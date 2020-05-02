Samstag, 02.05.2020 - 03:00
3 min
Da kann man Corona in Lampertheim mal vergessen
Von Meike Paul
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TERMINE
Der Lampertheimer Markt findet jeden Dienstag und Samstag auf dem Schillerplatz in der Kaiserstraße statt, von April bis Oktober zwischen 7 und 12.30 Uhr. (pam)
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