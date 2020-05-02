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Samstag, 02.05.2020 - 03:00
3 min

Da kann man Corona in Lampertheim mal vergessen

Kunden fühlen sich auf dem Lampertheimer Markt trotz der Sicherheitsvorkehrungen wohl.

Von Meike Paul
Mit Absperrungen werden die Kunden auf dem Schillerplatz auf Distanz gehalten. Foto: Thorsten Gutschalk

Mit Absperrungen werden die Kunden auf dem Schillerplatz auf Distanz gehalten. (Foto: Thorsten Gutschalk)

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TERMINE
Der Lampertheimer Markt findet jeden Dienstag und Samstag auf dem Schillerplatz in der Kaiserstraße statt, von April bis Oktober zwischen 7 und 12.30 Uhr. (pam)
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