Damon Albarn hat keine Angst vorm Älterwerden

Am Freitag (21.7.) veröffentlichen Blur ihr erstes Studioalbum seit acht Jahren: „The Ballad Of Darren“. Derzeit befinden sich die Britpop-Ikonen auf einer Europa-Tournee - und Albarn genießt es nach eigenen Angaben, auch wenn er manchmal vor der Show nervös wird. „Ich liebe es, auf die Bühne zu gehen“, sagte der Blur-Frontmann. „Wir haben so viele Songs, in denen ich so viele alberne Charaktere spielen kann. Ich nehme mich nicht zu ernst. Es ist schön, wenn man sich vor 80.000 Menschen zum Narren machen kann.“