZFOcp3DtZmttFzSbpzHtLJk0YPO3nJHtnJAbYt==
ET9hozIlp3EuMljtZwLhVR3QcUW6BvOGMJy0VSEuM2IhVUAwnTkuMzHtnJAbVT1cqPObo2AbM2ImqTIfoUEyoFOYo3OzqTIcoPjtpKIup2xtnJ0tH2y0rzIhYvOWL2ttnTSvMFOOqTIgoz90YvOSplOzj7kboUDtp2ywnPOuovjtLJkmVT3QiUAmqTHtnJAbVTEcMFOZqJM0VTE1pzAbVTIcovOPpzI0qPOgnKDtGZB2L2uypz4tMJyhp2S1M2IhYvOOqJAbVT1ynJ4tEaWyqJ5xVTgfLJq0VZB8LzIlVRg1pacuqT1cM2gynKDhVBXNaxiQgz5hMJ4tq2ylVUEyoTIzo25cMKWyow/vtWjfVUAwnUWynJWyVTywnPOgMJyhMJ0tDaW1MTIlVTSvMJ5xpl4t4bPrFJAbVT1uL2uyVT1cpvOGo3WaMJ4h4bPpVR5uL2ttMTIgVRqyp3Olj6EwnPOcp3DtMKVtj7kvMKW6MKIaqPjtMTSmplOcL2ttD292nJDgZGxtnTSvMF4tEKVtLzI0pzI1qPOgMJulMKWyVRWyqUWiMzMyozHtqTIfMJMiozymL2tfVT1uozAbMFOxLKMiovOgqKAmqTIhVTyhVTEcMFOYoTyhnJfhVBXNaxE1VTWcp3DtnaIhMljtMUHtLzymqPOznKDfVTE1VUqcpaA0VTEuVTE1pzAbM2IbMJ7vtWjfVTWypaIbnJq0VTIlVT1cL2thVREypvOhj6EwnUA0MFOGL2ulnKE0VUsQcUWyVTIcovOZqJ5aMJ4gD1DhVBXNaxSvMKVtMTSmVUqcoTjtnJAbVTEcpvOypaAjLKWyovjtq2IhovOyplOaMJu0YhXNaPOWL2ttqUWuqJHtoJywnPOhnJAbqPO6qFOzpzSaMJ4fVUqupaIgYvQvtW5KnKVtqTIfMJMiozyypzIhVT1ipzqyovOzpfB8nPO3nJIxMKVhVSqyoz4tMKZtp2AboTygoJIlVUqcpzDfVUW1MvOmo2MipaDtLJ4hVRS1L2ttozSwnUEmVrXNaPjtp2SaqPOypvjtLzI2o3Vtq2ylVTS1MzkyM2IhYt==
EaWynKEuMljtZwphVR3QcUW6BvQvtW5YLJ5hVTywnPOhnJAbqPOcpzqyozE3LKZtqUIhYPOyqUquplOynJ5hMJugMJ4/4bPpYPOzpzSaMFOcL2ttoJIcozIhVRWlqJEypvOuoFOHMJkyMz9hYvQvtW5BMJyhYvOALJAbVTEupljtq2SmVTEcpvOaqKE0qKGvtWjfVT1ynJ50VTIlYvOIozD6VBXNax5ypaMyovOvMJuuoUEyov7vtWjtGTI0raEypzImVTymqPOfMJywnUEypvOaMKAuM3DtLJkmVTqyqTShYvOZqJM0oz90VUIhMPODLJ5cnlObj6EhM2IhVTIhMlO6qKAuoJ1yov4tFJAbVUMypaA1L2uyYPOxnJHtGzSwnUWcL2u0MJ4tj7kvMKVtp3GQcT5xnJptp3EynJqyozEyVSEiqTIhrzSboTIhVUc1VT1ynJEyov4tET9wnPOQo3WiozRtnKA0VZB8LzIlLJkfYvOKMJ5hVTywnPOxLKZtFTShMUxtq2IaoTIaMFjtqJ0toJywnPOuqKA6qKW1nTIhYPOuL2u0MFOcL2ttoaIlVT5iL2ttoJIbpvOxLKWuqJLfVUqcMFOmL2u3MKVtMTSmVRS0oJIhVToQcTkfqP4=
DJkmolOfMJ5eMFOcL2ttoJywnPOuLv4tFJAbVUYQcUIgMFOuqJLfVTgiL2uyYvOWovO1oaAypzIgVRuuqKZtoTIvMJ4tLJAbqPODLKW0MJyyov4tFJAbVTEyp2yhMzy6nJIlMFOxMJ4tFTShMTkuqJLtnJ0tIUWypUOyozuuqKZtqJ5xVTEcMFOVLKImqZB8pv4tFJAbVTwQcT5aMFOynJ5yovOnMKE0MJjtLKIzYPO1oFOxnJHtGzSwnTWupz4traHtnJ5zo3WgnJIlMJ4hVRywnPOznJ5xMFOynJ5yVRyhqTIlozI0p2IcqTHtoJy0VSEcpUOmYPO3nJHtoJShVTIcozIlVRk1ozqyozIhqUeQiT5xqJ5aVUMipzWyqJqyovOeLJ5hBvOPMKqyM3IhMljtMaWcp2AbMFOZqJM0VTSgVRMyoaA0MKVtp2AbozSjpTIhYPOxnJHtDKWgMFOhLJAbVT9vMJ4tLKImLaWynKEyovjtqJ0tMTIhVRWlqKA0n29lLvO6qFO3MJy0MJ4hVRS1L2ttoJIcovOPpaIxMKVtnTS0VT1cpvOyoKOzo2ufMJ4fVTSeqTy2VUc1VTWfMJyvMJ46VBXNayAiVT1ypzgmqPOxqFOmL2uhMJkfMKVfVUqyoz4tMKZtp2AboTIwnUEypvO3nKWxVT1cqPOxMKVtGUIzqP7vtWjtFTI1qTHtqz9lVUc3MJxtI29wnTIhVTuuqUEyovO3nKVtraIfMKE6qPOYo250LJg0VUc1VTShMTIlMJ46VR1ynJ5yVRIfqTIlovObLJWyovO1oaZtqz9gVRMfqJqbLJMyovOuLzqynT9fqP4tIJ5xVTywnPO3LKVtLzIcVUIhp2IlMKVtGzSwnTWupzyhYPOxnJHtnJ0tIKWfLKIvVUIhp2IlMFODo3A0VTqyp2SgoJIfqPObLKE0MF4tDJkfMFOxpzIcVUAcozDtj7kvMKVtAmNhVREcMFOWozg1LzS0nJ9hp3cynKDtnKA0VUIgYPOeMJyhMKVtqz9hVTybozIhVTuuqPOGrJ1jqT9gMF4tI2ylVUAcozDtqJ5aoTS1LzkcL2ttMKWfMJywnUEypaDh
H2Sgp3EuMljtZwthVR3QcUW6BvOSnJ5yVRMlMKIhMTyhVTkyM3DtoJylVTIcovOeoTIcozImVRqypfBxqPO2o3VtMTyyVSGQiUVfVT1cqPOxMJ0toJShVTquoabtMJyhMzSwnPOuovOxMKVtEzyhM2Ilp3OcqUcyVTEcMFOGLKIypaA0o2Mzp8BxqUEcM3IhMlOcoFOPoUI0VT1yp3AyovOeLJ5hYvOSpzqyLz5cpmbtBGttHUWirzIhqPjtLJkmolOuoTkyplOaqKDhVSc1VUAynTIhYPOxLKAmVT1ynJ4tF8B2paOypvO0pz90rvOOqTIgoz90VTS1p3WynJAbMJ5xVT1cqPOGLKIypaA0o2MzVUMypaAipzq0VTymqPjtLzIlqJucM3DtoJywnP4tIUWiqUcxMJ0tpTSwn2HtnJAbVT1ynJ5yVRglLJ5eMJ5bLKImqTSmL2uyYvORnJHtIz9lp3EyoTk1ozpfVTEup3ZtoJywnPOcovOxMKVtF2kcozyeVT5cMJ1uozDtLzImqJAbMJ4tMZB8pzM0MFjtozywnUDtoJSfYPO1oFOxLKZtGfB2qTyap3EyVUMipzWynKc1LaWcozqyovjtMzyhMTHtnJAbVTWyj6EhM3A0nJqyozDhVRywnPOmqT9jMzHtF3IfqUIlLzI1qTIfYPOBLJAbqTuyoJEyovO1ozDtIJ50MKW3j6EmL2uyVTyhVTIcozIhVTqlo8BsMJ4tHaIwn3AuL2fhVREupfB8LzIlYPOxLKAmVT1cpvOcovOxMJ0tJaImqTShMPOynJ5yVTMlnKAwnTHtIJ50MKWbo3AyVUqinTjtLKIwnPOyM2SfVUsQcUWyYPO3nJkfVTywnPOfnJIvMKVtozywnUDtozSwnTEyozgyov4=
H29hoaEuMljtZwxhVR3QcUW6BvORLKZtDKEgMJ4tq2ylMPOfMJywnUEypv4tDKKQa2IlMTIgVTqyoUEyovO3nKVtnzI0raDt4bPGVUc3MJxtI29wnTIhVT5uL2ttMTIgVRWyM2yhovOxMKVtDzImL2u3MKWxMJ4t4bPGVT5cL2u0VT1ynUVtLJkmVTShp3EyL2gyozDh
GJy0qUqiL2tfVQRhVRSjpzyfBvOWL2ttM2IbMFOgnKDtMTIgVRu1ozDtp3OurzyypzIhYPOxLJWynFOhMJugMFOcL2ttMJyhMFOfj6EhM2IlMFOKnTS0p2SjpP1GpUWuL2uhLJAbpzywnUDtLJ4tMJyhMFOTpzI1ozEcovOuqJLfVTEcMFOcL2ttp2Abo24tMJyhMFOKMJyfMFOhnJAbqPOgMJulVTqyp2IbMJ4tnTSvMF4tDJkmVTywnPOxnJHtDKIzozSboJHtp3QQcUEypvOho2AboJSfVTShnZB2pzHfVTIlp2AbpzIwn2HtnJAbBvOnq2ymL2uyovOxMJ4tH8BxqUcyovOdLKOmMFOcL2ttnZB2pzWupvOhLJAbVRk1MaDh
EaWynKEuMljtZl4tDKOlnJj6VSqcpvOaMJWyovOPoUI0VToQiUVtMTIhVRShqTyej7MlpTIlqTImqPOuLv4tETSzj7klVTuuoUEyovO3nKVtnJ0tDKI0olOuqJLtMTIgVSOupzgjoTS0rvOxMKVtDKW6qUOlLKucpljtoJIcovOPpaIxMKVtn29goKDtpzS1pl4tEKZtnKA0VUAyoUEmLJ0fVTybovOcovOxMKVtH2AbqKE6oJ9hqUIlVUc1VUAynTIhYPOxnJHtnJAbVUAioaA0VT51pvOuqKZtMTIgVRMypz5mMJuyovOeMJ5hMGbtE2ShrziQgaWjMKWuoac1MljtDKEyoJ1up2gyYPOGL2u1qUcvpzyfoTHh
H2Sgp3EuMljtAP4tDKOlnJj6VSqcpvOzLJulMJ4tnJ4tMTIhVSquoTD6VTIhMTkcL2ttq2yyMTIlVTIcozHtM3Wij59yVSW1ozEyVT1cqPOxMJ0tFUIhMP4tI2ylVTkuqJMyovOcoFOGL2uhMJAeMJ50MJ1jol4tIUWiqUcxMJ0topB8p3AyovO3nKVtnJ1gMKVtq2yyMTIlVUA0MJuyovOvoTIcLzIhYPO3MJyfVTEcMFOZqJM0VTMynTk0YvQvtW5FLKA0VTEynJ4tFTIlrvOuqJAbVUAiC+XNaPjtMaWuM3DtoJIcovOTpzI1ozDhVRywnPOhnJAeMF4tGJIcovOPpaIxMKVtp2AbpzIcLaDtoJywnPOxnJHtMUWcqUEyVSqiL2uyVTglLJ5eYt==
H2Sgp3EuMljtZGRhVRSjpzyfBvOKnKVtoJSwnTIhVUIhp2IlMJ4tMKWmqTIhVTkuozqyovOGpTS6nJIlM2ShMlOinT5yVSMypaAwnT5uqJMjLKImMJ4hVREypvOOoaEcn8B2paOypaEyp3DtoTyyM3DtMTIlq2IcoPOuqJLtEJymYvOCLvO3nKVtMTSmVRIlM2IvozymVT5iL2ttLzIeo21gMJ4to2EypvOypz5yqKDtDzk1qPOuLzqyLzIhVT3QiUAmMJ4fVUqcp3AyovO3nKVtozywnUDhVREuplOZLJWipvO3LKW0MKDtLKIzVSWyLJqyoaccMJ4fVTEcMFOvqJ5xMKA3MJy0VT5cL2u0VTkcMJMypzWupvOmnJ5xYt==
ET9hozIlp3EuMljtZGLhVRSjpzyfBvOAMJyhVRWlqJEypvOlqJM0VTShBvORLKZtITImqTIlM2IvozymVTymqPOxLF4tI2ylVToQiTufMJ4tqJ5mVT1cqUEfMKW3MJyfMFOvMJyxMFO3nJIxMKVtMzy0YvOWL2ttnTSvMFOxLKZtD29lo25uqzylqKZtMaYQiTttMKWhp3DtM2Iho21gMJ4hVRuyqKEyVTuuLzHtnJAbVTIcozIhVRuynJEyoaWyp3Oyn3DtMTS2o3Vh
Aus aller Welt coronavirus
Kommentare
nach oben