Dachverband rät: Keine Fastnachtssitzungen

Die Zuschauer jubeln den Akteuren des Mainzer Rosenmontagszugs zu. Ob der auch 2021 stattfindet, ist wegen der Corona-Pandemie ungewiss. (Archivfoto: Sascha Kopp)

KOBLENZ - Der Dachverband Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK), zu dem auch Vereine in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen gehören, rät seinen Mitgliedern, in der nächsten Kampagne auf Fastnachtssitzungen und Fastnachtsumzüge zu verzichten. Dies berichtet der SWR.

Demnach hätten sich der Vorstand und Ausschussvorsitzende am Freitagabend bei einer Sondersitzung in Koblenz darauf geeinigt, den Mitgliedsvereinen den Verzicht zu empfehlen. Schließen sich die Vereine der Empfehlung an, fallen dort die Veranstaltungen wie Sitzungen und Fastnachtsumzüge in der Kampagne 2020/21 aus.

Auch Mainzer Fastnachtsvereine haben sich in den vergangenen Wochen bereits mit einer möglichen Absage ihrer Sitzungen auseinandergesetzt und verschiedene Szenarien geplant.

