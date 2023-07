Cybergrooming - Fall Ayleen offenbart Gefahren im Netz

Auch die 14-jährige Ayleen soll vor ihrem Tod von dem Angeklagten mit einer „erdrückenden Zahl an Nachrichten“, mit Geldversprechen und Drohungen in die Enge getrieben worden sein, bis sie keine Möglichkeit mehr gesehen habe, aus diesem „Teufelskreis“ auszubrechen, wie es Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger formuliert hatte. Er geht von einem sexuellen Motiv für die Tat aus - der Angeklagte hingegen gab in einer Erklärung an, das Mädchen im Streit getötet zu haben. Das Gießener Landgericht will am vierten Prozesstag die Sichtung eines polizeilichen Vernehmungsvideos des Angeklagten fortsetzen.